Si bien existen similitudes entre ellos, también existen diferencias cruciales que vale la pena considerar al evaluar cada uno con fines comerciales.

La IA edge se refiere al proceso de uso de algoritmos de IA y modelos de IA en dispositivos edge o de Internet de las cosas (IoT), como teléfonos inteligentes, termostatos y monitores de salud wearable. La IA edge recibe su nombre de computación edge, un tipo de computación distribuida que acerca las aplicaciones a las fuentes de datos.

La IA en la nube, alternativamente, es un tipo de IA que depende de la computación en la nube (acceso bajo demanda a recursos informáticos virtuales a través de Internet) para funcionar.

Si bien ambos tipos admiten procesamiento de datos y análisis avanzados, difieren en la forma en que ejecutan los modelos de IA y dónde almacenan y procesan los datos, lo que les brinda diferentes aplicaciones y beneficios.