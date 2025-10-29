Kubernetes 마이그레이션 전략 및 모범 사례

Kubernetes 마이그레이션 전략은 애플리케이션과 워크로드를 컨테이너화된 환경으로 이동하기 위한 단계별 계획과 성공적인 결과를 위한 모범 사례로 구성됩니다.

기업이 애플리케이션을 현대화하고 마이크로서비스와 같은 클라우드 기반 기술을 채택함에 따라 하이브리드 클라우드 및 멀티클라우드 워크로드를 안정적이고 효율적으로 관리하기 위한 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼이 필요하게 되었습니다.

주요 오케스트레이션 플랫폼인 Kubernetes는 기업이 클라우드 여정을 마이그레이션하여 레거시 애플리케이션을 클라우드 네이티브 환경으로 쉽게 전환할 수 있도록 지원합니다.

2024년 클라우드 네이티브 컴퓨팅 재단(CNCF)의 연구에 따르면, 클라우드 네이티브 채택률은 89%에 달하며, 현재 93%의 조직이 Kubernetes를 사용 중이거나 파일럿 또는 평가하고 있습니다.1

Kubernetes 마이그레이션을 원활하게 수행하려면 조직은 비즈니스 및 기술 기회를 포착하는 동시에 문제를 극복할 수 있도록 설계된 신중한 계획을 포함하는 강력한 전략이 필요합니다.