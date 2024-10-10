에어 갭이란 무엇인가요?

에어 갭은 재정적으로 심각한 피해를 입히는 랜섬웨어 공격으로부터 조직을 보호하는 데 도움이 됩니다. 랜섬웨어는 조직이 비용을 지불하기로 동의할 때까지 무단 액세스 권한을 가진 사람이 데이터를 인질로 잡는 방식입니다. 올해 Verizon은 랜섬웨어 공격이 92%의 산업에서 여전히 가장 큰 위협이라고 보고했습니다.1 그리고 비용도 많이 듭니다. 데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면, 2024년 전 세계 데이터 침해의 평균 비용은 480만 달러로 작년보다 10% 증가했으며 역대 최고치를 기록했습니다.

랜섬웨어 공격은 해커가 맬웨어로 시스템을 침해하여 민감한 정보를 복사하고 승인된 사용자의 물리적 액세스를 제한할 때 발생합니다. 일부 해커는 민감한 정보에 대한 액세스를 복원하기 위해 두 배, 심지어 세 배의 갈취 수수료를 요구했습니다. 어떤 경우에는 도난당한 데이터가 민감한 경우 해커가 피해자의 지불 인센티브를 높이기 위해 데이터를 유출하겠다고 위협하기도 합니다.

에어 갭이 모든 랜섬웨어 공격과 데이터 유출을 막을 수는 없지만, 특히 민감한 데이터의 도난을 방지하도록 설계된 다른 네트워크 보안 조치 및 재해 복구 전술과 결합하면 그 영향을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.