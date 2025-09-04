8 minutos
La inteligencia artificial edge (IA edge) y la inteligencia artificial en la nube (IA en la nube) son dos tipos de despliegues de inteligencia artificial (IA) que se han vuelto críticos para el desarrollo de la mayoría de las aplicaciones modernas de IA.
Si bien existen similitudes entre ellos, también existen diferencias cruciales que vale la pena considerar al evaluar cada uno con fines comerciales.
La IA edge se refiere al proceso de uso de algoritmos de IA y modelos de IA en dispositivos edge o de Internet de las cosas (IoT), como teléfonos inteligentes, termostatos y monitores de salud wearable. La IA edge recibe su nombre de computación edge, un tipo de computación distribuida que acerca las aplicaciones a las fuentes de datos.
La IA en la nube, alternativamente, es un tipo de IA que depende de la computación en la nube (acceso bajo demanda a recursos informáticos virtuales a través de Internet) para funcionar.
Si bien ambos tipos admiten procesamiento de datos y análisis avanzados, difieren en la forma en que ejecutan los modelos de IA y dónde almacenan y procesan los datos, lo que les brinda diferentes aplicaciones y beneficios.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La IA edge es un tipo de IA que despliega algoritmos de IA en dispositivos en el "borde" de una red, es decir, cerca de su límite con el mundo real, donde pierde conectividad. Estos dispositivos, comúnmente conocidos como dispositivos edge o Internet de las cosas (IoT), incluyen relojes y teléfonos inteligentes, sensores industriales y monitores de salud wearable.
La IA edge utiliza ciertos tipos de algoritmos para procesar los datos más cerca de su fuente en lugar de moverlos primero a la nube. Por lo tanto, permite la toma de decisiones en tiempo real, una capacidad importante en los dispositivos que alimenta.
La IA edge también se está volviendo popular como una forma de optimizar los flujos de trabajo en industrias complejas como la fabricación y la la gestión de la cadena de suministro. Es una forma de que las empresas reduzcan el tráfico y la latencia en sus redes.
A diferencia de otros tipos de IA, los dispositivos de IA edge pueden funcionar sin conexión, lo que los hace ideales para aplicaciones que no pueden depender de una conexión constante a Internet para su funcionalidad.
La IA en la nube se refiere a un tipo de IA que depende de la infraestructura en la nube para el procesamiento de datos y analytics. En la IA en la nube, los datos se recopilan en su origen y se mueven a la nube a través de una conexión a Internet. Allí puede acceder a recursos informáticos virtuales conectados para el procesamiento de datos, el análisis de datos y el almacenamiento de datos.
Si bien es más antigua y no se considera tan avanzada como la IA edge, la IA en la nube todavía tiene muchas aplicaciones para las empresas modernas. Ayuda a los desarrolladores a desplegar aplicaciones de IA que son demasiado complejas y requieren mucho cálculo para ser desplegadas en el edge. Los ejemplos incluyen el entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo (DL) y ciertos tipos de procesamiento de lenguaje natural (PLN) para análisis de tendencias y análisis predictivos.
Tanto los modelos de IA edge como de IA en la nube se entrenan a través de machine learning (ML), una rama de la IA que se ha convertido en la columna vertebral de la mayoría de los sistemas de IA modernos.
Sin embargo, aunque el propósito de la IA edge y la IA en la nube es procesar y analizar datos para aplicaciones de IA potentes, realizan estas tareas de diferentes maneras: la IA de borde procesa datos localmente en dispositivos pequeños, mientras que la IA basada en la nube aprovecha la potencia informática de la nube. A continuación analizaremos más detenidamente cada método.
La IA edge utiliza modelos de IA que han sido entrenados para identificar objetos mediante redes neuronales y aprendizaje profundo. Si bien la propia IA edge se despliega en dispositivos, los procesos de entrenamiento utilizados para crear sus modelos dependen de una infraestructura de nube centralizada. Los centros de datos son necesarios para el procesamiento en tiempo real de grandes volúmenes de datos, esenciales para fines de entrenamiento.
Una vez desplegados, los modelos de IA edge “aprenden” con el tiempo, mejorando gradualmente sus capacidades. Lo hacen hasta que pueden detectar datos que no pueden procesar localmente y moverlos a la nube. A través de este método de feedback constante, el modelo inicial de IA que se desplegó finalmente se reemplaza por uno nuevo que se entrenó en la nube a lo largo del tiempo.
A diferencia de la IA edge, la IA en la nube depende de la enorme potencia de cómputo y las capacidades de almacenamiento de la infraestructura en la nube para su funcionalidad. Por lo general, estos servicios son proporcionados por grandes proveedores de servicios en la nube (CSP) globales como Amazon (AWS), Google y Microsoft.
