事後保守は、事後保守とも呼ばれ、資産が故障した場合にのみ保守が実行される 機器保守 戦略を指します。このアプローチは、資産のダウンタイム中または必要な修理によって維持されるコストは、通常、全体的なメンテナンス プログラムを維持するコストよりも低いという考えに基づいています。予防保守および予知保守と並んで、事後保守は現在最も広く使用されている保守戦略の 1 つです。
予防保守と予測保守戦略は両方とも、資産の故障を回避するために定期的な保守スケジュールを遵守しますが、事後保守は資産に障害が発生した場合にのみ修理を指示します。資産は、組織にとって有用または価値のあるものとして定義されます。この用語には、インフラストラクチャや設備、資本（お金）、人材などの物理的資産と非物理的資産の両方が含まれます。
予防保守と予知保守はどちらも事前保守戦略とみなされ、複雑な資産を所有し、保守プログラム全体に投資する準備ができている資本がある組織に最適です。一方、事後保守は、故障時に通常のビジネス プロセスを中断しない、低コストで重要ではない資産を保有する組織に最適です。
事後対応型メンテナンスには3つの異なるタイプがあります。
緊急メンテナンス: 緊急メンテナンスは、重要な機器が故障した場合に導入される、計画外の資産メンテナンスの一種です。緊急メンテナンス作業では機器の修理が優先されるため、この戦略では中断や遅延が発生するのが一般的です。
事後メンテナンス: 緊急メンテナンスと同様、事後メンテナンスは、突然修理が必要になった資産に対する計画外の対応です。故障メンテナンスは予想外の性質を持っているため、費用も時間もかかるのが一般的です。
Run-to-Fail メンテナンス: Run-to-Fail メンテナンスは、資産が壊れるまで意図的に実行できるようにするメンテナンス戦略です。場合によっては、交換用資産がすでに購入されており、すぐにインストールできる状態になっている場合があります。この戦略は、長時間生産を停止することなく、迅速に交換または修理できる設備でのみ有効です。
広く使用されている他のメンテナンス手法と同様、事後対応メンテナンス戦略の実行には長所と短所があります。事後的なメンテナンスは、低コストで優先度の低い資産には適していますが、より大規模で複雑な資産、通常は組織が通常の業務運営に依存している資産のライフサイクルに悪影響を与える可能性があります。
計画はほとんど、またはまったく必要ありません。故障を予測して準備するのではなく、故障に対応している場合は、スタッフのトレーニングや準備に時間をかける必要はありません。
最小限の実装コスト: 事後対応メンテナンス戦略の実行に必要なすべての財源は、資産が故障した場合にのみ使用されるため、初期費用はほとんどかかりません。
必要なフルタイム従業員の削減: 事後保守は、資産が破損するまでは労働集約的ではないため、スタッフとリソースを他のビジネス目的に解放できます。
定期的な停車なし: 資産を修復するために生産を定期的に停止するわけではないため、停止を考慮した計画を立てる必要はありません。
計画外のダウンタイム: 資産を定期的に修理しないと、予期せぬ機器の故障が発生し、多額の費用がかかる中断を引き起こすリスクがあります。必要な機器は、適切に修理され、通常の動作状態に戻るまで使用できなくなる可能性があります。
高額な修理: 資産が通常の業務運営にとって重要な場合、それを維持するためにシャットダウンすると費用がかかる可能性があります。作業の停止に加えて、修理に来るために必要な技術者の雇用に関連するコストも発生します。
予算編成の難しさ: どの資産がいつ壊れるか、修復にどれくらいの時間がかかるかわからないときに、大規模で費用のかかる資産の障害に基づいてメンテナンス予算を計画することは、多くの組織にとって課題です。
必要な部品を見つけるのが遅れる: メンテナンス計画やスペア部品で満たされた在庫がなければ、重要な修理を行うために必要な部品を調達するのに何か月もかかる可能性があります。重要な資産が故障した場合、修理に必要な部品が入手可能になるまでメンテナンスが遅れる可能性があります。
危険な動作条件: 事後対応型または故障時メンテナンス戦略の一環として資産が意図的にチェックされない場合、作業員は危険な機器を操作する危険にさらされます。
パフォーマンスの低下: 定期的に修理されていない資産は、一度に故障するだけでなく、数日、数か月、さらには数年にわたって品質が低下します。定期的なメンテナンスを行わずに継続的なストレスにさらされた資産は、最適なレベルで機能する可能性が低くなります。
高いエネルギーコスト: 資産のパフォーマンスが低下すると、資産の効率も低下します。適切にメンテナンスされずに長く稼働する資産は、より多くのエネルギーを消費し、コストが上昇するだけでなく、二酸化炭素排出量の増加にもつながります。
日常業務の一部として複雑な資産に依存している大企業は、事後的なメンテナンスから、よりプロアクティブで予防的、予測的な戦略へと大きく移行していますが、特に初期コストが高くつく小規模な組織では、事後的なメンテナンスが合理的な場合がまだあります。予防または予測戦略は法外です。以下にいくつかの例を示します。
中核事業の一部として車両に依存している多くの組織は、車両の稼働を維持するために事後保全に依存しています。長期的には別の戦略に切り替えることに価値があると考えるかもしれませんが、予防または予知保全戦略を開始するために必要なリソースには手が届かない可能性があります。問題の資産 (車両) は比較的安価で修理が簡単であるため、組織によっては、壊れるまで待って修理するほうが費用対効果が高くなります。
ホスピタリティ業界は、HVAC、洗濯機、エレベーター、ボイラー、キーカード システムなどの多くの資産を管理するために事後保全戦略を展開しています。インフラストラクチャの例と同様に、これらの資産の多くは、目に見える障害の兆候が現れるまで修復できません。たとえば、ゲストが部屋にアクセスできるようにするキーカードは、機能しなくなるまで「機能している」とみなされます。キーカードの修理または交換はコスト効率が高く、従業員が簡単に実行できるため、事後対応のメンテナンス アプローチが最適です。
道路、州間高速道路、橋、地下鉄、鉄道線路、その他の重要な交通インフラ資産の修理に関しては、州および連邦のメンテナンス プログラムのほとんどが事後保全アプローチを採用しています。これは主に、通常の損耗は、故障が発生した後に明らかになるまで、構造物に修復するのが難しいためです。この良い例は、車道の車線を区切る線です。線は、時間の経過と使用によって色褪せるまで塗りつぶすことができません。
より複雑な資産を所有および運用している組織の場合、事後的なメンテナンスはコストがかかり、非効率的になる可能性があります。予防保全や予知保全など、より積極的で包括的な戦略が必要です。
予防保守では、保守記録、チェックリスト、作業指示書、およびパフォーマンス指標を使用して、技術者が資産が故障する前に計画保守を実行する機会を特定できるようにします。機械学習、データ分析、資産健全性モニタリングなどの機能を備えた最新の予防保守プログラムは、保守コストの削減、保守活動の最適化、資産の寿命の延長に役立ちます。
予防保守戦略の多くは、資産の安定性を高め、コンプライアンスを確保し、保守タスクを管理し、生産に影響を与える可能性のある問題を解決するために、 企業資産管理（EAM） アプローチと コンピュータ化保全管理システム（CMMS） のようなメンテナンス・ソフトウェアに依存しています。
予知保全は、資産の状態の継続的な評価と再評価を可能にするリアルタイムの監視機能を備えた予防保守の状態ベースの監視機能を基盤としています。予知保全アプローチでは、センサーがリアルタイムでデータを収集し、AI 対応の EAM および CMMS ソフトウェアに入力され、高度なデータ分析ツールが発生した保守問題を特定、検出し、対処します。
さらに、アルゴリズムを導入して、将来の潜在的な問題を特定し、機器の故障を引き起こす前に対処するのに役立つモデルを作成できます。予知保全プログラムは、資産のダウンタイムを 35 ～ 50% 削減し、資産の寿命を 20 ～ 40% 延ばすことが示されています。 1
EAM と CMMS は両方とも、予防および予知保全戦略において重要な役割を果たします。
エンタープライズ資産管理 (EAM) は、ソフトウェア、システム、サービスを組み合わせて、技術者が資産を戦略的に維持できるようにする資産パフォーマンス管理 (APM) へのアプローチです。現在、パイプラインから超高層ビルに至るまであらゆるものが モノのインターネット (IoT) 経由で接続されており、高度な分析と人工知能 (AI) が EAM にとってますます重要になっています。センサーから収集されたデータは、AI 技術を使用して数秒で分析され、機器が適切に機能しない理由についての洞察が生成されます。
CMMS は重要な資産情報を 1 か所に収集し、保守技術者にとってより有効に活用できるようにします。CMMS の主要なコンポーネントは、重要な資産情報と、資産のメンテナンスをサポートするために必要なリソースを整理するデータベースです。 CMMS ソフトウェアは、製造、輸送、建設、エネルギーなど、さまざまな業界で広く使用されています。
予防保守および予知保守のアプローチを採用すると、先行投資を行う意欲のある組織に多くのメリットがもたらされます。
保守と検査を厳密に体系化することにより、予防保守プログラムと予知保守プログラムにより、資産が完全なライフサイクルを確実に達成できるようにします。
予防および予測メンテナンス プログラムは、資産の稼働時間を増やし、ベンダー管理とワークフロー機能を向上させ、メンテナンス チームの生産性を高めるのに役立ちます。
予防保守と予知保守により、保守リーダーは資産のパフォーマンスと状態をリアルタイムで監視できるため、重要な資産が故障する前に予防保守を実行する機会を見つけることができます。
予防保守と予測保守により、チームは保守に関する意思決定を行う際に、資産の状態だけでなく、リソース、作業員の安全上の問題、セキュリティリスク、予想されるダウンタイムなどの要素も考慮できるようになります。
大規模な組織は、データ管理とストレージの要件が地域ごとにどの程度異なるかを知っています。予防および予知メンテナンスは、ビジネスを行う場所に関係なく、プロセスが確実にコンプライアンスに準拠していることを確認するのに役立ちます。
現在の最も包括的な資産メンテナンス ソリューションには、IoT、AI で強化された分析と監視、クラウド ベースの機能などの高度な技術機能が装備されています。IBM Maximo® Application Suite は 、企業が保守業務を時間指定スケジューリングから、リアルタイムの洞察に基づく状態ベースの予測保守に進化させるのに役立つ、完全に統合されたプラットフォームです。
Maximo Application Suiteの活用でエンタープライズ資産から最大限の価値を引き出せます。統合されたクラウド・ベースの単一のプラットフォームで、AI、IoTと分析を使用してパフォーマンスを最適化し、資産のライフサイクルを拡張し、運用のダウンタイムとコストを削減できます。