Un trabajador opera una máquina de impresión en una imprenta.
Gestión de activos

¿Qué es el bloqueo/etiquetado (LOTO)?

By Mesh Flinders , Ian Smalley
Publicado el 30 de abril de 2026

Definición de bloqueo/etiquetado (LOTO)

El bloqueo/etiquetado (LOTO) es un procedimiento de seguridad en el que confían las organizaciones para garantizar que el equipamiento peligroso se haya apagado de forma segura antes de su reparación.

El procedimiento LOTO es clave en el ámbito del medio ambiente, la salud y la seguridad (EHS). Se centra en la protección de la salud humano y el medio ambiente en diversos entornos, como lugares de trabajo, comunidades y espacios públicos.

En la mayoría de las organizaciones, los técnicos de mantenimiento realizan el procedimiento LOTO como parte de sus actividades normales de mantenimiento antes de dar servicio al equipamiento. Las actividades de LOTO son amplias y abarcan tanto tareas simples como apagar circuitos eléctricos como procedimientos más complejos como drenar la energía de los sistemas hidráulicos y neumáticos.

El término “bloqueo/etiquetado” se refiere a dos prácticas complementarias, denominadas apropiadamente “bloqueo” y “etiquetado”:

  • Bloqueo: la colocación de cerraduras físicas, generalmente candados, en dispositivos de aislamiento de energía como disyuntores, válvulas e interruptores desconectados para garantizar que estén desenergizados.
  • Etiquetado: el uso de etiquetas de advertencia conocidas como dispositivos de etiquetado para indicar que nadie debe operar una máquina o equipamiento hasta que se haya quitado la etiqueta.

Las organizaciones confían en los procedimientos LOTO siempre que los técnicos deban lidiar con energía peligrosa como parte de las operaciones normales de producción, como mantenimiento, limpieza y cambios de herramientas. Si se libera o activa inesperadamente, una fuente de energía peligrosa es cualquier forma de energía que podría causar lesiones o la muerte a los trabajadores o dañar el equipamiento. Esto puede incluir aspectos eléctricos, mecánicos, hidráulicos y neumáticos, térmicos, químicos, gravitacionales o de radiación.

Según un informe reciente, el mercado global de equipamiento de LOTO se valoró en 260 millones de dólares. También se prevé que aumente a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5–7 % en los próximos 7 años.1 La OSHA estima que los procedimientos LOTO previenen 120 muertes y 50 000 lesiones anuales solo en Estados Unidos.2

En Estados Unidos, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) regula todos los programas LOTO a través del Control of Hazardous Energy Standard (29 CFR 1910.147). Esta norma de OSHA establece todos los requisitos para los programas de control de energía, incluyendo capacitación en seguridad, procedimientos de bloqueo/etiquetado e inspección periódica. Aunque algunas normativas de la OSHA permiten el uso del etiquetado de forma independiente (sin bloqueo), el marco de la OSHA prioriza el bloqueo porque estos procedimientos suponen una barrera física para la reactivación del dispositivo.

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¿Cómo funciona el bloqueo/etiquetado?

El bloqueo/etiquetado (LOTO) consta de siete procedimientos de control de energía que se pueden ajustar para adaptarse a las necesidades de activos o sistemas específicos. A continuación, se detalla cada paso del proceso.

1. Preparación

Antes de iniciar el apagado, los empleados autorizados identifican las diversas fuentes de energía peligrosas contenidas en un equipamiento. Este paso implica identificar fuentes de energía primarias y secundarias, que incluyen:

  • Equipamiento eléctrico y disyuntores
  • Equipamiento mecánico con piezas móviles
  • Sistemas hidráulicos y neumáticos
  • Energía térmica o química

Durante la fase de preparación, los ingenieros y técnicos identifican y se familiarizan con los riesgos que rodean a estas diferentes fuentes de energía para que puedan garantizar un aislamiento energético completo antes de que comience la reparación. 

2. Apagado

Cuando identificaron y aislaron todas las fuentes de energía afectadas, los trabajadores llevan el equipamiento a un estado seguro mediante controles operativos como botones y paneles de control.

Cuando se realiza correctamente, un apagado garantiza que los trabajadores no se enfrenten a un arranque inesperado más adelante en el proceso que pueda poner en peligro su seguridad.

3. Aislamiento

La fase tres garantiza que todos los dispositivos de aislamiento de energía relevantes, como interruptores de desconexión, válvulas y bridas en blanco para sistemas de tuberías, estén conectados de forma segura. El objetivo de este paso es crear una barrera física que separe el equipo de todas las fuentes de energía potenciales.

4. Aplicación

La fase de aplicación implica que los empleados autorizados apliquen sus propias cerraduras a los puntos de aislamiento para garantizar aún más su propia seguridad. En un entorno de varios trabajadores, las regulaciones LOTO permiten el uso de cerrojos y cajas de seguridad para permitir bloqueos grupales. Estas herramientas de seguridad incluyen múltiples cerraduras que aseguran un único punto de aislamiento para una pieza de equipamiento y fuentes de energía.

