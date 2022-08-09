Mantenimiento planificado frente a no planificado y el impacto en las estrategias de almacenamiento de repuestos

Si está planificando y programando eficazmente el 80 % de sus actividades de mantenimiento, las piezas planificadas deben pedirse y estar disponibles dentro del plazo de entrega establecido. Una planificación adecuada proporciona una señal clara de la demanda de repuestos, lo que elimina la necesidad de almacenarlas para trabajos planificados. De este modo, la planificación reduce la necesidad de almacenar, mantener y gestionar los repuestos. Por lo tanto, debe almacenar suficientes piezas para cubrir el 20 % del trabajo no planificado.

Es importante realizar un seguimiento de las compras de repuestos frente al mantenimiento planificado y no planificado. Además de lograr la proporción de trabajo planificado del 80 %, las empresas deben considerar si la ventana de programación se adapta adecuadamente al tiempo de entrega del proveedor. Si las piezas no se pueden entregar a tiempo, el mantenimiento puede verse obligado a utilizar existencias de seguridad para continuar con las operaciones. Cuando se agotan las existencias de seguridad para el mantenimiento planificado, las operaciones se ponen en riesgo cuando surge una emergencia. Un evento de desabastecimiento a menudo lleva a un aumento de los niveles de existencias, lo que crea un efecto dominó que aumenta los presupuestos de mantenimiento, reduce los márgenes de beneficio, aumenta los requisitos de espacio y genera excedentes. El excedente de hoy es el posible desperdicio de mañana.

Es importante que los planificadores tengan acceso a una herramienta de optimización de inventario que calcule un tiempo de entrega total (incluido el tiempo entre la solicitud y el pedido, el tiempo promedio ponderado del proveedor y el tiempo de entrega). Tener visibilidad del tiempo total de entrega permite a los planificadores ejecutar completamente su mantenimiento planeado y disponer de las piezas adecuadas dentro del plazo de entrega. Si su planificación no es eficaz, terminará manteniendo más inventario durante períodos más largos, incluso con una herramienta de optimización de inventario. Los algoritmos de forecasting ajustarán las estrategias de almacenamiento para incluir todo el consumo (no planificado y planificado) en lugar de planificar y adquirir según sea necesario y mantener los niveles de almacenamiento adecuados para el 20 % del trabajo no planificado. Con el tiempo, esta práctica deriva en un inventario más obsoleto y desperdiciado.

Mantenga la eficacia de su planificación de mantenimiento al comprender el tiempo total de entrega de las piezas necesarias. Mantenga su inventario optimizado almacenando productos para trabajos imprevistos y urgentes. Encuentre una herramienta de optimización de inventario diseñada para los requisitos únicos de las actividades de mantenimiento, y podrá implementar las mediciones correctas para garantizar el éxito.