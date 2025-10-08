IBM® Network Intelligence

자율 네트워크 라이프사이클을 향한 여정 가속화

도넛형 차트와 다양한 통계가 포함된 IBM Network Intelligence 대시보드.

AI와 네트워킹의 미래: 중요한 시장 동향

10월 9일 목요일 오전 9시(동부 표준시)에 웨비나에 참여하세요

왜 IBM® Network Intelligence를 선택해야 할까요?

자율성을 향한 전환을 가속화하세요. Network Intelligence는 멀티벤더 및 멀티도메인 환경 전반에서 에이전틱 AI를 통해 비용을 절감하고 규모를 늘리며 실시간 인사이트를 제공하도록 설계되었습니다. 

네트워크 네이티브 AI

통신사 및 기업 네트워크에 일반 데이터가 아닌 대용량 원격 측정에 대해 학습된 특수 목적 솔루션을 제공합니다.
명확하고 넘치는 자신감

조치가 취해진 이유를 이해합니다. 투명한 AI 의사 결정과 안전 가드레일로 신뢰를 구축하세요.
개방형 및 상호 운용성

벤더에 종속되거나 전면 교체할 필요 없이 기존 툴, 데이터 및 환경 전반(온프레미스, 하이브리드 또는 클라우드)에 연결합니다.
신속한 가치 실현 시간

실제 네트워크 데이터와 빠른 에코시스템 통합으로 사전 학습된 모델을 통해 빠르게 가치를 발견하세요.

네트워크 라이프사이클 관리를 위한 에이전틱 AI

인프라를 현대화하든 성능을 미세 조정하든 상관없습니다
IBM Network Intelligence는 모든 단계에서 도움을 드릴 수 있습니다. 0일 계획 및 설계 

의도 기반 설계, 공급업체 스왑 시뮬레이션, 자체 구성 아키텍처.

 1일차 구축 및 배포

리소스 예약, 타당성 확인, 최대 활용을 위한 트래픽 인사이트.

 2일차 운영 및 최적화

시맨틱 인식 인시던트 분석 및 폐쇄 루프 자동화.

오늘날의 네트워크를 위한 지능형 아키텍처

지능형 기능은 이론적으로 구현되는 것이 아니라 내장되어 처음부터 사용할 수 있으며 네트워크와 함께 진화합니다. 설명 가능한 AI, 적응형 자동화 및 미래 지향적인 설계를 통해 IBM Network Intelligence는 위험, 노력 및 비용을 줄이면서 복잡성에 따라 확장되도록 설계되었습니다.
IBM Network Intelligence 데이터 파이프라인 UI 대시보드
스트리밍 및 기록 데이터의 통합 수집
  • 시계열 데이터를 위한 확장 가능한 스트리밍 파이프라인 제공 
  • 확장 가능한 과거 데이터 수집 제공 
  • 지표, 이벤트 및 로그 수집 지원
IBM Network Intelligence AI 파이프라인 UI 대시보드
네트워크 인사이트를 위한 탐지 및 실시간 AI
  • 도메인 학습된 시계열 파운데이션 모델
  • 시계열 파운데이션 모델을 사용한 초저지연 추론
  • 원격 측정 데이터를 기반으로 한 조기 경고 인사이트 및 이상값 감지
IBM Network Intelligence 시맨틱 네트워크 UI 대시보드
네트워크 컨텍스트를 기반으로 한 인사이트
  • 우선순위가 지정된 근본 원인 가설을 통해 분류를 가속화하고 의사 결정 프로세스 자동화
  • MOP(절차 방법), 구성 가이드 및 지식 기반 콘텐츠와 같은 근거 문서를 수집하여 분석에 필요한 컨텍스트 정보 제공

 
IBM Network Intelligence 에이전틱 프레임워크 UI 대시보드
AI 에이전트가 인간의 입력 옵션을 통해 해결책 조율
  • 에이전틱 AI가 여러 가설을 생성하여 문제와 근본 원인 파악
  • 에이전틱 AI가 인간과 함께 또는 자율적으로 실행할 수 있는 수정 계획 생성
  • 함수 호출로 원활한 도구 및 API 통합 지원
제공을 위한 구축 오탐 감소

시맨틱 이해를 통해 노이즈를 필터링하여 실행 가능한, 높은 신뢰도의 인사이트만 통과시킬 수 있습니다.

 MTBI 및 MTTR 개선

반복 인시던트를 줄이고 효율적인 근본 원인 분석을 통해 문제를 더 빠르게 해결하며 전반적인 운영 부담을 줄입니다.

 AI 가드레일

내장된 프롬프트 가드레일과 네트워크 결과에 초점을 유지하는 AI 스캐폴딩을 통해 모든 상호 작용에 신뢰를 구축합니다.

 자동화에서 자율성으로

규칙 기반 작업을 뛰어넘으세요. AI 에이전트가 이상 징후를 감지하고 해결 계획과 가능한 근본 원인을 생성합니다.

 경험 향상

사용자에게 영향을 미치기 전에 조용한 성능 저하나 신호 누락 등 계측이 놓치는 부분을 파악하세요.

 확장 비용 없이 확장

인원을 늘리지 말고 네트워크를 늘리세요. 지능형 자동화와 에이전트 중심 워크플로를 통해 성능 요구 사항을 충족하세요. 
다음 단계 안내

이것이 바로 네트워크를 이해하고 그에 따라 행동하는 AI입니다. IBM Network Intelligence는 네트워크를 단순히 복원력 있는 수준을 넘어 지능적으로 만들기 위해 설계된 적응력 있고 설명 가능하며 확장 가능한 AI를 제공합니다. 사후 대응에서 사전 예방으로 전환할 준비가 되셨나요? 자동화에서 자율성으로 전환할 준비가 되셨나요?

