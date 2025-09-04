IA edge frente a IA en la nube: ¿cuál es la diferencia?

Inteligencia artificial Cloud
4 de septiembre de 2025

8 minutos

 

Autores

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

La inteligencia artificial edge (IA edge) y la inteligencia artificial en la nube (IA en la nube) son dos tipos de despliegues de inteligencia artificial (IA) que se han vuelto críticos para el desarrollo de la mayoría de las aplicaciones modernas de IA.

Si bien existen similitudes entre ellos, también existen diferencias cruciales que vale la pena considerar al evaluar cada uno con fines comerciales.  

La IA edge se refiere al proceso de uso de algoritmos de IA y modelos de IA en dispositivos edge o de Internet de las cosas (IoT), como teléfonos inteligentes, termostatos y monitores de salud wearable. La IA edge recibe su nombre de computación edge, un tipo de computación distribuida que acerca las aplicaciones a las fuentes de datos.

La IA en la nube, alternativamente, es un tipo de IA que depende de la computación en la nube (acceso bajo demanda a recursos informáticos virtuales a través de Internet) para funcionar.

Si bien ambos tipos admiten procesamiento de datos y análisis avanzados, difieren en la forma en que ejecutan los modelos de IA y dónde almacenan y procesan los datos, lo que les brinda diferentes aplicaciones y beneficios.

¿Qué es la IA edge?

La IA edge es un tipo de IA que despliega algoritmos de IA en dispositivos en el "borde" de una red, es decir, cerca de su límite con el mundo real, donde pierde conectividad. Estos dispositivos, comúnmente conocidos como dispositivos edge o Internet de las cosas (IoT), incluyen relojes y teléfonos inteligentes, sensores industriales y monitores de salud wearable.

La IA edge utiliza ciertos tipos de algoritmos para procesar los datos más cerca de su fuente en lugar de moverlos primero a la nube. Por lo tanto, permite la toma de decisiones en tiempo real, una capacidad importante en los dispositivos que alimenta.

La IA edge también se está volviendo popular como una forma de optimizar los flujos de trabajo en industrias complejas como la fabricación y la la gestión de la cadena de suministro. Es una forma de que las empresas reduzcan el tráfico y la latencia en sus redes.

A diferencia de otros tipos de IA, los dispositivos de IA edge pueden funcionar sin conexión, lo que los hace ideales para aplicaciones que no pueden depender de una conexión constante a Internet para su funcionalidad.

Computación edge

El futuro de la computación edge

Desde la venta minorista hasta la banca y las telecomunicaciones, las empresas de prácticamente todas las industrias están explorando cómo el edge computing de IBM puede permitir que se obtengan insights y acciones más rápidas, un mejor control de los datos y operaciones continuas. En este video, Rob High, vicepresidente, IBM Fellow y director de tecnología de IBM Edge Computing, conversa con expertos del sector de IBM y explora el futuro del edge computing de IBM.
Explorar la computación edge

¿Qué es la IA en la nube?

La IA en la nube se refiere a un tipo de IA que depende de la infraestructura en la nube para el procesamiento de datos y analytics. En la IA en la nube, los datos se recopilan en su origen y se mueven a la nube a través de una conexión a Internet. Allí puede acceder a recursos informáticos virtuales conectados para el procesamiento de datos, el análisis de datos y el almacenamiento de datos.

Si bien es más antigua y no se considera tan avanzada como la IA edge, la IA en la nube todavía tiene muchas aplicaciones para las empresas modernas. Ayuda a los desarrolladores a desplegar aplicaciones de IA que son demasiado complejas y requieren mucho cálculo para ser desplegadas en el edge. Los ejemplos incluyen el entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo (DL) y ciertos tipos de procesamiento de lenguaje natural (PLN) para análisis de tendencias y análisis predictivos

¿Cómo funcionan la IA edge y en la nube?

Tanto los modelos de IA edge como de IA en la nube se entrenan a través de machine learning (ML), una rama de la IA que se ha convertido en la columna vertebral de la mayoría de los sistemas de IA modernos.

Sin embargo, aunque el propósito de la IA edge y la IA en la nube es procesar y analizar datos para aplicaciones de IA potentes, realizan estas tareas de diferentes maneras: la IA de borde procesa datos localmente en dispositivos pequeños, mientras que la IA basada en la nube aprovecha la potencia informática de la nube. A continuación analizaremos más detenidamente cada método.

