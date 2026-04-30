¿Qué es el bloqueo/etiquetado (LOTO)?

El bloqueo/etiquetado (LOTO) es un procedimiento de seguridad en el que confían las organizaciones para garantizar que el equipamiento peligroso se haya apagado de forma segura antes de su reparación.
El procedimiento LOTO es clave en el ámbito del medio ambiente, la salud y la seguridad (EHS). Se centra en la protección de la salud humano y el medio ambiente en diversos entornos, como lugares de trabajo, comunidades y espacios públicos.
En la mayoría de las organizaciones, los técnicos de mantenimiento realizan el procedimiento LOTO como parte de sus actividades normales de mantenimiento antes de dar servicio al equipamiento. Las actividades de LOTO son amplias y abarcan tanto tareas simples como apagar circuitos eléctricos como procedimientos más complejos como drenar la energía de los sistemas hidráulicos y neumáticos.
El término “bloqueo/etiquetado” se refiere a dos prácticas complementarias, denominadas apropiadamente “bloqueo” y “etiquetado”:
Las organizaciones confían en los procedimientos LOTO siempre que los técnicos deban lidiar con energía peligrosa como parte de las operaciones normales de producción, como mantenimiento, limpieza y cambios de herramientas. Si se libera o activa inesperadamente, una fuente de energía peligrosa es cualquier forma de energía que podría causar lesiones o la muerte a los trabajadores o dañar el equipamiento. Esto puede incluir aspectos eléctricos, mecánicos, hidráulicos y neumáticos, térmicos, químicos, gravitacionales o de radiación.
Según un informe reciente, el mercado global de equipamiento de LOTO se valoró en 260 millones de dólares. También se prevé que aumente a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5–7 % en los próximos 7 años.1 La OSHA estima que los procedimientos LOTO previenen 120 muertes y 50 000 lesiones anuales solo en Estados Unidos.2
En Estados Unidos, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) regula todos los programas LOTO a través del Control of Hazardous Energy Standard (29 CFR 1910.147). Esta norma de OSHA establece todos los requisitos para los programas de control de energía, incluyendo capacitación en seguridad, procedimientos de bloqueo/etiquetado e inspección periódica. Aunque algunas normativas de la OSHA permiten el uso del etiquetado de forma independiente (sin bloqueo), el marco de la OSHA prioriza el bloqueo porque estos procedimientos suponen una barrera física para la reactivación del dispositivo.
Manténganse al día de las tendencias más importantes e interesantes de las industrias en IA, automatización, datos y más temas con el boletín Think, que se envía dos veces por semana. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
El bloqueo/etiquetado (LOTO) consta de siete procedimientos de control de energía que se pueden ajustar para adaptarse a las necesidades de activos o sistemas específicos. A continuación, se detalla cada paso del proceso.
Antes de iniciar el apagado, los empleados autorizados identifican las diversas fuentes de energía peligrosas contenidas en un equipamiento. Este paso implica identificar fuentes de energía primarias y secundarias, que incluyen:
Durante la fase de preparación, los ingenieros y técnicos identifican y se familiarizan con los riesgos que rodean a estas diferentes fuentes de energía para que puedan garantizar un aislamiento energético completo antes de que comience la reparación.
Cuando identificaron y aislaron todas las fuentes de energía afectadas, los trabajadores llevan el equipamiento a un estado seguro mediante controles operativos como botones y paneles de control.
Cuando se realiza correctamente, un apagado garantiza que los trabajadores no se enfrenten a un arranque inesperado más adelante en el proceso que pueda poner en peligro su seguridad.
La fase tres garantiza que todos los dispositivos de aislamiento de energía relevantes, como interruptores de desconexión, válvulas y bridas en blanco para sistemas de tuberías, estén conectados de forma segura. El objetivo de este paso es crear una barrera física que separe el equipo de todas las fuentes de energía potenciales.
La fase de aplicación implica que los empleados autorizados apliquen sus propias cerraduras a los puntos de aislamiento para garantizar aún más su propia seguridad. En un entorno de varios trabajadores, las regulaciones LOTO permiten el uso de cerrojos y cajas de seguridad para permitir bloqueos grupales. Estas herramientas de seguridad incluyen múltiples cerraduras que aseguran un único punto de aislamiento para una pieza de equipamiento y fuentes de energía.
Durante esta fase, los trabajadores colocan dispositivos de etiquetado en las cerraduras, comunicando claramente que un equipamiento debe apagarse hasta que se retire la etiqueta.
La fase de liberación, también conocida como fase de "liberación de energía almacenada", es crítica para garantizar que no quede energía en un equipamiento cuando los trabajadores se preparan para darle servicio. Un drenaje indebido de la energía residual de sistemas y equipamiento puede provocar lesiones y muertes en entornos industriales.
En algunas organizaciones, la fase de lanzamiento está conectada a prácticas más amplias de administración de seguridad de procesos (PSM): enfoques sistemáticos en toda la empresa diseñados para ayudar a los empleados a manejar productos químicos peligrosos de manera segura.
El quinto paso suele implicar:
En el paso seis, un empleado autorizado realiza inspecciones rigurosas para garantizar que un sistema se haya desenergizado por completo y que pueda comenzar a trabajar en él.
