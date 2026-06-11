Las listas de verificación de mantenimiento preventivo son documentos estandarizados que describen las tareas de mantenimiento preventivo para diferentes tipos de activos, incluidos vehículos, equipamientos e instalaciones.
Crear una lista sólida de verificación para el mantenimiento preventivo ayuda a las organizaciones a alejarse de prácticas de mantenimiento obsoletas y reactivas y avanzar hacia tácticas más modernas y proactivas.
Las listas de verificación de mantenimiento preventivo se utilizan principalmente en las industrias de gestión de las instalaciones, fabricación, atención médica y transporte para ayudar a los equipos de mantenimiento a identificar problemas antes de que causen fallas en el equipamiento. Cuando se combinan con herramientas y software modernos de mantenimiento predictivo, las listas de verificación de mantenimiento preventivo ayudan a aumentar la eficiencia, reducir el tiempo de inactividad y extender los ciclos de vida de los activos.
El mantenimiento preventivo (PM) es una estrategia de mantenimiento proactiva que ayuda a prevenir fallas inesperadas del equipamiento y tiempo de inactividad no planificado. Se clasifica como un tipo de mantenimiento planificado y es un componente clave de programas efectivos de gestión de las instalaciones. Se utiliza ampliamente en un conjunto diverso de industrias, donde las empresas requieren activos grandes y complejos como parte de los procesos de actividad principal.
A nivel empresarial, los planes de mantenimiento preventivo suelen ser más amplios que los planes de mantenimiento de activos individuales y, a menudo, implicarán el mantenimiento de toda una instalación de producción o planta de fabricación. En este tipo de despliegue, las tareas preventivas incluyen inspecciones periódicas de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), los sistemas eléctricos y el equipamiento de la línea de producción.
Los equipos de mantenimiento modernos que practican un mantenimiento preventivo efectivo confían en nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT) para agilizar los flujos de trabajo y aumentar la eficiencia. Estas herramientas permiten a los profesionales identificar y resolver problemas de forma proactiva antes de que terminen en reparaciones costosas o causen interrupciones en la producción.
El mantenimiento preventivo y el mantenimiento predictivo son similares en el sentido de que comparten el objetivo de reparar activos de manera proactiva antes de que fallen, pero difieren en la forma en que se programan las actividades de mantenimiento.
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Las organizaciones suelen utilizar estas mejores prácticas para crear listas de verificación sólidas de mantenimiento preventivo.
El primer paso para implementar una lista de verificación de mantenimiento preventivo es hacer un inventario de todos los activos que requieren mantenimiento. Esta es una lista de algunos activos que se mantienen con frecuencia con procedimientos de mantenimiento preventivo:
Una vez que una organización ha creado una lista de los activos que posee, los técnicos revisan las recomendaciones del fabricante de cada activo para establecer los procedimientos adecuados. Algunos ejemplos de recomendaciones del fabricante que suelen aplicarse durante esta etapa son:
Además de las tareas de mantenimiento de rutina establecidas durante la primera etapa de la lista de verificación, los equipos deben identificar cualquier tarea crítica adicional de mantenimiento que pueda aplicarse.
Por ejemplo, HVAC, sistemas eléctricos y otros activos complejos tienen muchos componentes críticos, como filtros de aire, líneas de refrigerante, disyuntores y bobinas de condensador. Estos elementos deben inspeccionarse y reemplazarse periódicamente para mantener la funcionalidad de los activos.
Garantizar la seguridad de los trabajadores también es una tarea de mantenimiento crítico. Estas son algunas formas en que las organizaciones priorizan la seguridad de los trabajadores y garantizan la integridad de los edificios e instalaciones en los que trabajan:
Para realizar un seguimiento constante de su trabajo, los equipos de mantenimiento deben utilizar documentación estandarizada y un marco coherente sobre cómo se registra y almacena la información de mantenimiento, y cómo se accede a ella. La estandarización ayuda a reducir los errores de entrada de datos y a mejorar la precisión de los informes a lo largo del tiempo, además de facilitar el establecimiento y el monitoreo de puntos de referencia.
Para crear campos de documentación estandarizados, los equipos pueden seguir estos sencillos pasos:
Cada vez más, las organizaciones modernas de mantenimiento dependen de un sistema computarizado de gestión de mantenimiento (CMMS) para monitorear las listas de verificación de mantenimiento preventivo. Un CMMS es una solución de software que ayuda a las organizaciones a automatizar y mejorar las operaciones principales de mantenimiento y a documentar exhaustivamente su actividad.
Un CMMS equipado con software de mantenimiento preventivo puede generar automáticamente órdenes de trabajo, programar inspecciones visuales y controlar las tasas de finalización de tareas de mantenimiento preventivo. Al digitalizar las listas de verificación de mantenimiento preventivo, las organizaciones pueden mejorar la visibilidad, reducir las tareas administrativas y optimizar los procesos ineficientes.
Desarrollar una lista de verificación es solo el primer paso. Para ser efectivas, las organizaciones deben capacitar a los equipos de mantenimiento para usar la lista de verificación, y establecer y monitorear métricas clave de rendimiento (KPI) para medir la efectividad.
