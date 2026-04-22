¿Qué es el mantenimiento correctivo?

El mantenimiento correctivo es un enfoque de mantenimiento popular que se centra en reparar los activos después de que se hayan averiado. En la práctica, el mantenimiento correctivo se diferencia de otros tipos de mantenimiento en que no es proactivo; ocurre solo cuando un activo no funciona correctamente.
En los enfoques modernos de gestión del mantenimiento, el mantenimiento correctivo se considera uno de los tres tipos fundamentales de mantenimiento, junto con el mantenimiento preventivo y el mantenimiento predictivo. El mantenimiento correctivo abarca tanto los arreglos rápidos realizados inmediatamente después de una avería como las intervenciones planificadas realizadas en una fecha posterior.
En esencia, el mantenimiento correctivo ayuda a los equipos a tomar acciones correctivas cuando falla un activo. Los técnicos que realizan el mantenimiento correctivo suelen ejecutar una amplia gama de tareas de mantenimiento, desde ajustes menores hasta revisiones importantes, con el objetivo de que el activo vuelva a funcionar lo antes posible.
Varios factores pueden desencadenar un programa de mantenimiento correctivo, entre ellos:
Estos son los casos más comunes en los que el mantenimiento correctivo es más rentable y práctico que otros tipos de mantenimiento:
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El mantenimiento reactivo se refiere específicamente a un enfoque de mantenimiento en el que los técnicos reparan el equipamiento solo una vez que ha fallado. La falla inesperada de un activo crítico, por ejemplo, a menudo desencadena un enfoque de mantenimiento reactivo. Los equipos de mantenimiento detectan la avería y responden con reparaciones de emergencia, a menudo bajo presión de tiempo, para evitar el tiempo de inactividad costoso.
El mantenimiento correctivo es más amplio que el mantenimiento reactivo, ya que abarca tanto el mantenimiento correctivo planificado como el no planificado: reparaciones identificadas como resultado de una avería inesperada o durante inspecciones de rutina y monitoreo de condiciones (CM).
Desde una perspectiva de gestión del mantenimiento, el mantenimiento reactivo se considera un subconjunto del mantenimiento correctivo.
El mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo son enfoques fundamentalmente diferentes respecto al mantenimiento de activos.
El mantenimiento preventivo está diseñado para reducir la probabilidad de fallas en el equipamiento mediante inspecciones de rutina y tareas de mantenimiento programadas. Sin embargo, el mantenimiento correctivo solo se aplica una vez que un activo se ha descompuesto. Según un informe reciente, el mantenimiento preventivo puede reducir los costos totales de mantenimiento entre un 12 y un 18 %.1
Las estrategias de mantenimiento preventivo bien diseñadas a menudo incluyen aspectos de mantenimiento correctivo para abordar fallas inesperadas del equipamiento y reducir el tiempo de inactividad no planificado, que puede costar millones a las empresas.
Los programas de mantenimiento preventivo suelen ser más avanzados tecnológicamente debido a su mayor integración de la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT). Sin embargo, aún no pueden eliminar por completo la posibilidad de fallas en el equipamiento que requieran una intervención inmediata.
Diferencias clave entre los programas de mantenimiento correctivo y preventivo:
Los enfoques de mantenimiento correctivo siguen un proceso de seis pasos que comienza cuando un activo falla y termina cuando se restablece el estado de funcionamiento y se identifica la causa principal de la falla.
Los equipos de mantenimiento identifican una pieza de equipamiento defectuosa a través de inspecciones de rutina o monitoreo automatizado y generan una orden de trabajo.
El auge de los sistemas computarizados de gestión y monitoreo del mantenimiento (CMMS) ha dado lugar a una mayor automatización de esta etapa. Los sistemas avanzados generan órdenes de trabajo por sí mismos y envían notificaciones o escalamientos a los trabajadores en el campo a través de dispositivos móviles.
Durante la etapa de resolución de problemas y planificación, los técnicos de mantenimiento intentan diagnosticar el problema que provocó la falla del equipamiento y establecer su causa principal.
