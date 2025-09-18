資産ライフサイクル管理の目的は常に、新しい物理資産またはデジタル資産の問題を監視し、予防保守を実行することにより、そのパフォーマンスを最大化することです。 エンタープライズ・アセット管理システム（EAM）は、 これ を実現する最も効果的な方法として急速に普及しています。

エンタープライズ・アセット管理（EAM）

EAMは、ソフトウェア、システム、サービスを組み合わせて資産の寿命を延ばし、生産性を向上させる資産ライフサイクル管理の手法です。コンピュータ管理システム（CMMS）は、資産をリアルタイムで監視し、必要に応じてメンテナンスを推奨するEAMの一般的なコンポーネントです。トップクラスのEAMシステムは、資産のパフォーマンスを監視するだけでなく、その資産がいつ購入され、そのメンテナンスにどれだけのコストがかかったかといった重要な情報を含む、その資産の活動の履歴記録も維持します。

コンピュータ保守管理システム（CMMS）

コンピュータ化された保守管理システム（CMMS）は、組織の保守作業のデータベースを維持し、資産の寿命を延ばすのに役立つ資産管理ソフトウェアの一種です。多くの業界は、EAMのコンポーネントとして、またメンテナンスエコシステム全体としてCMMSに依存しています。CMMSに依存している産業は、製造、石油およびガス生産、発電、建設、輸送などです。

資産のトラッキング

技術の進歩により、資産のトラッキング、リアルタイムでの資産のパフォーマンスと位置の測定が、資産のライフサイクル管理の重要な部分になりました。資産追跡システムの種類には、無線識別タグ（RFID）、QRコード、WiFi、全地球測位衛星 （GPS）などがあります。

無線識別タグ（RFID）：RFIDタグは、無線周波数信号とBluetoothテクノロジーを使用して、資産に関するさまざまな情報をブロードキャストする、資産に貼り付けられる小さなタグです。環境の温度と湿度だけでなく、資産の正確な屋内位置やその他の豊富な重要データも送信できます。

WiFi対応追跡：WiFi対応追跡システムは、ローカルWiFiネットワーク上で情報をブロードキャストする資産に付けられたタグを使用します。RFIDと同様、WiFi対応追跡は、資産が屋内にあり、WiFiネットワークの範囲内にある場合にのみ有効です。

QRコード：QRコードは、以前のユニバーサルバーコードを大幅にアップグレードしたものです。バーコードと同様に、資産に関する豊富な情報を迅速かつ簡単に提供できますが、バーコードとは異なり二次元であり、スマートフォンなどの一般的なものであらゆる角度から読み取ることができます。

全地球測位衛星（GPS）多くの企業が全地球測位衛星を使用して、輸送中の資産の位置を監視しています。トラッカーは資産上に設置され、全地球航法衛星システム（GNSS）ネットワークと通信します。トラッカーは信号を衛星に送信することで、管理者が資産が地球上のどこにあるのかをリアルタイムで確認できるようにします。