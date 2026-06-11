El mantenimiento preventivo (PM) es una estrategia de mantenimiento proactiva que ayuda a prevenir fallas inesperadas del equipamiento y tiempo de inactividad no planificado. Se clasifica como un tipo de mantenimiento planificado y es un componente clave de programas efectivos de gestión de las instalaciones. Se utiliza ampliamente en un conjunto diverso de industrias, donde las empresas requieren activos grandes y complejos como parte de los procesos de actividad principal.

A nivel empresarial, los planes de mantenimiento preventivo suelen ser más amplios que los planes de mantenimiento de activos individuales y, a menudo, implicarán el mantenimiento de toda una instalación de producción o planta de fabricación. En este tipo de despliegue, las tareas preventivas incluyen inspecciones periódicas de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), los sistemas eléctricos y el equipamiento de la línea de producción.

Los equipos de mantenimiento modernos que practican un mantenimiento preventivo efectivo confían en nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT) para agilizar los flujos de trabajo y aumentar la eficiencia. Estas herramientas permiten a los profesionales identificar y resolver problemas de forma proactiva antes de que terminen en reparaciones costosas o causen interrupciones en la producción.