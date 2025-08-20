¿Qué es la gestión de infraestructura?

La gestión de infraestructura (IAM) es un sistema de gestión de activos multidisciplinario integrado para mantener sistemas de infraestructura pública como plantas de tratamiento de aguas residuales, redes de telecomunicaciones, líneas de alcantarillado, carreteras, cuadrículas de servicios públicos, puentes y ferrocarriles. IAM es el proceso de gestionar todo el ciclo de vida, desde el diseño hasta la retirada/eliminación) de la infraestructura crítica y los activos físicos.

Tan solo en 2022, Estados Unidos gastó más de USD 36 mil millones en proyectos de infraestructura, transfiriendo otros USD 94.5 mil millones a los gobiernos estatales.1 Desde las carreteras y puentes por los que conducimos hasta las redes eléctricas que alimentan nuestros hogares y lugares de trabajo, la infraestructura es fundamental para la vida cotidiana. Si no se gestiona correctamente, las consecuencias pueden ser costosas y graves, desde interrupciones del servicio hasta fallos catastróficos que provocan pérdida de vida o daños a la propiedad.

Pero IAM no se trata solo de mantener y reparar activos. También permite a las organizaciones optimizar los activos y las ofertas de servicios mediante el fomento de la toma de decisiones estratégicas y las prácticas específicas de gestión de riesgos. Al administrar los activos de infraestructura de manera estratégica y sistemática, las organizaciones pueden mejorar la prestación de servicios, extender la vida útil de los activos, reducir los costos del ciclo de vida y minimizar los riesgos asociados con la falla de los activos.