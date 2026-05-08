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서비스형 백업(BaaS)이란 무엇인가요?

By Stephanie Susnjara , Ian Smalley
게시일 2026년 05월 8일

서비스형 백업(BaaS)이란 무엇인가요?

서비스형 백업(BaaS)은 제3자 제공업체가 조직의 데이터 백업, 저장 및 복구를 관리하는 클라우드 기반 데이터 보호 서비스입니다.

이 클라우드 서비스 모델에서는 BaaS 제공업체가 백업 소프트웨어, 스토리지 및 데이터 보안 모니터링을 포함한 일상적인 운영을 담당합니다. 조직은 백업 정책에 대한 통제권을 유지하면서 관리 업무를 어느 정도까지 위임할지 선택할 수 있습니다.

BaaS는 온라인 백업 또는 클라우드 백업이라고도 하며, 원래는 백업 및 재해 복구(BCDR) 툴로 도입되었습니다. BaaS는 서비스형 재해 복구(DRaaS) 및 기타 재해 복구 솔루션과 함께 사용하는 경우가 많지만, 이후 데이터 보호 전략의 더 폭넓은 구성 요소로 발전했습니다.

이제 서비스 제공업체는 AI 기반 위협 탐지와 신속한 데이터 복구 기능을 제공하여 하드웨어 장애, 자연재해, 사이버 공격, 악성코드 또는 기타 중대한 장애가 발생한 이후에도 조직이 비즈니스 연속성을 유지할 수 있도록 지원합니다.

Fortune Business Insights에 따르면 전 세계 BaaS 솔루션 시장은 2026년 144억 9천만 달러에서 2034년 1,320억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 31.81%에 이를 전망입니다.1 이러한 성장은 하이브리드 클라우드 도입 확대와 함께 의료, 금융 서비스, 소매 등 다양한 산업에서 기업 데이터 규모가 증가하고 있음을 반영합니다.

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서비스형 백업(BaaS)이 중요한 이유

오늘날 조직은 기존 백업 인프라가 처리할 수 있는 속도를 뛰어넘는 수준으로 데이터를 생성하고 저장하고 있습니다. AI 워크로드, 멀티클라우드 환경, 그리고 온프레미스 및 클라우드 시스템 전반에 걸친 데이터 확산으로 인해 백업 환경이 더욱 복잡해지면서 BaaS에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 데이터 현대화를 추진하는 조직은 기존 백업 방식으로는 현대 데이터 환경의 규모와 복잡성을 따라갈 수 없다는 사실을 깨닫고 있습니다.

또한 하드웨어 장애나 사이버 공격으로 인한 데이터 손실의 피해 비용도 점점 증가하고 있습니다. IBM 데이터 유출 비용(CODB) 보고서 2025에 따르면 전 세계 데이터 유출의 평균 비용은 440만 달러에 달했습니다.

랜섬웨어 역시 점점 더 커지고 있는 우려 사항입니다. 위협 행위자는 백업 시스템을 직접 노리는 경우가 많으므로, 조직은 암호화하거나 삭제할 수 없는 변경 불가능한 에어갭 데이터 복사본을 갖춰야 합니다. 대부분의 BaaS 제공업체는 이러한 보호 기능과 함께 의심스러운 활동을 조기에 탐지하는 자동화된 스캔 기능을 제공하며, 이 때문에 백업 이중화는 사이버 복원력사이버 보안 계획의 핵심 요소가 되었습니다.

규제 요건 역시 조직의 백업 관리 방식에 영향을 미치고 있습니다. 의료, 금융 서비스 및 법률 업계는 모두 문서화되고 감사 가능한 백업 프로세스를 요구하는 HIPAA 및 GDPR을 비롯한 엄격한 데이터 상주 규정을 준수해야 합니다.

많은 조직이 데이터 암호화와 감사 로그 같은 기본 제공 규정 준수 기능을 활용해 내부 팀의 부담을 줄이고 있습니다. 또한 조직은 데이터를 요구되는 지리적 경계 내에 유지하기 위해 온사이트 데이터 스토리지를 퍼블릭 및 하이브리드 클라우드 백업과 함께 사용합니다.

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BaaS는 어떻게 작동하나요?

서비스형 백업(BaaS) 모델을 사용하는 조직은 보호해야 할 대상을 정의하고 백업 실행 빈도와 버전 보존 기간에 대한 정책을 설정합니다. BaaS는 조직의 프로덕션 데이터를 클라우드 제공업체의 인프라로 지속적으로 복사합니다.

