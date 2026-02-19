予防保全は、故障を引き起こす前に問題を特定して対処することに重点を置いた、資産を保守するための戦略的アプローチです。
予防保全戦略を実施する組織は通常、さまざまな資産保全の理念の側面を組み合わせて、自社のニーズに合った単一のアプローチを採用します。
効果的な予防保全戦略は、履歴データに基づいた詳細な保守計画から始まります。そして、資産の優先順位は、その機能がコア・ビジネス・プロセスにとってどれほど重要か、また、その故障が計画外ダウンタイムを引き起こす可能性がどれほど高いかに基づいて決定されます。
この最新のデータ駆動型アプローチにより、チームは設備の故障の潜在的な原因をより早い段階で特定し、コストのかかる緊急修理が必要になる前に介入できます。
通常、予防保全プログラムは、デジタル・ワークフローを作成し、作業指示を自動化し、資産の稼働時間を増やすソフトウェア・ソリューションであるコンピューター化された保守管理システム（CMMS）に依存しています。
週2回配信されるThink Newsletterなら、AI、オートメーション、データ、およびそれらに関連する最も重要かつ興味深い業界トレンドの最新情報をいち早く確認できます。IBMプライバシー・ステートメント をご覧ください。
効果的な予防保全プログラムは通常、以下の4つの基本機能に基づいています。
組織は通常、5つの主要なタイプの予防保全を利用しており、保守アプローチに適した組み合わせが見つかるまで、それぞれの要素を組み合わせています。ここでは、それぞれについて詳しく見ていきます。
予防保全は、部品が劣化したり壊れたりする前に先見的に資産の保守を行うことで、機器の故障を防ぐことに重点を置いた資産保全のアプローチです。
予防保全スケジュール設定は予防保全プログラムにおいて極めて重要であり、チームが清掃や注油などの日常的な保守作業をより効率的にスケジュールできるようにします。
CMと予測分析からの知見を基に構築された厳格な予防保全スケジュールを作成することで、予防保全プログラムが予期せぬ資産の故障や計画外ダウンタイムを防ぐのに役立ちます。
予知保全は、予測分析と機械学習を利用する予防保全の一種です。IoT（モノのインターネット）センサーから収集されたデータを使用して、設備、部品、またはコンポーネントに故障が発生しそうな時期を予測します。
予知保全は主に資産保全に対するデータ駆動型のアプローチであり、技術者が壊滅的な故障や計画外ダウンタイムを回避する方法で資産を修理できるようにします。
状態基準保全（CBM）は、資産状態の事前定義されたしきい値を超えたときに保守活動をスケジュールすることにより、予防保全と予知保全の側面を組み合わせます。
たとえば、CBMに取り組む技術者チームは、資産のさまざまな側面を監視します。IoT（モノのインターネット）センサーが特定の温度、潤滑レベル、または振動周波数に達したときに作業指示書をトリガーするようにCMMSを設定します。このアプローチは、リソースの割り当てを最適化し、最も必要とされる場所での保守作業の優先順位付けに役立ちます。
信頼性中心保全（RCM）とは、資産の全体的な信頼性に焦点を当て、資産の故障の可能性を最小限に抑えるために、予知保全と予防保全の施策を維持管理に統合する保守手法です。
通常、RCM は、他の予防保全アプローチよりも、コストやリソースの割り当てなどビジネス運営上の優先事項とより密接に連携します。その結果、チームはビジネス機能に不可欠かつ極めて重要な資産保全に集中できます。
企業はさまざまな理由から予防保全戦略に目を向けています。通常、最新のデジタル・ツールと技術を活用して、業務効率を向上させようとします。
効果的な予防保全戦略を実施することで得られる最も一般的なメリットをいくつか見てみましょう。
予防保全は、あらゆる規模の組織や幅広い業界の組織が、時代遅れの保守アプローチを新しい、よりデータ駆動型で技術的に進歩したアプローチに変革するのに役立ちます。
ここでは、5つの異なる業界が予防保全手法をどのように使用しているかを見てみましょう。
製造業は、原材料を鉄鋼、繊維、医薬品などの最終製品に変換する資産など、複雑なプロセスを自動化する大規模で高価な資産に大きく依存しています。
高度なCMMSプラットフォームで管理される予防保全手順は、IoT（モノのインターネット）センサーからのデータを収集して即座に分析できます。また、振動レベルや機器温度があらかじめ設定されたしきい値を超えたときに保守チームに警告し、作業指示を出すこともできます。
電力会社は、風力タービンや水力発電ダムの温度、圧力、資産の正常性や性能のその他の側面を監視するために、状態基準保全を利用しています。
性能測定基準の逸脱を検出し、技術者を自動的に割り当てる最新のCMMSツールのおかげで、タービンやダムなどの大規模で高価な資産の保守は、より安全かつ効率的になっています。
列車の速度が上がり、その制御システムが複雑になるにつれて、予知保全は乗客の安全を確保する上で重要な役割を果たしています。列車の構成部品や設備からのリアルタイムのIoT（モノのインターネット）センサー・データを分析し、履歴データと継続的に比較します。
列車が移動する無秩序に広がる鉄道ネットワーク上で鉄道車両を維持および管理するためのこの新しいデータ駆動型アプローチは、中断を軽減し、安全に関する手順を強化し、資産の稼働時間を増やすのに役立ちます。
建物保守の予防保全スケジュールは、施設管理者が広範囲にわたる複雑な資産を検査および維持する方法について、より多くの情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。これらの資産には、暖房、換気、空調（HVAC）システム、エレベーター、倉庫が含まれます。
予防保全活動は、技術者が資産の定期的な検査を実施し、極めて重要な部品を交換することで、設備の故障につながる前に、施設が居住者にとってより安全で快適なものにします。
先進的なCMMSプラットフォームやその他の予防保全ツールは、複雑な製造プロセスで統合技術を使用するスマート製造（SM）を変革しています。
スマート製造機械を追跡するCMMSは、その性能が事前に設定されたパラメーターから逸脱したことを検知し、コンポーネントまたは部品の交換を自動的にスケジュールできます。自動化は、人的ミスを減らし、複雑なワークフローを簡素化するのに役立っており、スマート製造保守環境全体で企業レベルで活用されています。
イノベーションを推進し、効率を向上させ、将来の成長に向けたレジリエンス基盤を構築するために、組織がAI、クラウド、およびデータ戦略をどのように活用しているかを探索します。
AI対応の企業資産管理ソリューションを評価し、ダウンタイムの削減、コンプライアンスニーズの充足、および投資収益率（ROI）の最大化を実現するための適切なベンダーを選択します。
AI搭載の洞察とオートメーションにより、資産を管理、維持、最適化します。
AIとデータから得られた洞察を活用して、最初から最後まで資産の性能を最適化します。
サステナビリティーの目標を、AI搭載ストラテジーとトランスフォーメーションにより具体的な行動に移しましょう。
1 「ITIC hourly cost of downtime report」Information Technology Intelligence Consulting Corporation、2024年