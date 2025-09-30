Kubernetes 네트워킹이란 무엇인가요?

Kubernetes라는 이름은 조타수 또는 조종사를 의미하는 그리스어에서 유래했습니다. Google의 내부 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼인 Borg를 기반으로 하는 Kubernetes는 2014년에 오픈 소스 도구로 대중에게 소개되었습니다. 같은 해에 Google은 클라우드 네이티브 컴퓨팅의 벤더 중립적인 오픈 소스 허브인 Cloud Native Computing Foundation(ibm.com 외부 링크)에 Kubernetes를 기부했습니다. 그 이후로 Kubernetes는 전 세계적으로 컨테이너 기반 워크로드를 실행하는 데 가장 널리 사용되는 컨테이너 오케스트레이션 도구가 되었습니다.

"k8s" 또는 "kube"라고도 하는 Kubernetes는 코드와 모든 종속성을 패키지로 묶는 소프트웨어의 표준 단위인 컨테이너 관리를 자동화하도록 명시적으로 설계되었습니다. 해당 오케스트레이션 도구는 온프레미스, 프라이빗 클라우드, 퍼블릭 클라우드 또는 하이브리드 클라우드 등 어떤 인프라 환경에서도 빠르고 안정적으로 실행할 수 있다는 점에서 높은 평가를 받고 있습니다.

물리적 하드웨어를 가상화하는 가상 머신(VM)과 달리 컨테이너는 운영 체제(예: Linux 또는 Windows)를 가상화합니다. 각 컨테이너에는 애플리케이션의 라이브러리와 종속성만 담겨 있습니다. 컨테이너는 호스트와 동일한 운영 체제 커널을 공유하므로 가볍고 빠르며 이동성이 뛰어난 것으로 간주됩니다.

Kubernetes와 그 서비스, 지원, 도구의 에코시스템은 현대 클라우드 인프라 및 애플리케이션 현대화를 위한 기반이 되었습니다. Amazon Web Services (AWS), Google, Microsoft, IBM, Red Hat을 비롯한 모든 주요 클라우드 제공업체는 자사의 클라우드 플랫폼 내에 Kubernetes를 통합하여 서비스형 플랫폼(PaaS) 및 서비스형 인프라(IaaS) 기능을 강화하고 있습니다.