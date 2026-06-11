予防保全チェックリストは、車両、設備、施設など、さまざまな種類の設備の予防保全作業の概要を示した標準化された文書です。
しっかりした予防保全チェックリストを作成することで、組織は時代遅れな事後保全の取り組みから、より現代的な先回り保全の施策へと移行できます。
予防保全チェックリストは、主に施設管理、製造、医療、輸送業界で使用され、保全チームにとって、設備の故障を引き起こす前に問題を早期に特定する助けとなります。予防保全チェックリストは、最新の予知保全ツールやソフトウェアと組み合わせることで、効率性を高め、ダウンタイムを削減し、設備のライフサイクルの延長することができます。
予防保全（PM）は、予期しない設備の故障や計画外ダウンタイムを防ぐのに役立つ先回り保全戦略です。これは処方保全の一種に分類され、効果的な施設管理プログラムの重要な要素です。コア・ビジネス・プロセスの一部として大規模で複雑な設備を必要とする業界で広く使用されています。
企業レベルでは、予防保全計画は通常、個々の設備保全計画よりも広範囲で、多くの場合、生産施設または製造工場全体の維持が含まれます。このような導入環境では、予防作業には、暖房、換気、空調（空調）システム、電気システム、生産ライン設備の定期点検が含まれます。
効果的な予防保全を行う現代の保全チームは、人工知能（AI）やモノのインターネット（IoT）などの新技術を活用してワークフローを合理化し、効率性を高めています。これらのツールにより、担当者は高額な修理や生産の中断を招く前に問題を先回りして特定し、解決できます。
組織は通常、これらのベスト・プラクティスを使用して、強力な予防保全チェックリストを作成します。
予防保全チェックリストを実装するための最初のステップは、保全が必要なすべての設備の在庫を作成することです。予防保全手順で頻繁に保全される一部の設備のリストは次のとおりです。
組織が所有する設備のリストを作成した後、技術者は各設備の製造業者の推奨事項を確認して、適切な手順を確立します。この段階で通常適用される製造業者の推奨事項の例には次のようなものがあります。
チェックリストの最初の段階で確立された定期的な保全作業に加えて、チームは適用される可能性のある他の極めて重要な保全作業を特定する必要があります。
例えば、空調、電気システム、その他の複雑な設備には、エア・フィルター、冷媒ライン、回路ブレーカー、凝縮コイルなどの多くの極めて重要な部品があります。これらの要素は、設備の機能を維持するために、定期的に点検および交換する必要があります。
作業者の安全確保も極めて重要な保全作業です。ここでは、組織が労働者の安全を優先し、労働者が作業する建物や施設の完全性を確保する方法をいくつか紹介します。
作業状況を一貫して追跡するために、保全チームは、標準化された文書作成を行い、保全情報の記録、保管、アクセス方法に関する一貫した枠組みを使用する必要があります。標準化により、データの誤入力が減り、時間の経過とともにレポートの精度が向上するだけでなく、ベンチマークの設定と監視が容易になります。
チームは、以下のシンプルなステップに従うだけで、標準化した文書内の項目を作成できます。
現代の保全組織は、予防保全チェックリストを監視するために、コンピューター化保全管理システム（CMMS）を利用する傾向が高まっています。CMMSは、組織が主要な保全業務を自動化および強化し、その活動を徹底的に記録するためのソフトウェア・ソリューションです。
予防保全ソフトウェアを搭載したCMMSは、作業指示書を自動的に生成し、外観点検をスケジュール設定し、予防保全作業の完了率を追跡できます。予防保全チェックリストをデジタル化することで、組織は可視性を向上させ、管理タスクを減らし、非効率なプロセスを簡素化できます。
チェックリストの作成は最初のステップにすぎません。チェックリストを有効に活用するには、組織は保全チームがチェックリストを使用できるように研修を実施し、その効果を測定するための主要性能指標（KPI）を設定および監視する必要があります。
予防的保守チェックリストでは、作業員がリスト上の各項目の目的と、自分の仕事がそれにどのように影響するかを理解する必要があります。予防保全チェックリスト研修には通常、以下が含まれます。
予防保全活動を効果的に行うには、個々の作業指示書と活動を連携させ、CMMSに組み込む必要があります。この点は、キャリアの大半にわたって手作業での記録管理を行ってきた作業員を抱える組織にとって、課題となる可能性があります。
作業指示書と保全作業を統合できるように作業員を訓練し、追跡のための最新のCMMSツールを使用することで、完了率が向上し、保全作業が確実に完了するようになります。
主要業績評価指標（KPI）は、組織が極めて重要な事業活動の成功を評価するために使用する指標です。予防保全プログラムにおける一般的な保全KPIには、ダウンタイム、設備の故障頻度、保全費用、設備寿命、作業指示完了率などが含まれます。
CMMSはこれらすべての指標を追跡することで、精度を高め、組織全体で保全活動の可視化を向上させることができます。
体系的な予防保全チェックリストを導入する組織は、多くの運用上のメリットを享受しています。ここでは、その好例を示します。
製造業界では、予防保全チェックリストを使用して、適切な手順で生産設備を定期的に点検しています。技術者と機械操作者は、標準化された手順のチェックリストを作成し、それらに厳密に従って、信頼性、安全性、生産効率を向上させます。
製造施設では多くの場合、複雑で高度に相互接続されたシステムが必要であり、設備のダウンタイムにより生産が中断される可能性があります。予防保全チェックリストは、チームが摩耗や損傷を早期に特定し、故障やダウンタイムにつながる前に問題を解決するのに役立ちます。チェックリストを使用すると、作業を誰が完了しているかに関係なく、チームが一貫して保全作業を実行できるようになります。
施設管理において、予防保全チェックリストは施設の安全な作業環境を維持し、緊急修理に伴う施設の保全コストの削減に役立ちます。
製造生産ラインと同様に、現代の施設では日常業務をサポートするために高度に相互接続されたシステムが必要です。予防保全チェックリストを活用すると、これらの設備の信頼性、安全性、完全なコンプライアンスを維持できます。
安全性とコンプライアンスに加えて、予防保全チェックリストを使用することで、技術者は従業員、テナント、顧客にとって快適な環境を維持できます。予防保全チェックリストでは、サーモスタットのチェック、電球の交換、換気システムのテストなど、居住者の快適さに関わる極めて重要な作業が追跡されることがよくあります。
輸送および車両管理において、保全管理者は予防保全チェックリストを用いて、自分たちが担当する車両や輸送設備をより信頼性のあるものにします。チェックリストを使用することで、車両保全作業の点検、整備、文書化のプロセスを標準化し、運用コストを削減し、安全性と車両稼働率を向上させることができます。
車両保全技術者にとって最大の課題の一つは故障の防止です。故障により配車スケジュールが混乱し、運用コストが増加し、カスタマー・サービスに悪影響を及ぼす可能性があります。予防保全チェックリストは、エンジン、ブレーキ・システム、トランスミッション・オイル、その他のコンポーネントを定期的に点検することで、技術者が故障につながる前に問題を早期に特定するのに役立ちます。
医療業界では、予防保全チェックリストにより、医療機器、システム、施設が安全で信頼性が高く、適切な規制に準拠していることが保証されます。医療分野では、設備の故障は患者の健康に直接影響するおそれがあります。予防保全チェックリストは、運用と設備の完全性を確保する上で重要な役割を果たします。
医療における誤作動や手順の誤りは、不正確な結果、治療の遅延、患者の被害につながる可能性があります。予防保全チェックリストにより、定期的な較正チェック、性能テスト、安全点検を通じて、技術者は設備が適切に機能していることを使用前に確認できます。
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