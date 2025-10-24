Los entornos de TI modernos son cada vez más complejos y abarcan múltiples centros de datos, proveedores de la nube y arquitecturas híbridas. La carga de trabajo que antes funcionaba en unos pocos servidores ahora implica miles de contenedores y microservicios distribuidos por regiones.

La gestión manual de esta infraestructura (configuración de servidores individualmente, seguimiento de dependencias en hojas de cálculo y despliegue de actualizaciones de un sistema a la vez) puede dar lugar a semanas de trabajo, altas tasas de error y Resultados perdidos.

La automatización de la infraestructura agiliza este proceso al reemplazar la configuración manual con flujos de trabajo basados en código, repetibles y automatizados. En lugar de esperar semanas para los despliegues manuales, las organizaciones pueden aprovisionar entornos completos en minutos. Este enfoque mejora la confiabilidad, reduce los errores de configuración y permite la escalabilidad bajo demanda.

Por ejemplo, para desplegar manualmente una aplicación de microservicios en todas las regiones de la nube para el Black Friday, una empresa necesitaría semanas para aprovisionar servidores, configurar equilibradores de carga y establecer conexiones de red en cada región. Con las herramientas de automatización de la infraestructura de TI, el mismo despliegue puede tardar unos minutos.

La automatización de la infraestructura también es compatible con las prácticas de DevOps, incluidas las canalizaciones de integración continua y entrega continua (CI/CD), la orquestación de contenedores y la infraestructura como código (IaC).