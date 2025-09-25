状態ベース保守 (CBM) は、資産または機器の監視に基づいて保守作業がいつ必要かを判断する予防保守戦略です。

CBM では、センサーやその他の監視装置を使用して、装置のパフォーマンスに関するデータを収集します。アルゴリズム、機械学習、AI を使用して収集されたデータが分析され、メンテナンスの問題を示す可能性のあるパターンや異常が特定されます。

これまで企業は、固定スケジュールまたは機器の故障時にのみメンテナンスを実施していたため、多くの場合、費用がかかり非効率的なメンテナンス作業 (つまり、予期せぬダウンタイムや緊急修理) が発生していました。ただし、状態ベースのメンテナンスは、メンテナンス管理に対する新しい、より高度なアプローチを提供します。

CBM は、事前に決められたスケジュールでメンテナンスを実行したり、機器の故障を待ったりするのではなく、リアルタイムのデータを使用してメンテナンスのニーズを特定し、より効率的でコスト効率の高いメンテナンス実践を可能にします。