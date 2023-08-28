태그
자동화 및 AIOps 초보자 가이드

디자인 스튜디오에서 프로젝트를 논의 중인 사업주

자동화 및 AIOps 전략을 확장하거나 시작할 준비가 되었다면 제대로 찾아오셨습니다. 이 블로그 게시물에는 조직 내에서 AIOps를 더 잘 이해하고, 설득하고, 구현하는 데 사용할 수 있는 실용적인 다음 단계가 포함되어 있습니다. IT 운영에 인공 지능(AI)을 도입해야 하는 이유는 설득력이 있으며, 이는 실질적인 이점전략적 사용 사례를 제공합니다.

먼저, IT 시스템이 점점 더 복잡해지고 서로 얽히면서 자동화가 가장 필수적인 도구가 되었다는 기본 전제부터 시작해 보겠습니다. IBM은 자동화를 사람의 개입을 최소화하고 인간의 능력을 뛰어넘는 규모로 성과를 실현하는 데 도움이 되는 기술, 애플리케이션, 로보틱 또는 프로세스를 적용하는 것으로 정의합니다.

이제 IT 분야에 자동화를 도입하여 3가지 핵심 영역에서 어떻게 비즈니스 성과를 높일 수 있는지 살펴보고, 초보자가 시작하기 위해 꼭 알아야 할 필수 사항들도 함께 알아보겠습니다.

1. 관측 가능성을 통한 애플리케이션 및 시스템 성능 향상

AI 기반 관측 가능성 솔루션은 고급 모니터링을 제공하여 인시던트를 더 빠르게 해결하는 데 필요한 맥락을 제공합니다. 기존 모니터링 툴은 지표와 데이터를 제공할 수 있지만, 시스템 동작에 대한 완전한 그림을 제공하는 기능이 부족한 경우가 많습니다. 반면 관측 가능성은 실시간 데이터, 로그 및 추적을 수집하여 IT 환경에 대한 종합적인 관점을 구축하는 데 중점을 둡니다.

초보자가 관측 가능성에 대해 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.

  • 관측 가능성은 애플리케이션 성능 모니터링 (APM)의 진화가 아닙니다. APM은 애플리케이션의 디버깅을 제공하는 반면, 관측 가능성은 애플리케이션에 대한 이해를 제공합니다. 영상 보기: 
 
  • 관측 가능성은 고급 AI 알고리즘을 기반으로 방대한 양의 데이터를 빠르게 분석하고 패턴과 이상 현상을 식별합니다.
  • 관측 가능성 도구는 사용자가 결코 알지 못하거나 찾아볼 생각조차 하지 못했던 상황을 발견한 후 근본 원인 분석 및 신속한 해결을 위해 특정 성능 문제와의 관계를 추적합니다. 엔터프라이즈 가이드를 읽어보세요.
  • 개발 초기에 관측 가능성을 사용하면 DevOps 팀이 최종 사용자에게 영향을 미치기 전에 새 코드의 문제를 식별하고 수정할 수 있기 때문에 좋은 방법입니다.
  • 관측 가능성을 통해 자동으로 확장할 수 있습니다. 예를 들어, 계측 및 데이터 취합을 Kubernetes 클러스터 구성의 일부로 지정하면 클러스터가 가동되는 순간부터 중단될 때까지 원격 분석을 수집할 수 있습니다.
  • 관측 가능성은 중요한 구성 요소를 사전에 모니터링하고 이상 징후를 조기에 감지하여 모든 규모의 시스템에 이점을 제공합니다. 관측 가능성의 잘못된 오해에 대해 읽어보세요.

2. 운영 자동화를 통한 최적화 및 비용 관리

최신 애플리케이션과 IT 시스템이 점점 더 복잡해지고 있지만, 많은 클라우드 사용자는 여전히 성능에 대한 위험을 완화하기 위해 리소스를 과도하게 프로비저닝하는 익숙한 습관에 빠져 있습니다. 하지만 조직의 약 3분의 1은 클라우드 지출을 낭비했다고 추정합니다. AIOps를 기반으로 하는 자동화된 운영은 비용이 많이 드는 접근 방식을 타파하고 IT 인프라, 리소스 할당 및 클라우드 사용을 최적화하는 데 도움이 될 수 있습니다. AIOps는 과거 데이터와 실시간 지표를 분석하여 리소스 프로비저닝에 대한 지능적인 결정을 내릴 수 있도록 지원하여 수요에 따라 규모를 확장하거나 축소할 수 있습니다. 그 결과, 가능한 가장 낮은 비용으로 애플리케이션 성능을 보장할 수 있습니다.