Cómo funciona la IA edge

La IA edge utiliza modelos de IA que han sido entrenados para identificar objetos mediante redes neuronales y aprendizaje profundo. Si bien la propia IA edge se despliega en dispositivos, los procesos de entrenamiento utilizados para crear sus modelos dependen de una infraestructura de nube centralizada. Los centros de datos son necesarios para el procesamiento en tiempo real de grandes volúmenes de datos, esenciales para fines de entrenamiento.

Una vez desplegados, los modelos de IA edge “aprenden” con el tiempo, mejorando gradualmente sus capacidades. Lo hacen hasta que pueden detectar datos que no pueden procesar localmente y moverlos a la nube. A través de este método de feedback constante, el modelo inicial de IA que se desplegó finalmente se reemplaza por uno nuevo que se entrenó en la nube a lo largo del tiempo.

Cómo funciona la IA en la nube

A diferencia de la IA edge, la IA en la nube depende de la enorme potencia de cómputo y las capacidades de almacenamiento de la infraestructura en la nube para su funcionalidad. Por lo general, estos servicios son proporcionados por grandes proveedores de servicios en la nube (CSP) globales como Amazon (AWS), Google y Microsoft.

Este enfoque hace que la IA en la nube sea una mejor opción que la IA edge para tareas de cálculo intensivo como analytics de big data, computación de alto rendimiento (HPC) y el entrenamiento de modelos fundacionales para aplicaciones avanzadas de IA como visión artificial y PLN.

Al integrar los sistemas de IA en plataformas de nube pública y privada, la IA en la nube ayuda a las organizaciones a desplegar aplicaciones avanzadas de IA a nivel empresarial. Estas aplicaciones sirven para diversos propósitos, como optimizar los procesos de negocio, generar insights y desplegar chatbots de atención al cliente.  

Diferencias clave entre la IA edge y la IA en la nube

Existen diferencias importantes entre la IA edge y en la nube que hacen que cada una sea más adecuada para diferentes casos de uso.

Potencia informática

La IA en la nube puede aprovechar el poder de los recursos informáticos virtuales, como las unidades centrales de procesamiento (CPU), las unidades de procesamiento de gráficos (GPU) y los centros de datos a través de Internet. Esta capacidad significa que la IA en la nube proporciona mayores capacidades computacionales que el edge. La IA edge se basa únicamente en la potencia informática de los recursos que caben en dispositivos edge o IoT.
Baja latencia

La IA edge reduce significativamente la latencia, el tiempo y los recursos necesarios para la transferencia de datos, al procesar los datos localmente en lugar de en un centro de datos. La IA en la nube depende de servidores remotos y centros de datos para el procesamiento, lo que aumenta drásticamente la latencia de la infraestructura que utiliza.
Ancho de banda

Al igual que la latencia, el uso del ancho de banda, una medida del tráfico de red, también se ve significativamente afectado por la elección entre IA edge y en la nube. La IA edge se considera de bajo ancho de banda porque procesa los datos localmente. La IA en la nube se considera de gran ancho de banda porque requiere una red para la transmisión de datos a servidores remotos y centros de datos.
Seguridad

La IA edge se considera más segura que la IA en la nube porque mantiene los datos confidenciales localmente, en el dispositivo donde se recopilan, almacenan y procesan. La IA en la nube, alternativamente, mueve datos confidenciales a través de la nube y a través de redes, lo que aumenta su exposición potencial a partes no autorizadas.

Beneficios de la IA edge y en la nube

Como las empresas están apresurándose a crear nuevas aplicaciones de IA e IA generativa, el interés en los modelos de IA en la nube y edge se está disparando.

Según un informe reciente, el mercado global de IA edge se valoró en 20 450 millones de dólares en 2023 y se esperaba que alcanzara casi 270 000 millones de dólares en 2032.1 Durante prácticamente el mismo periodo, se esperaba que el mercado global de IA en la nube pasara de 78 000 millones de dólares a casi 590 000 millones de dólares.2

A continuación, se analizan más de cerca los beneficios comerciales de ambos tipos de IA y cómo las empresas los utilizan para alcanzar sus objetivos.