Este enfoque hace que la IA en la nube sea una mejor opción que la IA edge para tareas de cálculo intensivo como analytics de big data, computación de alto rendimiento (HPC) y el entrenamiento de modelos fundacionales para aplicaciones avanzadas de IA como visión artificial y PLN.
Al integrar los sistemas de IA en plataformas de nube pública y privada, la IA en la nube ayuda a las organizaciones a desplegar aplicaciones avanzadas de IA a nivel empresarial. Estas aplicaciones sirven para diversos propósitos, como optimizar los procesos de negocio, generar insights y desplegar chatbots de atención al cliente.
Existen diferencias importantes entre la IA edge y en la nube que hacen que cada una sea más adecuada para diferentes casos de uso.
La IA en la nube puede aprovechar el poder de los recursos informáticos virtuales, como las unidades centrales de procesamiento (CPU), las unidades de procesamiento de gráficos (GPU) y los centros de datos a través de Internet. Esta capacidad significa que la IA en la nube proporciona mayores capacidades computacionales que el edge. La IA edge se basa únicamente en la potencia informática de los recursos que caben en dispositivos edge o IoT.
La IA edge reduce significativamente la latencia, el tiempo y los recursos necesarios para la transferencia de datos, al procesar los datos localmente en lugar de en un centro de datos. La IA en la nube depende de servidores remotos y centros de datos para el procesamiento, lo que aumenta drásticamente la latencia de la infraestructura que utiliza.
Al igual que la latencia, el uso del ancho de banda, una medida del tráfico de red, también se ve significativamente afectado por la elección entre IA edge y en la nube. La IA edge se considera de bajo ancho de banda porque procesa los datos localmente. La IA en la nube se considera de gran ancho de banda porque requiere una red para la transmisión de datos a servidores remotos y centros de datos.
La IA edge se considera más segura que la IA en la nube porque mantiene los datos confidenciales localmente, en el dispositivo donde se recopilan, almacenan y procesan. La IA en la nube, alternativamente, mueve datos confidenciales a través de la nube y a través de redes, lo que aumenta su exposición potencial a partes no autorizadas.
Como las empresas están apresurándose a crear nuevas aplicaciones de IA e IA generativa, el interés en los modelos de IA en la nube y edge se está disparando.
Según un informe reciente, el mercado global de IA edge se valoró en 20 450 millones de dólares en 2023 y se esperaba que alcanzara casi 270 000 millones de dólares en 2032.1 Durante prácticamente el mismo periodo, se esperaba que el mercado global de IA en la nube pasara de 78 000 millones de dólares a casi 590 000 millones de dólares.2
A continuación, se analizan más de cerca los beneficios comerciales de ambos tipos de IA y cómo las empresas los utilizan para alcanzar sus objetivos.
Los casos de uso de IA edge y en la nube a nivel empresarial varían considerablemente, dadas las fortalezas específicas de cada uno de los modelos. Estos son los casos de uso más populares para cada uno.
Descubra cómo la gestión autónoma del edge permite a los directores de sistemas de información (CIO) aumentar los ingresos y reducir los costos en todas las industrias, revolucionando los enfoques de la computación edge.
Descubra cómo la computación edge puede revolucionar la gestión de datos para las industrias que operan en ubicaciones remotas. Explore las soluciones de IBM para gestionar los datos de forma eficiente y segura en el edge, lo que permitirá reducir la latencia y mejorar la eficiencia operativa.
Descubra cómo Innocens BV, en colaboración con IBM Cloud, utiliza la IA predictiva para reducir drásticamente el tiempo necesario para identificar a los recién nacidos con riesgo de sepsis. Esta solución de vanguardia mejora la atención a los recién nacidos, lo que permite intervenir antes y salvar vidas.
IBM Power es una familia de servidores que se basan en procesadores IBM Power y son capaces de ejecutar IBM AIX, IBM i y Linux.
Automatice las operaciones, mejore las experiencias y refuerce las medidas de seguridad con las soluciones de computación edge de IBM.
La consultoría de estrategia de la nube de IBM ofrece servicios de transformación híbrida multinube para acelerar el recorrido a la nube y optimizar los entornos tecnológicos.
Comprenda los fundamentos de la computación edge y cómo acerca el procesamiento de datos al lugar en el que estos se generan. Explore cómo la computación edge mejora la eficiencia operativa, reduce la latencia y permite tomar decisiones más inteligentes en tiempo real en todas las industrias.
1. Edge AI market size, Fortune Business Insights, 2024
2. Cloud AI market size, Fortune Business Insights, 2023