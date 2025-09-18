資産ライフサイクル管理では、資産の寿命を延ばし、効率を高めるために設計されたさまざまな戦略を組み合わせます。今日、多くのアプローチがモノのインターネット（IoT）に依存し、資産の健全性、リアルタイムのパフォーマンスを監視し、必要に応じて予防保守を実施しています。
資産は、組織にとって有用または価値のあるものとして定義されます。この用語には、インフラストラクチャや設備、資本（お金）、人材などの物理的資産と非物理的資産の両方が含まれます。資産ライフサイクルとは、資産がその耐用年数にわたって所有者によって購入、保管、利用、維持されるエンドツーエンドのプロセスを指します。
組織は、いくつかの方法を用いて資産の健全性を追跡します。多くは、インターネット（モノのインターネットまたはIoT）に接続されたセンサーから提供されるデータを使用して、資産のパフォーマンスをリアルタイムで監視します。全体的なメンテナンス戦略の一環として、メンテナンスコストを削減し、資産寿命を延ばし、計画外のダウンタイムを回避するために、資産メンテナンスが定期的に実行されます。
ほとんどの組織は、4つの主要な段階で資産ライフサイクル管理アプローチを実施しています。
最初の段階では、関係者は資産の必要性、組織に対するその予測価値、および予測コストを評価します。資産の運用と維持方法に関する計画を策定し、資産取得に関連するリスクを慎重に検討します。リスクは、資産の種類や組織によって異なりますが、一般的には、資産を冗長化する可能性のある技術進歩の可能性、故障や交換の可能性、燃料や部品など資産の運用に必要な資源の入手可能性などが含まれます。
評価：組織にとっての資産の全体的な価値を慎重に評価することが重要です。そのためには、意思決定者は、資産の耐用年数と、時間の経過とともに予測されるパフォーマンスを考慮する必要があります。今日、モノのインターネット（IoT）を通じて利用できる情報の量が多いため、計画段階の評価部分でますます価値が高まっている手法の1つが、検討中の資産のデジタルツインの作成です 。
デジタルツインの作成：デジタルツインは、オペレーターがテストを実行し、シミュレーションに基づいてパフォーマンスを予測できるようにする資産の仮想表現です。優れたデジタルツインがあれば、意思決定者は、対象となる条件下で資産がどの程度パフォーマンスを発揮する可能性があるかを知ることができます。マインドコマース社の最新レポート（2）によると、デジタル・ツイン技術は、近い将来、ビジネスの必須事項として浮上し、高度な資産監視機能を備えた「コネクテッドIoT時代」のビジネスの基盤を形成する可能性があります。
次の段階は、資産の購入、輸送、設置です。この段階で考慮すべき最も重要な部分の1つは、新しい資産が大規模な組織のエコシステム全体の中でどのように機能するかということです。ある資産が運用を開始する際、他の資産とどのように統合されるのか？組織の既存の在庫管理計画にどのように適合させるのか？そのデータはどのように共有されるのか？資産を最適化し、ピークレベルでのパフォーマンスを維持するには、全体的な計画の一部として、これらすべての質問に答える必要があります。
資産ライフサイクル管理の目的は常に、新しい物理資産またはデジタル資産の問題を監視し、予防保守を実行することにより、そのパフォーマンスを最大化することです。エンタープライズ・アセット管理システム（EAM）は、これを実現する最も効果的な方法として急速に普及しています。
エンタープライズ・アセット管理（EAM）
EAMは、ソフトウェア、システム、サービスを組み合わせて資産の寿命を延ばし、生産性を向上させる資産ライフサイクル管理の手法です。コンピュータ管理システム（CMMS）は、資産をリアルタイムで監視し、必要に応じてメンテナンスを推奨するEAMの一般的なコンポーネントです。トップクラスのEAMシステムは、資産のパフォーマンスを監視するだけでなく、その資産がいつ購入され、そのメンテナンスにどれだけのコストがかかったかといった重要な情報を含む、その資産の活動の履歴記録も維持します。
コンピュータ保守管理システム（CMMS）
コンピュータ化された保守管理システム（CMMS）は、組織の保守作業のデータベースを維持し、資産の寿命を延ばすのに役立つ資産管理ソフトウェアの一種です。多くの業界は、EAMのコンポーネントとして、またメンテナンスエコシステム全体としてCMMSに依存しています。CMMSに依存している産業は、製造、石油およびガス生産、発電、建設、輸送などです。
