ロックアウト／タグアウト（LOTO）とは

ロックアウト／タグアウト（LOTO）は、危険な設備が修理前に安全に停止されていることを確認するために、組織が採用している安全手順です。
LOTOは環境・安全衛生（EHS）分野の重要な要素です。職場、地域社会、公共空間など、さまざまな環境における人々の健康と環境の保護に焦点を当てています。
ほとんどの組織では、メンテナンス技術者は、設備の整備前に、通常の保守活動の一環としてLOTOを実施しています。LOTO活動は多岐にわたり、電気回路を遮断するような単純な作業から、油圧および空気圧システムからエネルギーを除去するような、より複雑な手順まで含まれます。
「ロックアウト／タグアウト」という用語は、「ロックアウト」と「タグアウト」と呼ばれる2つの補完的なプラクティスを指します。
組織では、メンテナンス、清掃、ツール交換などの通常のオペレーションの一環として、技術者が危険なエネルギーを扱う必要がある場合に、LOTO手順を採用しています。有害なエネルギー源とは、予期せず放出または作動した場合に、労働者の負傷や死亡、設備の損傷を引き起こす可能性のあるあらゆる形態のエネルギーを指します。これには、電気、機械、油圧、空気圧、熱、化学、重力、放射線などが含まれます。
最近のレポートによると、LOTO設備の世界市場は2億6,000万米ドルと評価されましたまた、今後7年間で年平均成長率（CAGR）57％で成長すると予測されています1。OSHAは、LOTO手順により、米国だけでも毎年120人の死亡事故と5万件の負傷事故が防止されると推定しています2。
米国では、労働安全衛生局（OSHA）が「有害エネルギーの管理基準（29 CFR 1910.147）」に基づいて、すべてのLOTOプログラムを規制しています。このOSHA規格は、安全トレーニング、ロックアウト／タグアウト手順、定期検査など、エネルギー管理プログラムのすべての要件を定めています。一部のOSHA規制では、タグアウトを単独（ロックアウトなし）で使用することが認められていますが、OSHAの枠組みでは、ロックアウトの方が装置の再作動を物理的に防止できるため、ロックアウトを優先しています。
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ロックアウト／タグアウト（LOTO）は、特定の資産やシステムのニーズに合わせて調整できる7つのエネルギー制御の手順で構成されています。ここでは、その各手順について詳しく見ていきます。
シャットダウンを開始する前に、権限のある従業員が設備に含まれるさまざまな危険なエネルギー源を特定します。このステップでは、以下を含む一次エネルギー源と二次エネルギー源の両方を特定する必要があります。
準備段階では、エンジニアと技術者がこれらのさまざまなエネルギー源に伴うリスクを特定し、それらについて十分に把握することで、修理開始前に完全なエネルギー隔離を確実に行えるようにします。
影響を受けるすべてのエネルギー源を特定して隔離した後、作業員は押しボタンや制御パネルなどの操作装置を使用して設備を安全な状態にします。
シャットダウンを正しく実施することで、作業者はプロセスの後半で安全性を損なうような予期しない起動を防ぐことができます。
フェーズ3では、切断スイッチ、バルブ、配管システムのブランク・フランジなど、関連するすべてのエネルギー遮断装置が安全に作動していることを確認します。このステップの目的は、設備を潜在的なすべての電源から物理的に遮断することです。
アプリケーション・フェーズでは、権限のある従業員が隔離ポイントに各自の鍵を取り付け、自身の安全をさらに確保します。複数の作業者がいる環境では、LOTO規制により、ハスプやロックボックスを使用したグループ・ロックアウトが認められています。これらの安全ツールには、設備やエネルギー源に対する単一の隔離ポイントを複数の作業者が共有できるようにする複数のロックが含まれています。
このフェーズでは、作業員はタグアウト・デバイスを鍵に取り付け、タグが取り外されるまで設備の電源を切る必要があることを明確に伝えます。
「蓄積エネルギーの放出」フェーズとも呼ばれるリリース・フェーズは、作業員が設備の保守を行う前に設備内にエネルギーが残っていないことを確認するうえで重要です。システムや設備から残留エネルギーが十分に除去されないと、産業現場では怪我や死亡につながる可能性があります。
