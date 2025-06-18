Helm은 수십 개의 개별 구성 파일을 수동으로 만들고 유지 관리하는 대신, 애플리케이션에 필요한 모든 것을 Helm 차트라는 재사용 가능한 단일 패키지로 만들어 번들로 제공합니다.

Helm은 여러 서버에서 컨테이너화된 애플리케이션의 배포 및 운영을 자동화하는 오픈 소스 플랫폼인 Kubernetes를 사용하는 데 따르는 복잡성을 줄이는 데 도움이 됩니다. Kubernetes는 강력하지만 애플리케이션 실행 방법, 연결 방법 및 필요한 리소스를 지정하는 광범위하고 상세한 구성이 YAML 파일로 작성되어야 하는 경우가 많습니다.

특히 개발, 테스트 및 프로덕션과 같은 여러 환경에서 개발자, 시스템 관리자 및 DevOps 엔지니어가 이러한 구성을 수동으로 관리하면 시간이 많이 걸리고 오류가 발생하기 쉽습니다. Helm은 롤백 및 환경별 사용자 지정을 포함하는 기능을 통해 표준화, 재사용성 및 버전 제어를 도입하여 이러한 문제를 해결합니다.