초보자가 자동화된 운영에 대해 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.

  • AIOps는 활용도가 낮은 리소스를 식별하고 최적화 또는 종료를 권장하여 불필요한 인프라 비용을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 클라우드 운영을 재고하는 것부터 시작하세요.
  • 리소스 프로비저닝을 자동화하여 수동 오류를 방지하고 IT 시스템의 성능을 최적화할 수 있습니다.
  • 클라우드 비용 최적화 플랫폼을 사용하면 아무리 숙련된 사람이라도 따라올 수 없는 규모로 중요한 작업을 실시간으로 지속적으로 자동화할 수 있습니다.
  • FinOps(재무+운영)는 자동화 운영에 포함되어 비용 절감과 혁신을 가속화하는 데 도움이 되는 진화하는 재무 관리 프레임워크입니다. 영상 보기: 
 
  • 운영을 자동으로 관리하는 데 도움이 되는 AI 기반 솔루션은 낭비를 줄여 더욱 지속 가능한 IT를 만드는 데도 도움이 됩니다. FinOps 및 지속 가능한 IT 가속화 가이드를 읽어보세요.

3. 더 빠른 인시던트 관리 및 해결

인시던트 관리는 IT 운영의 중요한 부분입니다. 문제를 식별하고 해결하는 속도, 즉 평균 해결 시간(MTTR)은 IT 소방수냐 고객 만족이냐를 결정짓는 경우가 많습니다. AIOps는 AI 알고리즘과 데이터 분석을 사용하여 인시던트의 탐지, 분석 및 해결을 자동화합니다.

AIOps 플랫폼의 구현은 모든 조직의 훌륭한 첫 번째 단계입니다. 예를 들어, AIOps 플랫폼은 서버 로그와 네트워크 데이터를 실시간으로 모니터링하고, 인시던트를 나타내는 패턴을 자동으로 식별하고, IT 팀에 경고를 트리거할 수 있습니다. 이러한 사전 예방적 접근 방식을 통해 IT 팀은 신속하게 대응하여 운영 중단을 최소화하고 고객 만족도를 높일 수 있습니다.

초보자가 인시던트 관리 및 AIOps 플랫폼에 대해 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.

  • 수작업에 드는 시간과 노력에 의존하는 기존의 인시던트 관리는 AI 기반 AIOps 플랫폼으로 빠르게 대체되고 있습니다. 인시던트 관리에 대한 AIThority 기사를 읽어보세요.
  • AI 기반 접근 방식은 인시던트 관리를 사후 대응적 관리에서 사전 예방적(심지어 예방적) 관리로 전환합니다. Gartner 시장 가이드를 받아보세요.
  • AIOps 플랫폼은 다양한 소스의 데이터를 수집하고 상관관계를 분석하여 전체 IT 환경에 대한 포괄적인 시각을 제공할 수 있습니다.
  • 사용자는 단일 창을 통해 이 포괄적인 뷰를 공유할 수 있습니다. 이는 운영 사일로와 전통적(그리고 시간 소모적인) 워룸이 사라지고 협업이 자리 잡았음을 의미합니다. 'IBM® AIOps Insights를 통한 더 스마트한 IT 운영 관리' 블로그 게시물을 읽어보세요.
  • AIOps 플랫폼은 자체 호스팅되거나 SaaS 솔루션으로 구현될 수 있습니다. 이를 통해 모든 규모의 조직이 가장 적합한 솔루션을 찾을 수 있습니다.
  • 자체 호스팅 AIOps 플랫폼은 더 많은 제어 및 사용자 지정 옵션을 제공하며 복잡한 운영에 적합한 옵션인 반면, SaaS 기반 AIOps 플랫폼은 구현의 용이성과 확장성을 제공하여 조직이 기본 인프라 관리보다는 플랫폼의 기능을 사용하는 데 집중할 수 있도록 지원합니다.
조직을 위한 AIOps 시작하기

디지털 혁신 여정의 어느 단계에 있든, IBM이 도와드리겠습니다. IBM은 기존의 '문제 해결' 모델에서 벗어나 AI 기반 접근 방식으로 전환하여 탁월한 고객 경험을 제공하고, 애플리케이션 성능을 보장하며, 비용을 절감하고, 최신 IT 환경의 여러 문제를 해결할 수 있도록 지원하는 솔루션을 제공합니다.
