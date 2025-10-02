専門化とグローバル・サプライチェーンが、機器の製造者と最終的なエンド・ユーザーを分離する以前は、物理的資産の製造者が、多くの場合、その使用者であったため、それら固有の部品について本質的に理解していました。専門化が進み、製品の製造者がもはやエンド・ユーザーではなくなると、物理的資産の顧客は、機械の部品を理解し、それに対処するために、より包括的で戦略的な方法論を必要とするようになりました。

これは、一般的にRCM発祥の地と考えられている航空業界に特に当てはまることであり、同時に非常に重要なことでした。1960年代に航空機の墜落事故率が加速したため、航空業界は保守整備の方法を変更する必要がありましたが、そういった悲惨な墜落事故を防ぐことができるほど高い頻度で行われていませんでした。航空業界は起こりうる故障を特定するための支援を必要としており、アプローチを変更する必要がありました。特定のスケジュールに従って介入が行われる時間ベースの保守整備は、もはや機能していませんでした。一部の研究では、保守整備に費やす時間とコストを削減しつつ、より戦略的に対処することで、より良い結果が得られることが証明されており、より効率的なアプローチが可能であることが示唆されています。

実際、信頼性中心保全という名称は、機器保守への新しいアプローチを通じて航空機の安全性を向上させるための新しいプロセスを体系化しようとした、ユナイテッド航空の1978年のNolan and Heapレポートに由来しています。このレポートの影響は非常に永続的であるため、事実上すべてのRCMアプローチは、Nolan and Heapレポートが作成した米国自動車技術者協会のJA1011標準を想起させます。

現在、RCMは、製造プロセス中に保守を実行するためのインテリジェントでコスト効率の高い方法として、ほぼすべての業界に普及しています。