Durante esta fase, los trabajadores colocan dispositivos de etiquetado en las cerraduras, comunicando claramente que un equipamiento debe apagarse hasta que se retire la etiqueta.

5. Lanzamiento

La fase de liberación, también conocida como fase de "liberación de energía almacenada", es crítica para garantizar que no quede energía en un equipamiento cuando los trabajadores se preparan para darle servicio. Un drenaje indebido de la energía residual de sistemas y equipamiento puede provocar lesiones y muertes en entornos industriales.

En algunas organizaciones, la fase de lanzamiento está conectada a prácticas más amplias de administración de seguridad de procesos (PSM): enfoques sistemáticos en toda la empresa diseñados para ayudar a los empleados a manejar productos químicos peligrosos de manera segura.

El quinto paso suele implicar:

  • Purgar la presión de las líneas neumáticas o hidráulicas para garantizar que no quede aire o fluido presurizado en un sistema
  • Descargar los condensadores en equipamiento eléctrico para eliminar la energía residual
  • Permitir que los componentes calentados se enfríen para no quemar a los trabajadores

6. Verificación

En el paso seis, un empleado autorizado realiza inspecciones rigurosas para garantizar que un sistema se haya desenergizado por completo y que pueda comenzar a trabajar en él.

Este paso a menudo incluye intentos repetidos de iniciar un dispositivo o equipamiento para garantizar que no se produzca una energización inesperada durante las reparaciones.

7. Reenergización

Cuando los técnicos de mantenimiento concluyen su trabajo, el sistema o pieza de equipamiento afectado puede volver a energizarse y reiniciarse.

Los empleados autorizados eliminan todos los candados y etiquetas y verifican que el personal esté alejado del equipamiento, luego reinician el sistema y lo restauran a la operación de manera segura.

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Beneficios de implementar un programa de bloqueo/etiquetado

Los procedimientos de bloqueo/etiquetado (LOTO) ayudan a las organizaciones a realizar mejoras medibles en la seguridad operativa, el cumplimiento y otras áreas. A continuación, se presenta una mirada más detallada a algunos de sus beneficios más convincentes a nivel empresarial.

  • Reducciones en lesiones y muertes en el lugar de trabajo: los programas de bloqueo/etiquetado ayudan a prevenir lesiones y muertes de trabajadores debido a un inicio inesperado o liberación de energía peligrosa durante la reparación. LOTO ayuda a los equipos de mantenimiento a implementar medidas de seguridad para eliminar los riesgos en la fuente, dondequiera que la energía almacenada haya quedado atrapada dentro de un sistema o dispositivo.
  • Cumplimiento de normas mejorado: los procedimientos adecuados de LOTO aplicados a una pieza de equipamiento ayudan a las organizaciones a cumplir con los estándares de OSHA, los requerimientos CFR y los marcos de gobernanza, riesgo y cumplimiento (GRC) que rigen sus equipamientos y sistemas. Los procedimientos LOTO garantizan que las organizaciones no sean penalizadas por incumplimiento y ayudan a mantener a los trabajadores a salvo de materiales peligrosos.
  • Mayor estandarización: los programas eficientes de control de energía, una función central de un marco LOTO bien diseñado, ayudan a reducir el número de variabilidades en la forma en que los empleados realizan sus tareas. Con la capacitación adecuada, LOTO ayuda a los trabajadores a comprender mejor sus funciones y responsabilidades y a seguir rigurosamente los procedimientos de seguridad. Por ejemplo, LOTO ayuda a garantizar que solo los empleados autorizados implementen el bloqueo/etiquetado en un equipamiento específico y que los empleados afectados tengan una comprensión clara de cuándo se implementa LOTO.
  • Mayor disciplina operativa: el procedimiento LOTO ayuda a reforzar las prácticas operativas existentes, como los procedimientos de apagado, el aislamiento de energía y la verificación del estado operativo de la máquina. LOTO reduce la dependencia de las organizaciones de soluciones informales e inseguras que causan condiciones de trabajo inseguras. Los reemplaza con prácticas modernas, conformes y bien establecidas. 
  • Ciclos de vida de los activos más largos: si bien el bloqueo/etiquetado es principalmente una práctica de seguridad para los trabajadores, también tiene valor y beneficios desde una perspectiva de gestión de activos. LOTO ayuda a preservar la integridad de los activos y a extender los ciclos de vida de los activos al imponer un aislamiento energético disciplinado y eliminar energización inesperada, ambas opciones que pueden dañar los activos y acortar sus ciclos de vida. Los programas LOTO modernos reducen el estrés mecánico, las fallas eléctricas y los daños inducidos por el proceso que degradan los activos con el tiempo.

Principales casos de uso de bloqueo/etiquetado

El bloqueo/etiquetado (LOTO) se aplica en un conjunto diverso de industrias y lugares de trabajo, en cualquier lugar donde los trabajadores deban lidiar con energía peligrosa que podría quedar atrapada dentro de sistemas y equipamiento.

Estos son algunos de sus casos de uso más comunes.

Fabricación industrial

En entornos de fabricación industrial, LOTO ayuda a mejorar las prácticas de mantenimiento que respaldan las líneas de producción, la robótica y la maquinaria pesada.

