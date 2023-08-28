자동화 및 AIOps 초보자 가이드

자동화 및 AIOps 전략을 확장하거나 시작할 준비가 되었다면 제대로 찾아오셨습니다. 이 블로그 게시물에는 조직 내에서 AIOps를 더 잘 이해하고, 설득하고, 구현하는 데 사용할 수 있는 실용적인 다음 단계가 포함되어 있습니다. IT 운영에 인공 지능(AI)을 도입해야 하는 이유는 설득력이 있으며, 이는 실질적인 이점과 전략적 사용 사례를 제공합니다.
먼저, IT 시스템이 점점 더 복잡해지고 서로 얽히면서 자동화가 가장 필수적인 도구가 되었다는 기본 전제부터 시작해 보겠습니다. IBM은 자동화를 사람의 개입을 최소화하고 인간의 능력을 뛰어넘는 규모로 성과를 실현하는 데 도움이 되는 기술, 애플리케이션, 로보틱 또는 프로세스를 적용하는 것으로 정의합니다.
이제 IT 분야에 자동화를 도입하여 3가지 핵심 영역에서 어떻게 비즈니스 성과를 높일 수 있는지 살펴보고, 초보자가 시작하기 위해 꼭 알아야 할 필수 사항들도 함께 알아보겠습니다.
AI 기반 관측 가능성 솔루션은 고급 모니터링을 제공하여 인시던트를 더 빠르게 해결하는 데 필요한 맥락을 제공합니다. 기존 모니터링 툴은 지표와 데이터를 제공할 수 있지만, 시스템 동작에 대한 완전한 그림을 제공하는 기능이 부족한 경우가 많습니다. 반면 관측 가능성은 실시간 데이터, 로그 및 추적을 수집하여 IT 환경에 대한 종합적인 관점을 구축하는 데 중점을 둡니다.
초보자가 관측 가능성에 대해 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.
최신 애플리케이션과 IT 시스템이 점점 더 복잡해지고 있지만, 많은 클라우드 사용자는 여전히 성능에 대한 위험을 완화하기 위해 리소스를 과도하게 프로비저닝하는 익숙한 습관에 빠져 있습니다. 하지만 조직의 약 3분의 1은 클라우드 지출을 낭비했다고 추정합니다. AIOps를 기반으로 하는 자동화된 운영은 비용이 많이 드는 접근 방식을 타파하고 IT 인프라, 리소스 할당 및 클라우드 사용을 최적화하는 데 도움이 될 수 있습니다. AIOps는 과거 데이터와 실시간 지표를 분석하여 리소스 프로비저닝에 대한 지능적인 결정을 내릴 수 있도록 지원하여 수요에 따라 규모를 확장하거나 축소할 수 있습니다. 그 결과, 가능한 가장 낮은 비용으로 애플리케이션 성능을 보장할 수 있습니다.
초보자가 자동화된 운영에 대해 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.
인시던트 관리는 IT 운영의 중요한 부분입니다. 문제를 식별하고 해결하는 속도, 즉 평균 해결 시간(MTTR)은 IT 소방수냐 고객 만족이냐를 결정짓는 경우가 많습니다. AIOps는 AI 알고리즘과 데이터 분석을 사용하여 인시던트의 탐지, 분석 및 해결을 자동화합니다.
AIOps 플랫폼의 구현은 모든 조직의 훌륭한 첫 번째 단계입니다. 예를 들어, AIOps 플랫폼은 서버 로그와 네트워크 데이터를 실시간으로 모니터링하고, 인시던트를 나타내는 패턴을 자동으로 식별하고, IT 팀에 경고를 트리거할 수 있습니다. 이러한 사전 예방적 접근 방식을 통해 IT 팀은 신속하게 대응하여 운영 중단을 최소화하고 고객 만족도를 높일 수 있습니다.
초보자가 인시던트 관리 및 AIOps 플랫폼에 대해 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.
디지털 혁신 여정의 어느 단계에 있든, IBM이 도와드리겠습니다. IBM은 기존의 '문제 해결' 모델에서 벗어나 AI 기반 접근 방식으로 전환하여 탁월한 고객 경험을 제공하고, 애플리케이션 성능을 보장하며, 비용을 절감하고, 최신 IT 환경의 여러 문제를 해결할 수 있도록 지원하는 솔루션을 제공합니다.
기존 IT 인프라를 자동으로 확장하여 더 낮은 비용으로 더 높은 성능을 제공합니다.
IT 운영을 위한 AI가 탁월한 비즈니스 성과를 이끌어내는 데 필요한 인사이트를 어떻게 제공하는지 알아보세요.
단순한 작업 자동화를 넘어 기본 제공되는 도입 및 확장을 통해 중요하고 고객을 대상으로 하며 수익을 창출하는 프로세스를 처리합니다.