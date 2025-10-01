AI 네트워킹이란 무엇인가요?

상호 연결된 컴퓨팅 리소스가 원활하게 통신하고 일상적인 네트워크 관리 작업을 자동화하며 최적화된 AI 모델 학습 및 추론을 용이하게 하는 최신 컴퓨터 네트워킹의 중요한 구성 요소입니다. AI 기반 전략은 개발 팀이 오늘날 IT 환경의 규모, 복잡성 및 정교함에 비해 충분하지 않은 기존 네트워킹 관행의 한계를 극복하는 데 도움이 될 수 있습니다.

기존 네트워크는 수동 프로세스, 정적 구성 및 예약된 유지 관리에 의존하므로 간단한 장치 상호 작용이 있는 소규모 네트워크에서는 문제가 되지 않습니다. 그러나 최신 네트워크는 단순하거나 규모가 작지 않습니다. 이는 다양하고 역동적인 글로벌 환경과 수천 개의 상호 연결된 디바이스와 종속성이 있는 하이브리드 클라우드 인프라에 걸쳐 있습니다. 멀티 클라우드 환경은 서로 다른 12가지의 서비스와 플랫폼에 걸쳐 있습니다.

AI 및 ML 도구로 기존 네트워크 인프라를 보강하면 기업이 네트워크 관리 관행을 간소화하고 네트워크 인텔리전스를 개선하며 자동화 기능을 확장하는 데 도움이 될 수 있습니다. AI 네트워킹 솔루션은 다음을 지원합니다.

지능형 트래픽 관리

자율 주행 네트워크 자동화

실시간 분석 및 위협 탐지

자세한 근본 원인 분석(RCA)

지속적인 데이터 기반 네트워크 최적화

예측 분석 및 적응형 학습

어떤 경우에는 AI 기반 네트워크가 자가 치료 메커니즘과 워크플로를 생성할 수도 있습니다.

AI 네트워킹은 대규모 AI 모델 배포와 고도로 자율적인 데이터 기반 엔터프라이즈 네트워크 구축에 필수적입니다. 이는 사람이 관리하는 정적인 네트워킹에서 현대 기술(5G, 사물인터넷(IoT), 엣지 컴퓨팅, AI 워크로드 및 클라우드 네이티브 서비스)의 엄청난 수요를 지원할 수 있는 동적 자율 구동 IT 인프라로 패러다임을 전환합니다.

그 결과 최종 사용자에게 원활한 경험을 제공하는 데 도움이 되는 더 스마트하고 빠르며 탄력적인 엔터프라이즈 네트워크가 탄생합니다.