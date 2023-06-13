¿Qué es OEE?

OEE (Overall Equipment Effectiveness) o eficacia general del equipo es una métrica empleada para medir la eficacia y el rendimiento de los procesos de fabricación o de cualquier equipamiento individual. Proporciona información sobre el grado de uso de los equipos y su eficacia en la producción de bienes o la prestación de servicios.
El cálculo de la OEE tiene en cuenta tres factores clave:
El puntaje de disponibilidad mide el tiempo de producción real en comparación con el tiempo de producción planeado. Considera factores como las averías de equipamiento, los cambios y el mantenimiento programado.
La puntuación de desempeño evalúa el desempeño del equipo en comparación con su máximo potencial. Considera factores como la velocidad del equipo, las paradas menores y el tiempo de inactividad.
Evalúa la tasa de producción de productos "buenos" sin defectos ni reelaboración. Tiene en cuenta factores, como el desecho, el rechazo y la reelaboración.
La OEE se calcula multiplicando los factores de disponibilidad, rendimiento y calidad:
OEE = Disponibilidad x Rendimiento x Calidad
El resultado es un valor porcentual que indica la efectividad general del equipo o proceso. Un porcentaje de OEE más alto indica un mejor rendimiento y eficacia, mientras que un porcentaje más bajo sugiere margen de mejora.
La OEE se utiliza comúnmente como métrica de rendimiento en las industrias de fabricación para identificar áreas de optimización, realizar un seguimiento de las mejoras con el tiempo y comparar diferentes equipos o líneas de producción. En un contexto de la Industria 4.0, tecnologías como la nube, la computación perimetral, los dispositivos de Internet de las cosas (IoT) y otras convergen para proporcionar datos en tiempo real que pueden ayudar a medir y mejorar la OEE.
Mejorar la OEE puede aportar varios beneficios significativos a las organizaciones del sector manufacturero. Estas son algunas de las ventajas clave:
Mejorar la OEE requiere un enfoque sistemático. Estas son algunas estrategias y prácticas clave para ayudar a lograr una OEE de clase mundial:
Mida realice un seguimiento de la OEE: Comience midiendo y realizando un seguimiento preciso de la OEE de sus equipos y procesos de producción. Establecer una línea de base y establecer objetivos de mejora. Utilice la OEE como indicador de rendimiento para supervisar el progreso e identificar las áreas que necesitan atención.
Concéntrese en la disponibilidad: Aborde el tiempo de inactividad de los equipos y prometa maximizar la disponibilidad de los equipos. Implementar programas de mantenimiento preventivo para minimizar las averías y programar actividades de mantenimiento durante las paradas planificadas. Optimice los procesos de cambio para reducir el tiempo de configuración y mejorar la utilización del equipo.
Mejore el rendimiento: busque oportunidades para optimizar el rendimiento del equipo. Identifique y aborde factores, como las pérdidas de disponibilidad y de velocidad, y el tiempo de inactividad que afectan el rendimiento general. Implemente programas de capacitación para garantizar que los operadores tengan las habilidades necesarias para operar el equipamiento de manera eficiente.
Mejorar la calidad: Las pérdidas de calidad pueden afectar significativamente la OEE. Concéntrese en reducir los defectos, la repetición de trabajos y los desechos. Implemente medidas de control de calidad, realice análisis de causa raíz para defectos, adopte tecnologías de visión informática para detectar anomalías y garantizar la calidad en los procesos de fabricación y producción, e implemente acciones correctivas para mejorar la calidad del producto y reducir los residuos.
Implementar mantenimiento autónomo: capacitar a los operadores para que se apropien del mantenimiento de los equipos a través de prácticas de mantenimiento autónomo. Supervise de forma remota los activos desde sensores y dispositivos IoT e implemente visión por ordenador en el perímetro, reduciendo la dependencia de los equipos de mantenimiento y minimizando el tiempo de inactividad.
Implemente un mantenimiento basado en la OEE: utilice los datos de la OEE para priorizar las actividades de mantenimiento. Céntrese en los equipos o componentes críticos que tienen un impacto significativo en la OEE. Implemente estrategias de mantenimiento predictivo mediante técnicas de supervisión del estado y datos en tiempo real para detectar posibles fallos del equipamiento antes de que se produzcan.
