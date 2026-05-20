計画故障保全は、計画事後保全とも呼ばれ、計画外故障保全よりも戦略的でコスト効率が高くなります。

計画的手法を使用することで、組織は重要度の低い設備を故障するまで稼働させます。これは事前に修理を行うよりも費用対効果が高いためです。この保全手法は、組織の収益に影響を与えない低コストで重要度の低い設備に対して最も効果的です。

計画故障保全は、不要な保全作業を削減し、重要な設備に対してリソースをより適切に割り当てるのに役立ちます。ただし、計画外保全よりも多くの調整が必要となるため、成熟度の低い組織にとっては障壁となる可能性があります。

計画的手法の保全スケジュールには、故障が安全上のリスクやより大きな業務の中断を引き起こさないようにするための定期点検を含める必要があります。さらに、技術者は、どの設備が低コストな故障後保全に適しているかを評価し、決定できるCMMSソフトウェア・ツールに精通している必要があります。