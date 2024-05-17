Kubernetes에서 실행되는 마이크로서비스 애플리케이션을 모니터링할 때 알아야 할 4가지 주요 지표

소프트웨어 개발에서 마이크로서비스 애플리케이션이 Kubernetes에서 작동하는 방식을 이해하는 것은 중요합니다. 이 문서에서는 Kubernetes에서 마이크로서비스 애플리케이션을 관찰하는 것이 중요한 이유와 관찰 가능성 전략의 일환으로 집중해야 하는 몇 가지 지표에 대해 설명합니다.

Kubernetes에서 실행되는 마이크로서비스 상황을 관찰해야 하는 이유와 모니터링해야 하는 Kubernetes 지표는 무엇인가요?

Kubernetes 클러스터에 배포된 마이크로서비스 아키텍처를 활용하는 대규모 전자 상거래 플랫폼을 생각해 보세요. 재고 관리, 주문 처리 및 결제 처리와 같은 특정 기능을 담당하는 각 마이크로서비스는 독립적으로 작동하며 비즈니스/서비스 성장에 중요한 API를 통해 다른 마이크로서비스와 통신합니다.

이처럼 복잡한 환경에서는 원활한 운영을 보장하고 사전에 문제를 감지하는 것이 필수적이며 어려울 수 있습니다.

이 시나리오의 관측 가능성은 이러한 마이크로서비스와 Kubernetes 애플리케이션의 성능, 가용성 및 상호 종속성에 대한 실시간 통찰력을 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다.

관측 가능성은 다음과 같은 여러 가지 이유로 필수적입니다.

문제 조기 감지 : 마이크로서비스는 분산되고 상호 연결되어 있어 문제가 발생했을 때 식별하기가 어렵습니다. 상황을 관찰하면 문제를 조기에 감지하여 가동 중지 시간과 잠재적인 서비스 중단을 최소화할 수 있습니다. Instana를 사용하면 1초의 세분성을 얻을 수 있으므로 다른 솔루션보다 빠르게 문제점을 발견할 수 있습니다.

안정성: 마이크로서비스 상황을 모니터링하면 애플리케이션의 안정성을 유지할 수 있습니다. 응답 시간, 오류율, 리소스 사용률과 같은 지표를 추적함으로써 사용자에게 영향을 미치기 전에 성능 문제를 사전에 해결할 수 있습니다.

효율적인 확장 : Kubernetes를 사용하면 수요에 따라 마이크로서비스를 동적으로 확장할 수 있습니다. 고객의 상황을 관찰하면 최적의 성능과 리소스 활용을 보장하기 위해 서비스를 확장하는 시기와 방법에 대해 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

SLA 충족: 많은 조직에서는 예상 서비스 가용성 및 성능 수준을 정의하는 서비스 수준 계약(SLA)을 체결합니다. 마이크로서비스 건강 상태를 관찰하면 서비스가 원활하게 실행되고 성능 목표를 충족하는지 확인하여 이러한 SLA를 충족하는 데 도움이 됩니다.

조직은 Kubernetes 상황을 모니터링하여 문제를 사전에 식별 및 해결하고 리소스 사용을 최적화하며 최적의 클러스터 성능을 유지할 수 있습니다.