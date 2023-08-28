자동화 및 AIOps 초보자 가이드

자동화 및 AIOps 전략을 확장하거나 시작할 준비가 되었다면 제대로 찾아오셨습니다. 이 블로그 게시물에는 조직 내에서 AIOps를 더 잘 이해하고, 설득하고, 구현하는 데 사용할 수 있는 실용적인 다음 단계가 포함되어 있습니다. IT 운영에 인공 지능(AI)을 도입해야 하는 이유는 설득력이 있으며, 이는 실질적인 이점과 전략적 사용 사례를 제공합니다.

먼저, IT 시스템이 점점 더 복잡해지고 서로 얽히면서 자동화가 가장 필수적인 도구가 되었다는 기본 전제부터 시작해 보겠습니다. IBM은 자동화를 사람의 개입을 최소화하고 인간의 능력을 뛰어넘는 규모로 성과를 실현하는 데 도움이 되는 기술, 애플리케이션, 로보틱 또는 프로세스를 적용하는 것으로 정의합니다.

이제 IT 분야에 자동화를 도입하여 3가지 핵심 영역에서 어떻게 비즈니스 성과를 높일 수 있는지 살펴보고, 초보자가 시작하기 위해 꼭 알아야 할 필수 사항들도 함께 알아보겠습니다.