Beneficios de la IA edge

  • Toma de decisiones en tiempo real: aprovechando el poder del procesamiento de datos en tiempo real en el edge de las redes, las soluciones de IA edge permiten que los dispositivos IoT mejoren los tiempos de respuesta. Las aplicaciones de IA para esta tecnología están en auge, desde vehículos autónomos o pilotados a distancia, como drones, hasta instalaciones totalmente automatizadas que dependen de dispositivos IoT, como sensores y cámaras.
  • Privacidad de datos: el procesamiento de datos localmente en lugar de en la nube los mantiene a salvo de ciberataques y reduce los riesgos de mal manejo. Por esta razón, la IA edge está recibiendo una atención considerable de las industrias sujetas a restricciones de soberanía de datos, como los servicios financieros y la atención médica.
  • Ahorro de costos: la IA edge es considerablemente menos costosa que la IA en la nube porque reduce la carga de trabajo de las computadoras en la nube. Al procesar los datos localmente, la IA edge reduce la cantidad de datos que dependen de los recursos de la nube, lo que reduce significativamente los costos operativos de desplegar la tecnología.

Beneficios de la IA en la nube

  • Mayor escalabilidad: la IA en la nube es inherentemente más escalable que la IA edge debido a su dependencia de recursos informáticos virtuales que se pueden ampliar y reducir más fácilmente para satisfacer las demandas. La IA edge requiere inversión en hardware on premises (por ejemplo, dispositivos y sensores edge y de IoT) que se pueden desplegar cerca de las fuentes de datos para el procesamiento local.
  • Mayor rendimiento: la IA en la nube suele alcanzar niveles de rendimiento más altos que la IA edge debido a su acceso a los recursos y a la potencia de procesamiento que puede ofrecer la nube. La IA edge, alternativamente, está restringida a la potencia de cómputo y los recursos de los dispositivos edge e IoT individuales.
  • Acceso a conjuntos de datos a gran escala: debido a su acceso a los recursos de la nube, los modelos de IA en la nube están equipados para manejar cargas de trabajo de IA más grandes que la IA edge. El entrenamiento intensivo de los modelos de aprendizaje profundo, por ejemplo, requiere grandes conjuntos de datos a los que solo se puede acceder a través de la nube en lugar de a través del procesamiento local.

Casos de uso de IA edge y en la nube a nivel empresarial

Los casos de uso de IA edge y en la nube a nivel empresarial varían considerablemente, dadas las fortalezas específicas de cada uno de los modelos. Estos son los casos de uso más populares para cada uno.

Casos de uso de IA edge

  • Operaciones autónomas de vehículos: los dispositivos edge ayudan a los vehículos autónomos, como satélites, drones y automóviles autónomos, a reaccionar ante cambios en tiempo real en sus entornos, como cambiar señales de tráfico u objetos en su camino.
  • Dispositivos de salud wearable: los dispositivos de IA edge están integrados en muchos monitores portátiles para ayudar a los pacientes y proveedores de atención médica a rastrear información vital como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los niveles de oxígeno.
  • Procesos de fabricación: las empresas están desplegando IA edge en las fábricas y dentro de sistemas de fabricación complejos para automatizar procesos, detectar cambios en el rendimiento de las máquinas y aumentar la eficiencia.
  • Tiendas de venta minorista: las empresas de business-to-consumer (B2C) aprovechan la IA edge para desplegar experiencias de pago inteligentes, realizar un seguimiento del inventario y crear recomendaciones más personalizadas basadas en datos en tiempo real procesados localmente en dispositivos edge.

Principales casos de uso de IA en la nube

  • Analytics de big data: la integración de la IA con almacenes de datos en la nube y data lakes permite a las empresas descubrir tendencias en los datos casi en tiempo real, un proceso conocido como analytics de big data. Este tipo de analytics tardaría años en analizar a un equipo de analistas humanos.
  • PLN a gran escala para el análisis de sentimientos: el PLN a gran escala se basa en la IA en la nube para procesar texto y otros datos utilizados para el análisis de sentimientos, una valiosa aplicación de IA que determina si el texto expresa un sentimiento positivo o negativo.
  • Optimización del modelo de IA: la IA en la nube garantiza que los modelos de IA sofisticados tengan acceso a la potencia informática masiva y a los recursos necesarios para entrenarse y desarrollarse continuamente, un aspecto crítico de la tecnología de IA.
  • Chatbots: los chatbots populares como ChatGPT, Gemini e IBM watsonx aprovechan la considerable potencia y los recursos de la IA en la nube para la mayor parte de su funcionalidad. Este uso incluye la automatización de flujos de trabajo, la conversación natural con los usuarios y la búsqueda de patrones e insights en grandes conjuntos de datos.
Notas de pie de página

1. Edge AI market size, Fortune Business Insights, 2024

2. Cloud AI market size, Fortune Business Insights, 2023