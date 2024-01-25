MROスペアパーツの最適化

MROにおけるスペアパーツのインベントリーは、特定の品目からより基本的な供給品まで、業界や設備によって異なります。これらの供給品には、タービン、発電機、変圧器、暖房、換気、空調システムなどの大型インフラ設備から、ギア、グリース、モップなどの小規模な用品まで、あらゆるものが含まれます。拡大するインダストリー4.0規制への準拠、デジタル・トランスフォーメーションの進行、コスト削減の必要性などの圧力により、多くの資産集約型企業がインベントリーの最適化を優先しています。

時間をかけて、インベントリー管理者はさまざまなアプローチをテストして、組織に最適なものを決定してきました。

長年にわたり、企業はインベントリーを管理し、保有コストを最小限に抑えるための最も論理的なアプローチとしてジャストインタイム・オペレーションを支持してきました。しかし、パンデミックや地域固有の問題による世界的なサプライチェーンの最近の混乱は、多くの企業の不意を突いています。

オペレーションに必要なスペアパーツがすぐに入手できない場合、設備のダウンタイムや在庫切れを招くことが頻繁に起こりました。過去においてもこの方法では、パーツの品質に関する懸念に加え、速達や出荷に追加コストがかかることがよくありました。

IDCがスプレッドシート、Eメール、共有フォルダー、不確実なアプローチを使用してスペアパーツのインベントリーを管理している企業の37％を調査した結果を考慮すると、この慣行には想定以上のリスクが伴うことが明らかになりました2。予測が正確でない場合、事後対応型のアプローチの採用は効率が低下する可能性があります。

次に、ジャストインケースのアプローチについて検討してみましょう。一部の管理者は、過去に遅延やその他のマイナスの結果があったことから、スペアパーツを過剰に在庫することを選択します。安全在庫を維持することは有益ですが、過剰在庫はコストが発生し、管理に多大な時間を要します。資産に重要度と優先度が十分割り当てられていないと、棚に陳腐化する可能性のある不要なパーツが蓄積されるリスクがあります。これにより、インベントリー削減のための継続的な支出サイクルが始まります。