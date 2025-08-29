Kubernetes 배포 전략

조직이 선택하는 배포 전략에 따라 소프트웨어 애플리케이션 롤아웃의 성패가 좌우될 수 있습니다. Kubernetes 환경에서 이러한 결정은 애플리케이션 가용성, 개발 속도 및 운영 비용에 직접적인 영향을 미칩니다.

원활한 롤아웃과 배포 장애를 판가름하는 것은 종종 특정 앱의 요구 사항과 위험 허용 범위에 적합한 접근 방식을 선택하는 데 달려 있습니다.

Kubernetes 도입이 지속적으로 증가함에 따라 전략적 배포 선택은 DevOps 팀과 비즈니스 성과 모두에 있어 점점 더 중요해지고 있습니다.

클라우드 네이티브 컴퓨팅 재단(CNCF) 설문조사에 따르면 조직의 93%가 Kubernetes를 사용, 시범 운영, 평가하고 있는 것으로 나타났습니다.1 각 Kubernetes 배포 전략은 속도, 안전 및 리소스 사용량 간에 서로 다른 절충점을 제공합니다.