MROスペアパーツの最適化

エネルギー、ユーティリティー、プロセス製造などの資産集約型業界の管理者の多くは、インベントリーを管理する際に繊細な綱渡りを行っています。適切なバランスを見つけることは、メンテナンス・リペア・オペレーション（MRO）の取り組み、特にそれらをサポートするスペアパーツを確実に成功させるために重要です。

どのような点にリスクが潜んでいるのでしょうか？

MROプロセスが予防保守、サービスの障害、シャットダウンのオーバーホールに対処する場合でも、望ましい成果は同じです。つまり、サービス・レベルの向上、安全かつ持続可能な機能の実現、効率的な運用、計画外のコストのかかるダウンタイムの削減です。

最近のレポートによると、製造のダウンタイムによるコストは、2021年から2022年にかけて大幅に増加し、フォーチュン誌が選ぶ世界トップ500位の企業は年間売上高の11%を失っており、これは2019年から2020年にかけて8,640億米ドル増加し、1.5兆米ドル近くに上っています1

別の調査では、次のことが明らかになりました。

揺れる振り子

MROにおけるスペアパーツのインベントリーは、特定の品目からより基本的な供給品まで、業界や設備によって異なります。これらの供給品には、タービン、発電機、変圧器、暖房、換気、空調システムなどの大型インフラ設備から、ギア、グリース、モップなどの小規模な用品まで、あらゆるものが含まれます。拡大するインダストリー4.0規制への準拠、デジタル・トランスフォーメーションの進行、コスト削減の必要性などの圧力により、多くの資産集約型企業がインベントリーの最適化を優先しています。

時間をかけて、インベントリー管理者はさまざまなアプローチをテストして、組織に最適なものを決定してきました。

長年にわたり、企業はインベントリーを管理し、保有コストを最小限に抑えるための最も論理的なアプローチとしてジャストインタイム・オペレーションを支持してきました。しかし、パンデミックや地域固有の問題による世界的なサプライチェーンの最近の混乱は、多くの企業の不意を突いています。

オペレーションに必要なスペアパーツがすぐに入手できない場合、設備のダウンタイムや在庫切れを招くことが頻繁に起こりました。過去においてもこの方法では、パーツの品質に関する懸念に加え、速達や出荷に追加コストがかかることがよくありました。

IDCがスプレッドシート、Eメール、共有フォルダー、不確実なアプローチを使用してスペアパーツのインベントリーを管理している企業の37％を調査した結果を考慮すると、この慣行には想定以上のリスクが伴うことが明らかになりました2。予測が正確でない場合、事後対応型のアプローチの採用は効率が低下する可能性があります。

次に、ジャストインケースのアプローチについて検討してみましょう。一部の管理者は、過去に遅延やその他のマイナスの結果があったことから、スペアパーツを過剰に在庫することを選択します。安全在庫を維持することは有益ですが、過剰在庫はコストが発生し、管理に多大な時間を要します。資産に重要度と優先度が十分割り当てられていないと、棚に陳腐化する可能性のある不要なパーツが蓄積されるリスクがあります。これにより、インベントリー削減のための継続的な支出サイクルが始まります。

適切なバランスを見つけることのメリット

したがって、ジャストインタイム・アプローチとジャストインケース・アプローチの両方の欠点を考慮すると、ビジネス・オペレーションを維持するために適切な材料を確保しながら、チームに必要なものを適切に提供できる理想的なバランスを見つけることが目標になります。

これは単に理論上の話ではなく、MROにおけるスペアパーツと材料需要のバランスをとることにはメリットがあります。多くの組織では、これらの必要な手順を実行するためのリソースや知識が不足していますが、実行できる組織は次のように報告しています3

  • 50%のパーツに関連する計画外のダウンタイム削減
  • 40%のインベントリー・コスト削減
  • 35%の保守予算削減
  • 25%のサービス・レベル向上

適切なバランスを達成する方法

答えを簡単に言うとすれば、リアルタイムでデータを収集・分析・処理することで、オペレーションでリアルタイムの価値を生み出すことです。言うは易く行うは難しでしょうか？スプレッドシート、物理的な資産カウント、または状況監視のみに依存している場合は確かに困難です。

次の質問について考えてみましょう。

  1. 統計分析、処方的分析、最適化アルゴリズムを組み合わせたプラットフォームはありますか？
  2. コスト、重要度、使用率、実績リードタイムなどの主要なパラメーターを使用して、企業資産管理、企業資源計画（ERP）、顧客関係管理、センサー・テクノロジーなどのすべてのシステムからデータをセグメント化できますか？
  3. トランザクション型ERPシステムに依存している場合、資産集約型業界向けにSAPが提供する重要な分析とレポート機能の必要性を認識していながら、そのギャップを見逃していませんか？
  4. 履歴データ・モジュールを確認できますか？
  5. 平均価格、継承品目、その他の基準に基づいてインベントリー価値を調べるベースライン分析を実行していますか？
  6. What-ifシナリオを実行して、選択肢を可視化できますか？
  7. 断続的で変動する需要予測の改善に特化したアルゴリズムはありますか？
  8. 作業キューを使用して作業をグループ化して優先順位を付け、組織のエリアやデータセットごとに進行状況を監視できますか？

人工知能（AI）は、すでに多くのインベントリー管理者の計画に組み込まれていますが、最新のテクノロジーの反復に注目する価値があります。生成AIは、次のような主要なデータ領域で強力なサポートを提供する可能性を秘めています。

  • 重複を減らし、外れ値をフラグ付けするためのマスターデータ・クレンジング
  • 分類と材料属性を強化するためのマスターデータの充実化
  • データのスコアリング、優先順位付け、自動検証を改善するためのマスターデータ品質

最適化の詳細はこちら

IBM® MRO Inventory Optimizationは、パフォーマンスの正確かつ詳細な全体像を提供することで、MROインベントリーの最適化を支援します。この柔軟でスケーラブルなソリューションは、MROインベントリーをインテリジェントに最適化するために、高度なアルゴリズムと分析を駆使して膨大な量のMROインベントリー・データを収集、保存、分析するように設計された、完全に管理されたクラウド・インベントリー・プラットフォームです。

IBMサプライチェーン・コンサルティング・サービスはまた、クライアントが回復力のあり、機敏で持続可能なエンドツーエンドのサプライチェーンを将来に向けて構築することで、サプライチェーン管理を強化できます。

脚注
  1. Siemens社、「The True Cost of Downtime 2022
  2. 2022年6月、IDC SaaS Path Survey、#US49286022
  3. IBM社内の顧客データの分析に基づきます。結果は異なる場合があります。