一部の組織では、放出段階はより大規模なプロセス安全管理（PSM）の実践と結び付けられています。これは、従業員が危険な化学物質を安全に取り扱うことを支援するために設計された、体系的で企業全体にわたるアプローチです。
通常、ステップ5には以下が含まれます。
ステップ6では、権限を与えられた従業員が徹底した点検を行い、システムの電源が完全に遮断され、安全に作業を開始できることを確認します。
多くの場合、このステップには、修理中に予期せぬ通電が発生しないようにするために、デバイスまたは設備を起動しようとする繰り返し作業が含まれます。
保守技術者が作業を終えると、対象となるシステムまたは設備の電源を再投入し、再起動できます。
権限のある従業員は、すべての鍵とタグを取り外し、人員が設備から離れていることを確認したうえで、システムを再起動し、安全に運転を再開します。
ロックアウト／タグアウト（LOTO）手順は、組織が運用上の安全性、コンプライアンス、その他の領域で測定可能な改善を実現するのに役立ちます。ここでは、エンタープライズ・レベルでの最も魅力的なメリットのいくつかを詳しく見ていきます。
ロックアウト／タグアウト（LOTO）は、さまざまな業種・業務や職場で使用されており、労働者がシステムや設備内に蓄積された有害なエネルギーに対処しなければならないあらゆる場面で適用されます。
ここでは、その最も一般的なユースケースをいくつか紹介します。
製造業の現場では、LOTOは生産ライン、ロボティクス、重機を支える保守業務の改善に役立ちます。
産業現場におけるLOTO（ロックアウト／タグアウト）は、産業オペレーションを管理するシステムを保護するために設計された一連の慣行とテクノロジーであるオペレーション・テクノロジー（OT）セキュリティーと密接に関連しています。ツール交換、清掃、修理などの一般的なOT作業では、作業員の安全を確保するために、エネルギーの完全な遮断と予期せぬ通電の排除が必要です。
公共事業業界では、技術者がパネル、変圧器、回路ブレーカーなどの電気設備を安全に修理できるよう、LOTO手順が活用されています。
この種の作業では、作業員が電源による重大な危険にさらされないよう、適切なロックアウト手順を厳守する必要があります。
油圧および空気圧システムは、加圧された流体を利用して機械を動作させ、機械的な作業を行う流体動力システムの代表的な種類です。油圧システムでは液体を使用し、空気圧システムでは気体を使用します。
LOTO手順は、作業員が保守作業を行う前にシステムの圧力が完全に解放されていることを確認することで、油圧および空気圧システムに蓄積されたエネルギーの放出を防ぐのに役立ちます。
重機（建設現場でよく使用される大型の高エネルギー移動機械）には、有害なエネルギー源が含まれている可能性があり、メンテナンスや保守の前に完全に隔離する必要があります。
LOTOは、重機の安全性を確保し、修理中の作業員が予期せず危険にさらされないようにするのに役立ちます。
技術者が医療設備、滅菌システム、研究機器を頻繁に扱うラボ環境では、エンジニアや医療スタッフの安全を確保するためにLOTO手順が採用されています。
ラボでは、電気、加圧ガス、真空システム、熱源など、さまざまな種類のエネルギーが組み合わさることで危険が生じます。LOTO手順を適切に確立することで、ラボの作業者はシステムを操作する前に、すべてのシステムがゼロエネルギー状態になっていることを確実に確認できます。
現代のロックアウト／タグアウト（LOTO）プログラムは、その全体的な効果にもかかわらず、依然として重大な課題に直面しています。LOTOの技術者は、危険な見落としにつながり、作業員を直接危険にさらす可能性がある最新のシステムやインフラストラクチャーの複雑さにしばしば直面しています。
ここでは、LOTOの実施を妨げる一般的な課題を詳しく見ていきます。
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1 Lockout Tagout Equipment Market Overview（ロックアウト／タグアウト設備市場の概要）、世界市場統計、2022～2024年
2 OSHAファクトシート（ロックアウト／タグアウト）、労働安全衛生局、2022年