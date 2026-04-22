un agricultor inspeccionando el aceite en su tractor
Operaciones de negocio

¿Qué es el mantenimiento correctivo?

By Mesh Flinders , Ian Smalley
Publicado el 22 de abril de 2026

Definición de mantenimiento correctivo

El mantenimiento correctivo es un enfoque de mantenimiento popular que se centra en reparar los activos después de que se hayan averiado. En la práctica, el mantenimiento correctivo se diferencia de otros tipos de mantenimiento en que no es proactivo; ocurre solo cuando un activo no funciona correctamente.

En los enfoques modernos de gestión del mantenimiento, el mantenimiento correctivo se considera uno de los tres tipos fundamentales de mantenimiento, junto con el mantenimiento preventivo y el mantenimiento predictivo. El mantenimiento correctivo abarca tanto los arreglos rápidos realizados inmediatamente después de una avería como las intervenciones planificadas realizadas en una fecha posterior.  

En esencia, el mantenimiento correctivo ayuda a los equipos a tomar acciones correctivas cuando falla un activo. Los técnicos que realizan el mantenimiento correctivo suelen ejecutar una amplia gama de tareas de mantenimiento, desde ajustes menores hasta revisiones importantes, con el objetivo de que el activo vuelva a funcionar lo antes posible.

¿Qué desencadena el mantenimiento correctivo?

Varios factores pueden desencadenar un programa de mantenimiento correctivo, entre ellos:

  • Falla o avería inesperada del equipamiento
  • Detección de fallas durante las inspecciones de rutina
  • Alertas basadas en condiciones de los sistemas de monitoreo
  • Desgaste normal
  • Incidentes de seguridad en el lugar de trabajo
  • Violaciones de cumplimiento de normas

¿Qué tipos de equipamiento deben repararse mediante el mantenimiento correctivo?

Estos son los casos más comunes en los que el mantenimiento correctivo es más rentable y práctico que otros tipos de mantenimiento:

  • Activos no críticos donde es poco probable que la falla de los activos afecte los procesos críticos para el negocio
  • Equipamiento de bajo costo donde reemplazar un componente es más barato que depender de métodos de mantenimiento preventivo
  • Sistemas equipados con redundancias y copias de seguridad
  • Activos con patrones de falla impredecibles
  • Equipamiento que tiene una expectativa de vida a corto plazo y una necesidad operativa

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Mantenimiento reactivo frente a mantenimiento correctivo

El mantenimiento reactivo se refiere específicamente a un enfoque de mantenimiento en el que los técnicos reparan el equipamiento solo una vez que ha fallado. La falla inesperada de un activo crítico, por ejemplo, a menudo desencadena un enfoque de mantenimiento reactivo. Los equipos de mantenimiento detectan la avería y responden con reparaciones de emergencia, a menudo bajo presión de tiempo, para evitar el tiempo de inactividad costoso.

El mantenimiento correctivo es más amplio que el mantenimiento reactivo, ya que abarca tanto el mantenimiento correctivo planificado como el no planificado: reparaciones identificadas como resultado de una avería inesperada o durante inspecciones de rutina y monitoreo de condiciones (CM).

Desde una perspectiva de gestión del mantenimiento, el mantenimiento reactivo se considera un subconjunto del mantenimiento correctivo.

Mantenimiento preventivo frente a mantenimiento correctivo

El mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo son enfoques fundamentalmente diferentes respecto al mantenimiento de activos.

El mantenimiento preventivo está diseñado para reducir la probabilidad de fallas en el equipamiento mediante inspecciones de rutina y tareas de mantenimiento programadas. Sin embargo, el mantenimiento correctivo solo se aplica una vez que un activo se ha descompuesto. Según un informe reciente, el mantenimiento preventivo puede reducir los costos totales de mantenimiento entre un 12 y un 18 %.1

Las estrategias de mantenimiento preventivo bien diseñadas a menudo incluyen aspectos de mantenimiento correctivo para abordar fallas inesperadas del equipamiento y reducir el tiempo de inactividad no planificado, que puede costar millones a las empresas.

Los programas de mantenimiento preventivo suelen ser más avanzados tecnológicamente debido a su mayor integración de la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT). Sin embargo, aún no pueden eliminar por completo la posibilidad de fallas en el equipamiento que requieran una intervención inmediata.

