サーバー・ルームの壁に設置されたコントロール・パネルを調整する技術者。背景にある機器ラックの近くに別の人がいる。
資産・設備管理

予防保全チェックリストの作成方法

By Mesh Flinders , Ian Smalley
公開日 2026年06月11日

予防保全チェックリストのガイド

予防保全チェックリストは、車両、設備、施設など、さまざまな種類の設備の予防保全作業の概要を示した標準化された文書です。

しっかりした予防保全チェックリストを作成することで、組織は時代遅れな事後保全の取り組みから、より現代的な先回り保全の施策へと移行できます。

予防保全チェックリストは、主に施設管理、製造、医療、輸送業界で使用され、保全チームにとって、設備の故障を引き起こす前に問題を早期に特定する助けとなります。予防保全チェックリストは、最新の予知保全ツールやソフトウェアと組み合わせることで、効率性を高め、ダウンタイムを削減し、設備のライフサイクルの延長することができます。

予防保全と

予防保全（PM）は、予期しない設備の故障や計画外ダウンタイムを防ぐのに役立つ先回り保全戦略です。これは処方保全の一種に分類され、効果的な施設管理プログラムの重要な要素です。コア・ビジネス・プロセスの一部として大規模で複雑な設備を必要とする業界で広く使用されています。

企業レベルでは、予防保全計画は通常、個々の設備保全計画よりも広範囲で、多くの場合、生産施設または製造工場全体の維持が含まれます。このような導入環境では、予防作業には、暖房、換気、空調（空調）システム、電気システム、生産ライン設備の定期点検が含まれます。

効果的な予防保全を行う現代の保全チームは、人工知能（AI）モノのインターネット（IoT）などの新技術を活用してワークフローを合理化し、効率性を高めています。これらのツールにより、担当者は高額な修理や生産の中断を招く前に問題を先回りして特定し、解決できます。

予防保全と予知保全の違い

予防保全と予知保全は、設備が故障する前に先回りして修理するという共通の目標を持つ点で似ていますが、保全活動のスケジュールの立て方が異なります。

  • 予防保全は 、あらかじめ決められたスケジュールに依存し、製造業者の推奨事項やその他の要素に基づいて保全作業を行います。
  • 予知保全は、リアルタイムの状況監視（CM）（多くの場合、AI機能を搭載）を使用して、保全作業をいつ行うかを決定します。

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予防保全チェックリスト作成のベスト・プラクティス

組織は通常、これらのベスト・プラクティスを使用して、強力な予防保全チェックリストを作成します。

1. 設備の目録を作成し、製造業者の推奨事項を確認する

予防保全チェックリストを実装するための最初のステップは、保全が必要なすべての設備の在庫を作成することです。予防保全手順で頻繁に保全される一部の設備のリストは次のとおりです。

  • 空調システム
  • ボイラー
  • 電気システム
  • エレベーター
  • 火災報知器
  • 消火器
  • 消火システム
  • 屋根構造
  • 照明システム
  • 配管インフラ
  • 暖房システム
  • 警報システム

組織が所有する設備のリストを作成した後、技術者は各設備の製造業者の推奨事項を確認して、適切な手順を確立します。この段階で通常適用される製造業者の推奨事項の例には次のようなものがあります。

  • 点検頻度
  • 交換スケジュール
  • 潤滑要件
  • 清掃手順
  • 安全上の注意事項

2. 重要な保全作業を特定する

チェックリストの最初の段階で確立された定期的な保全作業に加えて、チームは適用される可能性のある他の極めて重要な保全作業を特定する必要があります。

例えば、空調、電気システム、その他の複雑な設備には、エア・フィルター、冷媒ライン、回路ブレーカー、凝縮コイルなどの多くの極めて重要な部品があります。これらの要素は、設備の機能を維持するために、定期的に点検および交換する必要があります。

作業者の安全確保も極めて重要な保全作業です。ここでは、組織が労働者の安全を優先し、労働者が作業する建物や施設の完全性を確保する方法をいくつか紹介します。

  • 屋根の点検
  • 個人用保護具（PPE）の要件の遵守
  • ロックアウト/タグアウト手順の実施
  • コーキングの強度評価
  • 標識の点検
  • 道路のくぼみの確認
  • 定期的な環境保全の実施

