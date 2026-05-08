서비스형 백업(BaaS)이란 무엇인가요?

이 클라우드 서비스 모델에서는 BaaS 제공업체가 백업 소프트웨어, 스토리지 및 데이터 보안 모니터링을 포함한 일상적인 운영을 담당합니다. 조직은 백업 정책에 대한 통제권을 유지하면서 관리 업무를 어느 정도까지 위임할지 선택할 수 있습니다.

BaaS는 온라인 백업 또는 클라우드 백업이라고도 하며, 원래는 백업 및 재해 복구(BCDR) 툴로 도입되었습니다. BaaS는 서비스형 재해 복구(DRaaS) 및 기타 재해 복구 솔루션과 함께 사용하는 경우가 많지만, 이후 데이터 보호 전략의 더 폭넓은 구성 요소로 발전했습니다.

이제 서비스 제공업체는 AI 기반 위협 탐지와 신속한 데이터 복구 기능을 제공하여 하드웨어 장애, 자연재해, 사이버 공격, 악성코드 또는 기타 중대한 장애가 발생한 이후에도 조직이 비즈니스 연속성을 유지할 수 있도록 지원합니다.

Fortune Business Insights에 따르면 전 세계 BaaS 솔루션 시장은 2026년 144억 9천만 달러에서 2034년 1,320억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 31.81%에 이를 전망입니다.1 이러한 성장은 하이브리드 클라우드 도입 확대와 함께 의료, 금융 서비스, 소매 등 다양한 산업에서 기업 데이터 규모가 증가하고 있음을 반영합니다.