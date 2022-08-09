Mantenimiento planificado frente a no planificado y el impacto en las estrategias de almacenamiento de repuestos

Hace años, en una planta química, un técnico de mantenimiento hizo una reparación apresurada de una bomba. Una pieza de reparación requerida no estaba disponible, por lo que el técnico realizó el mantenimiento no planificado con otra pieza similar. Pero los materiales de construcción no estaban clasificados para el servicio de la bomba, y la carcasa de la bomba se rompió y expulsó aceite a 1300 grados a la atmósfera.
Por suerte, la planta química pudo mitigar los daños medioambientales y no había nadie en la zona inmediata cuando ocurrió la avería potencialmente mortal. Pero el accidente fue una grave llamada de atención. La planta no podía limitarse a esperar que las piezas adecuadas estuvieran disponibles. Necesitaba una estrategia eficaz para mantener su inventario de mantenimiento y reparación.
Los técnicos de mantenimiento a menudo sienten una inmensa presión para poner en marcha la producción después de una falla en las operaciones. Desafortunadamente, esta carga puede llevarlos a tomar atajos perjudiciales para completar las reparaciones de emergencia. Aunque los riesgos asociados a las averías suelen ser financieros, un mantenimiento deficiente también puede suponer riesgos medioambientales y de seguridad.
La eficacia del mantenimiento se puede expresar como una relación entre el mantenimiento planificado y el mantenimiento de averías. El mantenimiento planeado comprende toda la actividad planeada y programada (PM, PdM, correctiva, etc.), mientras que el mantenimiento de averías consiste en trabajos de emergencia, reactivos y de avería/reparación que no están planeados y requieren una respuesta inmediata. Un buen objetivo sigue la regla 80/20: 80 % planificado, 20 % avería.
El inventario de MRO se refiere a suministros críticos, repuestos y otros materiales necesarios para el mantenimiento, la reparación y las operaciones de rutina. Si está optimizando el inventario de MRO, deberá determinar algunas cosas antes de considerar el impacto general de las capacidades de planificación de su equipo de mantenimiento. Su herramienta de optimización de inventario:
Es importante saber qué tan crítica es cada parte antes de aplicar algoritmos de forecasting y modelos de costos. Las herramientas diseñadas para las industrias manufacturera, de servicios y de venta minorista tienen algoritmos de forecasting que se centran en datos de adquisiciones y ventas en lugar de datos de activo y órdenes de trabajo. Estos algoritmos no tienen en cuenta la criticidad y el riesgo empresarial asociado a la criticidad, que es crucial para las estrategias de almacenamiento de inventario de MRO. Me gusta esta analogía: si una tienda de comestibles se queda sin pan, el negocio apenas se interrumpe y la tienda no cierra. Sin embargo, en la mayoría de las industrias, la falta de ciertas piezas puede prolongar las interrupciones o potencialmente cerrar las operaciones por completo.
Si está planificando y programando eficazmente el 80 % de sus actividades de mantenimiento, las piezas planificadas deben pedirse y estar disponibles dentro del plazo de entrega establecido. Una planificación adecuada proporciona una señal clara de la demanda de repuestos, lo que elimina la necesidad de almacenarlas para trabajos planificados. De este modo, la planificación reduce la necesidad de almacenar, mantener y gestionar los repuestos. Por lo tanto, debe almacenar suficientes piezas para cubrir el 20 % del trabajo no planificado.
Es importante realizar un seguimiento de las compras de repuestos frente al mantenimiento planificado y no planificado. Además de lograr la proporción de trabajo planificado del 80 %, las empresas deben considerar si la ventana de programación se adapta adecuadamente al tiempo de entrega del proveedor. Si las piezas no se pueden entregar a tiempo, el mantenimiento puede verse obligado a utilizar existencias de seguridad para continuar con las operaciones. Cuando se agotan las existencias de seguridad para el mantenimiento planificado, las operaciones se ponen en riesgo cuando surge una emergencia. Un evento de desabastecimiento a menudo lleva a un aumento de los niveles de existencias, lo que crea un efecto dominó que aumenta los presupuestos de mantenimiento, reduce los márgenes de beneficio, aumenta los requisitos de espacio y genera excedentes. El excedente de hoy es el posible desperdicio de mañana.
Es importante que los planificadores tengan acceso a una herramienta de optimización de inventario que calcule un tiempo de entrega total (incluido el tiempo entre la solicitud y el pedido, el tiempo promedio ponderado del proveedor y el tiempo de entrega). Tener visibilidad del tiempo total de entrega permite a los planificadores ejecutar completamente su mantenimiento planeado y disponer de las piezas adecuadas dentro del plazo de entrega. Si su planificación no es eficaz, terminará manteniendo más inventario durante períodos más largos, incluso con una herramienta de optimización de inventario. Los algoritmos de forecasting ajustarán las estrategias de almacenamiento para incluir todo el consumo (no planificado y planificado) en lugar de planificar y adquirir según sea necesario y mantener los niveles de almacenamiento adecuados para el 20 % del trabajo no planificado. Con el tiempo, esta práctica deriva en un inventario más obsoleto y desperdiciado.
Mantenga la eficacia de su planificación de mantenimiento al comprender el tiempo total de entrega de las piezas necesarias. Mantenga su inventario optimizado almacenando productos para trabajos imprevistos y urgentes. Encuentre una herramienta de optimización de inventario diseñada para los requisitos únicos de las actividades de mantenimiento, y podrá implementar las mediciones correctas para garantizar el éxito.