다음은 이 프로세스가 작동하는 방식입니다.

  • 데이터 식별: 먼저 조직은 보호해야 할 대상의 범위를 정의합니다(예: 파일, 데이터베이스, 가상 머신). 정책은 조직 내부에서 관리하거나 제공업체에 위임할 수 있습니다.
  • 암호화 및 전송: 데이터는 조직을 벗어나기 전에 암호화되며 여러 데이터 센터에 저장됩니다. 이렇게 하면 한 시설에 장애가 발생하더라도 다른 위치의 백업 복사본은 그대로 유지됩니다.
  • 보존: 백업 복사본을 얼마나 오래 보관할지, 몇 개의 버전을 어디에(오프사이트 포함) 저장할지는 조직이 속한 산업, 내부 정책 및 적용 가능한 규정에 따라 달라집니다.
  • 복구: 복구가 필요한 상황에서는 손실되거나 손상된 데이터를 제공업체의 관리 콘솔을 통해 원래 위치 또는 대체 위치로 복원합니다. 복구 시점 목표(RPO)는 시간 간격을 기준으로 조직이 허용할 수 있는 데이터 손실 범위를 결정합니다. 복구 시간 목표(RTO)는 시스템을 다시 온라인 상태로 복구해야 하기 전까지 허용 가능한 최대 다운타임을 정의합니다.
  • 배포 옵션: BaaS는 퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드 및 하이브리드 클라우드 환경에서 실행할 수 있으며, 각 클라우드 서비스는 서로 다른 수준의 제어, 확장성 및 규정 준수 지원을 제공합니다. 예를 들어 가상 서버서비스형 인프라(IaaS) 환경은 애플리케이션을 수정하지 않고도 물리적 시스템과 동일한 방식으로 백업할 수 있습니다. 이러한 BaaS 기능은 온프레미스와 클라우드 인프라 전반에서 워크로드를 운영하는 조직에 특히 중요합니다.

BaaS의 유형

서비스형 백업(BaaS)은 비즈니스 요구 사항에 따라 다양한 클라우드 기반 솔루션 형태로 제공됩니다. 다음과 같은 솔루션 유형을 선택할 수 있습니다.

  • 전체 백업
  • 증분 백업
  • 차등 백업
  • SaaS 백업

전체 백업

전체 백업은 특정 시점에 지정된 모든 데이터를 완전히 복사하는 방식입니다.

복구는 가장 간단하지만 가장 많은 스토리지와 가장 긴 백업 시간이 필요합니다. 일반적으로 조직은 백업 정책을 처음 설정할 때 전체 백업을 수행하고, 이후에는 일정한 주기에 따라 반복 실행합니다.

증분 백업

증분 백업은 마지막 백업 작업 이후 변경된 데이터만 복사합니다.

이 방식은 스토리지를 적게 사용하고 백업 시간도 짧지만, 데이터를 복원하려면 마지막 전체 백업과 그 이후의 모든 증분 백업이 필요합니다.

차등 백업

차등 백업은 그사이에 차등 백업이 몇 번 수행되었는지와 관계없이 마지막 전체 백업 이후 변경된 모든 데이터를 복사합니다.

마지막 전체 백업과 가장 최근의 차등 백업만 있으면 되므로 증분 백업 방식보다 더 빠르게 복구할 수 있습니다.

SaaS 백업

많은 조직은 서비스형 소프트웨어(SaaS) 제공업체가 데이터 백업을 자동으로 처리한다고 생각합니다. 하지만 대부분의 플랫폼에서 기본으로 제공하는 데이터 보호 기능은 제한적이며, 기업이 요구하는 데이터 보존 및 복구 서비스 수준을 충족하지 못하는 경우가 많습니다.

SaaS 백업은 이러한 문제를 해결하며 Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce와 같은 플랫폼의 클라우드 네이티브 데이터를 실수로 인한 삭제, 랜섬웨어 등의 위협으로부터 보호합니다.

BaaS의 이점

서비스형 백업(BaaS)은 조직의 데이터 보호 요구 사항을 지원하는 다양한 이점을 제공하는 비용 효율적인 백업 솔루션입니다. 주요 이점은 다음과 같습니다.