Las listas de verificación de mantenimiento preventivo requieren que los trabajadores comprendan el propósito de cada elemento de la lista y cómo su trabajo individual podría afectarlo. La capacitación en listas de verificación de mantenimiento preventivo generalmente implica:
Para ser eficaces, las actividades de mantenimiento preventivo deben estar ligadas a órdenes de trabajo individuales e integrarse en un CMMS. Este aspecto puede resultar complicado para las organizaciones cuyos trabajadores practicaron el registro manual durante la mayor parte de su carrera.
Capacitar a los trabajadores para integrar las tareas de mantenimiento con las órdenes de trabajo y el uso de herramientas modernas de CMMS para el seguimiento mejora las tasas de finalización y garantiza que las tareas de mantenimiento se completen.
Los indicadores clave de rendimiento (KPI) son métricas que las organizaciones utilizan para evaluar la eficacia de las actividades críticas del negocio. Los KPI de mantenimiento comunes para los programas de mantenimiento preventivo incluyen tiempo de inactividad, frecuencia de fallas en equipamientos, costos de mantenimiento, duración de la vida útil de los activos y tasas de finalización de órdenes de trabajo.
Un CMMS puede realizar un seguimiento de todas estas métricas para mejorar la precisión y visibilizar más la disciplina en toda la organización.
Las organizaciones que implementan listas de verificación estructuradas de mantenimiento preventivo experimentan muchos beneficios operativos. Estos son algunos de los mejor documentados:
La industria de fabricación utiliza listas de control de mantenimiento preventivo para garantizar la inspección regular del equipamiento con los procedimientos adecuados. Los técnicos y operadores de máquinas elaboran listas de verificación de procedimientos estandarizados y las siguen estrictamente para mejorar la confiabilidad, seguridad y eficiencia en la producción.
Las instalaciones de fabricación a menudo requieren sistemas complejos y altamente interconectados donde el tiempo de inactividad de los activos puede interrumpir la producción. Las listas de verificación de mantenimiento preventivo ayudan a los equipos a identificar el desgaste temprano y a resolver los problemas antes de que provoquen averías y tiempo de inactividad. Las listas de verificación también ayudan a garantizar que los equipos realicen tareas de mantenimiento de manera congruente, independientemente de quién esté completando el trabajo.
En la gestión de las instalaciones, las listas de verificación de mantenimiento preventivo ayudan a los gerentes del sitio a mantener condiciones de trabajo seguras para los empleados y a reducir los costos de mantenimiento de las instalaciones asociados con las reparaciones de emergencia.
Al igual que las líneas de producción de fabricación, las instalaciones modernas dependen de sistemas altamente interconectados para apoyar las operaciones diarias. Las listas de verificación de mantenimiento preventivo ayudan a garantizar que estos activos sigan siendo confiables, seguros y totalmente conformes a las normas.
Además de la seguridad y el cumplimiento, las listas de control de mantenimiento preventivo ayudan a los técnicos a mantener un entorno cómodo para empleados, inquilinos y clientes. Las listas de verificación de mantenimiento preventivo a menudo rastrean tareas como verificar termostatos, reemplazar bombillas y probar sistemas de ventilación, que son críticos para la comodidad de los ocupantes.
En el transporte y la gestión de flotas, los gerentes de mantenimiento utilizan listas de verificación de mantenimiento preventivo para que los vehículos y activos de transporte de los que son responsables sean más confiables. Las listas de verificación ayudan a estandarizar el proceso de inspección, servicio y documentación de las actividades de mantenimiento de vehículos, lo que reduce los costos operativos y aumenta la seguridad y la disponibilidad de la flota.
Uno de los mayores problemas para los técnicos de mantenimiento de flotas es la prevención de averías. Las averías pueden alterar los horarios de entrega, aumentar los costos operativos y afectar negativamente la atención al cliente. Las listas de comprobación de mantenimiento preventivo ayudan a los técnicos a identificar problemas a tiempo, antes de que provoquen fallas, ya que se inspeccionan de manera regular motores, sistemas de frenos, fluidos de transmisión y otros componentes.
En la atención médica, las listas de verificación de mantenimiento preventivo garantizan que el equipamiento, los sistemas y los centros médicos sean seguros y confiables y cumplan con las regulaciones adecuadas. Las fallas en el equipamiento de atención médica pueden afectar directamente la salud de los pacientes. Las listas de verificación de mantenimiento preventivo desempeñan un papel crítico para garantizar la integridad de las operaciones y el equipamiento.
El mal funcionamiento o los procedimientos seguidos incorrectamente en la atención médica pueden generar resultados inexactos, retrasos en el tratamiento y daños a los pacientes. Las listas de verificación de mantenimiento preventivo ayudan a los técnicos a verificar que sus equipamientos estén funcionando correctamente antes de su uso, a través de comprobaciones periódicas de calibración, pruebas de rendimiento e inspecciones de seguridad.
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