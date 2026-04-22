修理保守は、資産が故障した後の修理に重点を置いた一般的な保守のアプローチです。実際には、修理保守は他の種類の保守とは異なり、事前対応型ではありません。これは、資産が故障した場合にのみ発生します。
修理保守プログラムがトリガーされる要因は以下のとおりです。
修理保守が他のタイプの保守よりも費用対効果が高く、実用的である最も一般的な事例を以下に示します。
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事後対応型保守とは、具体的には、設備が故障した場合にのみ技術者が修理を行う保守手法を指します。たとえば、重要な資産に予期せぬ障害が発生すると、多くの場合、事後対応型保守のアプローチがトリガーされます。コストのかかるダウンタイムを回避するため、保守チームは故障を検知すると、緊急修理に対応します。これは多くの場合、時間的プレッシャーの中で行われます。
修理保守は事後対応型保守よりも幅広く、予期せぬ故障の結果として、または定期的な検査や状態監視（CM）中に特定された修理である、計画外および計画的な修理保守の両方が含まれます。
保守管理の観点からは、事後対応型保守は修理保守のサブセットと見なされます。
予防保全と修理保守は、資産保守に対する根本的に異なるアプローチです。
予防保全は、定期的な検査と計画的な保守作業を通じて設備の故障の可能性を減らすように設計されています。一方で修理保守は、資産が故障した場合にのみ適用されます。最近のレポートによると、予防保全により、総保守コストを12～18%削減できるとのことです。1
適切に設計された予防保全戦略には、予期せぬ設備の故障に対処し、企業に数百万ドルの損失をもたらしかねない計画外ダウンタイムを短縮するために、事後保全の要素が含まれることがよくあります。
通常、予防保全プログラムは、人工知能（AI）とモノのインターネット（IoT）をより深く統合しているため、より技術的に進んでいます。ただし、即時対応が必要な設備の故障の可能性を完全に排除することは、まだできません。
修理保守プログラムと予防保全プログラムの主な違い：
事後保全アプローチは、資産が故障したときに開始され、正常な状態に復元して故障の根本原因が特定された時点で終了する6段階のプロセスに従います。
保守チームは、定期的な検査や自動監視を通じて設備の故障している部分を特定し、作業指示書を作成します。
高度にコンピュータ化された保守監視システム（CMMS）の台頭により、この工程の自動化が進んでいます。高度なシステムは作業指示書を自らを生成し、モバイルデバイスを通じて現場の作業員に通知やエスカレーションを送信します。
トラブルシューティングと計画の段階では、メンテナンス技術者が機器の故障につながった問題を診断し、その根本原因を特定しようとします。
何が起こっているかを明確に把握したら、問題を解決する計画を策定、設備を修理するための適切なスペアパーツを選択します。
修理保守プロセスの修理段階は、たいていの場合、最も長く、最も困難です。
技術者は、作業を始める前にスペアパーツの到着を待たなければならないことがよくあります。必要な部品が現場に到着すると、影響を受けた設備を正常な状態に復元するために慎重かつ入念に作業します。
修理された資産をビジネス・プロセスに再統合する前に、保守技術者はその性能と信頼性をテストします。
通常この段階では、資産の稼働状態を検証して稼働状態に戻すために必要な手順がいくつか追加されます。
現代の資産保守および修理技術者は、規制を遵守し、安全な労働条件を確保するために、修理プロセスのすべてのステップを詳細に文書化する必要があります。
ここでも、高度なCMMSツールは、作業指示の終了、障害のロギング、写真撮影など、このステップの側面の自動化において、役目を果たします。CMMSツールは、保守チームがパフォーマンスを評価するためのメトリクスである平均修復時間（MTTR）の短縮に役立ちます。
CMMSツールは設備の故障を自動的に検知し、作業指示書を生成し、故障場所に保守技術者を派遣することができます。
一般的なCMMSによって生成される作業指示書には、次のものがあります。
組織は、計画的および計画外の2種類の事後保全を利用しています。
修理保守は、他の保守アプローチよりも古く、技術的にはそれほど進んでいませんが、最新のバランスの取れた保守プログラムにおいて、依然として重要な役割を果たしています。ここでは、最も一般的なメリットをいくつか紹介します。
修理保守に関連して注目すべき課題もいくつかあります。
修理保守は、故障、設備の障害、コア・ビジネス・プロセスの中断に関連するため、ほとんどの最新の保守環境では評判が低くなります。こうした問題は過去のものだったかもしれませんが、現代の修正保守アプローチの多くは、こうした負の結果を回避するために、予知保全と戦略的に組み合わせています。
メンテナンスチームが重要な資産の予知保全に依存し、重要度の低い資産に修理保守を使用する場合、修理保守はコストを削減し、必要な場所にリソースをよりしっかりと集中させるのに役立ちます。
最新のバランスの取れたメンテナンス戦略は、資産の正常性と性能を維持し、資産のライフサイクルを可能な限り延長するために、複数のアプローチに依存しています。
メンテナンス・チームは、最善の結果を得るために、予知保全、予防保全、状態基準保全と並行して、修理保守を実施することがよくあります。ここでは、資産にどのような保守が適しているかを検討する際に考慮する要素をいくつか示します。
組織は、修正保守プログラムのパフォーマンスを評価する際に、いくつかのKPIに依存しています。保守業界では、チームによる保守アプローチの改善および完成の支援に、一般的にこれらのメトリクスを使用します。
さまざまな業界で修理保守がどのように使用されているかを紹介します。
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