¿Qué es el bloqueo/etiquetado (LOTO)?

El procedimiento LOTO es clave en el ámbito del medio ambiente, la salud y la seguridad (EHS). Se centra en la protección de la salud humano y el medio ambiente en diversos entornos, como lugares de trabajo, comunidades y espacios públicos.

En la mayoría de las organizaciones, los técnicos de mantenimiento realizan el procedimiento LOTO como parte de sus actividades normales de mantenimiento antes de dar servicio al equipamiento. Las actividades de LOTO son amplias y abarcan tanto tareas simples como apagar circuitos eléctricos como procedimientos más complejos como drenar la energía de los sistemas hidráulicos y neumáticos.

El término “bloqueo/etiquetado” se refiere a dos prácticas complementarias, denominadas apropiadamente “bloqueo” y “etiquetado”:

Bloqueo: la colocación de cerraduras físicas, generalmente candados, en dispositivos de aislamiento de energía como disyuntores, válvulas e interruptores desconectados para garantizar que estén desenergizados.

la colocación de cerraduras físicas, generalmente candados, en dispositivos de aislamiento de energía como disyuntores, válvulas e interruptores desconectados para garantizar que estén desenergizados. Etiquetado: el uso de etiquetas de advertencia conocidas como dispositivos de etiquetado para indicar que nadie debe operar una máquina o equipamiento hasta que se haya quitado la etiqueta.

Las organizaciones confían en los procedimientos LOTO siempre que los técnicos deban lidiar con energía peligrosa como parte de las operaciones normales de producción, como mantenimiento, limpieza y cambios de herramientas. Si se libera o activa inesperadamente, una fuente de energía peligrosa es cualquier forma de energía que podría causar lesiones o la muerte a los trabajadores o dañar el equipamiento. Esto puede incluir aspectos eléctricos, mecánicos, hidráulicos y neumáticos, térmicos, químicos, gravitacionales o de radiación.

Según un informe reciente, el mercado global de equipamiento de LOTO se valoró en 260 millones de dólares. También se prevé que aumente a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5–7 % en los próximos 7 años.1 La OSHA estima que los procedimientos LOTO previenen 120 muertes y 50 000 lesiones anuales solo en Estados Unidos.2

En Estados Unidos, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) regula todos los programas LOTO a través del Control of Hazardous Energy Standard (29 CFR 1910.147). Esta norma de OSHA establece todos los requisitos para los programas de control de energía, incluyendo capacitación en seguridad, procedimientos de bloqueo/etiquetado e inspección periódica. Aunque algunas normativas de la OSHA permiten el uso del etiquetado de forma independiente (sin bloqueo), el marco de la OSHA prioriza el bloqueo porque estos procedimientos suponen una barrera física para la reactivación del dispositivo.