¿Qué es el mantenimiento de averías?

El mantenimiento de averías, también llamado mantenimiento reactivo y mantenimiento de ejecución a falla, es una estrategia de mantenimiento que las empresas utilizan para restaurar la funcionalidad de los activos después de una falla del equipamiento.
A diferencia de otros enfoques de gestión del mantenimiento, el mantenimiento de averías no implica mantenimiento regular ni actividades rutinarias diseñadas para evitar que los activos fallen.
Cuando una pieza de equipamiento falla bajo un programa de mantenimiento de averías, un técnico de reparación diagnostica el problema y crea una orden de trabajo. Mientras que otros enfoques de mantenimiento dependen del monitoreo basado en condiciones (CBM) en tiempo real y los análisis predictivos, el mantenimiento de averías se basa completamente en eventos: los trabajos de mantenimiento comienzan solo después de que un activo ha fallado.
El mantenimiento de averías es uno de los enfoques más antiguos y sencillos para la gestión de activos y todavía se utiliza en gran medida en muchas industrias. Los entornos industriales, los almacenes, los centros de atención médica, la infraestructura de las empresas de servicios públicos y las flotas de transporte utilizan métodos de mantenimiento de averías como partes centrales de su estrategia de mantenimiento. De acuerdo con un informe reciente, solo en entornos industriales, el mantenimiento de averías fue la estrategia primaria para el 38 % de los equipos de mantenimiento.1
Aunque el mantenimiento de averías a menudo se asocia negativamente con el tiempo de inactividad no planificado y el mantenimiento de emergencia, aún puede ser una herramienta altamente efectiva cuando se usa estratégicamente. Los equipos de mantenimiento sólidos confían en programas de mantenimiento proactivo para sus activos más críticos y utilizan el mantenimiento de averías para equipamiento no crítico.
Un sistema computarizado de gestión de mantenimiento (CMMS) es una solución de software diseñada para automatizar y mejorar aspectos de los programas de mantenimiento modernos. Con el auge de la inteligencia artificial (IA), el machine learning (ML) y el Internet de las cosas (IoT), las herramientas de CMMS se volvieron centrales en muchas estrategias de mantenimiento.
En un programa de mantenimiento de averías, el software de CMMS rastrea qué activos están en planes de ejecución a falla y cuáles necesitan ser atendidos regularmente mediante otro tipo de mantenimiento.
Estas son algunas de las actividades de mantenimiento de averías que las herramientas de CMMS pueden mejorar:
El mantenimiento de averías está estrechamente relacionado con otro tipo de mantenimiento conocido como mantenimiento correctivo, pero existen diferencias clave entre ambos.
Si bien el mantenimiento de averías solo es necesario cuando falla un equipamiento, el mantenimiento correctivo se puede utilizar durante todo el ciclo de vida de los activos. Además, el mantenimiento correctivo suele dirigirse a activos con necesidades de reparación menos graves que aquellos que requieren mantenimiento de averías. Por último, a diferencia del mantenimiento de averías, el mantenimiento correctivo rara vez causa tiempo de inactividad no planificado.
Ambos enfoques difieren significativamente de la estrategia de mantenimiento proactivo, una estrategia de mantenimiento que incluye tácticas de mantenimiento preventivo y mantenimiento predictivo para prevenir fallas en los activos por completo.
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El proceso de mantenimiento de averías es relativamente simple en comparación con otros tipos de mantenimiento más avanzados. Aquí hay un vistazo más de cerca a cada paso.
Las reparaciones de mantenimiento de averías comienzan cuando los operadores identifican un activo que funciona mal.
Un técnico diagnostica el problema con mayor detalle y documenta el mal funcionamiento. El técnico crea una orden de trabajo, generalmente mediante una herramienta de CMMS, y describe el problema en detalle al equipo de mantenimiento.
Dependiendo de la criticidad del activo dañado, el equipo de mantenimiento debe decidir si repararlo de inmediato utilizando procedimientos de mantenimiento de emergencia o programarlo para su reparación más adelante.
Evaluar la criticidad de los activos es una de las partes más importantes del mantenimiento de averías porque cuando falla una pieza de equipamiento no crítica, muchos activos pueden seguir funcionando sin interrupciones. Por ejemplo, reemplazar las bombillas en una instalación de almacenamiento después de que se queman representa poco o nulo riesgo para las operaciones principales del negocio, por lo que las bombillas generalmente se mantienen mediante un enfoque de ejecución a falla.
