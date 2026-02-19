予防保全戦略を実施する組織は通常、さまざまな資産保全の理念の側面を組み合わせて、自社のニーズに合った単一のアプローチを採用します。

効果的な予防保全戦略は、履歴データに基づいた詳細な保守計画から始まります。そして、資産の優先順位は、その機能がコア・ビジネス・プロセスにとってどれほど重要か、また、その故障が計画外ダウンタイムを引き起こす可能性がどれほど高いかに基づいて決定されます。

この最新のデータ駆動型アプローチにより、チームは設備の故障の潜在的な原因をより早い段階で特定し、コストのかかる緊急修理が必要になる前に介入できます。

通常、予防保全プログラムは、デジタル・ワークフローを作成し、作業指示を自動化し、資産の稼働時間を増やすソフトウェア・ソリューションであるコンピューター化された保守管理システム（CMMS）に依存しています。