에어 갭이란 무엇인가요?

에어 갭 또는 에어 갭 생성은 컴퓨터 시스템 또는 네트워크를 물리적으로 격리하여 다른 컴퓨터 시스템이나 네트워크에 물리적으로 연결할 수 없도록 하는 것을 말합니다.
에어 갭 백업은 재해 복구(DR)에서 일반적으로 사용되는 데이터 스토리지 전략으로, 조직이 재해 발생 시 데이터 손실과 비즈니스 중단을 방지하는 데 도움이 됩니다. 에어 갭 백업에서는 인터넷을 통해 쉽게 액세스할 수 없지만 위협이 지나간 후 조직이 액세스할 수 있는 시스템 또는 에어 갭 네트워크에 중요한 정보를 복사하고 저장합니다.
에어 갭은 컴퓨터와 네트워크를 물리적으로 분리하는 것을 의미하며, 에어 갭 네트워크는 클라우드 및 Wi-Fi를 포함한 모든 외부 네트워크와 격리된 네트워크입니다. 에어 갭 네트워크는 인터넷에서 분리되어 광범위한 사이버 보안 위협으로부터 강력한 보호 계층을 제공합니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
에어 갭은 재정적으로 심각한 피해를 입히는 랜섬웨어 공격으로부터 조직을 보호하는 데 도움이 됩니다. 랜섬웨어는 조직이 비용을 지불하기로 동의할 때까지 무단 액세스 권한을 가진 사람이 데이터를 인질로 잡는 방식입니다. 올해 Verizon은 랜섬웨어 공격이 92%의 산업에서 여전히 가장 큰 위협이라고 보고했습니다.1 그리고 비용도 많이 듭니다. 데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면, 2024년 전 세계 데이터 침해의 평균 비용은 480만 달러로 작년보다 10% 증가했으며 역대 최고치를 기록했습니다.
랜섬웨어 공격은 해커가 맬웨어로 시스템을 침해하여 민감한 정보를 복사하고 승인된 사용자의 물리적 액세스를 제한할 때 발생합니다. 일부 해커는 민감한 정보에 대한 액세스를 복원하기 위해 두 배, 심지어 세 배의 갈취 수수료를 요구했습니다. 어떤 경우에는 도난당한 데이터가 민감한 경우 해커가 피해자의 지불 인센티브를 높이기 위해 데이터를 유출하겠다고 위협하기도 합니다.
에어 갭이 모든 랜섬웨어 공격과 데이터 유출을 막을 수는 없지만, 특히 민감한 데이터의 도난을 방지하도록 설계된 다른 네트워크 보안 조치 및 재해 복구 전술과 결합하면 그 영향을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
에어 갭은 많은 재해 복구 계획에서 중요한 역할을 하며, 조직이 운영 중단 이벤트에서 복구하는 데 도움이 되는 신뢰할 수 있는 오프사이트 백업을 만들 수 있도록 도와줍니다. 클라우드 스토리지와 마찬가지로 에어 갭 백업은 중복성을 제공하며, 허가 없이 변경하거나 삭제할 수 없는 중요한 시스템과 데이터의 복제를 제공합니다.
포괄적인 DR 접근 방식의 일부로 사용되는 에어 갭은 사이버 공격, 데이터 또는 디지털 장치를 도용, 노출, 변경, 비활성화 또는 파괴하려는 노력으로부터 조직을 안전하게 보호하는 데 도움이 되는 강력한 데이터 보호 툴입니다. 에어 갭 시스템은 방화벽 외에도 중요한 방어 계층을 제공하여 인적 오류와 신뢰할 수 없는 네트워크의 취약성으로부터 데이터를 보호합니다.
컴퓨터 또는 네트워크의 에어 갭에는 격리, 제한 및 데이터 흐름이라는 세 가지 기본 단계가 포함됩니다. 각각을 자세히 살펴보겠습니다.
컴퓨터나 네트워크에 대한 액세스를 제어하려면 첫 번째 단계는 다른 컴퓨터나 네트워크로부터 물리적으로 격리하는 것입니다. 중요한 데이터와 시스템은 보안을 위해 물리적으로 분리되어야 하지만 반드시 다른 위치에 있을 필요는 없습니다. 일부 조직에서는 에어 갭이 없는 컴퓨터와 같은 건물의 안전한 위치에 에어 갭 백업을 보관합니다. 다른 사람들은 다른 회사 사무실이나 데이터 센터와 같은 다른 위치에 오프사이트에 보관하는 것을 선호합니다.
컴퓨터 또는 네트워크의 에어 갭은 다른 컴퓨터 및 네트워크에 대한 연결을 심각하게 제한하거나 완전히 차단하는 것을 의미합니다. 예를 들어, 에어 갭 네트워크에는 일반적으로 소수의 승인된 사용자로 제한되는 제한된 수의 액세스 포인트가 있습니다. 액세스 포인트 수를 줄임으로써 조직은 악의적인 행위자가 액세스 권한을 얻을 가능성을 줄일 수 있습니다.
데이터 흐름 제어는 에어 갭 컴퓨터와 네트워크에 매우 중요합니다. 보안 네트워크에서 데이터는 단방향 데이터 흐름이라고 하는 개념인 한 방향으로만 흐를 수 있습니다. 에어 갭 시스템의 단방향 데이터 흐름은 데이터가 에어 갭 시스템에만 추가되고 복사되거나 제거되지 않음을 의미합니다. 이는 에어 갭 백업의 무결성을 유지하고 데이터 전송을 안전하게 유지하기 위한 핵심 요소입니다.