3. 標準化された記録用項目を作成する

作業状況を一貫して追跡するために、保全チームは、標準化された文書作成を行い、保全情報の記録、保管、アクセス方法に関する一貫した枠組みを使用する必要があります。標準化により、データの誤入力が減り、時間の経過とともにレポートの精度が向上するだけでなく、ベンチマークの設定と監視が容易になります。

チームは、以下のシンプルなステップに従うだけで、標準化した文書内の項目を作成できます。

  • データ項目を定義する：すべての保全記録には、同じ情報（例えば、設備ID番号、場所、作業指示番号など）を記録する必要があります。データ項目に入力されるデータの種類に一貫性がないと、デジタル・トランスフォーメーションやコンピューター化保全管理システム（CMMS）の導入といったモダナイゼーションの戦略の妨げになる可能性があります。
  • 標準化された命名規則に従う：ユーザーは、設備名、カテゴリー、故障コードに常に同じ規則に従ってラベルを付ける必要があります。例えば、設備A回転ファン・ベルト1 には、すべてのデータ項目とレコードで同じラベルを付ける必要があります。
  • 自由記述入力欄ではなく、事前定義されたドロップダウン・メニューを使用する：自由記述入力欄は、ユーザーが好きなように入力できる記録欄です。これは、一貫性のない実務や不適切に定義されたデータ項目につながる可能性があります。代わりに、メニューには、作業を文書化するときに選択できる、「ベアリングの故障」や「潤滑の問題」などの事前定義されたオプションを提供する必要があります。

4. CMMSを導入する

現代の保全組織は、予防保全チェックリストを監視するために、コンピューター化保全管理システム（CMMS）を利用する傾向が高まっています。CMMSは、組織が主要な保全業務を自動化および強化し、その活動を徹底的に記録するためのソフトウェア・ソリューションです。

予防保全ソフトウェアを搭載したCMMSは、作業指示書を自動的に生成し外観点検をスケジュール設定し、予防保全作業の完了率を追跡できます。予防保全チェックリストをデジタル化することで、組織は可視性を向上させ、管理タスクを減らし、非効率なプロセスを簡素化できます。

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予防保全チェックリストの実施方法

チェックリストの作成は最初のステップにすぎません。チェックリストを有効に活用するには、組織は保全チームがチェックリストを使用できるように研修を実施し、その効果を測定するための主要性能指標（KPI）を設定および監視する必要があります。

保全チームを訓練する

予防的保守チェックリストでは、作業員がリスト上の各項目の目的と、自分の仕事がそれにどのように影響するかを理解する必要があります。予防保全チェックリスト研修には通常、以下が含まれます。

  • 適切な点検手順と対象となる設備、部品、コンポーネントのレビュー
  • 従業員の安全を確保するためのロックアウト/タグアウト要件に関する研修
  • 適切なデータ入力、ダッシュボードのコントロール、記録を含む、CMMSツールに関する研修

作業指示を組み込む

予防保全活動を効果的に行うには、個々の作業指示書と活動を連携させ、CMMSに組み込む必要があります。この点は、キャリアの大半にわたって手作業での記録管理を行ってきた作業員を抱える組織にとって、課題となる可能性があります。

作業指示書と保全作業を統合できるように作業員を訓練し、追跡のための最新のCMMSツールを使用することで、完了率が向上し、保全作業が確実に完了するようになります。

KPIを設定する

主要業績評価指標（KPI）は、組織が極めて重要な事業活動の成功を評価するために使用する指標です。予防保全プログラムにおける一般的な保全KPIには、ダウンタイム、設備の故障頻度、保全費用、設備寿命、作業指示完了率などが含まれます。