Diferencias clave entre los programas de mantenimiento correctivo y preventivo:

  • Tiempos: los equipos de mantenimiento programan el mantenimiento preventivo con anticipación, generalmente en un momento óptimo para las operaciones comerciales. Recurren al mantenimiento correctivo cuando el equipamiento falla inesperadamente.
  • Caso de uso: los técnicos recurren al mantenimiento preventivo para evitar fallas en el equipamiento y paradas en el trabajo. El mantenimiento correctivo se utiliza para restaurar la funcionalidad de los activos.
  • Estructura de costos: los gerentes de mantenimiento generalmente pueden distribuir los costos de mantenimiento preventivo a lo largo del tiempo, programando las reparaciones estratégicamente. El mantenimiento correctivo requiere gastos inmediatos y no planificados en reparaciones de emergencia y piezas de repuesto.
  • Repercusión en las operaciones comerciales: los programas de mantenimiento preventivo ayudan a reducir los tiempos de inactividad imprevistos al programar las reparaciones con antelación. El mantenimiento correctivo suele provocar paradas laborales mientras los equipos de reparación atienden fallas del equipamiento.
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Los seis pasos del mantenimiento correctivo

Los enfoques de mantenimiento correctivo siguen un proceso de seis pasos que comienza cuando un activo falla y termina cuando se restablece el estado de funcionamiento y se identifica la causa principal de la falla.

1. Detección

Los equipos de mantenimiento identifican una pieza de equipamiento defectuosa a través de inspecciones de rutina o monitoreo automatizado y generan una orden de trabajo.

El auge de los sistemas computarizados de gestión y monitoreo del mantenimiento (CMMS) ha dado lugar a una mayor automatización de esta etapa. Los sistemas avanzados generan órdenes de trabajo por sí mismos y envían notificaciones o escalamientos a los trabajadores en el campo a través de dispositivos móviles.

2. Resolución de problemas y planificación

Durante la etapa de resolución de problemas y planificación, los técnicos de mantenimiento intentan diagnosticar el problema que provocó la falla del equipamiento y establecer su causa principal.

Una vez que tienen una idea clara de lo que sucedió, elaboran un plan para resolver el problema y seleccionan las piezas de repuesto adecuadas para reparar el equipamiento.

3. Reparación

La fase de reparación del proceso de mantenimiento correctivo suele ser la más larga y difícil.

Los técnicos a menudo tienen que esperar a que lleguen las piezas de repuesto antes de poder comenzar a trabajar. Una vez que las piezas necesarias están en el sitio, trabajan con cuidado y diligencia para restaurar el equipamiento afectado y ponerlo en funcionamiento.

4. Pruebas

Antes de reintegrar los activos reparados en los procesos de negocio, los técnicos de mantenimiento prueban su rendimiento y confiabilidad.

Por lo general, esta etapa incluye una serie de pasos adicionales que son necesarios para verificar el buen funcionamiento de los activos y volver a ponerlos en servicio.

5. Documentación

Los técnicos modernos de mantenimiento y reparación de activos deben documentar minuciosamente cada paso de sus procesos de reparación para cumplir con las regulaciones y garantizar condiciones de trabajo seguras.

Una vez más, las herramientas avanzadas de CMMS contribuyen a automatizar ciertos aspectos de este paso, como el cierre de órdenes de trabajo, el registro de fallas y la captura de fotografías. Las herramientas de CMMS ayudan a los equipos de mantenimiento a acortar su tiempo medio de reparación (MTTR), una métrica clave para evaluar su rendimiento.

Las herramientas de CMMS pueden detectar automáticamente las fallas en el equipamiento y generar órdenes de trabajo, enviando a un técnico de mantenimiento al lugar donde se produjo la falla.

Las órdenes de trabajo típicas generadas por el CMMS incluyen:

  • Una descripción detallada del equipamiento que funciona mal y cómo ha fallado
  • Marcas de tiempo que indican la hora y el lugar exactos de la falla.
  • Conclusiones del análisis de la causa principal basadas en los datos históricos disponibles
  • Tareas de mantenimiento correctivo realizadas antes
  • Repuestos utilizados en reparaciones anteriores
  • Horas de mano de obra acumuladas y costos de reparaciones anteriores
  • Duración probable del tiempo de inactividad del equipamiento y las interrupciones resultantes en los procesos de negocio

6. Análisis de causa principal

Durante la fase de análisis de la causa principal, los equipos de mantenimiento tratan de identificar la causa subyacente de una falla y elaboran un plan para evitar que se repita.

