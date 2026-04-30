ロックアウト／タグアウト（LOTO）とは

LOTOは環境・安全衛生（EHS）分野の重要な要素です。職場、地域社会、公共空間など、さまざまな環境における人々の健康と環境の保護に焦点を当てています。

ほとんどの組織では、メンテナンス技術者は、設備の整備前に、通常の保守活動の一環としてLOTOを実施しています。LOTO活動は多岐にわたり、電気回路を遮断するような単純な作業から、油圧および空気圧システムからエネルギーを除去するような、より複雑な手順まで含まれます。

「ロックアウト／タグアウト」という用語は、「ロックアウト」と「タグアウト」と呼ばれる2つの補完的なプラクティスを指します。

ロックアウト： 回路ブレーカー、バルブ、切断スイッチなどのエネルギー遮断装置に、物理的なロック（通常は南京錠）を取り付けて、確実に電源が遮断されるようにすること。

回路ブレーカー、バルブ、切断スイッチなどのエネルギー遮断装置に、物理的なロック（通常は南京錠）を取り付けて、確実に電源が遮断されるようにすること。 タグアウト：タグアウトデバイスと呼ばれる警告タグを使用して、タグが取り外されるまで誰も機械や設備を操作しないように指示すること。

組織では、メンテナンス、清掃、ツール交換などの通常のオペレーションの一環として、技術者が危険なエネルギーを扱う必要がある場合に、LOTO手順を採用しています。有害なエネルギー源とは、予期せず放出または作動した場合に、労働者の負傷や死亡、設備の損傷を引き起こす可能性のあるあらゆる形態のエネルギーを指します。これには、電気、機械、油圧、空気圧、熱、化学、重力、放射線などが含まれます。

最近のレポートによると、LOTO設備の世界市場は2億6,000万米ドルと評価されましたまた、今後7年間で年平均成長率（CAGR）57％で成長すると予測されています1。OSHAは、LOTO手順により、米国だけでも毎年120人の死亡事故と5万件の負傷事故が防止されると推定しています2。

米国では、労働安全衛生局（OSHA）が「有害エネルギーの管理基準（29 CFR 1910.147）」に基づいて、すべてのLOTOプログラムを規制しています。このOSHA規格は、安全トレーニング、ロックアウト／タグアウト手順、定期検査など、エネルギー管理プログラムのすべての要件を定めています。一部のOSHA規制では、タグアウトを単独（ロックアウトなし）で使用することが認められていますが、OSHAの枠組みでは、ロックアウトの方が装置の再作動を物理的に防止できるため、ロックアウトを優先しています。