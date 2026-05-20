¿Qué es el mantenimiento de averías?

A diferencia de otros enfoques de gestión del mantenimiento, el mantenimiento de averías no implica mantenimiento regular ni actividades rutinarias diseñadas para evitar que los activos fallen.

Cuando una pieza de equipamiento falla bajo un programa de mantenimiento de averías, un técnico de reparación diagnostica el problema y crea una orden de trabajo. Mientras que otros enfoques de mantenimiento dependen del monitoreo basado en condiciones (CBM) en tiempo real y los análisis predictivos, el mantenimiento de averías se basa completamente en eventos: los trabajos de mantenimiento comienzan solo después de que un activo ha fallado.

El mantenimiento de averías es uno de los enfoques más antiguos y sencillos para la gestión de activos y todavía se utiliza en gran medida en muchas industrias. Los entornos industriales, los almacenes, los centros de atención médica, la infraestructura de las empresas de servicios públicos y las flotas de transporte utilizan métodos de mantenimiento de averías como partes centrales de su estrategia de mantenimiento. De acuerdo con un informe reciente, solo en entornos industriales, el mantenimiento de averías fue la estrategia primaria para el 38 % de los equipos de mantenimiento.1

Aunque el mantenimiento de averías a menudo se asocia negativamente con el tiempo de inactividad no planificado y el mantenimiento de emergencia, aún puede ser una herramienta altamente efectiva cuando se usa estratégicamente. Los equipos de mantenimiento sólidos confían en programas de mantenimiento proactivo para sus activos más críticos y utilizan el mantenimiento de averías para equipamiento no crítico.