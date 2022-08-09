計画保守と計画外保守、スペア・パーツの在庫戦略への影響

保守活動の80％を効果的に計画およびスケジュールしている場合は、計画された部品が規定のリード・タイム内に発注され、入手可能になるはずです。適切な計画を立てることで、スペア・パーツの需要が明確になり、計画的な作業のために在庫を確保する必要がなくなります。計画を立てることで、スペア・パーツの在庫、保守、管理の必要性が減ります。したがって、計画外の作業の20％をカバーするのに十分な部品を在庫しておく必要があります。

計画的および計画外の保守に対してスペア・パーツの購入を追跡することが重要です。企業は、計画作業率の80％を達成することに加えて、計画期間がサプライヤーのリード・タイムに適切に対応しているかどうかを考慮する必要があります。部品が時間内に納入できない場合、保守担当者は安全在庫を使用してオペレーションを継続することを余儀なくされます。計画的な保守のために安全在庫がなくなると、緊急事態が発生したときにオペレーションが危険にさらされます。在庫切れが発生すると多くの場合、在庫レベルが増加し、その結果、保守予算の増加、利益率の低下、スペース要件の増加、余剰の出現という波及効果が生じます。今日の余剰は明日の潜在的な無駄につながります。

計画担当者が、合計リード・タイム（請求から注文までの時間、サプライヤーの加重平均時間、配達時間を含む）を計算するインベントリー最適化ツールにアクセスできることが重要です。合計リード・タイムを可視化することで、計画担当者は計画された保守を完全に実行し、リード・タイム枠内で適切な部品を利用できるようになります。計画が効果的でない場合、在庫最適化ツールを使用したとしても、最終的にはより多くの在庫を長期にわたって保有することになります。予測アルゴリズムは、必要に応じて計画して調達するのではなく、すべての消費（計画外および計画）を含めるように戦略を調整し、計画外作業の20％に適切な在庫レベルを維持します。このやり方は時間が経つにつれて、より多くの適時を逸した無駄な在庫を生み出します。

必要な部品の合計リード・タイムを把握することで、保守計画を効果的に保つことができます。計画外の緊急作業に備えて在庫を確保することで、在庫を最適化します。保守活動の固有の要件に合わせて設計されたインベントリー最適化ツールを見つけると、成功を確実にするための適切な測定を実施できるようになります。