Cultura de mejora continua: fomente una cultura de mejora continua en toda la organización. Implemente iniciativas de mejora estructuradas como eventos Kaizen, proyectos Six Sigma o metodologías de fabricación Lean para impulsar los esfuerzos de mejora continua.
Toma de decisiones basada en datos: utilice el análisis de datos para obtener información sobre los factores que afectan la OEE. Analice las tendencias de OEE, identifique patrones y emplee datos para tomar decisiones informadas sobre actualizaciones de equipamiento, optimizaciones de procesos o asignación de recursos. Use análisis avanzados y modelos predictivos para identificar áreas potenciales de mejora.
Compromiso y capacitación de los empleados: Involúcrese y capacite a los empleados en todos los niveles para impulsar las mejoras de OEE. Asegúrese de que comprendan la importancia de la OEE, proporcionarles la capacitación y los recursos necesarios para desempeñar sus funciones de manera efectiva e involucrarlos en iniciativas de mejora. Fomentar la colaboración y el intercambio de conocimientos entre los equipos.
Supervisión y revisión continuas: La mejora de la OEE es un proceso continuo. Supervise continuamente la OEE, realice un seguimiento del desempeño y revise el progreso frente a los objetivos. Evalúe regularmente la eficacia de las mejoras implementadas y realice ajustes según sea necesario. Manténgase proactivo para identificar nuevas oportunidades de mejora.
Mejorar el puntaje de la OEE es un esfuerzo a largo plazo que requiere compromiso, colaboración y un enfoque incansable en la mejora continua. Es esencial involucrar a todas las partes interesadas, desde operadores hasta gerentes, en el proceso y celebrar los éxitos en el camino para mantener la motivación y el compromiso.
Existen varios términos relacionados con la OEE que se usan comúnmente en debates y análisis del desempeño del equipamiento y fabricación. Comprender estos términos y su relación con la OEE puede ayudar a las organizaciones a identificar y abordar áreas de mejora para aumentar la eficiencia del equipo, la producción y el rendimiento general de la fabricación.
Se refiere al tiempo total asignado a la producción, excluyendo cualquier tiempo de inactividad programado para mantenimiento planificado o cambios.
Las seis grandes pérdidas que afectan a la OEE incluyen averías de equipos, tiempo de configuración y ajuste, ralentí y paradas menores, velocidad o índice reducido, defectos de proceso y pérdidas de arranque y rendimiento.
El periodo en el que los equipos no están disponibles para la producción debido a factores imprevistos como averías, mantenimiento no planificado u otros eventos inesperados. Lo opuesto al "tiempo de actividad"
Una breve pausa en la producción que no es lo suficientemente larga para ser rastreada como tiempo de inactividad.
Esto se calcula restando el tiempo de inactividad del tiempo de producción planificado.
La duración necesaria para pasar de producir un producto a otro. Incluye tareas como limpieza, reconfiguración, ajustes, configuración y calentamiento.
El tiempo teóricamente más rápido posible para fabricar una pieza.
Este es un ciclo que tomó más tiempo que el ciclo ideal, pero menos que una parada pequeña.
El tiempo de producción disponible dividido por la demanda del cliente. Representa el tiempo máximo permitido por unidad para satisfacer la demanda del cliente.
Un punto en el proceso de producción donde el flujo de materiales u operaciones está restringido, causando una tasa de producción general más lenta. Los cuellos de botella limitan la salida máxima de todo el sistema.
Si bien mejorar la OEE ofrece numerosos beneficios, las organizaciones pueden enfrentar varios desafíos comunes en el proceso. Estos son algunos desafíos que a menudo se enfrentan al implementar y optimizar la OEE:
Disponibilidad y accesibilidad de datos: acceder a datos de producción en tiempo real desde equipos o integrar datos de diferentes fuentes puede ser un desafío. Los equipos heredados pueden carecer de los sensores o conectividad necesarios para proporcionar datos en tiempo real. Adicionalmente, las fuentes y sistemas de datos dispares pueden requerir esfuerzos de integración para consolidar la información para el análisis de OEE.
