IBM® Network Intelligence

자율 네트워크 라이프사이클을 향한 여정 가속화
자율성을 향한 전환을 가속화하세요. Network Intelligence는 멀티벤더 및 멀티도메인 환경 전반에서 에이전틱 AI를 통해 비용을 절감하고 규모를 늘리며 실시간 인사이트를 제공하도록 설계되었습니다.
통신사 및 기업 네트워크에 일반 데이터가 아닌 대용량 원격 측정에 대해 학습된 특수 목적 솔루션을 제공합니다.
조치가 취해진 이유를 이해합니다. 투명한 AI 의사 결정과 안전 가드레일로 신뢰를 구축하세요.
벤더에 종속되거나 전면 교체할 필요 없이 기존 툴, 데이터 및 환경 전반(온프레미스, 하이브리드 또는 클라우드)에 연결합니다.
실제 네트워크 데이터와 빠른 에코시스템 통합으로 사전 학습된 모델을 통해 빠르게 가치를 발견하세요.
인프라를 현대화하든 성능을 미세 조정하든 상관없습니다
의도 기반 설계, 공급업체 스왑 시뮬레이션, 자체 구성 아키텍처.
리소스 예약, 타당성 확인, 최대 활용을 위한 트래픽 인사이트.
시맨틱 인식 인시던트 분석 및 폐쇄 루프 자동화.
지능형 기능은 이론적으로 구현되는 것이 아니라 내장되어 처음부터 사용할 수 있으며 네트워크와 함께 진화합니다. 설명 가능한 AI, 적응형 자동화 및 미래 지향적인 설계를 통해 IBM Network Intelligence는 위험, 노력 및 비용을 줄이면서 복잡성에 따라 확장되도록 설계되었습니다.
시맨틱 이해를 통해 노이즈를 필터링하여 실행 가능한, 높은 신뢰도의 인사이트만 통과시킬 수 있습니다.
반복 인시던트를 줄이고 효율적인 근본 원인 분석을 통해 문제를 더 빠르게 해결하며 전반적인 운영 부담을 줄입니다.
내장된 프롬프트 가드레일과 네트워크 결과에 초점을 유지하는 AI 스캐폴딩을 통해 모든 상호 작용에 신뢰를 구축합니다.
규칙 기반 작업을 뛰어넘으세요. AI 에이전트가 이상 징후를 감지하고 해결 계획과 가능한 근본 원인을 생성합니다.
사용자에게 영향을 미치기 전에 조용한 성능 저하나 신호 누락 등 계측이 놓치는 부분을 파악하세요.
인원을 늘리지 말고 네트워크를 늘리세요. 지능형 자동화와 에이전트 중심 워크플로를 통해 성능 요구 사항을 충족하세요.
이것이 바로 네트워크를 이해하고 그에 따라 행동하는 AI입니다. IBM Network Intelligence는 네트워크를 단순히 복원력 있는 수준을 넘어 지능적으로 만들기 위해 설계된 적응력 있고 설명 가능하며 확장 가능한 AI를 제공합니다. 사후 대응에서 사전 예방으로 전환할 준비가 되셨나요? 자동화에서 자율성으로 전환할 준비가 되셨나요?