¿Qué es la gestión de infraestructura?

La gestión de infraestructura (IAM) es un sistema de gestión de activos multidisciplinario integrado para mantener sistemas de infraestructura pública como plantas de tratamiento de aguas residuales, redes de telecomunicaciones, líneas de alcantarillado, carreteras, cuadrículas de servicios públicos, puentes y ferrocarriles. IAM es el proceso de gestionar todo el ciclo de vida, desde el diseño hasta la retirada/eliminación) de la infraestructura crítica y los activos físicos.
Tan solo en 2022, Estados Unidos gastó más de USD 36 mil millones en proyectos de infraestructura, transfiriendo otros USD 94.5 mil millones a los gobiernos estatales.1 Desde las carreteras y puentes por los que conducimos hasta las redes eléctricas que alimentan nuestros hogares y lugares de trabajo, la infraestructura es fundamental para la vida cotidiana. Si no se gestiona correctamente, las consecuencias pueden ser costosas y graves, desde interrupciones del servicio hasta fallos catastróficos que provocan pérdida de vida o daños a la propiedad.
Pero IAM no se trata solo de mantener y reparar activos. También permite a las organizaciones optimizar los activos y las ofertas de servicios mediante el fomento de la toma de decisiones estratégicas y las prácticas específicas de gestión de riesgos. Al administrar los activos de infraestructura de manera estratégica y sistemática, las organizaciones pueden mejorar la prestación de servicios, extender la vida útil de los activos, reducir los costos del ciclo de vida y minimizar los riesgos asociados con la falla de los activos.
El proceso de gestión de infraestructura es un ecosistema complejo de componentes y prácticas, que incluye:
Naturalmente, las estrategias de gestión de activos variarán de una organización a otra, según las necesidades únicas de cada centro. Sin embargo, el ciclo de vida de IAM consta aproximadamente de siete pasos:
El proceso de IAM comienza con la identificación de las necesidades de activos (por ejemplo, nuevos requisitos de activos y/o reemplazo de activos), teniendo en cuenta los objetivos estratégicos de la organización y cómo los servirá el activo. La etapa de planificación también incluye un análisis de costo-beneficio, estudios de factibilidad y el desarrollo de un diseño inicial de activos.
El siguiente paso en el ciclo de vida de IAM es diseñar el activo y obtener los recursos necesarios para construirlo. Esto debe incluir la creación de diseños y especificaciones detallados, la determinación de todos los materiales y recursos necesarios, la ubicación de esos recursos y el desarrollo de estimaciones detalladas de costos.
En esta etapa, la organización construye o adquiere el activo, implementando los planes de diseño y especificaciones de la fase anterior. Esta fase también incluye probar el activo para garantizar que cumpla con las especificaciones de diseño y las necesidades organizativas.
Una vez que el activo está construido e instalado, se mueve a la fase de operación, donde se utiliza para su propósito previsto. Las organizaciones deben realizar un monitoreo regular de los activos para garantizar que el activo funcione como se espera durante su vida útil.
El mantenimiento del activo es una parte crítica del ciclo de vida de IAM. El mantenimiento es un proceso continuo que incluye mantenimiento preventivo programado para mantener el activo funcionando de manera eficiente y eficaz, así como mantenimiento reactivo para reparar cualquier problema que surja inesperadamente junto con actualizaciones y mejoras para mejorar el rendimiento de los activos o extender la vida útil del activo.
Eventualmente, cada activo llega al final de su vida útil. Y con el tiempo, los activos pueden volverse menos efectivos o incluso obsoletos. Cuando esto ocurre, el activo se renueva -en cuyo caso se somete a reparaciones o reformas importantes para prolongar su vida útil- o se sustituye -lo que implica desmantelar y desechar el activo antiguo e instalar uno nuevo-.
La etapa final del proceso de IAM implica revisar y auditar todo el proceso para identificar cualquier área de mejora, asegurando la optimización continua del ciclo de vida de IAM.
Las organizaciones de una amplia gama de industrias en los sectores público y privado confían en IAM para aprovechar al máximo los activos de infraestructura. Algunos casos de uso notables de IAM incluyen:
Las ciudades y los municipios son responsables de una gran cantidad de activos de obras públicas, incluidas carreteras, puentes, bienes raíces públicos, parques, sistemas de suministro de agua y alcantarillado, y más. Utilizan IAM para gestionar estos activos de forma sistemática. Por ejemplo, una ciudad podría usar IAM para priorizar las reparaciones de carreteras en función de factores como la condición de la carretera, el volumen de tráfico y el presupuesto disponible, asegurando que las reparaciones más urgentes se completen primero. La IAM también puede ayudar a los gobiernos estatales y locales a implementar iniciativas de desarrollo sostenible, a medida que las poblaciones comienzan a cambiar y reubicarse debido al cambio climático.