Las herramientas modernas de CMMS crean registros de búsqueda de cada falla y reparación a la que se ha sometido un activo y aplican análisis mejorados con IA para detectar tendencias y patrones en datos históricos.

Tipos de mantenimiento correctivo

Las organizaciones dependen de dos tipos de mantenimiento correctivo, planificado y no planificado:

  • Mantenimiento correctivo planificado: cuando los técnicos detectan una falla, las organizaciones utilizan el mantenimiento correctivo planificado para programar reparaciones para una fecha posterior. El mantenimiento correctivo planificado ayuda a las organizaciones a reducir la interrupción operativa que puede ocurrir cuando el equipamiento falla inesperadamente.
  • Mantenimiento correctivo no planificado: el mantenimiento correctivo no planificado es el mantenimiento inmediato que se produce en respuesta a un mal funcionamiento del equipamiento. Las empresas recurren al mantenimiento correctivo no planificado principalmente para realizar reparaciones de emergencia en equipos que están experimentando tiempo de inactividad como resultado de una avería. 

Beneficios del mantenimiento correctivo

Si bien es más antiguo y tecnológicamente menos avanzado que otros enfoques de mantenimiento, el mantenimiento correctivo sigue desempeñando un papel importante dentro de los programas de mantenimiento modernos y bien equilibrados. Estos son algunos de sus beneficios más comunes:

  • Menores costos para ciertos activos: el mantenimiento correctivo proporciona una alternativa de bajo costo y bajo riesgo para mantener activos que no son críticos para los procesos de actividad principal. En ocasiones, dejar que el equipamiento funcione hasta que se averíe y recurrir al mantenimiento correctivo para repararlo o sustituirlo ayuda a los equipos a reducir los costos de mano de obra y a evitar tareas de mantenimiento innecesarias.
  • Menos planificación: los programas de mantenimiento correctivo no requieren tanta planificación inicial para ejecutarse, ya que abordan los problemas a medida que surgen en lugar de hacerlo de acuerdo con un cronograma rigurosamente planificado. Las organizaciones que despliegan un mantenimiento correctivo o un enfoque de ejecución hasta la falla pueden asignar menos recursos a inspecciones rutinarias y reparar o reemplazar el equipamiento solo cuando falla.
  • Reducción del riesgo de fallas inducidas por el mantenimiento: el mantenimiento preventivo y el mantenimiento predictivo requieren que los técnicos intervengan de manera proactiva, incluso cuando un equipamiento funciona correctamente. Aunque estas tareas de mantenimiento parten de una buena intención, pueden provocar fallas inesperadas si se realizan de forma incorrecta, especialmente en sistemas complejos. El mantenimiento correctivo reduce el riesgo de que un error humano o un montaje incorrecto alteren el funcionamiento de un sistema estable.
  • Mayor flexibilidad: el mantenimiento correctivo es más flexible que otras actividades de mantenimiento, lo que permite a las organizaciones adaptar los planes de mantenimiento para responder a exigencias del mundo real, como fallas inesperadas de los equipamientos y cambios repentinos en las condiciones. Este enfoque hace que el mantenimiento correctivo se adapte con gran rapidez a los cambios en el entorno, a diferencia de otros enfoques de mantenimiento que requieren una planificación y programación minuciosas.
  • Mayor eficiencia: el mantenimiento correctivo es más eficiente en recursos que otros tipos de programas de mantenimiento porque permite a los equipos asignar mejor los recursos donde más se necesitan. Los recursos valiosos, como el tiempo de los técnicos y el inventario de piezas, se pueden enfocar más en los activos que impactan directamente las operaciones del negocio. Este enfoque ayuda a mantener las tareas de mantenimiento centradas en activos de alta prioridad y permite que los activos de baja prioridad fallen sin consecuencias graves.
  • Mejora continua: el mantenimiento correctivo permite una mejora continua en todos los equipos y sistemas de mantenimiento mediante el análisis riguroso de los datos de mantenimiento recopilados a partir de las intervenciones de reparación. Con el tiempo, las herramientas de CMMS pueden detectar patrones de fallas y fallas repetidas y estimar los costos de reparación en función de eventos pasados.

