印刷工場で印刷機を操作する労働者。
資産・設備管理

ロックアウト／タグアウト（LOTO）とは

By Mesh Flinders , Ian Smalley
公開日 2026年04月30日

ロックアウト／タグアウト（LOTO）の定義

ロックアウト／タグアウト（LOTO）は、危険な設備が修理前に安全に停止されていることを確認するために、組織が採用している安全手順です。

LOTOは環境・安全衛生（EHS）分野の重要な要素です。職場、地域社会、公共空間など、さまざまな環境における人々の健康と環境の保護に焦点を当てています。

ほとんどの組織では、メンテナンス技術者は、設備の整備前に、通常の保守活動の一環としてLOTOを実施しています。LOTO活動は多岐にわたり、電気回路を遮断するような単純な作業から、油圧および空気圧システムからエネルギーを除去するような、より複雑な手順まで含まれます。

「ロックアウト／タグアウト」という用語は、「ロックアウト」と「タグアウト」と呼ばれる2つの補完的なプラクティスを指します。

  • ロックアウト：回路ブレーカー、バルブ、切断スイッチなどのエネルギー遮断装置に、物理的なロック（通常は南京錠）を取り付けて、確実に電源が遮断されるようにすること。
  • タグアウト：タグアウトデバイスと呼ばれる警告タグを使用して、タグが取り外されるまで誰も機械や設備を操作しないように指示すること。

組織では、メンテナンス、清掃、ツール交換などの通常のオペレーションの一環として、技術者が危険なエネルギーを扱う必要がある場合に、LOTO手順を採用しています。有害なエネルギー源とは、予期せず放出または作動した場合に、労働者の負傷や死亡、設備の損傷を引き起こす可能性のあるあらゆる形態のエネルギーを指します。これには、電気、機械、油圧、空気圧、熱、化学、重力、放射線などが含まれます。

最近のレポートによると、LOTO設備の世界市場は2億6,000万米ドルと評価されましたまた、今後7年間で年平均成長率（CAGR）57％で成長すると予測されています1。OSHAは、LOTO手順により、米国だけでも毎年120人の死亡事故と5万件の負傷事故が防止されると推定しています2

米国では、労働安全衛生局（OSHA）が「有害エネルギーの管理基準（29 CFR 1910.147）」に基づいて、すべてのLOTOプログラムを規制しています。このOSHA規格は、安全トレーニング、ロックアウト／タグアウト手順、定期検査など、エネルギー管理プログラムのすべての要件を定めています。一部のOSHA規制では、タグアウトを単独（ロックアウトなし）で使用することが認められていますが、OSHAの枠組みでは、ロックアウトの方が装置の再作動を物理的に防止できるため、ロックアウトを優先しています。

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ロックアウト／タグアウトはどのように機能しますか？

ロックアウト／タグアウト（LOTO）は、特定の資産やシステムのニーズに合わせて調整できる7つのエネルギー制御の手順で構成されています。ここでは、その各手順について詳しく見ていきます。

1. 準備

シャットダウンを開始する前に、権限のある従業員が設備に含まれるさまざまな危険なエネルギー源を特定します。このステップでは、以下を含む一次エネルギー源と二次エネルギー源の両方を特定する必要があります。

  • 電気設備と遮断器
  • 可動部品を備えた機械設備
  • 油圧および空気圧システム
  • 熱エネルギーまたは化学エネルギー

準備段階では、エンジニアと技術者がこれらのさまざまなエネルギー源に伴うリスクを特定し、それらについて十分に把握することで、修理開始前に完全なエネルギー隔離を確実に行えるようにします。

2. シャットダウン

影響を受けるすべてのエネルギー源を特定して隔離した後、作業員は押しボタンや制御パネルなどの操作装置を使用して設備を安全な状態にします。

シャットダウンを正しく実施することで、作業者はプロセスの後半で安全性を損なうような予期しない起動を防ぐことができます。

3. 隔離

フェーズ3では、切断スイッチ、バルブ、配管システムのブランク・フランジなど、関連するすべてのエネルギー遮断装置が安全に作動していることを確認します。このステップの目的は、設備を潜在的なすべての電源から物理的に遮断することです。

4. 適用

アプリケーション・フェーズでは、権限のある従業員が隔離ポイントに各自の鍵を取り付け、自身の安全をさらに確保します。複数の作業者がいる環境では、LOTO規制により、ハスプやロックボックスを使用したグループ・ロックアウトが認められています。これらの安全ツールには、設備やエネルギー源に対する単一の隔離ポイントを複数の作業者が共有できるようにする複数のロックが含まれています。

