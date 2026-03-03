¿Qué es la gestión de la seguridad de los procesos (PSM)?

La gestión de la seguridad de los procesos (PSM) es un enfoque sistemático en el que confían las organizaciones para ayudar a sus empleados a manejar productos químicos altamente peligrosos de forma segura.
Un enfoque sólido de PSM puede ayudar a reducir los riesgos para los trabajadores y garantizar que las empresas sigan una amplia gama de reglas de seguridad en el lugar de trabajo. Un PSM sólido es fundamental para que las organizaciones que necesitan procesar productos químicos peligrosos den forma a un enfoque sólido de la gestión de riesgos. De esta manera, identifican, evalúan y resuelven los distintos tipos de amenazas que afectan a su actividad principal.
En Estados Unidos, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), una agencia federal dependiente del Departamento del Trabajo, establece las normas de PSM y las regulaciones de seguridad ocupacional. Las reglas se describen en su estándar Process Safety Management of Highly Hazardous Chemicals, 29 Core Federal Regulation (CFR) 1910.119, un sistema de gestión que establece cantidades límite para el uso de sustancias extremadamente peligrosas, como líquidos y gases tóxicos o inflamables.
El mercado global de PSM es grande y está creciendo. Según un informe reciente, se valoró en 3.5 mil millones de dólares en 2025. Además, se espera que alcance los 5900 millones de dólares en los próximos 7 años, lo que significa una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7.5 %.1
Si bien la gestión de la seguridad de los procesos (PSM) y la seguridad ocupacional son términos estrechamente relacionados, la seguridad ocupacional se refiere de manera más general a cómo las organizaciones pueden proteger a los trabajadores de sufrir una amplia gama de lesiones en el lugar de trabajo. La PSM se centra en prevenir incidentes causados por la liberación de materiales peligrosos.
La seguridad ocupacional enfatiza la adherencia de los trabajadores a las prácticas, comportamientos y procedimientos de seguridad, mientras que la PSM se preocupa por los sistemas integrales de gestión y las evaluaciones de riesgos que ayudan a reducir el riesgo.
Por ejemplo, mientras que un proceso de seguridad ocupacional podría ayudar a garantizar que los trabajadores usen guantes mientras manipulan productos químicos tóxicos, un sistema de PSM garantiza que todo el enfoque de cómo se fabrican, almacenan y utilizan los productos químicos es seguro.
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La gestión de la seguridad de los procesos (PSM) se basa en un riguroso conjunto de prácticas que las organizaciones despliegan en todos sus procesos de negocio. Estas prácticas, conocidas colectivamente como programa de gestión de la seguridad de los procesos, implican la recopilación y el procesamiento de datos, metodologías de reducción de riesgos y educación y mejora continuas.
Aunque se originó en Estados Unidos, el estándar OSHA se considera uno de los marcos de PSM más sólidos y citados a nivel mundial. El conjunto de requisitos que describe, conocido como “Los 14 elementos de la PSM según la OSHA”, ayuda a mantener a los trabajadores seguros y a las organizaciones a cumplir con las normas cuando trabajan con una amplia gama de materiales peligrosos.
Los 14 elementos de la PSM según la OSHA forman la guía básica para las organizaciones que necesitan trabajar con materiales peligrosos. Para cumplir, los empleadores deben desarrollar un proceso para cubrir cada uno.
Aunque la OSHA define las directrices regulatorias que rigen cómo las organizaciones deben crear programas de PSM efectivos, muchas de ellas buscan orientación adicional del Center for Chemical Process Safety (CCPS). El CCPS es una división del American Institute of Chemical Engineers (AIChE). El CCPS proporciona un marco que va más allá de la orientación de la OSHA y se centra en la transformación cultural y en la creación de una comprensión más profunda del riesgo a nivel empresarial.
Además de los 14 elementos de la PSM según la OSHA, el modelo de CCPS incluye orientación sobre cómo las organizaciones pueden:
Los sólidos programas de PSM ayudan a las organizaciones que necesitan trabajar con materiales peligrosos a crear enfoques estratégicos para llevar a cabo sus procesos de actividad principal de forma segura y garantizar el cumplimiento de las exigencias normativas. A continuación, se presentan algunos de los principales beneficios de la PSM a nivel empresarial.
Las organizaciones que practican un programa de PSM eficaz pueden reducir drásticamente la probabilidad de un evento catastrófico identificando peligros e implementando controles rigurosos de procesos.
La PSM ayuda a las organizaciones a reducir el riesgo de una amplia gama de fallas catastróficas (incluidas emisiones tóxicas, incendios y explosiones) que pueden dañar a los trabajadores y causar paros laborales no planificados.
Los programas de PSM pueden ayudar a las organizaciones que operan en entornos de cumplimiento rigurosos a satisfacer sus requisitos normativos y aumentar su preparación para las auditorías. Una práctica sólida de PSM ayuda a fortalecer las capacidades de cumplimiento de una organización mediante la creación de un enfoque estructurado y sistemático sobre cómo cumplirá con sus responsabilidades regulatorias.
Esencialmente, ayuda a transformar el cumplimiento de una práctica reactiva a una función de gestión dinámica, introduciendo mayor responsabilidad y documentación en todos los aspectos de las operaciones del negocio.
