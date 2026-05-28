Los indicadores clave de rendimiento (KPI) del mantenimiento son puntos de referencia en los que las organizaciones confían para realizar un seguimiento del rendimiento de sus operaciones de mantenimiento.
Los KPI de mantenimiento bien diseñados pueden dar a los gerentes de mantenimiento visibilidad de los procesos centrales de mantenimiento y mejorar la gestión de activos.
A medida que las prácticas modernas de mantenimiento evolucionan de prácticas obsoletas y reactivas hacia otras más modernas y proactivas, los KPI de mantenimiento desempeñan un papel crucial en la medición de la eficacia. Por ejemplo, las plataformas modernas de mantenimiento predictivo aprovechan la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT) para aumentar el tiempo medio entre fallas (MTBF), una de las métricas más vigiladas en las organizaciones de mantenimiento.
El seguimiento de los KPI y las métricas de mantenimiento se ha convertido en un elemento central para la eficacia de las operaciones de mantenimiento modernas, ayudando a los equipos de mantenimiento a mantener los activos críticos disponibles y predecibles. Cuando los activos fallan de forma inesperada, las organizaciones pueden enfrentarse a una amplia gama de problemas, incluyendo tiempos de inactividad no planificados, tiempo de reparación prolongado, disminución del valor de los activos, pérdida de tiempo de producción y aumento de los costos de mantenimiento.
En el pasado, las organizaciones dependían casi exclusivamente del mantenimiento reactivo, un enfoque de mantenimiento que solo repara los activos después de que se averían. En la actualidad, las estrategias de mantenimiento se concentran en tácticas de mantenimiento preventivo y predictivo. Estos enfoques suelen estar respaldados por un sistema computarizado de gestión de mantenimiento (CMMS) que permite el monitoreo de condiciones (CM) en tiempo real para optimizar las operaciones de mantenimiento.
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Los KPI de mantenimiento ayudan a los equipos de mantenimiento a transformar los datos sin procesar en indicadores de cómo funciona un sistema o equipamiento. El software de CMMS recopila datos de fuentes como órdenes de trabajo de mantenimiento, sensores IoT integrados en activos y registros de uso de repuestos para calcular métricas de mantenimiento como MTBF y el tiempo medio de reparación (MTTR).
Los KPI de mantenimiento modernos dependen de varias actividades básicas de mantenimiento:
La recopilación y visualización de datos forman la base de los KPI de mantenimiento, lo que permite a los equipos de mantenimiento identificar y rastrear las métricas más relevantes para sus activos.
A lo largo del tiempo, los equipos de mantenimiento recopilan datos sobre los activos de los que son responsables, como fallas de equipamiento, número de reparaciones, uso de repuestos, inspecciones y programas de mantenimiento. Introducen esos datos en un CMMS, aunque, cada vez más, las herramientas de CMMS pueden automatizar este proceso.
El CMMS centraliza los datos de los activos y genera un panel de mantenimiento que conecta los datos con las métricas de rendimiento. Las métricas populares que el software de CMMS puede mostrar incluyen:
El software de gestión de mantenimiento realiza un seguimiento de estas métricas de rendimiento, y otras, a lo largo del tiempo, lo que brinda a los técnicos de mantenimiento una comprensión más clara de cómo se están desempeñando mediante los KPI, como los retrasos de mantenimiento, el tiempo de actividad de los activos, el cumplimiento de la programación y la disponibilidad del equipamiento.
Para la mayoría de las organizaciones, la implementación de una sólida recopilación y visualización de datos a través de una herramienta de CMMS sienta las bases para el monitoreo de condiciones (CM) en tiempo real, un aspecto clave de la mayoría de las iniciativas de transformación digital.
El CM es un tipo de mantenimiento predictivo que utiliza la recopilación y el análisis de datos en tiempo real para monitorear el estado de los activos, detectar fallas e identificar problemas antes de que causen tiempo de inactividad no planificado.
El CM aprovecha los sensores IoT y el análisis avanzado de IA para detectar cambios en los niveles de vibración, temperatura, presión y fluidos que pueden ayudar a predecir cuándo es probable que un activo falle. Cuando se implementa como parte de una estrategia general de mantenimiento, el CM ayuda a optimizar la planificación del mantenimiento, simplificar las tareas de mantenimiento de rutina y mejorar la eficiencia operativa general en una amplia gama de actividades de mantenimiento.
La mejora continua es un proceso continuo que comienza con la recopilación de datos de activos y se ejecuta a través de la identificación y seguimiento de los KPI de mantenimiento y la mejora de los procesos de mantenimiento a lo largo del tiempo. Basándose en los KPI de mantenimiento, los equipos de mantenimiento practican la mejora continua al tomar medidas correctivas que ayudan a mejorar la eficiencia operativa y extender los ciclos de vida de los activos.