  • 관리 편의성: BaaS의 가장 큰 장점 중 하나는 조직이 자체 백업 하드웨어와 소프트웨어를 직접 유지 관리할 필요가 없다는 점입니다. 제공업체가 업데이트, 용량 계획 및 유지 관리를 담당합니다. 대부분의 플랫폼은 백업 상태를 모니터링하고, 정책을 구성하며, 복구를 시작할 수 있는 중앙 집중식 대시보드를 제공합니다.
  • 확장성: BaaS를 사용하면 새로운 하드웨어에 투자하거나 긴 조달 절차를 거치지 않고도 클라우드 스토리지를 필요에 따라 확장할 수 있습니다. 즉, 조직은 사용하는 백업 서비스에 대해서만 비용을 지불하면 됩니다.
  • 비용 효율성: 조직은 하드웨어, 소프트웨어 라이선스 및 장비 교체 주기에 투자하는 대신 정기적인 운영 비용만 지불하면 됩니다. 또한 이 방식은 백업 인프라 운영에 필요한 인력의 업무 시간을 줄여줍니다.
  • 보안: 전송 중 및 저장 시 암호화, 다중 인증(MFA), 변경 불가능한 스토리지를 통해 백업 복사본이 수정되거나 삭제되는 것을 방지합니다. 또한 많은 플랫폼은 랜섬웨어 공격이나 무단 액세스의 초기 징후를 탐지할 수 있는 자동화된 이상 탐지 기능을 제공합니다.
  • 가용성: 여러 시설에 걸친 이중화된 스토리지는 지역 단위의 장애나 시스템 장애로부터 중요한 데이터를 보호하는 데 도움이 됩니다. 백업은 어디에서나 액세스할 수 있으므로, 분산된 팀과 하이브리드 환경을 운영하는 조직도 위치에 관계없이 신속하게 데이터를 복구할 수 있습니다.
  • 규정 준수 지원: 감사 로그와 구성 가능한 보존 정책을 통해 조직은 별도의 규정 준수 인프라를 구축하지 않고도 규제 요건을 충족할 수 있습니다.

BaaS 제공업체를 선택하는 방법

서비스형 백업(BaaS)을 검토하는 기업은 제공업체를 선택할 때 다음과 같은 요소를 고려해야 합니다.

  • 사용 사례 요구 사항: 조직에서 보호해야 하는 데이터를 파악하고, 온프레미스, 클라우드 환경, SaaS 애플리케이션 또는 이들의 조합을 포함한 특정 워크로드를 제공업체가 지원하는지 확인하세요. 또한 이 솔루션이 조직의 전반적인 재해 복구 계획(DRP)에 어떻게 부합하는지, 그리고 제공업체가 백업과 함께 재해 복구 기능도 제공하는지 검토해야 합니다.
  • 호환성: BaaS 플랫폼이 가상화 환경, 클라우드 플랫폼 및 애플리케이션을 포함한 현재의 인프라와 통합되는지 확인하세요. 제공업체와 현재 기술 간의 호환성 문제가 있으면 보호 범위에 공백이 생길 수 있습니다.
  • 확장성: 데이터 규모와 AI 워크로드가 증가함에 따라 백업 전략에 대한 요구 사항도 달라져야 합니다. 적합한 제공업체라면 대규모 아키텍처 변경이나 예상치 못한 비용 증가 없이도 증가하는 데이터, 추가 워크로드 및 더 많은 사용자를 지원할 수 있어야 합니다.
  • 가격: BaaS의 가격 모델은 다양합니다. 예를 들어 구독형, 사용량 기반 과금형, 사용자당 과금형 등이 일반적으로 사용됩니다. 조직은 초기 가격에 포함되지 않은 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 사용료나 복구 작업 관련 비용이 있는지 확인해야 합니다.
  • 보안 및 규정 준수: 조직의 규제 환경에 적합한 암호화 표준과 규정 준수 인증을 확인하세요. HIPAA와 같은 표준이나 기타 적용 가능한 요구 사항을 어떻게 준수하는지 제공업체에 직접 문의하세요.
  • 벤더 종속성: 장기 계약을 체결하기 전에 백업 데이터를 표준 형식으로 내보낼 수 있는지, 그리고 나중에 제공업체를 변경하거나 추가하는 것이 가능한지 확인하세요.

Stephanie Susnjara 전문 필진 IBM Think Ian Smalley 편집팀 IBM Think

Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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각주

1 Back up as a service market size, Fortune Business Insights, 2026년 4월 13일