Durante la fase de reparación del mantenimiento de averías, los técnicos diagnostican la causa principal de la falla del equipamiento y reemplazan o reparan los componentes dañados.
Los procedimientos de mantenimiento típicos durante esta fase incluyen inspecciones, pruebas y desmontaje para aislar y resolver problemas. Otras actividades de mantenimiento durante la fase de reparación incluyen reemplazar cojinetes desgastados, apretar o aflojar pernos e incluso reconstruir todo un sistema de producción cuando sea necesario.
La gestión estratégica del inventario y las piezas de repuesto desempeñan un papel importante durante la reparación, a menudo con la ayuda de un CMMS para ayudar a distribuir piezas y componentes de acuerdo con la criticidad de los activos.
Antes de volver a poner el activo en servicio, los técnicos prueban y documentan exhaustivamente su funcionalidad, evaluando los datos de mantenimiento antes y después de una reparación para garantizar que funcione correctamente.
Las herramientas de CMMS ayudan a optimizar los enfoques de mantenimiento futuros durante esta fase al recopilar y analizar el historial de rendimiento de los activos para ayudar a los operadores a identificar patrones y evitar tiempo de inactividad no planificado.
Hay dos tipos principales de mantenimiento de averías: mantenimiento de averías no planificado y mantenimiento de averías planificado. Las organizaciones necesitan tener un conocimiento profundo de cada uno para construir una estrategia de mantenimiento eficaz.
La mayoría de los planes de mantenimiento categorizan el mantenimiento no planificado como una forma de mantenimiento reactivo y lo utilizan estratégicamente cuando el costo del tiempo de inactividad de los activos debido a la reparación excede el costo de la falla de los activos.
Los programas de mantenimiento eficaces utilizan el mantenimiento de averías no planificado solo cuando el equipamiento falla inesperadamente y requiere atención inmediata. En situaciones de reparación de emergencia, los técnicos a menudo tienen poca o nula advertencia antes de la falla del equipamiento, por lo que los equipos de mantenimiento deben capacitarse para responder rápidamente y minimizar el tiempo de inactividad.
Los procedimientos de mantenimiento de emergencia pueden ser costosos cuando implican paradas, costos de mano de obra extra y adquisición acelerada de repuestos. Son más disruptivos cuando una reparación de emergencia afecta un activo crítico como una cinta transportadora en una planta de fabricación que la organización necesita para sus operaciones de actividad principal.
Debido a que el tiempo de inactividad no planificado puede aumentar los costos de reparación y la probabilidad de interrupciones operativas, los equipos de mantenimiento deben equilibrar las actividades de mantenimiento de averías con enfoques de mantenimiento proactivo, preventivo y predictivo.
El mantenimiento de averías planificado, también llamado mantenimiento deliberado de ejecución a falla, es más estratégico y rentable que el mantenimiento de averías no planificado.
Mediante un enfoque planificado, las organizaciones permiten que el equipamiento no crítico funcione hasta que falle porque es más rentable que repararlo de forma proactiva. Este enfoque de mantenimiento es más efectivo con activos no críticos y de bajo costo que no afectan los resultados finales de una organización.
El mantenimiento de averías planificado ayuda a reducir las tareas de mantenimiento innecesarias y a asignar mejor los recursos hacia los activos críticos. Sin embargo, requiere más coordinación que el mantenimiento no planificado, lo que puede ser una barrera para las organizaciones menos maduras.
Los programas de mantenimiento en un enfoque planificado deben incluir inspecciones regulares para garantizar que las fallas no generen riesgos de seguridad ni interrupciones operativas mayores. Además, los técnicos deben estar familiarizados con las herramientas de software de CMMS que pueden evaluar y determinar qué activos son apropiados para un mantenimiento de bajo costo y de ejecución a falla.
A pesar de su reputación de causar tiempo de inactividad y frecuentes interrupciones operativas, el mantenimiento de averías puede seguir siendo una herramienta eficaz cuando se utiliza correctamente.
A continuación, analizamos más de cerca algunos de sus beneficios:
Aunque el mantenimiento de averías puede ser una herramienta eficaz en una estrategia de mantenimiento equilibrada, conlleva riesgos significativos que las organizaciones deben tener en cuenta:
A pesar de sus deficiencias, las operaciones de mantenimiento modernas aún dependen del mantenimiento de averías para aspectos clave de sus estrategias generales de mantenimiento.
Estos son algunos ejemplos de mantenimiento de averías en diferentes industrias:
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