CMMSはこれらすべての指標を追跡することで、精度を高め、組織全体で保全活動の可視化を向上させることができます。

予防保全チェックリストのメリット

体系的な予防保全チェックリストを導入する組織は、多くの運用上のメリットを享受しています。ここでは、その好例を示します。

  • ダウンタイムの削減：予期せぬダウンタイムはビジネス・プロセスを頻繁に中断し、企業に数百万ドルの損失をもたらします。さまざまな産業部門において、予期せぬダウンタイムのコストは1時間あたり最大26万米ドルにのぼり、計画ダウンタイムより1分当たり約35%も高くなっています。1 厳格な予防保全計画の一環として定期点検を行うことで、保全チームは設備の故障や予期せぬダウンタイムを引き起こす前に問題を特定できます。
  • 保全コストの削減： 予防保全チェックリストは、緊急修理や作業停止の発生を減らすことで、保全コストを削減します。緊急修理は多くの場合、計画的な保全作業よりも費用がかかります。しっかりした予防保全チェックリストを作成することで、保全チームは、機器の故障を引き起こして設備の損害を引き起こす前に、軽微な問題に対処できます。
  • 設備ライフサイクルの延長：予防保全チェックリストの一環として 定期点検を受ける設備は、事後保全または 故障保全計画の設備よりも通常より長持ちします。定期的な潤滑、清掃、および部品の点検は、設備の性能向上に役立ち、耐用年数を延ばすことができます。
  • 従業員の安全性の向上：予防保全チェックリストを活用すると、組織が安全上の危険を早期に特定し、危険な作業環境を引き起こす前に対応できます。火災警報器、煙探知器、火災抑制システム、電気システム、手すり、ハンドルなどの幅広い設備を定期的にテストすることで、保全チームは予防保全チェックリストに従って、より安全な作業環境を作り出せます。
  • コンプライアンスの強化：予防保全チェックリストを活用すると、安全、環境、運用に関する規制など、さまざまなガイドラインを遵守できます。エレベーター、ボイラー、警報システム、個人用保護具（PPE）など、厳格な管理が求められる設備の点検記録は、監査や検査の際にコンプライアンスへの準拠を示すための証拠となります。
  • より良い企業資産管理の実施：予防保全チェックリストは、重要設備の標準化された文書と性能データを提供することで、企業資産管理（EAM）を支援します。時間の経過とともに、組織が予予防保全チェックリストの一環として設備データを収集、分析することで、あらゆる設備ライフサイクルの段階に関する貴重な知見を得ることができます。

業界別の予防保全チェックリスト

製造業

製造業界では、予防保全チェックリストを使用して、適切な手順で生産設備を定期的に点検しています。技術者と機械操作者は、標準化された手順のチェックリストを作成し、それらに厳密に従って、信頼性、安全性、生産効率を向上させます。

製造施設では多くの場合、複雑で高度に相互接続されたシステムが必要であり、設備のダウンタイムにより生産が中断される可能性があります。予防保全チェックリストは、チームが摩耗や損傷を早期に特定し、故障やダウンタイムにつながる前に問題を解決するのに役立ちます。チェックリストを使用すると、作業を誰が完了しているかに関係なく、チームが一貫して保全作業を実行できるようになります。
施設管理

施設管理において、予防保全チェックリストは施設の安全な作業環境を維持し、緊急修理に伴う施設の保全コストの削減に役立ちます。

製造生産ラインと同様に、現代の施設では日常業務をサポートするために高度に相互接続されたシステムが必要です。予防保全チェックリストを活用すると、これらの設備の信頼性、安全性、完全なコンプライアンスを維持できます。

安全性とコンプライアンスに加えて、予防保全チェックリストを使用することで、技術者は従業員、テナント、顧客にとって快適な環境を維持できます。予防保全チェックリストでは、サーモスタットのチェック、電球の交換、換気システムのテストなど、居住者の快適さに関わる極めて重要な作業が追跡されることがよくあります。
輸送および車両管理

輸送および車両管理において、保全管理者は予防保全チェックリストを用いて、自分たちが担当する車両や輸送設備をより信頼性のあるものにします。チェックリストを使用することで、車両保全作業の点検、整備、文書化のプロセスを標準化し、運用コストを削減し、安全性と車両稼働率を向上させることができます。

車両保全技術者にとって最大の課題の一つは故障の防止です。故障により配車スケジュールが混乱し、運用コストが増加し、カスタマー・サービスに悪影響を及ぼす可能性があります。予防保全チェックリストは、エンジン、ブレーキ・システム、トランスミッション・オイル、その他のコンポーネントを定期的に点検することで、技術者が故障につながる前に問題を早期に特定するのに役立ちます。
医療

医療業界では、予防保全チェックリストにより、医療機器、システム、施設が安全で信頼性が高く、適切な規制に準拠していることが保証されます。医療分野では、設備の故障は患者の健康に直接影響するおそれがあります。予防保全チェックリストは、運用と設備の完全性を確保する上で重要な役割を果たします。

医療における誤作動や手順の誤りは、不正確な結果、治療の遅延、患者の被害につながる可能性があります。予防保全チェックリストにより、定期的な較正チェック、性能テスト、安全点検を通じて、技術者は設備が適切に機能していることを使用前に確認できます。
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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    脚注

    1 「Cost of Unplanned Downtime: The Impact on Businesses」MaxGrip、2026年4月