Una vez que tienen una idea clara de lo que sucedió, elaboran un plan para resolver el problema y seleccionan las piezas de repuesto adecuadas para reparar el equipamiento.
La fase de reparación del proceso de mantenimiento correctivo suele ser la más larga y difícil.
Los técnicos a menudo tienen que esperar a que lleguen las piezas de repuesto antes de poder comenzar a trabajar. Una vez que las piezas necesarias están en el sitio, trabajan con cuidado y diligencia para restaurar el equipamiento afectado y ponerlo en funcionamiento.
Antes de reintegrar los activos reparados en los procesos de negocio, los técnicos de mantenimiento prueban su rendimiento y confiabilidad.
Por lo general, esta etapa incluye una serie de pasos adicionales que son necesarios para verificar el buen funcionamiento de los activos y volver a ponerlos en servicio.
Los técnicos modernos de mantenimiento y reparación de activos deben documentar minuciosamente cada paso de sus procesos de reparación para cumplir con las regulaciones y garantizar condiciones de trabajo seguras.
Una vez más, las herramientas avanzadas de CMMS contribuyen a automatizar ciertos aspectos de este paso, como el cierre de órdenes de trabajo, el registro de fallas y la captura de fotografías. Las herramientas de CMMS ayudan a los equipos de mantenimiento a acortar su tiempo medio de reparación (MTTR), una métrica clave para evaluar su rendimiento.
Las herramientas de CMMS pueden detectar automáticamente las fallas en el equipamiento y generar órdenes de trabajo, enviando a un técnico de mantenimiento al lugar donde se produjo la falla.
Las órdenes de trabajo típicas generadas por el CMMS incluyen:
Durante la fase de análisis de la causa principal, los equipos de mantenimiento tratan de identificar la causa subyacente de una falla y elaboran un plan para evitar que se repita.
Las herramientas modernas de CMMS crean registros de búsqueda de cada falla y reparación a la que se ha sometido un activo y aplican análisis mejorados con IA para detectar tendencias y patrones en datos históricos.
Las organizaciones dependen de dos tipos de mantenimiento correctivo, planificado y no planificado:
Si bien es más antiguo y tecnológicamente menos avanzado que otros enfoques de mantenimiento, el mantenimiento correctivo sigue desempeñando un papel importante dentro de los programas de mantenimiento modernos y bien equilibrados. Estos son algunos de sus beneficios más comunes:
También hay algunos desafíos notables asociados con el mantenimiento correctivo:
El mantenimiento correctivo tiene una mala reputación en la mayoría de los entornos de mantenimiento modernos porque está asociado con averías, fallas en el equipamiento e interrupciones en la actividad principal. Aunque estos problemas quizá se hayan dado en el pasado, muchos enfoques modernos del mantenimiento correctivo lo combinan estratégicamente con prácticas de mantenimiento predictivo para evitar estas consecuencias negativas.
Cuando los equipos de mantenimiento recurren al mantenimiento predictivo para los activos críticos y utilizan el mantenimiento correctivo para los menos críticos, el mantenimiento correctivo ayuda a reducir los costos y enfocar más los recursos donde sea necesario.
Las estrategias de mantenimiento modernas y equilibradas se basan en múltiples enfoques para mantener el estado y el rendimiento de los activos y extender los ciclos de vida de los activos el mayor tiempo posible.
Los equipos de mantenimiento a menudo despliegan el mantenimiento correctivo junto con el mantenimiento predictivo, preventivo y basado en condiciones para lograr los mejores resultados. Estos son algunos de los factores que se tienen en cuenta al decidir qué tipo de mantenimiento es el más adecuado para un activo.
Las organizaciones confían en varios KPI para evaluar el rendimiento de sus programas de mantenimiento correctivo. La industria del mantenimiento suele utilizar estas métricas para ayudar a los equipos a mejorar y perfeccionar sus enfoques de mantenimiento:
Así es como se utiliza el mantenimiento correctivo en diferentes industrias:
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