このフェーズでは、作業員はタグアウト・デバイスを鍵に取り付け、タグが取り外されるまで設備の電源を切る必要があることを明確に伝えます。

5. リリース

「蓄積エネルギーの放出」フェーズとも呼ばれるリリース・フェーズは、作業員が設備の保守を行う前に設備内にエネルギーが残っていないことを確認するうえで重要です。システムや設備から残留エネルギーが十分に除去されないと、産業現場では怪我や死亡につながる可能性があります。

一部の組織では、放出段階はより大規模なプロセス安全管理（PSM）の実践と結び付けられています。これは、従業員が危険な化学物質を安全に取り扱うことを支援するために設計された、体系的で企業全体にわたるアプローチです。

通常、ステップ5には以下が含まれます。

  • 空気圧ラインまたは油圧ラインから圧力を抜き、システム内に加圧された空気や流体が残っていないことを確認する
  • 電気設備のコンデンサーを放電して残留エネルギーを除去する
  • 加熱されたコンポーネントを冷却し、作業者がやけどを負わないようにする

6. 検証

ステップ6では、権限を与えられた従業員が徹底した点検を行い、システムの電源が完全に遮断され、安全に作業を開始できることを確認します。

多くの場合、このステップには、修理中に予期せぬ通電が発生しないようにするために、デバイスまたは設備を起動しようとする繰り返し作業が含まれます。

7. 再通電

保守技術者が作業を終えると、対象となるシステムまたは設備の電源を再投入し、再起動できます。

権限のある従業員は、すべての鍵とタグを取り外し、人員が設備から離れていることを確認したうえで、システムを再起動し、安全に運転を再開します。

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ロックアウト／タグアウト・プログラムを導入するメリット

ロックアウト／タグアウト（LOTO）手順は、組織が運用上の安全性、コンプライアンス、その他の領域で測定可能な改善を実現するのに役立ちます。ここでは、エンタープライズ・レベルでの最も魅力的なメリットのいくつかを詳しく見ていきます。

  • 職場での負傷および死亡事故の減少：ロックアウト／タグアウト・プログラムは、修理中の予期せぬ起動や有害エネルギーの放出による作業員の負傷や死亡を防ぐのに役立ちます。LOTOは、蓄積されたエネルギーがシステムや装置内に閉じ込められている可能性がある箇所で、保守チームが安全対策を実施し、リスクを根本から排除するのに役立ちます。
  • コンプライアンスの向上：適切なLOTO手順を設備に適用することで、組織はOSHA基準、CFR要件、および自社の設備やシステムを規制するガバナンス・リスク・コンプライアンス（GRC）フレームワークに準拠できます。LOTO手順により、組織はコンプライアンス違反による罰則を回避できるだけでなく、労働者を危険物質から守ることにも役立ちます。
  • 標準化の促進：適切に設計されたLOTOフレームワークの中核機能である効率的なエネルギー管理プログラムは、従業員の業務遂行方法のばらつきを減らすのに役立ちます。適切なトレーニングを行うことで、LOTOは労働者が自分の役割と責任をよりよく理解し、安全手順を確実に順守するのに役立ちます。たとえば、LOTOは、権限を与えられた従業員だけが特定の設備でロックアウト／タグアウトを実施し、影響を受ける従業員もLOTOが実施されていることを明確に理解できるようにするのに役立ちます。
  • 運用規律の強化：LOTOは、シャットダウン手順、エネルギー遮断、機械の動作状態の検証など、既存の運用慣行を強化するのに役立ちます。LOTOは、危険な作業環境を招く、非公式で安全性に欠ける回避策への組織の依存を軽減します。近代的でコンプライアンスに準拠し、確立された慣行へと置き換えていきます。
  • 資産ライフサイクルの延長：ロックアウト／タグアウトは主に作業者の安全を確保するための取り組みですが、資産管理の観点からも価値があります。LOTOは、規律あるエネルギー遮断を徹底し、予期せぬ通電を排除することで、資産の健全性を維持し、資産ライフサイクルの延長に役立ちます。これらはいずれも、資産の損傷やライフサイクルの短縮につながる可能性があります。最新のLOTOプログラムは、時間の経過とともに資産を劣化させる機械的ストレス、電気的障害、およびプロセスによる損傷を軽減します。

ロックアウト／タグアウトの主なユースケース

ロックアウト／タグアウト（LOTO）は、さまざまな業種・業務や職場で使用されており、労働者がシステムや設備内に蓄積された有害なエネルギーに対処しなければならないあらゆる場面で適用されます。