Las empresas de servicios públicos administran extensas redes de infraestructura que brindan servicios esenciales como electricidad, gas y agua. Ellos confían en IAM para garantizar un servicio de servicios públicos confiable y minimizar las interrupciones y el tiempo de inactividad. Una empresa de servicios de agua puede usar IAM para predecir cuándo es probable que una principal de agua falle y programar un mantenimiento preventivo para evitar una interrupción disruptiva y costosa de la principal de agua.
Las agencias de transporte gestionan carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y puertos marítimos. Estas organizaciones utilizan IAM para mantener los activos y garantizar un transporte seguro y eficiente. En un sistema de autopistas, por ejemplo, IAM puede ayudar a gestionarlo todo, desde el estado del pavimento hasta la señalización y la funcionalidad de las barreras de seguridad, pasando por la eficiencia de las áreas de descanso.
En el sector energético, IAM desempeña un papel integral en la gestión de activos como plantas de energía, turbinas eólicas, paneles solares y redes de transmisión y distribución de energía. Por ejemplo, el mantenimiento predictivo, un componente clave de IAM, puede ayudar a las empresas de energía a anticipar y mitigar fallas en su infraestructura de producción y transmisión de energía. Al identificar posibles problemas antes de que ocurran, las empresas pueden evitar apagones y garantizar un suministro confiable de energía a las partes interesadas.
Los centros de salud, como los hospitales y las clínicas, dependen de la infraestructura para prestar servicios críticos. Esto no solo incluye los edificios mismos, sino también el complejo equipo médico, los sistemas de climatización y las redes de TI que utilizan el personal médico y administrativo. Con IAM, estas organizaciones pueden garantizar la confiabilidad y disponibilidad de los activos y, por lo tanto, mejorar la atención al paciente y los resultados de salud.
Las escuelas, colegios y universidades poseen y operan una amplia gama de activos, desde aulas y laboratorios hasta bibliotecas e instalaciones deportivas. Estas instituciones utilizan IAM para garantizar que estas instalaciones sean seguras y estén bien mantenidas, proporcionando un entorno propicio para el aprendizaje y la actividad. Con una IAM eficaz, las escuelas pueden planificar las necesidades de capacidad futuras, gestionar los cronogramas de mantenimiento y reparación para minimizar las interrupciones y garantizar el cumplimiento de los estándares regulatorios y de seguridad.
La implementación de programas IAM también puede pagar dividendos en centros de datos, que albergan la infraestructura de TI de las empresas. La gestión de activos como servidores, dispositivos de almacenamiento, equipos de red y sistemas de alimentación y refrigeración es vital para el rendimiento de estas instalaciones. Los centros de datos pueden aprovechar la IAM para monitorear el estado de los activos de datos en tiempo real y ayudar a los gerentes a optimizar la conectividad y el uso de activos.
Las instalaciones de gestión de residuos (por ejemplo, vertederos, centros de reciclaje y plantas de conversión de residuos en energía) utilizan activos de infraestructura para manejar y procesar los residuos. IAM puede ayudar a estas instalaciones a optimizar los activos, gestionar el riesgo, cumplir con las regulaciones y garantizar la sostenibilidad y la seguridad ambiental de las prácticas de gestión de residuos.
De cara al futuro, las tecnologías de la Industria 4.0 como la IA, el aprendizaje automático y el Internet de las cosas, junto con la innovación de procesos, tendrán un profundo impacto en las prácticas de gestión de activos, haciendo la automatización la norma del sector.
Las tecnologías avanzadas pueden ayudar a automatizar y mejorar diversos aspectos de IAM. Por ejemplo, los sistemas de información geográfica (SIG) capturan, almacenan, analizan y visualizan datos geoespaciales (por ejemplo, mapas, imágenes satelitales, fotografías aéreas, datos topográficos, etc.). La integración de GIS con sistemas IAM agrega contexto espacial a los datos de activos, ayudando a los gerentes a comprender mejor la relación entre los activos, su ubicación y su entorno.
Además, países y regiones de todo el mundo (como Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido, entre otros) han comenzado a adoptar estándares internacionales y mejores prácticas para una gestión eficaz de activos. La serie ISO 55000, por ejemplo, proporciona directrices y marcos para los procesos de gestión de activos, lo que ayuda a las organizaciones de todo el mundo a establecer prácticas de IAM consistentemente eficaces.
IAM es fundamental para garantizar un uso sostenible y eficiente de los activos de infraestructura. Y el campo se volverá aún más sofisticado, lo que allanará el camino para sistemas de infraestructura más inteligentes y resilientes que nos servirán en el futuro.
Gestión inteligente de activos, supervisión, mantenimiento predictivo y confiabilidad en una única plataforma
Mejore la supervisión del rendimiento de sus aplicaciones para proporcionar el contexto que necesita para resolver las incidencias más rápido.
Obtenga el máximo valor de sus activos empresariales con Maximo Application Suite. Es una única plataforma integrada basada en la nube que utiliza IA, IoT y analíticas para optimizar el rendimiento, extender los ciclos de vida de los activos y reducir el tiempo de inactividad operativo y los costos.
1 ¿Qué gasta Estados Unidos en transporte e infraestructura?, Datos de EE. UU. (el enlace reside fuera de ibm.com)