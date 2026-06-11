チェックリストの最初の段階で確立された定期的な保全作業に加えて、チームは適用される可能性のある他の極めて重要な保全作業を特定する必要があります。

例えば、空調、電気システム、その他の複雑な設備には、エア・フィルター、冷媒ライン、回路ブレーカー、凝縮コイルなどの多くの極めて重要な部品があります。これらの要素は、設備の機能を維持するために、定期的に点検および交換する必要があります。

作業者の安全確保も極めて重要な保全作業です。ここでは、組織が労働者の安全を優先し、労働者が作業する建物や施設の完全性を確保する方法をいくつか紹介します。