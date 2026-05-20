他の保全管理手法とは異なり、故障保全には、設備の故障を未然に防ぐことを目的とした定期的な保全や日常的な保全活動は含まれません。
故障保全プログラムにおいて設備が故障した場合、修理技術者が問題を診断し、作業指示書を作成します。他の保全手法がリアルタイムの状況監視（CBM）や予測分析を利用するのに対し、故障保全は完全にイベント駆動型であり、設備が故障した後にのみ保全作業が始まります。
故障保全は、設備管理の最も古く、最も単純な手法の一つであり、現在でも多くの業界で広く利用されています。工業環境、倉庫、医療施設、公益事業インフラ、輸送車両はすべて、保全戦略の要として故障保全方式を採用しています。最近の報告によると、工業環境だけでも、故障保全を主な戦略としているのは保全チームの38%に上ります。1
故障保全は、予期せぬダウンタイムや緊急保全と関連付けられることが多いものの、戦略的に活用すれば非常に効果的な手段となり得ます。優秀な保全チームは、最も重要な設備に対しては予防保全プログラムを採用し、重要度の低い設備については故障保全を行っています。
コンピューター化保全管理システム（CMMS）は、最新の保全プログラムのさまざまな側面を自動化および強化するために設計されたソフトウェア・ソリューションです。人工知能（AI）、機械学習（ML）、モノのインターネット（IoT）の台頭により、CMMSツールは多くの保全戦略の中心となっています。
故障保全プログラムにおけるCMMSソフトウェアは、故障まで使用する保全計画の対象設備と、他の保全方式を使った定期保全が必要な設備を追跡します。
CMMSツールによって改善できる故障保全活動の一部を以下に示します。
故障保全は是正保全と呼ばれる別のタイプの保全と密接に関連していますが、両者には重要な違いがあります。
故障保全は設備が故障した場合にのみ必要となりますが、是正保全は設備のライフサイクル全体を通して実施することができます。また、是正保全は通常、故障保全を必要とする設備よりも修理の必要性がそれほど深刻ではない設備を対象とします。最後に、故障保全とは異なり、是正保全では計画外ダウンタイムがほとんど発生しません。
これらの手法はどちらも、予防保全と予知保全の施策を取り入れ、設備の故障を未然に防ぐことを目的とした保全戦略である、先回り保全とは大きく異なります。
故障保全プロセスは、他のより高度なタイプの保全と比べて比較的単純です。ここでは、各ステップを詳しく見ていきます。
オペレーターが故障した設備を特定すると、故障保全修理が開始されます。
技術者は問題を詳細に診断し、故障を文書化します。通常はCMMSツールを使用して作業指示書を作成し、保全チームに問題を詳細に説明します。
損傷した設備の重要度に応じて、保全チームは緊急保全手順を使用してすぐに修理を行うか、後で修理をスケジュール設定するかを決める必要があります。
設備の重要性の評価は、故障保全の最も重要な部分の一つです。重要性の低い設備が故障した場合でも、多くの設備は中断することなく稼働し続けることができるからです。例えば、保管設備の電球が切れた後に交換しても、中核となるビジネスの運営にリスクはほとんど、あるいはまったくないため、電球は通常、故障後保全手法を使って保全されます。
設備を再び使用する前に、技術者はその機能を徹底的にテストして記録し、適切に機能していることを確認するために、修理前後の保全データを評価します。
CMMSツールは、オペレーターがパターンを特定して、計画外ダウンタイムを回避できるように、設備の性能履歴を収集および分析して、この段階における今後の保全手法を最適化します。
故障保全には、計画外故障保全と計画故障保全の2つの主要なタイプがあります。組織は効果的な保全戦略を構築するには、それぞれを深く理解する必要があります。
ほとんどの保全計画では、計画外保全を事後保全の一形態として分類し、修理による設備のダウンタイム・コストが設備の故障コストを上回る場合に戦略的に使用します。
成功している保全プログラムでは、機器が予期せず故障し、即時の対応が必要な場合にのみ、計画外故障保全を使用します。緊急修理の状況では、設備が故障する前に技術者が警告をほとんど、あるいはまったく受けないことが多いため、保全チームは迅速に対応し、ダウンタイムを最小限に抑えられるように訓練を受ける必要があります。
緊急保全手順に、シャットダウンや残業のための作業費用、急な予備部品の調達が含まれる場合、コストがかさむ可能性があります。最も混乱を招くのは、緊急修理が、組織がコア・ビジネスに必要な製造工場のベルトコンベアなどの重要設備に影響を与えた場合です。
計画外ダウンタイムによって修理コストが増加し、業務が中断する可能性が高くなるため、保全チームは故障保全活動と、先回り保全、予防保全、予知保全の手法とのバランスを取る必要があります。
計画故障保全は、計画事後保全とも呼ばれ、計画外故障保全よりも戦略的でコスト効率が高くなります。
計画的手法を使用することで、組織は重要度の低い設備を故障するまで稼働させます。これは事前に修理を行うよりも費用対効果が高いためです。この保全手法は、組織の収益に影響を与えない低コストで重要度の低い設備に対して最も効果的です。
計画故障保全は、不要な保全作業を削減し、重要な設備に対してリソースをより適切に割り当てるのに役立ちます。ただし、計画外保全よりも多くの調整が必要となるため、成熟度の低い組織にとっては障壁となる可能性があります。
計画的手法の保全スケジュールには、故障が安全上のリスクやより大きな業務の中断を引き起こさないようにするための定期点検を含める必要があります。さらに、技術者は、どの設備が低コストな故障後保全に適しているかを評価し、決定できるCMMSソフトウェア・ツールに精通している必要があります。
故障保全は、ダウンタイムや頻繁な業務中断を引き起こすという評判があるにもかかわらず、正しく使用すれば依然として効果的な手段となり得ます。
そのメリットのいくつかを詳しく見てみましょう。
バランスの取れた保全戦略において、故障保全は効果的なツールとなり得ますが、組織が認識しておくべき重大なリスクもあります。
それらの欠点にもかかわらず、現代の保全業務は、全体的な保全戦略の重要な側面で依然として故障保全に依存しています。
さまざまな業界における故障保全の例をいくつか示します。
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1 「25 Maintenance Stats You Need for 2026」MaintainX、2025年10月17日
2 「Industrial downtime costs up to $500,000 per hour and can happen every week」ABB and Sapio Research、2025年10月14日