ここでは、その最も一般的なユースケースをいくつか紹介します。

製造業

製造業の現場では、LOTOは生産ライン、ロボティクス、重機を支える保守業務の改善に役立ちます。

産業現場におけるLOTO（ロックアウト／タグアウト）は、産業オペレーションを管理するシステムを保護するために設計された一連の慣行とテクノロジーであるオペレーション・テクノロジー（OT）セキュリティーと密接に関連しています。ツール交換、清掃、修理などの一般的なOT作業では、作業員の安全を確保するために、エネルギーの完全な遮断と予期せぬ通電の排除が必要です。
公益事業

公共事業業界では、技術者がパネル、変圧器、回路ブレーカーなどの電気設備を安全に修理できるよう、LOTO手順が活用されています。

この種の作業では、作業員が電源による重大な危険にさらされないよう、適切なロックアウト手順を厳守する必要があります。
油圧および空気圧システム

油圧および空気圧システムは、加圧された流体を利用して機械を動作させ、機械的な作業を行う流体動力システムの代表的な種類です。油圧システムでは液体を使用し、空気圧システムでは気体を使用します。

LOTO手順は、作業員が保守作業を行う前にシステムの圧力が完全に解放されていることを確認することで、油圧および空気圧システムに蓄積されたエネルギーの放出を防ぐのに役立ちます。
重機

重機（建設現場でよく使用される大型の高エネルギー移動機械）には、有害なエネルギー源が含まれている可能性があり、メンテナンスや保守の前に完全に隔離する必要があります。

LOTOは、重機の安全性を確保し、修理中の作業員が予期せず危険にさらされないようにするのに役立ちます。
ラボ環境

技術者が医療設備、滅菌システム、研究機器を頻繁に扱うラボ環境では、エンジニアや医療スタッフの安全を確保するためにLOTO手順が採用されています。

ラボでは、電気、加圧ガス、真空システム、熱源など、さまざまな種類のエネルギーが組み合わさることで危険が生じます。LOTO手順を適切に確立することで、ラボの作業者はシステムを操作する前に、すべてのシステムがゼロエネルギー状態になっていることを確実に確認できます。

ロックアウト／タグアウト・プログラムの課題

現代のロックアウト／タグアウト（LOTO）プログラムは、その全体的な効果にもかかわらず、依然として重大な課題に直面しています。LOTOの技術者は、危険な見落としにつながり、作業員を直接危険にさらす可能性がある最新のシステムやインフラストラクチャーの複雑さにしばしば直面しています。

ここでは、LOTOの実施を妨げる一般的な課題を詳しく見ていきます。

  • インフラストラクチャーの複雑化：インダストリー4.0の進展に伴い、現代の産業システムはこれまで以上に多くのコンポーネントが相互接続されるようになっています。人工知能（AI）モノのインターネット（IoT）は、職場に大きな機能向上と効率化をもたらしましたが、その一方で、有害エネルギー源を完全に遮断することを難しくする複雑さも生み出しています。
  • ヒューマンエラー：最新の技術を取り入れたLOTO手順であっても、ヒューマンエラー（人為的ミス）の影響を受ける可能性があります。手順の省略、ロックアウト／タグアウト・デバイスの不適切な取り扱い、エネルギー管理手順を厳格に順守しないことなどは、ヒューマンエラーによってシステム全体が危険にさらされる例です。
  • 不適切なトレーニング：LOTO手順に関する不適切なトレーニングは、LOTOプログラムを構築する際の最大のリスク要因の1つです。ロックアウト／タグアウト・トレーニングには多くのリソースが必要となるため、企業は十分な規模で実施することに苦労することがよくあります。リーダーは、権限を与えられた従業員と影響を受ける従業員の双方が、予期しない起動に伴う責任とリスクを十分に理解していることを確認する必要があります。
  • プログラムのメンテナンス：LOTOプログラムが効果を発揮するには、定期的に更新および保守する必要があります。設備と同様に、LOTOプロセスも時間の経過とともに変化するため、ロックアウト／タグアウト手順を定期的に見直さなければ、その有効性が失われるおそれがあります。LOTOの慣行が古くなっていると、不適切な管理方法につながり、作業者のリスクが高まる可能性があります。
  • 定期検査：LOTOの実施を規定するOSHA基準では、認証要件の一環として、すべての手順を定期的に点検およびレビューすることが義務付けられています。雇用主と組織は、各エネルギー管理手順を毎年点検する必要があり、OSHA検査官は、権限を与えられた従業員が必要な手順を実施している様子を確認し、各手順が適切に実施されていることを検証しなければなりません。
Mesh Flinders

Staff Writer

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Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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