널리 사용되는 에어 갭에는 물리적, 논리적 및 클라우드 에어 갭의 3가지 유형이 있습니다.
물리적 에어 갭은 모든 위협으로부터 시스템 또는 네트워크의 연결을 물리적으로 끊기 때문에 최고 수준의 보안을 제공합니다. 그러나 너무 격리되어 있기 때문에 업데이트 및 복원에 상당한 노력이 필요합니다. 논리적 및 클라우드 기반 에어 갭은 소프트웨어와 하드웨어를 최신 상태로 유지하는 측면에서 더 실용적이지만 덜 강력한 보안을 제공합니다. 다음은 각 에어 갭 유형의 강점과 약점을 자세히 살펴보겠습니다.
물리적 에어 갭은 장치와 다른 시스템 또는 네트워크 사이에 물리적 장벽을 배치합니다. 이를 위해 물리적으로 에어 갭이 있는 스토리지 볼륨은 연결된 모든 시스템에서 완전히 제거되고 네트워크 연결이 끊어집니다. 물리적 에어 갭은 하드 디스크, 테이프, 드라이브 및 기타 백업 장치를 포함한 광범위한 이동식 미디어에서 사용됩니다.
논리적 에어 갭은 가상 스토리지 유형을 생성하는 데 사용되는 소프트웨어 파티션 및 네트워크 세분화입니다. 논리적 에어 갭은 상호 연결된 상태로 유지되는 시스템과 네트워크에서 여전히 수행되기 때문에 덜 안전하지만 물리적 에어 갭 백업에 훨씬 더 실용적이며 여전히 동일한 이점을 많이 제공할 수 있습니다.
논리적 에어 갭과 마찬가지로 클라우드 에어 갭에는 일반적으로 백업 서비스 공급자를 통해 백업 데이터를 클라우드의 가상 위치로 보내는 작업이 포함됩니다. 이는 일반적인 관행이며 Apple, Microsoft 및 Google과 같은 많은 기술 회사는 사용자에게 클라우드 백업 서비스를 제공합니다. 클라우드 백업은 오프사이트 스토리지를 제공합니다. 그러나 고객은 공급자가 제공하는 서비스 규칙을 따라야 합니다.
에어 갭과 에어 갭 백업은 조직에 여러 가지 귀중한 이점을 제공합니다. 다음은 가장 중요한 몇 가지 예입니다.
에어 갭은 많은 장점에도 불구하고 조직이 보안 조치로 고려할 때 알아야 할 취약점을 가지고 있습니다. 다음은 가장 일반적인 몇 가지 예입니다.
병원, 보험사 및 기타 의료 기관에서는 에어 갭을 사용하여 환자의 기밀 기록을 보호하고, 연구 데이터를 보호하고, 의료 시설을 안전하게 유지합니다. 또한 의료 분야에서 에어 갭은 무단 액세스를 시도하는 사람으로부터 기록을 보호하여 건강 보험 양도 및 책임에 관한 법률(HIPAA)과 같은 복잡한 규정을 준수하는 데 도움이 됩니다.
발전소, 교량, 항공 교통 관제, 수원 등과 같은 중요한 인프라는 산업 제어 시스템과 기밀 데이터를 안전하게 유지하기 위해 에어 갭에 의존합니다. 가장 민감한 데이터를 에어갭 네트워크에 보관함으로써, 주요 인프라를 운영하는 조직은 교통, 전력, 비상 대응 등과 같은 필수 서비스에 혼란을 초래할 수 있는 무단 접근을 차단할 수 있습니다.
항공 우주, 제약 및 과학 발전과 같은 광범위한 분야에 대한 중요한 연구를 수행하는 조직은 에어 갭을 사용하여 가장 많이 사용하는 데이터를 보호합니다. 산업에 따라 이러한 에어 갭 시스템은 산업 기밀을 훔치거나 귀중한 혁신이 손상되는 것을 방지하는 중요한 방어선을 제공합니다.
모든 링크는 ibm.com 외부에 있습니다.
1 Verizon 데이터 침해 조사 보고서, 결과 요약, Verizon Business, 2024
2 Stuxnet에 대한 전례 없는 시각, Wired, 2014년 11월 3일
KuppingerCole 데이터 보안 플랫폼 보고서에서 고객의 요구 사항에 가장 부합하는 민감한 데이터 보호/거버넌스 제품을 선택하는 방법과 권장 사항을 살펴보세요.
IBM X-Force Threat Intelligence Index를 통해 더 빠르고 효과적으로 사이버 공격에 대비하고 대응할 수 있는 인사이트를 확보하세요.
이 Forrester TEI 연구에서 IBM Security Guardium Data Protection의 이점과 ROI에 대해 알아보세요.
이 Gartner 보고서를 확인하여 전체 AI 재고 관리, 가드레일을 통한 AI 워크로드 보호, 위험 경감, 거버넌스 프로세스 관리로 조직 내 모든 AI 사용 사례에 대한 신뢰 달성 방법을 알아보세요.
다양한 환경에서 데이터를 보호하고 개인정보 보호 규정을 준수하며 운영상의 복잡성을 간소화합니다.
온프레미스 및 클라우드의 민감한 데이터를 보호하는 데이터 보안 소프트웨어 제품군인 IBM Guardium에 대해 알아보세요.
IBM은 엔터프라이즈 데이터, 애플리케이션 및 AI를 보호하기 위한 포괄적인 데이터 보안 서비스를 제공합니다.
데이터 보안 솔루션으로 하이브리드 클라우드 전체에서 조직의 데이터를 보호하고 규정 준수 요구 사항을 간소화하세요.