La continuidad de negocio es crítica para las organizaciones que trabajan con sustancias químicas peligrosas. Además de causar lesiones a los trabajadores, los incendios y los derrames de sustancias químicas pueden provocar interrupciones catastróficas en la actividad principal.
Una PSM eficaz ayuda a prevenir interrupciones y cierres no planificados mediante el establecimiento de programas rigurosos y altamente estratégicos para el manejo de productos químicos peligrosos de una manera que reduzca el riesgo de incidentes catastróficos.
La PSM ayuda a las organizaciones a crear lugares de trabajo más seguros y reduce la probabilidad de incidentes peligrosos que podrían propagarse a las comunidades en las que operan.
Por ejemplo, al aplicar un programa de PSM a un oleoducto, una empresa reduce la probabilidad de que se produzca un derrame químico peligroso o un incendio debido a una falla del equipamiento o un error humano.
Los sistemas de PSM con una alta participación de los empleados ayudan a fortalecer la moral en el lugar de trabajo y a crear un sentido de responsabilidad compartida.
El rendimiento de la seguridad y la gestión de riesgos son dos aspectos críticos de cómo las organizaciones que trabajan con materiales peligrosos miden su propio éxito. Estos dos aspectos se pueden mejorar drásticamente a través de la sólida cultura organizacional que resulta de la aceptación de un programa de PSM.
Para implementar con éxito un programa sólido de gestión de la seguridad de los procesos (PSM), las organizaciones deben coordinar sus esfuerzos en múltiples áreas de negocio, entre ellas las operaciones, el liderazgo, la ingeniería y el mantenimiento.
Si bien los enfoques difieren según el tamaño del negocio y la industria en la que operan, este enfoque de cuatro pasos es efectivo para muchas organizaciones.
A diferencia de otros enfoques sistemáticos de la cultura del lugar de trabajo, la PSM ineficaz puede generar condiciones de trabajo peligrosas para los empleados y las personas que viven en comunidades cercanas. Debido a la naturaleza de los materiales que manejan las organizaciones que practican la PSM, las fallas y averías en la comunicación pueden tener resultados desastrosos.
Las siguientes son algunas de las consecuencias de una PSM mal establecida y practicada:
La gestión de la seguridad de los procesos (PSM) se utiliza de manera efectiva en muchas industrias y se considera esencial para las empresas que procesan rutinariamente materiales peligrosos. A continuación, presentamos tres casos de uso destacados.
En la industria del petróleo y el gas, la PSM es una parte crítica de la seguridad de los trabajadores en refinerías de petróleo y plantas petroquímicas. La industria del petróleo y el gas mantiene habitualmente grandes inventarios de materiales altamente inflamables y tóxicos que deben controlarse estrictamente a través de un sistema de PSM que ayuda a prevenir incendios, explosiones y emisiones tóxicas.
Las plantas de tratamiento de residuos confían en la PSM para controlar sus procesos en torno a los productos químicos peligrosos que utilizan para la desinfección, la neutralización y el control de olores. Estos son algunos ejemplos:
La OSHA establece cantidades límite para cada una de estas sustancias que las plantas de tratamiento de residuos deben respetar o corren el riesgo de recibir multas.
En la industria farmacéutica, la PSM desempeña un papel crucial para ayudar a las empresas a mantener seguros los procesos químicos y biológicos en los que confían para producir sus productos. Si bien la producción farmacéutica no siempre implica el uso a gran escala de productos químicos peligrosos, las plantas suelen utilizar productos químicos altamente reactivos y materiales inflamables en sus procesos de producción. Al igual que otras industrias que utilizan la PSM para mantener un lugar de trabajo seguro, la industria farmacéutica está regulada por 29 CFR 1910.119 de OSHA.
¿A quién cubre la PSM?
Todas las instalaciones en Estados Unidos que trabajan con productos químicos peligrosos o líquidos inflamables en las cantidades límite establecidas por la OSHA o superiores deben cumplir con su estándar. La norma PSM 29 CFR 1910.119 enumera más de 130 sustancias químicas altamente peligrosas que deben manejarse estrictamente de acuerdo con los sistemas y directrices establecidos por la OSHA; de lo contrario, las organizaciones pueden enfrentarse a multas elevadas.
¿Cuál es la diferencia entre la gestión de la seguridad de los procesos y un programa de gestión de riesgos?
Si bien la PSM se centra en la seguridad de los trabajadores y los procesos utilizados para controlar la manipulación de productos químicos peligrosos de acuerdo con los estándares generales de la industria, un programa de gestión de riesgos (RMP) tiene un alcance más amplio. El RMP destaca el impacto que tiene el procesamiento químico en la comunidad en general. Tiende a concentrar sus esfuerzos en prevenir liberaciones tóxicas, como derrames de petróleo y productos químicos, que podrían tener efectos dañinos en el medio ambiente.
Si bien ambos programas se ocupan de la prevención de incidentes catastróficos que pueden surgir del procesamiento de materiales peligrosos, difieren en su alcance y sus áreas de enfoque.
¿Con qué frecuencia se debe actualizar el PHA de una organización?
La OSHA requiere que los PHA se actualicen cada cinco años (o cada vez que se haya realizado un cambio significativo en el proceso). De acuerdo con las pautas de la OSHA, los PHA también deben actualizarse cuando las modificaciones desencadenan revisiones de MOC que podrían afectar un perfil de riesgo o cambiar la forma en que una organización evalúa el riesgo.
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