LOTO en un entorno industrial está estrechamente relacionado con la seguridad de tecnología operativa (OT), un conjunto de prácticas y tecnologías diseñadas para proteger los sistemas que gestionan las operaciones industriales. Las tareas comunes de OT, como los cambios de herramientas, la limpieza y las reparaciones, requieren un aislamiento energético total y la eliminación de la energización inesperada para mantener a los trabajadores seguros.
Empresas de servicios públicos

La industria de servicios públicos depende de los procedimientos LOTO para ayudar a los técnicos a reparar equipamiento eléctrico como paneles, transformadores e interruptores automáticos.

Este tipo de trabajo requiere el estricto cumplimiento de los procedimientos de bloqueo adecuados para evitar exponer a los trabajadores a amenazas eléctricas.
Sistemas hidráulicos y neumáticos

Los sistemas hidráulicos y neumáticos son tipos comunes de sistemas eléctricos que emplean fluidos presurizados para operar maquinaria y realizar trabajos mecánicos. Los sistemas hidráulicos utilizan líquidos, mientras que los sistemas neumáticos utilizan gases.

Los procedimientos LOTO ayudan a evitar la liberación de energía almacenada en los sistemas hidráulicos y neumáticos al garantizar que los sistemas estén libres de presión antes de que los trabajadores realicen actividades de mantenimiento en ellos.
Equipamiento pesado

El equipamiento pesado (maquinaria móvil grande y de alta energía que se utiliza a menudo en las obras de construcción) puede contener fuentes de energía peligrosas que deben aislarse por completo antes del mantenimiento o el servicio.

LOTO ayuda a garantizar que la maquinaria pesada sea segura y no comience a poner en peligro inesperadamente a los trabajadores que la están reparando.
Entornos de laboratorio

Los entornos de laboratorio donde los técnicos manejan con frecuencia equipamiento médico, sistemas de esterilización y aparatos de laboratorio dependen de los procedimientos LOTO para mantener seguros a los ingenieros y al personal médico.

En los laboratorios, el peligro surge de la combinación de diferentes tipos de energía, como electricidad, gases presurizados, sistemas de vacío y elementos térmicos. Establecer procedimientos LOTO de forma segura ayuda a garantizar que los trabajadores de laboratorio lleven todos los sistemas a un estado de energía cero antes de interactuar con ellos.

Desafíos de los programas de bloqueo/etiquetado

A pesar de su eficacia general, los programas modernos de bloqueo/etiquetado (LOTO) aún enfrentan desafíos importantes. Los técnicos de LOTO con frecuencia luchan con la complejidad de los sistemas e infraestructuras modernos que pueden conducir a descuidos peligrosos y poner a los trabajadores directamente en riesgo.

A continuación, analizamos con más detalle algunos de los problemas comunes que dificultan LOTO:

  • Complejidad de infraestructuras: como resultado del auge de la Industria 4.0, los sistemas industriales modernos tienen más partes interconectadas que nunca como una característica. La inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT) han agregado capacidades y eficiencias significativas al lugar de trabajo, pero también una complejidad que hace que cerrar completamente las fuentes de energía peligrosas sea un desafío.
  • Error humano: incluso los procedimientos LOTO más modernos y tecnológicamente avanzados son vulnerables al error humano. Omitir pasos, manejar incorrectamente los dispositivos de bloqueo/etiquetado y no seguir estrictamente los procedimientos de control de energía son algunos ejemplos de cómo el error humano puede poner en riesgo todo un sistema.
  • Entrenamiento inadecuado: el entrenamiento inadecuado sobre los procedimientos LOTO sigue siendo uno de los mayores factores de riesgo al intentar construir un programa LOTO. Las empresas a menudo tienen dificultades para llevar a cabo una sólida capacitación sobre bloqueo/etiquetado a escala porque requiere muchos recursos. Los líderes deben poder garantizar que tanto los empleados autorizados como los empleados afectados comprendan completamente las responsabilidades y los riesgos de una puesta en marcha inesperada.
  • Mantenimiento del programa: los programas LOTO deben actualizarse y mantenerse periódicamente para que sean efectivos. Al igual que los equipamientos, los procesos LOTO evolucionan con el tiempo y los procedimientos de bloqueo/etiquetado corren el riesgo de volverse ineficaces si no se reevalúan con frecuencia. Las prácticas LOTO obsoletas pueden conducir a métodos de control incorrectos que aumentan el riesgo de los trabajadores.
  • Inspección periódica: el estándar de OSHA que rige las prácticas de LOTO requiere inspección periódica y revisión de todos los procedimientos para obtener la certificación. Los empleadores y las organizaciones deben inspeccionar cada procedimiento de control de energía anualmente, y los inspectores de OSHA deben observar a un empleado autorizado que realiza los procedimientos requeridos para verificar que se haya seguido cada paso.
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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    Notas de pie de página

    1 Lockout Tagout Equipment Market Overview, Global Market Statistics, 2022–2024

    2 OSHA Fact Sheet (Lockout/Tagout), Occupational Safety and Health Administration, 2022