Optimización de piezas de repuesto de MRO

El inventario de piezas de repuesto de MRO varía según las industrias y el equipamiento, desde artículos específicos hasta suministros más básicos. Estos suministros incluyen todo, desde grandes elementos de infraestructura, como turbinas, generadores, transformadores y sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, hasta elementos más pequeños, como engranajes, grasa y trapeadores. Muchas empresas con uso intensivo de activos están priorizando la optimización del inventario debido a las presiones de cumplir con las crecientes regulaciones de la Industria 4.0, la transformación digital y la necesidad de reducir costos.

Con el tiempo, los gerentes de inventario han probado diferentes enfoques para determinar la mejor opción para sus organizaciones.

Durante muchos años, las empresas favorecieron las operaciones justo a tiempo como el enfoque más lógico para gestionar el inventario y minimizar los costos de mantenimiento. Sin embargo, las recientes interrupciones en la cadena de suministro global, debido a la pandemia y a problemas geoespecíficos, han tomado a muchos desprevenidos.

Si el equipo de operaciones necesitaba una pieza de repuesto que no estaba fácilmente disponible, a menudo resultaba en tiempo de inactividad del equipamiento o costosos desabastecimientos. Incluso en el pasado, este método con frecuencia generaba gastos adicionales para agilizar o enviar, junto con preocupaciones sobre la calidad de las piezas.

Teniendo en cuenta que IDC encuestó al 37 % de las empresas que gestionan el inventario de piezas de repuesto mediante el uso de hojas de cálculo, correo electrónico, carpetas compartidas o un enfoque incierto, resulta evidente que esta práctica conlleva más riesgos de lo que parece.2 A menos que su forecasting de la demanda sea preciso, adoptar un enfoque reactivo podría resultar menos eficiente.

Ahora, consideremos el enfoque “por si acaso” . Algunos gerentes optan por almacenar repuestos excedentes debido a retrasos y otras consecuencias negativas que han sufrido en el pasado. Mantener un stock de seguridad es beneficioso, pero un inventario excesivo incurre en costos y exige un tiempo significativo para la gestión. Cuando los activos carecen de asignaciones de criticidad y prioridad, existe el riesgo de acumular piezas innecesarias que podrían quedar obsoletas en las estanterías. Esto, a su vez, inicia un ciclo continuo de gasto en esfuerzos de reducción de inventario.