Las estrategias de mantenimiento se basan en diferentes tipos de actividades de mantenimiento para alcanzar sus objetivos, entre los que se incluyen la prevención del tiempo de inactividad del equipamiento y el ahorro de costos.

En cierto modo, la gestión del mantenimiento es un tipo de gestión de activos empresariales (EAM) porque implica directamente mantener activos físicos como las instalaciones.

Sin embargo, hay una diferencia. La EAM rastrea el rendimiento activo a lo largo de todo el ciclo de vida del activo, incluyendo su historia inicial, como la adquisición. Un programa de gestión del mantenimiento se centra más en las últimas etapas del ciclo de vida de ese activo. Un aspecto importante es decidir qué se necesita para extender de manera efectiva la longevidad de las instalaciones y el rendimiento del equipamiento durante esos períodos.