Desafíos del mantenimiento correctivo

También hay algunos desafíos notables asociados con el mantenimiento correctivo:

  • Tiempo de inactividad no planificado: permitir que los activos funcionen sin monitoreo puede provocar un tiempo de inactividad no planificado cuando finalmente se averían. Dependiendo de la complejidad del activo, de lo esencial que sea para los procesos de la actividad principal del negocio y de las piezas y mano de obra necesarias para repararlo, el mantenimiento correctivo puede ser disruptivo e impactar la productividad.
  • Costos de mantenimiento inesperados: el costo inesperado de realizar reparaciones de emergencia y pagar el envío acelerado de repuestos y horas extra de mano de obra puede interrumpir los programas de mantenimiento. Aunque reducir los costos asociados al mantenimiento de activos menos críticos es un beneficio de los programas de mantenimiento correctivo, los gerentes deben sopesar esta reducción frente a la posibilidad de un gasto repentino e imprevisto cuando los activos fallen inesperadamente.
  • Mayor riesgo para la seguridad de los trabajadores: las fallas inesperadas del equipamiento causan riesgos de seguridad para los trabajadores, especialmente en las industrias de fabricación, de servicios públicos y de atención médica. Cuando el equipamiento no se comporta de forma constante, puede hacer que una zona segura y controlada se vuelva peligrosa en un instante.  

¿Por qué el mantenimiento correctivo tiene una percepción negativa entre los profesionales de la industria?

El mantenimiento correctivo tiene una mala reputación en la mayoría de los entornos de mantenimiento modernos porque está asociado con averías, fallas en el equipamiento e interrupciones en la actividad principal. Aunque estos problemas quizá se hayan dado en el pasado, muchos enfoques modernos del mantenimiento correctivo lo combinan estratégicamente con prácticas de mantenimiento predictivo para evitar estas consecuencias negativas.

Cuando los equipos de mantenimiento recurren al mantenimiento predictivo para los activos críticos y utilizan el mantenimiento correctivo para los menos críticos, el mantenimiento correctivo ayuda a reducir los costos y enfocar más los recursos donde sea necesario.

Cómo desplegar el mantenimiento correctivo en una estrategia de mantenimiento equilibrada

Las estrategias de mantenimiento modernas y equilibradas se basan en múltiples enfoques para mantener el estado y el rendimiento de los activos y extender los ciclos de vida de los activos el mayor tiempo posible.

Los equipos de mantenimiento a menudo despliegan el mantenimiento correctivo junto con el mantenimiento predictivo, preventivo y basado en condiciones para lograr los mejores resultados. Estos son algunos de los factores que se tienen en cuenta al decidir qué tipo de mantenimiento es el más adecuado para un activo.

  • Criticidad: los activos críticos (activos donde una falla interrumpiría los procesos de actividad principal) generalmente no se mantienen mediante un enfoque de mantenimiento correctivo. Los activos críticos deben mantenerse con estrategias proactivas y predictivas que prioricen la continuidad de negocio.
  • Riesgo: para seleccionar el enfoque de mantenimiento adecuado para un activo, los gerentes de mantenimiento evalúan el riesgo relacionado con las fallas del equipamiento, incluida la seguridad de los trabajadores y el impacto financiero y operativo. Los enfoques de mantenimiento correctivo y de ejecución hasta fallar son más apropiados para activos de bajo riesgo y bajo costo, donde es poco probable que una falla interrumpa los procesos de actividad principal.
  • Integración con CMMS: las herramientas modernas de CMMS pueden mejorar drásticamente los resultados del mantenimiento correctivo, reduciendo el costo o el riesgo y documentando y analizando rigurosamente cada reparación que se realiza. La documentación del CMMS fortalece el cumplimiento en sectores muy regulados, como la atención médica y los servicios financieros, al tiempo que reduce el riesgo de costosas infracciones.
  • Mejora continua: el análisis de la causa principal y el seguimiento de indicadores clave de rendimiento (KPI) en los procesos de mantenimiento correctivo ayudan a los equipos de mantenimiento a mejorar los resultados con el tiempo. Los datos sobre fallas recopilados durante el mantenimiento correctivo pueden ayudar a mejorar los métodos de mantenimiento proactivo, predictivo y preventivo en el futuro.  

