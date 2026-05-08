서비스형 백업(BaaS)이란 무엇인가요?

이 클라우드 서비스 모델에서는 BaaS 제공업체가 백업 소프트웨어, 스토리지 및 데이터 보안 모니터링을 포함한 일상적인 운영을 담당합니다. 조직은 백업 정책에 대한 통제권을 유지하면서 관리 업무를 어느 정도까지 위임할지 선택할 수 있습니다.
BaaS는 온라인 백업 또는 클라우드 백업이라고도 하며, 원래는 백업 및 재해 복구(BCDR) 툴로 도입되었습니다. BaaS는 서비스형 재해 복구(DRaaS) 및 기타 재해 복구 솔루션과 함께 사용하는 경우가 많지만, 이후 데이터 보호 전략의 더 폭넓은 구성 요소로 발전했습니다.
이제 서비스 제공업체는 AI 기반 위협 탐지와 신속한 데이터 복구 기능을 제공하여 하드웨어 장애, 자연재해, 사이버 공격, 악성코드 또는 기타 중대한 장애가 발생한 이후에도 조직이 비즈니스 연속성을 유지할 수 있도록 지원합니다.
Fortune Business Insights에 따르면 전 세계 BaaS 솔루션 시장은 2026년 144억 9천만 달러에서 2034년 1,320억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 31.81%에 이를 전망입니다.1 이러한 성장은 하이브리드 클라우드 도입 확대와 함께 의료, 금융 서비스, 소매 등 다양한 산업에서 기업 데이터 규모가 증가하고 있음을 반영합니다.
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오늘날 조직은 기존 백업 인프라가 처리할 수 있는 속도를 뛰어넘는 수준으로 데이터를 생성하고 저장하고 있습니다. AI 워크로드, 멀티클라우드 환경, 그리고 온프레미스 및 클라우드 시스템 전반에 걸친 데이터 확산으로 인해 백업 환경이 더욱 복잡해지면서 BaaS에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 데이터 현대화를 추진하는 조직은 기존 백업 방식으로는 현대 데이터 환경의 규모와 복잡성을 따라갈 수 없다는 사실을 깨닫고 있습니다.
또한 하드웨어 장애나 사이버 공격으로 인한 데이터 손실의 피해 비용도 점점 증가하고 있습니다. IBM 데이터 유출 비용(CODB) 보고서 2025에 따르면 전 세계 데이터 유출의 평균 비용은 440만 달러에 달했습니다.
랜섬웨어 역시 점점 더 커지고 있는 우려 사항입니다. 위협 행위자는 백업 시스템을 직접 노리는 경우가 많으므로, 조직은 암호화하거나 삭제할 수 없는 변경 불가능한 에어갭 데이터 복사본을 갖춰야 합니다. 대부분의 BaaS 제공업체는 이러한 보호 기능과 함께 의심스러운 활동을 조기에 탐지하는 자동화된 스캔 기능을 제공하며, 이 때문에 백업 이중화는 사이버 복원력 및 사이버 보안 계획의 핵심 요소가 되었습니다.
규제 요건 역시 조직의 백업 관리 방식에 영향을 미치고 있습니다. 의료, 금융 서비스 및 법률 업계는 모두 문서화되고 감사 가능한 백업 프로세스를 요구하는 HIPAA 및 GDPR을 비롯한 엄격한 데이터 상주 규정을 준수해야 합니다.
많은 조직이 데이터 암호화와 감사 로그 같은 기본 제공 규정 준수 기능을 활용해 내부 팀의 부담을 줄이고 있습니다. 또한 조직은 데이터를 요구되는 지리적 경계 내에 유지하기 위해 온사이트 데이터 스토리지를 퍼블릭 및 하이브리드 클라우드 백업과 함께 사용합니다.
서비스형 백업(BaaS) 모델을 사용하는 조직은 보호해야 할 대상을 정의하고 백업 실행 빈도와 버전 보존 기간에 대한 정책을 설정합니다. BaaS는 조직의 프로덕션 데이터를 클라우드 제공업체의 인프라로 지속적으로 복사합니다.
다음은 이 프로세스가 작동하는 방식입니다.
서비스형 백업(BaaS)은 비즈니스 요구 사항에 따라 다양한 클라우드 기반 솔루션 형태로 제공됩니다. 다음과 같은 솔루션 유형을 선택할 수 있습니다.
전체 백업은 특정 시점에 지정된 모든 데이터를 완전히 복사하는 방식입니다.
복구는 가장 간단하지만 가장 많은 스토리지와 가장 긴 백업 시간이 필요합니다. 일반적으로 조직은 백업 정책을 처음 설정할 때 전체 백업을 수행하고, 이후에는 일정한 주기에 따라 반복 실행합니다.
증분 백업은 마지막 백업 작업 이후 변경된 데이터만 복사합니다.
이 방식은 스토리지를 적게 사용하고 백업 시간도 짧지만, 데이터를 복원하려면 마지막 전체 백업과 그 이후의 모든 증분 백업이 필요합니다.
차등 백업은 그사이에 차등 백업이 몇 번 수행되었는지와 관계없이 마지막 전체 백업 이후 변경된 모든 데이터를 복사합니다.
마지막 전체 백업과 가장 최근의 차등 백업만 있으면 되므로 증분 백업 방식보다 더 빠르게 복구할 수 있습니다.
많은 조직은 서비스형 소프트웨어(SaaS) 제공업체가 데이터 백업을 자동으로 처리한다고 생각합니다. 하지만 대부분의 플랫폼에서 기본으로 제공하는 데이터 보호 기능은 제한적이며, 기업이 요구하는 데이터 보존 및 복구 서비스 수준을 충족하지 못하는 경우가 많습니다.
SaaS 백업은 이러한 문제를 해결하며 Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce와 같은 플랫폼의 클라우드 네이티브 데이터를 실수로 인한 삭제, 랜섬웨어 등의 위협으로부터 보호합니다.
서비스형 백업(BaaS)은 조직의 데이터 보호 요구 사항을 지원하는 다양한 이점을 제공하는 비용 효율적인 백업 솔루션입니다. 주요 이점은 다음과 같습니다.
서비스형 백업(BaaS)을 검토하는 기업은 제공업체를 선택할 때 다음과 같은 요소를 고려해야 합니다.
랜섬웨어, AI 기반 위협 및 규제 압력이 강화됨에 따라 사이버 복원력은 이사회 수준의 우선 과제가 되었습니다. 이 보고서는 2026년을 형성하는 주요 트렌드를 살펴보고, 인프라 리더가 AI 기반 스토리지, 제로 트러스트 및 동적 규정 준수를 활용하여 보안을 강화하고, 다운타임을 줄이며, 비즈니스 연속성을 보장하는 방법을 제시합니다.
사이버 공격은 이제 운영, 수익 및 규정 준수에 영향을 미칩니다. 복원력이 비즈니스 필수 요소인 이유와, AI 기반 탐지, 변경 불가능한 복구 및 하이브리드 보호가 조직이 공격을 견디고 더 빠르게 복구하도록 어떻게 지원하는지 확인해 보세요.
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