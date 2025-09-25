組織やメンテナンス チームは、さまざまな技術やツールを使用して状態監視プログラムを実装できます。一般的なアプローチには以下が含まれます。

電磁監視

電磁モニタリングは磁場の歪みと渦電流の変化を測定し、腐食、亀裂、弱点、その他の欠陥を特定します。技術者は、資産の表面壁と配管に磁場を適用して、表面の材料と特徴の欠陥を特定します。



赤外線サーモグラフィー



赤外線サーモグラフィーは、熱画像を使用して過熱やその他の温度関連の問題を検出する非破壊検査の一種です。熱画像カメラを使用して、物体/表面から放射される赤外線を捕捉し、視覚画像 (またはサーモグラム) に変換します。組織は主に、モーターの監視、ベアリングの検査、ガス、スラッジ、または液体のレベルのチェックにこのタイプの CBM を使用します。

レーザー干渉法



レーザー干渉計は、レーザーで生成された光の波長を利用して、資産の基準波変位からの変化を測定します。メンテナンス技術者は、干渉計を使用して、表面および表面下の材料の腐食や空洞などの欠陥を示す干渉パターンを測定します。

オイル分析



オイル分析は、資産内のオイルの特性（粘度、酸性度など）を評価し、汚染物質や摩耗粉を検出します。 一般的には、装置から潤滑油のサンプルを採取し、それを分析機関に送って分析する。 オイル分析は、エンジン、ギアボックス、油圧システムなどの資産の監視に役立ちます。

振動モニタリング



振動監視 (または振動分析) では、振動センサーを使用して資産内の振動周波数を測定し、問題を示す可能性のある異常を検出します。たとえば、回転資産 (モーターやポンプなど) は、経年劣化とともに振動が激しくなり、より大きくなる傾向があるため、振動の変化を測定することは、資産が故障する前に摩耗や損傷を特定するのに役立ちます。振動データは、ミスアライメント、アンバランス、ベアリングの摩耗や故障、シャフトの曲がり、コンポーネントの緩み、その他の故障を含む幅広い問題を検出するために使用できます。



アコースティックエミッション試験



アコースティックエミッションテストは振動解析の一種ですが、衝撃や亀裂を見つけるためにはるかに高い周波数の音を使用します。音のパターンにより、異常なノイズや振動の存在が明らかになり、問題または差し迫った故障を示す可能性があります。この技術は、モーター、ポンプ、ファンなどの回転機器の故障を検出するのに特に役立ちます。

超音波分析



超音波分析 (超音波検査とも呼ばれる) は、高周波音波を使用して機器の漏れ、亀裂、または欠陥を検出します。接触型（構造物経由）と非接触型（航空機経由）の両方のデータ収集手法を利用して、資産の損耗を判断します。接触法は通常、高周波音を発生させる機械的問題 (潤滑の問題、ギアの損傷、ローター バーの破損など) を検出するために使用されます。非接触方式では、圧縮ガスシステム内の圧力や真空の漏れなど、低周波音が発生しやすい問題を検出できます。

モータ回路解析 (MCA)



モーターテストとしても知られるモーター回路解析では、電圧または電流ベースの評価を使用して、モーター故障の原因となる可能性がある電気的不均衡を発見し、絶縁劣化を測定します。MCAは主に電気モーターの監視に使用されます。

状態監視には、目視検査や性能試験などの他の方法も使用できます。 当然のことながら、各手法には長所と短所があるため、部門にとって最適な選択は、リソース、機器、環境、組織のニーズによって異なります。