Indicadores clave de rendimiento (KPI) y métricas del mantenimiento correctivo

Las organizaciones confían en varios KPI para evaluar el rendimiento de sus programas de mantenimiento correctivo. La industria del mantenimiento suele utilizar estas métricas para ayudar a los equipos a mejorar y perfeccionar sus enfoques de mantenimiento:

  • Tiempo medio de reparación (MTTR): el tiempo medio de reparación (MTTR), a veces denominado tiempo medio de recuperación, mide la cantidad de tiempo que tardan los técnicos en reparar un equipamiento que ha fallado y restaurar su funcionalidad.
  • Tiempo medio entre fallas (MTBF): el tiempo medio entre fallas (MTBF) es una medida de la confiabilidad de un sistema o componente. En el mantenimiento correctivo, el MTBF es crucial porque ayuda a los equipos a estimar la cantidad de tiempo que un equipamiento puede funcionar antes de que sea probable que vuelva a fallar.
  • Duración del tiempo de inactividad: la duración del tiempo de inactividad mide el tiempo total durante el cual un equipamiento no está disponible debido a una falla o avería.
  • Costos de mantenimiento: el costo total de mantener un activo, incluyendo mano de obra, repuestos y pérdidas operativas debido al tiempo de inactividad.
  • Tasa de finalización de órdenes de trabajo: la tasa a la que los equipos de mantenimiento realizan de forma segura el trabajo necesario para mantener los activos. Esto permite hacer un seguimiento de la eficiencia de los equipos de mantenimiento de activos.
  • Frecuencia de fallas: el número de fallas del equipamiento durante un período específico. Esto mide la eficacia general de un programa de mantenimiento de activos.
  • Relación de mantenimiento planificado frente a no planificado: la relación de mantenimiento planificado frente a no planificado mide la cantidad de mantenimiento planificado y proactivo que realiza un equipo frente a las tareas de mantenimiento reactivo no planificadas.  

Ejemplos reales de mantenimiento correctivo

Así es como se utiliza el mantenimiento correctivo en diferentes industrias:  

  • Fabricación: la industria de fabricación despliega el mantenimiento correctivo principalmente para reparar el equipamiento de la línea de producción después de averías. Por ejemplo, una cinta transportadora que funciona mal puede necesitar un reemplazo inmediato después de una falla del equipamiento para minimizar el tiempo de inactividad y restaurar las operaciones comerciales normales.
  • Instalaciones: los administradores de edificios utilizan el mantenimiento correctivo para reparar los sistemas HVAC y otros activos complejos comunes en los edificios comerciales. Si estos sistemas fallan durante las horas de mayor consumo, los equipos de mantenimiento deben realizar reparaciones de emergencia para restablecer funciones críticas como la calefacción, el aire acondicionado y el control de la humedad.
  • TI: en la gestión de activos de TI (ITAM), entre las tareas habituales de mantenimiento correctivo se incluyen la restauración de servidores y componentes de red tras una falla. Este tipo de actividad a menudo implica reiniciar sistemas, reemplazar componentes defectuosos y aplicar parches para resolver problemas de software.
  • Flotas de vehículos: los equipos de mantenimiento de flotas a menudo dependen del mantenimiento correctivo para abordar las averías de los vehículos. Por ejemplo, cuando el motor de un camión falla, los mecánicos deben repararlo en el sitio o remolcarlo a un centro de mantenimiento para que vuelva a funcionar.
  • Atención médica: en la industria de la atención médica, el mantenimiento correctivo ayuda a restaurar sistemas médicos complejos para que funcionen después de averías. Por ejemplo, un dispositivo de imágenes que funcione mal causará interrupciones en la atención al paciente si los técnicos no realizan los arreglos de inmediato.
  • Empresa de servicios públicos: las empresas de servicios públicos recurren al mantenimiento correctivo para restaurar una amplia variedad de activos, entre los que se incluyen líneas eléctricas, transformadores y sistemas de abastecimiento de agua. La respuesta rápida es crítica en el mantenimiento de las empresas de servicios públicos para minimizar las interrupciones y mantener seguros a los trabajadores y al público.  
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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