관측 가능성을 둘러싼 오해 바로잡기 – 3부: 관찰 가능성이 대규모 시스템뿐 아니라 모든 환경에서 효과적인 이유

블로그 시리즈를 통해 지금까지 다음과 같은 관측 가능성을 둘러싼 오해를 바로잡았습니다.
관측 가능성은 외부 아웃풋이나 신호를 기반으로 시스템의 내부 동작에 대한 인사이트를 얻는 능력을 말합니다. 관측 가능성의 주요 목표는 IT 팀에 시스템 성능을 이해하고, 문제를 식별하며, 효과적으로 해결하는 데 필요한 도구를 제공하는 것입니다.
이 글에서는 관측 가능성이 대규모 시스템이나 복잡한 아키텍처에만 적합하고 유익하다는 일반적인 오해를 다뤄보겠습니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
이 잘못된 개념은 소규모 조직이나 팀이 관측 가능성 관행 채택을 꺼리게 만들 수 있다는 점에서 문제가 됩니다. 그러나 많은 기업이 업무상 애플리케이션을 활용하며, 관측 가능성 프레임워크가 부족하면 적시에 문제를 진단하고 시스템을 최적화하는 역량이 제한될 수 있습니다.
소규모 시스템 애플리케이션 내부의 웹 애플리케이션을 예로 들어 보겠습니다. 간단한 웹 애플리케이션이라도 기본 로깅 및 지표를 구현하여 관측 가능성의 이점을 누릴 수 있습니다. 개발자는 사용자 상호 작용, 요청/응답 시간, 오류율을 추적하여 이상 징후를 감지하고 개선할 부분을 파악할 수 있습니다. 이를 통해 사용자 경험을 개선하고, 궁극적으로 애플리케이션의 성공 가능성을 높일 수 있게 됩니다.
관측 가능성은 시스템 동작에 대한 인사이트를 얻고, 성능 병목 현상을 파악하고, 문제를 효과적으로 해결하는 데 도움을 주기에 가치가 있습니다. 간단한 애플리케이션이라도 중요한 구성 요소를 사전에 모니터링하고 이상 징후를 조기에 감지하여 관측 가능성의 이점을 누릴 수 있습니다.
마이크로서비스 아키텍처의 경우도 고려해 볼 수 있습니다. 모든 마이크로서비스는 그 자체로는 비교적 단순하다 해도, 이들 간의 상호 작용과 의존 관계는 빠르게 복잡해질 수 있습니다. 이러한 상황에서는 여러 서비스 간의 요청을 추적하고, 지연 시간을 측정하며, 성능 병목 현상이 일어나는 지점을 정확히 파악하기 위해 관측 가능성이 무척 중요해집니다.
빠르게 사세를 넓히며 복잡해지는 시스템으로 인해 새로운 도전과 잠재적 장애물을 직면하게 되는 스타트업 및 소규모 기업은 관측 가능성을 통해 큰 혜택을 누릴 수 있습니다. 이러한 조직은 조기에 관측 가능성을 채택하여 모니터링 및 문제 해결에 필요한 기반을 견고히 구축할 수 있으며, 이를 바탕으로 수월하게 성장하고 예기치 않은 문제의 위험을 최소화할 수 있습니다.
개별 프로젝트를 수행하는 개인 개발자도 관측 가능성을 통해 인사이트를 얻을 수 있습니다. 실시간 모니터링으로 개발 및 테스트 중에 관련 이벤트와 지표를 확인하면서 문제를 조기에 발견하여 보다 강력하고 안정적인 애플리케이션을 개발할 수 있게 됩니다.
관측 가능성의 중요성을 보여주는 대표적인 사례는 2012년 한 금융 서비스 회사가 소프트웨어 결함으로 인해 1시간도 안 되어 4억 달러 이상의 손실을 입었던 사건입니다. 이 치명적인 오류는 코드 배포 오류로 인해 발생했습니다. 이 사건은 겉보기에 사소한 오류가 심각한 결과를 초래할 수 있는 금융 시스템과 같은 업계에서 관측 가능성의 중요성을 강조합니다.
관측 가능성은 모든 규모와 아키텍처의 시스템에 대한 필수 인사이트와 진단 기능을 제공합니다. 이는 더 뛰어난 시스템 성능, 더 큰 안정성, 더 향상된 사용자 경험을 의미합니다. 조직의 크기에 상관없이 소프트웨어 엔지니어링 및 모니터링 관행의 필수적인 부분으로 관측 가능성 솔루션을 구현하는 것을 고려하세요. 관측 가능성 솔루션은 끊임없이 변화하는 오늘날의 기술 중심 환경에서 경쟁력과 복원성을 유지하는 가장 좋은 방법 중 하나입니다.
유례없는 호황기에 높은 성과 제공: 2020년 코로나19로 지역적 봉쇄가 이루어진 동안 온라인 상거래는 전 세계에서 전례 없는 규모로 성장했습니다. 그해 GittiGidiyor는 모바일 판매 매출이 82%나 급증했으며, 블랙 프라이데이 기간에 전체 판매량이 4~5배 늘었습니다.
환자 결과 개선: Mayden은 임상의와 환자를 위해 가능한 것을 변화시키는 디지털 기술을 개발하며, 관측 가능성을 활용하여 정신 건강 서비스를 제공합니다. 주요 제품인 iaptus는 영국 내 500만 명이 넘는 환자에게 정신 건강 서비스를 제공할 수 있도록 지원합니다.
IBM의 관측 가능성 솔루션인 IBM® Instana는 클라우드 네이티브용으로 특별히 제작되었으며 모바일, 웹, 애플리케이션, 인프라 전반의 논리적 및 물리적 종속성의 컨텍스트에서 충실도 높은 데이터를 지속적으로 자동 제공하도록 설계되었습니다(예: 1초 단위의 세분화 및 엔드투엔드 추적). 고객은 실시간 관측 가능성을 통해 가시적인 성과를 달성하고 있습니다.
관측 가능성에 대한 또 다른 일반적인 오해, '관측 가능성은 비용이 많이 든다'를 바로잡는 다음 블로그도 계속 기대해 주시기 바랍니다. 더 광범위한 이점과 애플리케이션을 발견할 준비를 하세요.
IBM Instana Observability를 사용하면 ROI를 219% 달성하고 개발자가 문제 해결에 사용하는 시간을 90% 줄일 수 있습니다
빠르게 문제의 원인을 파악하고 해결하세요. 실시간 고충실도 데이터가 동적 애플리케이션과 인프라 환경의 완벽한 가시성을 제공합니다.
생성형 AI로 IT 자동화 및 운영을 강화하여 IT 인프라의 모든 영역을 비즈니스 우선순위에 맞게 조정하세요.
IBM SevOne Network Performance Management는 복잡한 네트워크에 대한 실시간 가시성과 인사이트를 제공하는 모니터링 및 분석 소프트웨어입니다.