La mejora continua trata las operaciones de mantenimiento como una práctica en constante evolución en lugar de un conjunto estático de reparaciones en respuesta a averías. Los equipos de mantenimiento que utilizan KPI de mantenimiento para informar sus actividades de mantenimiento pueden optimizar constantemente sus enfoques de acuerdo con la información más reciente sobre el estado y el rendimiento de los activos.
La evaluación de puntos de referencia es el proceso sistemático de comparar métricas de rendimiento de activos, costos y confiabilidad con los estándares de la industria, y solo es posible una vez que una organización identificó y comenzó a hacer seguimiento de los KPI de mantenimiento.
Las organizaciones de mantenimiento de clase mundial a menudo se dirigen a puntos de referencia específicos de la industria para KPI críticos como MTBF, MTTR, tiempo medio de falla (MTTF), porcentaje de mantenimiento planificado (PMP) y efectividad general del equipamiento (OEE).
La evaluación de puntos de referencia es solo para organizaciones de mantenimiento maduras, ya que requiere que los equipos establezcan primero procesos y sistemas confiables para el seguimiento de los KPI de mantenimiento, como el uso de un CMMS, el monitoreo de condiciones y la mejora continua. Una vez implementadas estas prácticas, la evaluación de puntos de referencia puede ayudar a las organizaciones a ver cómo se comparan con sus pares.
Las organizaciones varían ampliamente en términos de necesidad, entorno operativo e industria, lo que dificulta elegir los KPI adecuados para medir la eficacia.
A continuación, se analizan de cerca seis KPI de mantenimiento fundamentales que han ayudado a las organizaciones de clase mundial a alcanzar sus objetivos de mantenimiento durante décadas.
El estándar de referencia para las estrategias modernas de mantenimiento, el tiempo medio entre fallas (MTBF), captura el propósito fundamental de los programas de mantenimiento modernos: mantener los activos funcionando el mayor tiempo posible sin fallar.
El MTBF mide el tiempo promedio que los activos están en operación antes de fallar y requerir atención. La métrica MTBF se utiliza ampliamente en todas las industrias para medir la confiabilidad de los activos y prevenir averías.
Al igual que el MTBF, el tiempo medio de reparación (MTTR) es también una de las formas más utilizadas para medir el éxito de una organización de mantenimiento. El MTTR mide el tiempo promedio que se tarda en reparar un equipamiento después de que ha fallado.
Un MTTR más bajo sugiere una estrategia de mantenimiento más eficiente con un enfoque sólido para el inventario de piezas de repuesto y la gestión de órdenes de trabajo.
Es imposible que una organización de mantenimiento tenga éxito si los activos de los que es responsable no están continuamente operativos debido a fallas repetidas en el equipamiento que causan tiempo de inactividad planificado y no planificado.
Según un informe reciente, el tiempo de inactividad no planificado cuesta a las 500 empresas más exitosas del mundo 1.4 billones de dólares al año. El monitoreo del tiempo de inactividad de las máquinas es una de las maneras más sencillas para que una organización evalúe la eficacia de un programa de mantenimiento, ya que a menudo es un signo de problemas subyacentes de gestión del mantenimiento.
El tiempo medio de falla (MTTF) mide el tiempo promedio que los activos no reparables, como bombillos, baterías y fusibles, pueden funcionar antes de fallar.
Las organizaciones de mantenimiento modernas se basan en el MTTF para estimar la vida útil esperada de los activos baratos y reemplazables y lo utilizan para fundamentar su estrategia general de repuestos.
La eficacia general del equipamiento (OEE) es una medida de la confiabilidad del rendimiento de un equipamiento a lo largo del tiempo.
La OEE depende de más variables operativas que el MTBF y el MTTR, por lo que puede ser más difícil de medir y gestionar. Se considera uno de los KPI de mantenimiento más completos que las organizaciones pueden rastrear.
El porcentaje de mantenimiento planificado (PMP) mide el porcentaje de actividades de mantenimiento planificadas y programadas frente al número que se realiza de forma reactiva cuando falla un equipamiento.
A medida que las estrategias de mantenimiento modernas se alejan del mantenimiento reactivo hacia un mantenimiento más proactivo y predictivo, el PMP adquiere mayor importancia. Un PMP más alto puede ser un indicador de un programa de mantenimiento preventivo maduro que utiliza un CMMS y nuevas tecnologías para reducir su dependencia de prácticas obsoletas y reactivas.
Las organizaciones que monitorean constantemente las métricas de mantenimiento y utilizan la información que recopilan para mejorar los procesos centrales de mantenimiento a menudo obtienen una amplia gama de beneficios.
Estos son algunos de los más comunes:
Si bien los beneficios son innegables, las organizaciones que buscan identificar y rastrear con eficacia los KPI de mantenimiento aún enfrentan una serie de obstáculos.
Desde dificultades para la preparación de los datos hasta la integración de herramientas modernas con infraestructuras heredadas, estos son algunos de las más comunes:
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