¿Qué es el mantenimiento correctivo?

El mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo son enfoques fundamentalmente diferentes respecto al mantenimiento de activos.

El mantenimiento preventivo está diseñado para reducir la probabilidad de fallas en el equipamiento mediante inspecciones de rutina y tareas de mantenimiento programadas. Sin embargo, el mantenimiento correctivo solo se aplica una vez que un activo se ha descompuesto. Según un informe reciente, el mantenimiento preventivo puede reducir los costos totales de mantenimiento entre un 12 y un 18 %.1

Las estrategias de mantenimiento preventivo bien diseñadas a menudo incluyen aspectos de mantenimiento correctivo para abordar fallas inesperadas del equipamiento y reducir el tiempo de inactividad no planificado, que puede costar millones a las empresas.

Los programas de mantenimiento preventivo suelen ser más avanzados tecnológicamente debido a su mayor integración de la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT). Sin embargo, aún no pueden eliminar por completo la posibilidad de fallas en el equipamiento que requieran una intervención inmediata.

Diferencias clave entre los programas de mantenimiento correctivo y preventivo: