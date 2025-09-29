予防保守と予測保守戦略は両方とも、資産の故障を回避するために定期的な保守スケジュールを遵守しますが、事後保守は資産に障害が発生した場合にのみ修理を指示します。資産は、組織にとって有用または価値のあるものとして定義されます。この用語には、インフラストラクチャや設備、資本（お金）、人材などの物理的資産と非物理的資産の両方が含まれます。

予防保守と予知保守はどちらも事前保守戦略とみなされ、複雑な資産を所有し、保守プログラム全体に投資する準備ができている資本がある組織に最適です。一方、事後保守は、故障時に通常のビジネス プロセスを中断しない、低コストで重要ではない資産を保有する組織に最適です。

事後対応型メンテナンスには3つの異なるタイプがあります。

緊急メンテナンス: 緊急メンテナンスは、重要な機器が故障した場合に導入される、計画外の資産メンテナンスの一種です。緊急メンテナンス作業では機器の修理が優先されるため、この戦略では中断や遅延が発生するのが一般的です。

事後メンテナンス: 緊急メンテナンスと同様、事後メンテナンスは、突然修理が必要になった資産に対する計画外の対応です。故障メンテナンスは予想外の性質を持っているため、費用も時間もかかるのが一般的です。

Run-to-Fail メンテナンス: Run-to-Fail メンテナンスは、資産が壊れるまで意図的に実行できるようにするメンテナンス戦略です。場合によっては、交換用資産がすでに購入されており、すぐにインストールできる状態になっている場合があります。この戦略は、長時間生産を停止することなく、迅速に交換または修理できる設備でのみ有効です。