Recopilación y precisión de datos: la recopilación precisa y oportuna de datos es crucial para calcular la OEE. Sin embargo, las organizaciones pueden tener dificultades para recopilar datos de forma coherente y confiable. Problemas como el ingreso manual de datos, la dependencia de la entrada del operador o los sistemas de seguimiento de datos inadecuados pueden generar imprecisiones de datos o información incompleta, lo que afecta la confiabilidad de las mediciones de OEE.
Comprender las métricas de OEE: Interpretar las medidas de OEE y comprender sus implicaciones puede ser difícil para las organizaciones. Sin la capacitación y el conocimiento adecuados, puede ser difícil identificar las causas subyacentes de la OEE baja, priorizar los esfuerzos de mejora e implementar soluciones efectivas. La educación y la formación sobre las métricas de OEE y su interpretación son esenciales para una implementación exitosa.
Alineación y cultura organizacional: La implementación de mejoras en la OEE requiere una alineación organizacional y una cultura que apoye la mejora continua. La resistencia al cambio, la falta de aceptación por parte de los empleados o una cultura que da prioridad a la productividad a corto plazo frente a la eficiencia a largo plazo pueden obstaculizar las iniciativas de OEE. Superar estos desafíos requiere una comunicación efectiva, el compromiso de los empleados y un enfoque en promover una cultura de mejora continua.
Complejidad y variabilidad del equipo: el equipamiento moderno de producción puede ser complejo y muy variable, con diferentes modos, ajustes o configuraciones. Administrar OEE para dicho equipamiento puede ser un desafío, ya que las diferentes condiciones operativas pueden dar lugar a diferentes valores de OEE. Tener en cuenta la variabilidad del equipamiento y desarrollar métricas de OEE estandarizadas que puedan capturar diversas configuraciones de equipos puede ser una tarea compleja.
Identificar y abordar las causas principales: determinar las causas principales de una baja OEE puede ser un desafío, ya que múltiples factores pueden contribuir a las ineficiencias. Requiere un enfoque sistemático, análisis de datos y colaboración entre varios stakeholders, incluidos operadores, personal de mantenimiento e ingenieros de procesos. Identificar los problemas subyacentes con precisión es crucial para implementar acciones correctivas efectivas.
Equilibrar las compensaciones: mejorar un aspecto de la OEE (disponibilidad, rendimiento o calidad) a veces puede generar compensaciones en otras áreas. Por ejemplo, aumentar la velocidad de producción (rendimiento) podría dar como resultado mayores tasas de defectos (calidad). Las organizaciones deben equilibrar cuidadosamente estas compensaciones y considerar el impacto general en la OEE y la satisfacción del cliente.
Mantener las mejoras de OEE: Lograr mejoras iniciales en OEE es un logro significativo, pero mantener esas ganancias puede ser un desafío. Sin un enfoque en el monitoreo continuo, la gestión del rendimiento y los esfuerzos de mejora continua, la OEE puede disminuir con el tiempo. Mantener las mejoras requiere un compromiso de medición y análisis continuos.
Al reconocer y abordar estos retos de forma proactiva, las organizaciones pueden superar los obstáculos y lograr una implantación exitosa de la OEE, lo que conduce a mejoras sostenidas en la eficacia de los equipos y la productividad general.
La OEE es una métrica versátil que se puede aplicar en diversas industrias y sectores para medir y mejorar el rendimiento del equipo. Estos son algunos casos de uso específicos para la OEE en diferentes industrias:
La OEE es muy valiosa en la industria alimentaria y de bebidas para optimizar los procesos de producción, reducir los residuos y garantizar la calidad constante de los productos y el cumplimiento de la normativa. Ayuda a controlar el rendimiento del equipamiento, identificar las causas de los tiempos de inactividad (por ejemplo, limpieza, cambios) y mejorar la eficacia general en áreas, como las líneas de envasado, las operaciones de llenado y el procesado de alimentos.
La OEE juega un papel vital en la fabricación farmacéutica para garantizar una producción eficiente y el cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Ayuda a supervisar el rendimiento de los equipos, optimizar los procesos de limpieza y cambio, minimizar las paradas y mantener unos estándares de alta calidad.