Este paso a menudo incluye intentos repetidos de iniciar un dispositivo o equipamiento para garantizar que no se produzca una energización inesperada durante las reparaciones.
Cuando los técnicos de mantenimiento concluyen su trabajo, el sistema o pieza de equipamiento afectado puede volver a energizarse y reiniciarse.
Los empleados autorizados eliminan todos los candados y etiquetas y verifican que el personal esté alejado del equipamiento, luego reinician el sistema y lo restauran a la operación de manera segura.
Los procedimientos de bloqueo/etiquetado (LOTO) ayudan a las organizaciones a realizar mejoras medibles en la seguridad operativa, el cumplimiento y otras áreas. A continuación, se presenta una mirada más detallada a algunos de sus beneficios más convincentes a nivel empresarial.
El bloqueo/etiquetado (LOTO) se aplica en un conjunto diverso de industrias y lugares de trabajo, en cualquier lugar donde los trabajadores deban lidiar con energía peligrosa que podría quedar atrapada dentro de sistemas y equipamiento.
Estos son algunos de sus casos de uso más comunes.
En entornos de fabricación industrial, LOTO ayuda a mejorar las prácticas de mantenimiento que respaldan las líneas de producción, la robótica y la maquinaria pesada.
LOTO en un entorno industrial está estrechamente relacionado con la seguridad de tecnología operativa (OT), un conjunto de prácticas y tecnologías diseñadas para proteger los sistemas que gestionan las operaciones industriales. Las tareas comunes de OT, como los cambios de herramientas, la limpieza y las reparaciones, requieren un aislamiento energético total y la eliminación de la energización inesperada para mantener a los trabajadores seguros.
La industria de servicios públicos depende de los procedimientos LOTO para ayudar a los técnicos a reparar equipamiento eléctrico como paneles, transformadores e interruptores automáticos.
Este tipo de trabajo requiere el estricto cumplimiento de los procedimientos de bloqueo adecuados para evitar exponer a los trabajadores a amenazas eléctricas.
Los sistemas hidráulicos y neumáticos son tipos comunes de sistemas eléctricos que emplean fluidos presurizados para operar maquinaria y realizar trabajos mecánicos. Los sistemas hidráulicos utilizan líquidos, mientras que los sistemas neumáticos utilizan gases.
Los procedimientos LOTO ayudan a evitar la liberación de energía almacenada en los sistemas hidráulicos y neumáticos al garantizar que los sistemas estén libres de presión antes de que los trabajadores realicen actividades de mantenimiento en ellos.
El equipamiento pesado (maquinaria móvil grande y de alta energía que se utiliza a menudo en las obras de construcción) puede contener fuentes de energía peligrosas que deben aislarse por completo antes del mantenimiento o el servicio.
LOTO ayuda a garantizar que la maquinaria pesada sea segura y no comience a poner en peligro inesperadamente a los trabajadores que la están reparando.
Los entornos de laboratorio donde los técnicos manejan con frecuencia equipamiento médico, sistemas de esterilización y aparatos de laboratorio dependen de los procedimientos LOTO para mantener seguros a los ingenieros y al personal médico.
En los laboratorios, el peligro surge de la combinación de diferentes tipos de energía, como electricidad, gases presurizados, sistemas de vacío y elementos térmicos. Establecer procedimientos LOTO de forma segura ayuda a garantizar que los trabajadores de laboratorio lleven todos los sistemas a un estado de energía cero antes de interactuar con ellos.
A pesar de su eficacia general, los programas modernos de bloqueo/etiquetado (LOTO) aún enfrentan desafíos importantes. Los técnicos de LOTO con frecuencia luchan con la complejidad de los sistemas e infraestructuras modernos que pueden conducir a descuidos peligrosos y poner a los trabajadores directamente en riesgo.
A continuación, analizamos con más detalle algunos de los problemas comunes que dificultan LOTO:
Explore cómo las organizaciones utilizan la IA, la nube y las estrategias de datos para impulsar la innovación, mejorar la eficiencia y construir una base resiliente para el crecimiento futuro.
Descubra cómo su organización puede lograr un valor significativo utilizando IBM® Maximo para gestionar su flota de activos.
Explore IBM Maximo Application Suite, una solución unificada de gestión del ciclo de vida de los activos, en menos de 10 minutos eligiendo su ruta preferida.
Evalúe las soluciones de gestión de activos empresariales habilitadas para IA y elija el proveedor adecuado para reducir el tiempo de inactividad, satisfacer las necesidades de cumplimiento y maximizar el retorno de la inversión (ROI).
Descubra cómo VPI avanza en el camino hacia el cero neto con el software IBM Maximo.
Gestione, mantenga y optimice sus activos con insights y automatización impulsados por IA.
Emplee la IA y los insights de datos para optimizar el rendimiento de los activos de principio a fin.
Convierta los objetivos de sustentabilidad en acción con una estrategia y transformación impulsadas por IA.
1 Lockout Tagout Equipment Market Overview, Global Market Statistics, 2022–2024
2 OSHA Fact Sheet (Lockout/Tagout), Occupational Safety and Health Administration, 2022