計画保守と計画外保守、スペア・パーツの在庫戦略への影響

数年前、ある化学工場で保守技術者が急いでポンプの修理を行いました。必要な修理部品を入手できなかったため、技術者は類似した別の部品を使用して計画外の保守を行いました。しかし、ポンプの構造材料がポンプの運転に耐えられるものではなかったため、ポンプのケースが破裂し、1,300度の石油が大気中に放出されました。
幸運なことに、その化学工場は環境被害を軽減することができ、生命を脅かす事故が発生したときには工場のすぐ近くには誰もいませんでした。しかし、この事故は深刻な警鐘となりました。工場は、適切な部品が近くにあることをただ願うだけではいけなかったのです。在庫を維持し、修理を行うための効果的な戦略が必要でした。
多くのメンテナンス技術者は、オペレーション中断後に生産を再開し稼働させることに多大なプレッシャーを感じます。残念なことに、この負担のせいで、緊急修理を完了するために有害な近道をとってしまう可能性があります。故障に伴うリスクは金銭的なものであることが多いですが、保守在庫が不十分な場合は、環境や安全のリスクを引き起こす可能性もあります。
保守の有効性は、計画的保守と故障保守の比率として表現できます。計画的保守は、計画されたすべての活動（PM、PdM、是正など）で構成されますが、故障保守は、緊急作業、事後対応作業、計画外で即時の対応を必要とする修正プログラム作業で構成されます。良い目標は80/20のルールに従います。80％を計画に充て、20％はその内訳に充てます。
MROインベントリーとは、定期的な保守、修理、オペレーションに必要な重要な消耗品、スペア・パーツ、その他の材料を指します。MROインベントリーを最適化する場合は、保守チームの機能の全体的な影響を考慮する前に、いくつかのことを決定する必要があります。貴社のインベントリー最適化ツールは次のことを行うか、確認してみてください。
予測アルゴリズムとコスト・モデルを適用する前に、各部品の重要度を知ることが重要です。製造、サービス、小売業界向けに設計されたツールは、資産や作業指示のデータではなく、調達データや販売データに焦点を当てた予測アルゴリズムを備えています。これらのアルゴリズムでは、MROインベントリーにとって非常に重要な、重要度や、重要度に関連するビジネス・リスクは考慮されていません。私が好きな例えを紹介します。食料品店のパンがなくなったとしても、営業が中止されることはほぼなく、店舗が閉店することもありません。しかし、ほとんどの業種・業務では、特定の部品が不足していると、停電が長引いたり、オペレーションが完全に停止したりする可能性があります。
保守活動の80％を効果的に計画およびスケジュールしている場合は、計画された部品が規定のリード・タイム内に発注され、入手可能になるはずです。適切な計画を立てることで、スペア・パーツの需要が明確になり、計画的な作業のために在庫を確保する必要がなくなります。計画を立てることで、スペア・パーツの在庫、保守、管理の必要性が減ります。したがって、計画外の作業の20％をカバーするのに十分な部品を在庫しておく必要があります。
計画的および計画外の保守に対してスペア・パーツの購入を追跡することが重要です。企業は、計画作業率の80％を達成することに加えて、計画期間がサプライヤーのリード・タイムに適切に対応しているかどうかを考慮する必要があります。部品が時間内に納入できない場合、保守担当者は安全在庫を使用してオペレーションを継続することを余儀なくされます。計画的な保守のために安全在庫がなくなると、緊急事態が発生したときにオペレーションが危険にさらされます。在庫切れが発生すると多くの場合、在庫レベルが増加し、その結果、保守予算の増加、利益率の低下、スペース要件の増加、余剰の出現という波及効果が生じます。今日の余剰は明日の潜在的な無駄につながります。
計画担当者が、合計リード・タイム（請求から注文までの時間、サプライヤーの加重平均時間、配達時間を含む）を計算するインベントリー最適化ツールにアクセスできることが重要です。合計リード・タイムを可視化することで、計画担当者は計画された保守を完全に実行し、リード・タイム枠内で適切な部品を利用できるようになります。計画が効果的でない場合、在庫最適化ツールを使用したとしても、最終的にはより多くの在庫を長期にわたって保有することになります。予測アルゴリズムは、必要に応じて計画して調達するのではなく、すべての消費（計画外および計画）を含めるように戦略を調整し、計画外作業の20％に適切な在庫レベルを維持します。このやり方は時間が経つにつれて、より多くの適時を逸した無駄な在庫を生み出します。
必要な部品の合計リード・タイムを把握することで、保守計画を効果的に保つことができます。計画外の緊急作業に備えて在庫を確保することで、在庫を最適化します。保守活動の固有の要件に合わせて設計されたインベントリー最適化ツールを見つけると、成功を確実にするための適切な測定を実施できるようになります。
