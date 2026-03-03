¿Qué es la gestión de la seguridad de los procesos (PSM)?

Un enfoque sólido de PSM puede ayudar a reducir los riesgos para los trabajadores y garantizar que las empresas sigan una amplia gama de reglas de seguridad en el lugar de trabajo. Un PSM sólido es fundamental para que las organizaciones que necesitan procesar productos químicos peligrosos den forma a un enfoque sólido de la gestión de riesgos. De esta manera, identifican, evalúan y resuelven los distintos tipos de amenazas que afectan a su actividad principal.

En Estados Unidos, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), una agencia federal dependiente del Departamento del Trabajo, establece las normas de PSM y las regulaciones de seguridad ocupacional. Las reglas se describen en su estándar Process Safety Management of Highly Hazardous Chemicals, 29 Core Federal Regulation (CFR) 1910.119, un sistema de gestión que establece cantidades límite para el uso de sustancias extremadamente peligrosas, como líquidos y gases tóxicos o inflamables.

El mercado global de PSM es grande y está creciendo. Según un informe reciente, se valoró en 3.5 mil millones de dólares en 2025. Además, se espera que alcance los 5900 millones de dólares en los próximos 7 años, lo que significa una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7.5 %.1