¿Qué es EHS?

Medio ambiente, salud y seguridad (EHS) es un campo multidisciplinario que se centra en la protección de la salud humana y el medio ambiente en diversos entornos, incluidos los lugares de trabajo, las comunidades y los espacios públicos. Los principales objetivos de EHS son identificar y mitigar los peligros potenciales, prevenir accidentes y promover un entorno de vida y trabajo seguro y saludable.
Los departamentos gubernamentales de EHS, como la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) en Estados Unidos, despliegan regulaciones de EHS para hacer cumplir el cumplimiento de estándares que promueven la protección colectiva, la seguridad ocupacional y la salud y el bienestar. Organismos internacionales como la Organización Internacional de Normalización (ISO) desarrollan estándares y brindan certificaciones a entidades que se adhieren a esos estándares.
En algunas regiones y contextos, el EHS se conoce como HSE (por sus siglas en inglés correspondientes a Health, Safety and Port) entre muchos otros otros acrónimos similares como EHS, SHE, OHS, OHS, se refieren a la misma disciplina.
EHS comprende tres disciplinas interrelacionadas:
Se centra en salvaguardar el medio ambiente de la contaminación y la degradación. Implica vigilar y controlar factores como la calidad del aire, la calidad del agua, la contaminación del suelo y la gestión de residuos. Las medidas de gestión y protección del medio ambiente pretenden reducir el impacto negativo de las actividades humanas, las emisiones y los materiales peligrosos en los ecosistemas, la fauna y los recursos naturales.
La seguridad en el lugar de trabajo aborda la protección de la salud y el bienestar de los trabajadores en el lugar de trabajo. Implica identificar y mitigar riesgos potenciales que puedan causar lesiones, enfermedades o accidentes a los empleados. Las medidas de seguridad ocupacional incluyen proporcionar equipo de protección personal (EPP) apropiado, capacitar a los empleados en programas de seguridad, realizar inspecciones de seguridad e implementar procedimientos de seguridad para crear un ambiente de trabajo que se adhiera a las regulaciones de seguridad. En 2021, 5190 trabajadores en Estados Unidos sufrieron lesiones laborales mortales, y las medidas de EHS apuntan a reducir ese número.1
Este componente se centra en promover la salud y el bienestar generales de las partes interesadas y las comunidades. Incluye abordar los problemas de salud pública, realizar evaluaciones de riesgos para la salud, monitorear brotes de enfermedades e implementar programas de promoción de la salud.
El software del sistema de gestión EHS está diseñado para ayudar a las organizaciones a optimizar y centralizar sus programas EHS en una única plataforma. Facilitando la gestión y el seguimiento del cumplimiento, el seguimiento de incidentes y la mejora del rendimiento general de seguridad.
Recopilación de datos y seguimiento de incidentes: El software permite a los usuarios recopilar, rastrear y gestionar varios tipos de datos relacionados con el medio ambiente, el estado y la seguridad. Esto incluye información sobre incidentes, cuasi accidentes, inspecciones, auditorías, permisos, evaluaciones de riesgos, registros de capacitación y más. Realiza un seguimiento de todo el ciclo de vida del incidente, desde la notificación inicial hasta la investigación y las medidas correctivas. El software puede recopilar y analizar datos ambientales, como la calidad del aire, la calidad del agua y los niveles de ruido. La recopilación de datos ayuda a identificar tendencias y causas principales para evitar problemas futuros.
Gestión del cumplimiento: Las organizaciones pueden facilitar el cumplimiento normativo de los requisitos y normas reglamentarios pertinentes mediante un mejor seguimiento de los requisitos de cumplimiento del medio ambiente, el estado y la seguridad, las licencias, los plazos y las obligaciones de presentación de reportes.
Evaluación y mitigación de riesgos: el software de gestión EHS permite a los usuarios realizar la gestión de riesgos, implementar controles y medidas preventivas para reducir los riesgos y mantener un entorno más seguro.
Inspecciones y auditorías de seguridad: El software EHS simplifica el proceso de realización de inspecciones y auditorías de seguridad in situ. Ayuda a programar inspecciones, documentar hallazgos y hacer un seguimiento de las acciones correctivas. El EHS también desempeña un papel fundamental en la optimización de la preparación para emergencias.
Capacitación y certificación de EHS: El software ayuda a los profesionales de EHS a gestionar los registros de capacitación de los empleados, las certificaciones y los requisitos de competencia. Garantiza que los empleados reciban la capacitación de seguridad necesaria y se mantengan actualizados con los últimos protocolos de seguridad para empleados.
Informes y analytics: El software de gestión EHS genera reportes completos y analytics para proporcionar insights sobre el rendimiento de EHS. Estos informes ayudan a las organizaciones a a comprender las tendencias, identificar áreas de mejora y tomar decisiones basadas en datos para mejorar los esfuerzos de seguridad y cumplimiento.
Integración y colaboración: el software puede integrarse con otros sistemas, como dispositivos de monitoreo ambiental, herramientas de informes de incidentes, sistemas de gestión de seguridad y sistemas de planificación de recursos empresariales. Esta integración optimiza el intercambio de datos y facilita la colaboración entre diferentes departamentos dentro de la organización.
Seguimiento de sostenibilidad: el software EHS apoya los esfuerzos de sostenibilidad ayudando a las organizaciones a monitorear y gestionar su huella ambiental, uso de energía y prácticas de gestión de residuos.
Recopilación de datos móviles: muchas soluciones de software EHS ofrecen aplicaciones móviles, lo que permite a los trabajadores de campo capturar datos, realizar inspecciones e informar incidentes en tiempo real utilizando dispositivos móviles.
Programas de salud y bienestar: El software EHS puede emplear para gestionar iniciativas de salud y bienestar para los empleados, como evaluaciones de salud, campañas de bienestar y programas de gestión del estrés. Estos son sólo algunos ejemplos de los diversos casos de uso del software de medio ambiente, salud y seguridad. La flexibilidad y las características personalizables del software lo hacen adaptable a las necesidades y requisitos específicos de diferentes industrias y organizaciones.
La programación de EHS comprende innumerables informes, listas de comprobación, planillas de datos de seguridad y mucho más. Implica papeleo en muchos flujos de trabajo diferentes e históricamente, en muchos sistemas de TI aislados en aislamiento, si no se rastrea literalmente con lápiz y papel. El resultado es una gestión de EHS lenta, y eso puede traducir en resultados que van desde multas menores por incumplimiento normativo hasta pérdidas potencialmente catastróficas en la productividad de los trabajadores o, peor aún, amenazas para la vida de los propios trabajadores.
La adherencia a las mejores prácticas del sector y a los marcos regulatorios implica una dedicación atenta para garantizar que las acciones correctas se tomen en el momento adecuado, de forma consistente. Y cuando hay miles o decenas de miles de acciones que se deben tomar, puede ser mucho para llevar un registro. El software EHS permite que esas acciones se optimicen, programen, automaticen, rastreen e incluso se realicen dentro de un solo entorno. El software EHS facilita la comunicación y colaboración entre diferentes departamentos y equipos, para que todos los que desempeñan un papel en EHS estén en sintonía.
1 Una mirada a las muertes, lesiones y enfermedades no mortales en el lugar de trabajo para el Día Conmemorativo de los Trabajadores (enlace externo a ibm.com), Oficina de Estadísticas Laborales, 28 de abril de 2023.