¿Qué es EHS?

El software del sistema de gestión EHS está diseñado para ayudar a las organizaciones a optimizar y centralizar sus programas EHS en una única plataforma. Facilitando la gestión y el seguimiento del cumplimiento, el seguimiento de incidentes y la mejora del rendimiento general de seguridad.



Recopilación de datos y seguimiento de incidentes: El software permite a los usuarios recopilar, rastrear y gestionar varios tipos de datos relacionados con el medio ambiente, el estado y la seguridad. Esto incluye información sobre incidentes, cuasi accidentes, inspecciones, auditorías, permisos, evaluaciones de riesgos, registros de capacitación y más. Realiza un seguimiento de todo el ciclo de vida del incidente, desde la notificación inicial hasta la investigación y las medidas correctivas. El software puede recopilar y analizar datos ambientales, como la calidad del aire, la calidad del agua y los niveles de ruido. La recopilación de datos ayuda a identificar tendencias y causas principales para evitar problemas futuros.

Gestión del cumplimiento: Las organizaciones pueden facilitar el cumplimiento normativo de los requisitos y normas reglamentarios pertinentes mediante un mejor seguimiento de los requisitos de cumplimiento del medio ambiente, el estado y la seguridad, las licencias, los plazos y las obligaciones de presentación de reportes.

Evaluación y mitigación de riesgos: el software de gestión EHS permite a los usuarios realizar la gestión de riesgos, implementar controles y medidas preventivas para reducir los riesgos y mantener un entorno más seguro.

Inspecciones y auditorías de seguridad: El software EHS simplifica el proceso de realización de inspecciones y auditorías de seguridad in situ. Ayuda a programar inspecciones, documentar hallazgos y hacer un seguimiento de las acciones correctivas. El EHS también desempeña un papel fundamental en la optimización de la preparación para emergencias.

Capacitación y certificación de EHS: El software ayuda a los profesionales de EHS a gestionar los registros de capacitación de los empleados, las certificaciones y los requisitos de competencia. Garantiza que los empleados reciban la capacitación de seguridad necesaria y se mantengan actualizados con los últimos protocolos de seguridad para empleados.

Informes y analytics: El software de gestión EHS genera reportes completos y analytics para proporcionar insights sobre el rendimiento de EHS. Estos informes ayudan a las organizaciones a a comprender las tendencias, identificar áreas de mejora y tomar decisiones basadas en datos para mejorar los esfuerzos de seguridad y cumplimiento.

Integración y colaboración: el software puede integrarse con otros sistemas, como dispositivos de monitoreo ambiental, herramientas de informes de incidentes, sistemas de gestión de seguridad y sistemas de planificación de recursos empresariales. Esta integración optimiza el intercambio de datos y facilita la colaboración entre diferentes departamentos dentro de la organización.

Seguimiento de sostenibilidad: el software EHS apoya los esfuerzos de sostenibilidad ayudando a las organizaciones a monitorear y gestionar su huella ambiental, uso de energía y prácticas de gestión de residuos.

Recopilación de datos móviles: muchas soluciones de software EHS ofrecen aplicaciones móviles, lo que permite a los trabajadores de campo capturar datos, realizar inspecciones e informar incidentes en tiempo real utilizando dispositivos móviles.