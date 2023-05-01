車両保守とは、車両オペレーターやその他の組織が、製品やサービスを提供するために必要な車両を確実に利用可能で運用可能な状態に維持する方法です。優れた車両保守には、多くの場合、運用効率を最大化するための包括的な車両保守管理プロセスが必要です。
車両保守とは、組織が車両のアップタイムの課題にどのように取り組むかを示す総合的な表現です。車両保守管理とは、車両の可用性を確保するプロセスのことであり、車両管理者は設備やデバイス、原材料、完成品、人員の輸送などの作業を完了させることに関連しています。
車両に依存する組織には、各車両の状態に関してマクロとミクロ両方で把握することが必要です。これにより、どの車両が稼働しているか、どの車両がすぐに修理が必要か、どの車両を交換する必要があるかという情報に基づいて、サービスを正確に計画できます。
ますます多くの企業が、コンピューター保守管理システムなど、リアルタイムの車両保守ソフトウェアによる車両の運用を選択するようになっています。このソフトウェアは、車両の可用性についての概略的なビューと非常に詳細なビューを常時自動的に管理し、保守サービスと運用コストに明確に焦点を当てることができます。
包括的な車両保守管理プログラムにより、組織は各種のツールを利用して、規制要件に対応し、予防保守を通じて車両の資産寿命を延ばし、機器の状態を監視し、部品と在庫の管理を拡張することができます。
自動車から船舶に至るまで、商用の車両や輸送手段には定期的な保守が必要であり、組織はその保守を追跡する必要があります。車両の保守は車両の種類によってさまざまですが、以下のすべては、車両保守管理プログラムに参加することによるメリットがあります。
航空機の性能を知ることは、問題が起きれば悲惨な結果を招くことになるこの業界では非常に重要です。航空機産業は、資産保守管理における多くの進歩を先駆的に遂げてきましたが、航空機の安全性と使用可能な状態を維持するためにこれらのプロセスを活用することは、今日でも重要です。
グローバル・サプライチェーンは、これらの重要な商取引エンジンの信頼性と稼働時間に依存しています。近年では、輸送車両を確保できないことが世界経済全体にどれほど悲惨な影響を与える可能性があるかを目の当たりにしてきました。
短距離トラックも長距離トラックも、車両管理者が監視する必要がある減価償却やその他の損耗が発生します。
市民は、選挙で選出された政治家を公共交通機関の信頼性に基づいて評価することもあるため、行政はバス、電車、その他の輸送車両の状態と利用可能性を総合的に把握する必要があります。
食料品や商品のリアルタイム配送サービスの台頭や、パンデミックを経て配送が増加したことにより、企業のオートバイや電動自転車への依存度は高まっています。
自動車はさまざまな種類の企業にとって貴重な配送車両であり、保守が適切に行われれば、長年にわたって問題なく稼働できます。
今日では、高度な車両管理ソフトウェアとメトリクスにより、車両保守管理は大幅に簡素化されています。適切なソフトウェアを使用することで、人工知能（AI）やその他の高度なテクノロジーを使ってワークフローを合理化し、あらゆる車両の状態をより適切に評価して、それぞれの車両のアップタイムを最大限に確保できます。
在庫管理の1方法であり、毎日カウントされる品目数や資産数を分割して、指定期限までにすべての品目をカウントできるようにする方法（例えば、500の品目があるリストであれば50日かけて1日に10品目ずつカウントするなど）。これにより組織は、特定の資産ごとにコストのかかる毎週の検査を実施することなく、特定の車両に必要なすべてのコンポーネントを総合的に把握し続けることができます。
適切な車両管理ソフトウェアは、車両の燃料消費管理を自動化しながら燃料貯蔵量を評価し、不必要な給油を抑えながら、車両が燃料切れを起こす可能性も回避します。
この財務ツールは、企業が品目の最初の購入から保守を経て廃棄に至るまでの最終的なコストを把握するのに役立ちます。
車両全体を全方向から把握することで、待機車両、その現在の状態、どの車両が配達や点検のために出庫しているかなどを把握できるため、適切な承認を下すことができます。
組織は、予防保守スケジュール全体を見通せる必要があります。それには要求されている保守作業や、誰がいつ行うかも含まれます。これにより、稼働する車両の数と、点検中の車両が修理にかかる時間をより正確に見積もれるようになります。また、車両の修理を担当する人的資本をより適切に管理できるようにもなります。また、車両のスムーズな稼働を維持するためのオイル交換や小規模な修理などの、簡単であっても重要であることも追跡できます。
