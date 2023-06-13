¿Qué es OEE?

El cálculo de la OEE tiene en cuenta tres factores clave:

Disponibilidad Rendimiento Calidad

Disponibilidad



El puntaje de disponibilidad mide el tiempo de producción real en comparación con el tiempo de producción planeado. Considera factores como las averías de equipamiento, los cambios y el mantenimiento programado.

Rendimiento



La puntuación de desempeño evalúa el desempeño del equipo en comparación con su máximo potencial. Considera factores como la velocidad del equipo, las paradas menores y el tiempo de inactividad.

Calidad



Evalúa la tasa de producción de productos "buenos" sin defectos ni reelaboración. Tiene en cuenta factores, como el desecho, el rechazo y la reelaboración.

La OEE se calcula multiplicando los factores de disponibilidad, rendimiento y calidad:

OEE = Disponibilidad x Rendimiento x Calidad

El resultado es un valor porcentual que indica la efectividad general del equipo o proceso. Un porcentaje de OEE más alto indica un mejor rendimiento y eficacia, mientras que un porcentaje más bajo sugiere margen de mejora.

La OEE se utiliza comúnmente como métrica de rendimiento en las industrias de fabricación para identificar áreas de optimización, realizar un seguimiento de las mejoras con el tiempo y comparar diferentes equipos o líneas de producción. En un contexto de la Industria 4.0, tecnologías como la nube, la computación perimetral, los dispositivos de Internet de las cosas (IoT) y otras convergen para proporcionar datos en tiempo real que pueden ayudar a medir y mejorar la OEE.