資産のトラッキング
技術の進歩により、資産のトラッキング、リアルタイムでの資産のパフォーマンスと位置の測定が、資産のライフサイクル管理の重要な部分になりました。資産追跡システムの種類には、無線識別タグ（RFID）、QRコード、WiFi、全地球測位衛星 （GPS）などがあります。
無線識別タグ（RFID）：RFIDタグは、無線周波数信号とBluetoothテクノロジーを使用して、資産に関するさまざまな情報をブロードキャストする、資産に貼り付けられる小さなタグです。環境の温度と湿度だけでなく、資産の正確な屋内位置やその他の豊富な重要データも送信できます。
WiFi対応追跡：WiFi対応追跡システムは、ローカルWiFiネットワーク上で情報をブロードキャストする資産に付けられたタグを使用します。RFIDと同様、WiFi対応追跡は、資産が屋内にあり、WiFiネットワークの範囲内にある場合にのみ有効です。
QRコード：QRコードは、以前のユニバーサルバーコードを大幅にアップグレードしたものです。バーコードと同様に、資産に関する豊富な情報を迅速かつ簡単に提供できますが、バーコードとは異なり二次元であり、スマートフォンなどの一般的なものであらゆる角度から読み取ることができます。
全地球測位衛星（GPS）多くの企業が全地球測位衛星を使用して、輸送中の資産の位置を監視しています。トラッカーは資産上に設置され、全地球航法衛星システム（GNSS）ネットワークと通信します。トラッカーは信号を衛星に送信することで、管理者が資産が地球上のどこにあるのかをリアルタイムで確認できるようにします。
長期にわたる資産の減価償却に適切に対処するために、意思決定者は、最終的な廃棄と交換の戦略を検討する必要があります。貴重な資産は複雑な場合があり、市場は常に変化しているため、耐用年数の終わりに近づいた資産が生み出す全体的な投資収益率を考慮することが重要です。意思決定者は、資産の稼働時間、予測される寿命、資産の実行に必要な燃料やスペアパーツのシフトコスト、そしてもちろん、資産を廃止するかどうかを決定する際に、組織に対して実行するタスクの全体的な価値を考慮する必要があります。
効果的な資産ライフサイクル管理によって、組織の最も貴重な資産に対する投資収益率（ROI）を最大化することができます。効果的な資産ライフサイクル管理戦略を展開する組織が期待できる利点をいくつか以下に示します。
センサー（IoT）を介して資産から収集された情報を使用して、オペレーターは資産のパフォーマンスをリアルタイムで測定できるようになりました。この情報を使用して、資産が故障する前に修理し、必要に応じて主要な部品を交換し、組織にとって最適なタイミングでメンテナンスをスケジュールすることができます。予防保守と呼ばれるこのアプローチは、資産ライフサイクル管理戦略全体で重要な役割を果たし、資産の耐用年数を延ばし、パフォーマンスを最適化します。
組織が故障を待つのではなく、定期的にスケジュールされたメンテナンスによって資産のパフォーマンスの監視と強化の両方を積極的に行うと、コストのかかる修理やダウンタイムの可能性が減ります。必要な修理を予測し、積極的に実施することで、組織は予期しない機器の故障の後ではなく、適切なタイミングでメンテナンスをスケジュールすることができます。
最近のIDC調査（1）によると、2022年の組織にとって業務効率（51％）の向上が最優先事項でした。これを実現するために、多くの企業が、IoT機能と人工知能を使用して予防保守を実行する資産ライフサイクル管理戦略に投資しています。月末や四半期末まで待ってパフォーマンス数値を確認するのではなく、オペレーターはリアルタイムでデータを取得し、それを活用して必要に応じて、外出先で変更を加えることができます。
資産ライフサイクル管理における技術の進歩により、大きな変化がもたらされ、組織の日常能力が強化されています。現在現場で導入されている最先端テクノロジーのユースケースをいくつか紹介します。
AIとMLが進化し続け、ますます高度になるにつれて、資産ライフサイクル全体で次のような複雑なミッションが課せられるようになりました。
ARおよびVRテクノロジーは、次のようなさまざまなタスクを実行することで、組織の資産ライフサイクル管理を支援します。
以前はメンテナンス作業員が行っていたさまざまなタスクを実行するためにロボット工学やドローンが使用されるようになっており、メンテナンス作業員は組織にとってより価値の高い作業にスキルを再集中させることができます。これらのタスクには以下が含まれます。