車両プロバイダーは、車両がどこを走行しているかに関するリアルタイムの情報を把握する必要があります。車両追跡は、テレマティクスを使用して、車両オペレーターが車両の位置、状況、アクティビティーを追跡できるようにします。多くの場合、これは各車両に取り付けられたGPS追跡デバイスによって行われ、データは集中管理ソフトウェアに送信されます。
電子車両の台頭により、車両オペレーターは、車両運用システムの更新を管理する包括的な計画を立てることが必要になります。これには、ソフトウェアを更新する時期と、それを一度に展開するか、バグに関連した停止を回避するために数台の車両でベータ・テストを行うかなど、展開方法を決定することが含まれます。
車両管理者やオペレーターは、作業を遂行するために、車両の可用性についてコスト効率良く総合的に把握する必要があります。今日のグローバル・サプライチェーンでは、車両管理者は、利用可能なトラックと車両の数を正確に把握することが求められます。堅実な車両保守プログラムにより、あらゆる種類の車両の可用性が保証されます。
電子車両に移行する企業が増え、車両の性能や、期待どおりのパフォーマンスを発揮するためにどのようなアップデートが必要かについて、より具体的でリアルタイムの分析が必要になるにつれて、車両の管理はさらに重要になります。
高度な車両保守管理には、車両オペレーターや組織にいくつもの重要なメリットがあり、初歩的な手動のプロセスを使用する場合よりも競争で優位に立つことができます。
車両検査が不十分だと、「問題なく機能している」としても、運用停止になってしまう可能性があります。検査の落ち度を理由に車両をローテーションから除外することは、ビジネス上のメリットにはなりません。優れた車両管理を実施することで、予知保全または予防保全が可能になります。
燃料消費量やその他の診断データを追跡することで、車両プロバイダーは変更を行って経済的フットプリントを最小限に抑え、車両資産の故障を防ぐことができ、必要となるよりも早期に新しい車両や備品を購入する必要性を排除できます。
管理車両のどの車両がいつ定期保守が必要かを把握することで、企業は推定配送時間から予想される手元の在庫量までのオペレーション全体を管理できるようになり、政府機関であればサービスの可用性について市民に的確に知らせることができます。車両保守管理ソリューションを実装することで、企業は維持管理を改善し、大きな金銭的損失となるキャンセルを回避し、サービスを提供できる人員を増やし、最終的には満足度の高いより大きな顧客グループを生み出すことができます。
大型車両を保有する組織や車両を供給する企業であれば、特定の車両の問題に迅速に対処できるように、交換部品の完全な在庫を備えておくことが必要な場合があります。
より多くの車両を管理し、故障やダウンタイムを減らしながら車両サービスを最適に運営すれば、さらに多くの時間どおりの配送とサービス提供ができるようになり、収益の増加とコストの削減につながります。適切に整備された車両を運用することで、車両のアップタイムが増え、資産の寿命を延ばすことができます。絶対に必要になる前の保守ニーズを減らすことで、企業は全体的な修理コストを削減し、車両全体の維持コストを低減します。
車両保守管理システムの利点は欠点を大幅に上回りますが、組織がそれを採用する場合には考慮すべきいくつかの問題があります。
最新の車両保守管理プロセスを確立するには、車両へのテレマティクス追加、ソフトウェアの購入やライセンスの取得、従業員の再教育や新しい人材の雇用など、多額の初期費用が必要になります。他の高度なソフトウェア主導の保守プロセスと同様に、組織は、不必要な保守の削減、アップタイムの向上、および車両を包括的に把握することによるその他のメリットに基づいて、初期費用を迅速に回収できることが期待できます。
これは、組織が保有する車両がどれだけ多様であるかによって異なります。多様な車両を保有する大規模な車両部門の場合、車両の種類ごとに異なるアプローチが必要になります。しかし、最も多様な車両を保有している組織こそが、車両保守管理から最大のメリットを受けられる立場にあることも事実です。
車両作業者、特に何年、何十年と特定のシステムを保守してきた作業者は、新しいアプローチを学ぶことに消極的になる可能性があります。経営幹部は、スキルアップ・トレーニングに投資し、新システムの利点を丁寧に説明して、作業者が新しいアプローチを受け入れるようにする義務があります。
組織がより高度でソフトウェア主導の車両保守管理アプローチに向けて変革を開始した後は、新しいテクノロジーの最新情報の入手、ハードウェアの更新や交換、その他の技術スタックの管理が必要になることが考えられます。しかし、新しいアップデートが行われるたびに、プロセス全体がより効率的に実行されるようになり、さらにコスト削減が進み、最終的には収益性の向上へとつながります。
