MROスペアパーツの最適化

エネルギー、ユーティリティー、プロセス製造などの資産集約型業界の管理者の多くは、インベントリーを管理する際に繊細な綱渡りを行っています。適切なバランスを見つけることは、メンテナンス・リペア・オペレーション（MRO）の取り組み、特にそれらをサポートするスペアパーツを確実に成功させるために重要です。
MROプロセスが予防保守、サービスの障害、シャットダウンのオーバーホールに対処する場合でも、望ましい成果は同じです。つまり、サービス・レベルの向上、安全かつ持続可能な機能の実現、効率的な運用、計画外のコストのかかるダウンタイムの削減です。
最近のレポートによると、製造のダウンタイムによるコストは、2021年から2022年にかけて大幅に増加し、フォーチュン誌が選ぶ世界トップ500位の企業は年間売上高の11%を失っており、これは2019年から2020年にかけて8,640億米ドル増加し、1.5兆米ドル近くに上っています1。
別の調査では、次のことが明らかになりました。
MROにおけるスペアパーツのインベントリーは、特定の品目からより基本的な供給品まで、業界や設備によって異なります。これらの供給品には、タービン、発電機、変圧器、暖房、換気、空調システムなどの大型インフラ設備から、ギア、グリース、モップなどの小規模な用品まで、あらゆるものが含まれます。拡大するインダストリー4.0規制への準拠、デジタル・トランスフォーメーションの進行、コスト削減の必要性などの圧力により、多くの資産集約型企業がインベントリーの最適化を優先しています。
時間をかけて、インベントリー管理者はさまざまなアプローチをテストして、組織に最適なものを決定してきました。
長年にわたり、企業はインベントリーを管理し、保有コストを最小限に抑えるための最も論理的なアプローチとしてジャストインタイム・オペレーションを支持してきました。しかし、パンデミックや地域固有の問題による世界的なサプライチェーンの最近の混乱は、多くの企業の不意を突いています。
オペレーションに必要なスペアパーツがすぐに入手できない場合、設備のダウンタイムや在庫切れを招くことが頻繁に起こりました。過去においてもこの方法では、パーツの品質に関する懸念に加え、速達や出荷に追加コストがかかることがよくありました。
IDCがスプレッドシート、Eメール、共有フォルダー、不確実なアプローチを使用してスペアパーツのインベントリーを管理している企業の37％を調査した結果を考慮すると、この慣行には想定以上のリスクが伴うことが明らかになりました2。予測が正確でない場合、事後対応型のアプローチの採用は効率が低下する可能性があります。
次に、ジャストインケースのアプローチについて検討してみましょう。一部の管理者は、過去に遅延やその他のマイナスの結果があったことから、スペアパーツを過剰に在庫することを選択します。安全在庫を維持することは有益ですが、過剰在庫はコストが発生し、管理に多大な時間を要します。資産に重要度と優先度が十分割り当てられていないと、棚に陳腐化する可能性のある不要なパーツが蓄積されるリスクがあります。これにより、インベントリー削減のための継続的な支出サイクルが始まります。
したがって、ジャストインタイム・アプローチとジャストインケース・アプローチの両方の欠点を考慮すると、ビジネス・オペレーションを維持するために適切な材料を確保しながら、チームに必要なものを適切に提供できる理想的なバランスを見つけることが目標になります。
これは単に理論上の話ではなく、MROにおけるスペアパーツと材料需要のバランスをとることにはメリットがあります。多くの組織では、これらの必要な手順を実行するためのリソースや知識が不足していますが、実行できる組織は次のように報告しています3。
答えを簡単に言うとすれば、リアルタイムでデータを収集・分析・処理することで、オペレーションでリアルタイムの価値を生み出すことです。言うは易く行うは難しでしょうか？スプレッドシート、物理的な資産カウント、または状況監視のみに依存している場合は確かに困難です。
次の質問について考えてみましょう。
人工知能（AI）は、すでに多くのインベントリー管理者の計画に組み込まれていますが、最新のテクノロジーの反復に注目する価値があります。生成AIは、次のような主要なデータ領域で強力なサポートを提供する可能性を秘めています。
