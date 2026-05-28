Los KPI de mantenimiento bien diseñados pueden dar a los gerentes de mantenimiento visibilidad de los procesos centrales de mantenimiento y mejorar la gestión de activos.

A medida que las prácticas modernas de mantenimiento evolucionan de prácticas obsoletas y reactivas hacia otras más modernas y proactivas, los KPI de mantenimiento desempeñan un papel crucial en la medición de la eficacia. Por ejemplo, las plataformas modernas de mantenimiento predictivo aprovechan la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT) para aumentar el tiempo medio entre fallas (MTBF), una de las métricas más vigiladas en las organizaciones de mantenimiento.

El seguimiento de los KPI y las métricas de mantenimiento se ha convertido en un elemento central para la eficacia de las operaciones de mantenimiento modernas, ayudando a los equipos de mantenimiento a mantener los activos críticos disponibles y predecibles. Cuando los activos fallan de forma inesperada, las organizaciones pueden enfrentarse a una amplia gama de problemas, incluyendo tiempos de inactividad no planificados, tiempo de reparación prolongado, disminución del valor de los activos, pérdida de tiempo de producción y aumento de los costos de mantenimiento.

En el pasado, las organizaciones dependían casi exclusivamente del mantenimiento reactivo, un enfoque de mantenimiento que solo repara los activos después de que se averían. En la actualidad, las estrategias de mantenimiento se concentran en tácticas de mantenimiento preventivo y predictivo. Estos enfoques suelen estar respaldados por un sistema computarizado de gestión de mantenimiento (CMMS) que permite el monitoreo de condiciones (CM) en tiempo real para optimizar las operaciones de mantenimiento.