La OEE se aplica en el sector de energía y servicios públicos para mejorar la eficacia y el rendimiento de la generación, distribución y equipos de servicios públicos. Ayuda a identificar áreas de mejora, reducir interrupciones, optimizar los programas de mantenimiento y mejorar la eficiencia operativa general y la confiabilidad de la red.
La OEE se utiliza en las industrias mineras y extractivas para medir y mejorar la eficacia de los equipos pesados, como excavadoras, cargadores y trituradoras. Ayuda a optimizar la utilización del equipo, reducir el tiempo de inactividad no planificado y aumentar la productividad de los procesos de minería y extracción.
La OEE se utiliza ampliamente en la industria automotriz para optimizar la efectividad y el rendimiento de las líneas de ensamblaje, las operaciones de mecanizado y otros procesos de fabricación. Ayuda a identificar oportunidades de mejora, reducir el tiempo de inactividad, minimizar los defectos y aumentar la productividad de fabricación.
La OEE es valiosa en los sectores aeroespacial y de defensa para mejorar la efectividad de los procesos de fabricación y mantenimiento de aeronaves y equipos de defensa. Ayuda a reducir el tiempo de inactividad, optimizar los programas de mantenimiento y garantizar estándares de alta calidad.
Estas son algunas tendencias recientes en el espacio:
Integración con IoT industrial (IIoT): La integración de sistemas de OEE con tecnologías IIoT ha ganado terreno. IIoT permite la recopilación de datos en tiempo real de sensores de equipos, proporcionando mediciones de OEE más precisas y oportunas. Esta integración también facilita el mantenimiento predictivo, el monitoreo remoto y la toma de decisiones basada en datos para optimizar el rendimiento de los equipos.
Analítica avanzada e IA: El uso de analytics avanzados y la IA en el análisis de OEE se ha ido expandiendo. Los algoritmos de machine learning pueden analizar grandes cantidades de datos, identificar patrones y descubrir información estratégica oculta para optimizar la OEE. Las analíticas predictivas ayudan a las organizaciones a anticipar fallas en los equipos, optimizar los cronogramas de mantenimiento y mejorar la eficacia general.
Soluciones de OEE basadas en la nube: las soluciones de OEE basadas en la nube ofrecen escalabilidad, accesibilidad y facilidad de implementación. Las organizaciones pueden aprovechar las plataformas en la nube para almacenar y procesar grandes volúmenes de datos de OEE, colaborar en tiempo real y acceder a analytics e informes de OEE desde cualquier lugar, facilitando el monitoreo remoto y la toma de decisiones.
La OEE en la cultura de mejora continua: la OEE se considera cada vez más como una métrica fundamental para establecer una cultura de mejora continua. Las organizaciones están utilizando la OEE como un indicador clave de rendimiento para impulsar la responsabilidad, involucrar a los empleados, así como fomentar la colaboración y los esfuerzos de mejora continua en toda la organización.
Aplicaciones móviles y visualización: las aplicaciones móviles y las herramientas de visualización proporcionan datos de OEE en tiempo real y paneles de rendimiento en dispositivos móviles. Esto permite a los operarios y directivos supervisar el rendimiento de los equipos, recibir alertas y acceder a información sobre OEE sobre la marcha, lo que agiliza la toma de decisiones y los tiempos de respuesta.
Enfoque en la estandarización de OEE: La estandarización ayuda a garantizar la coherencia, permite la evaluación comparativa y facilita la colaboración y el intercambio de conocimientos entre los pares de la industria.
Gestión inteligente de activos, monitoreo, mantenimiento predictivo y confiabilidad en una única plataforma
Utilice datos, IoT e IA para redefinir y reutilizar el espacio mientras cubre las necesidades en constante cambio de todas sus instalaciones.
Libere todo el potencial de los activos de su empresa con IBM® Maximo Application Suite unificando los sistemas de mantenimiento, inspección y confiabilidad en una sola plataforma. Es una solución integrada basada en la nube que aprovecha el poder de la IA, IoT y analytics avanzados para maximizar el rendimiento de los activos, extender los ciclos de vida de los activos, minimizar los costos operativos y reducir el tiempo de inactividad.