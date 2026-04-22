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修理保守とは何か

By Mesh Flinders , Ian Smalley
公開日 2026年04月22日

事後保全、定義

修理保守は、資産が故障した後の修理に重点を置いた一般的な保守のアプローチです。実際には、修理保守は他の種類の保守とは異なり、事前対応型ではありません。これは、資産が故障した場合にのみ発生します。

最新の保守管理手法において、修理保守は予防保全および予知保全と並ぶ3つの主要な保守タイプの1つと考えられています。保守には、故障直後に実行される迅速な修理と、後日実行される計画的な介入の両方が含まれます。

本質的に事後保全とは、資産が故障した際に是正措置を講じられるようにチームを支援するものです。事後保全を行う技術者は通常、軽微な調整から大規模なオーバーホールまで幅広い保守作業を実施し、できるだけ早く資産を正常な状態に戻すことを目標としています。

事後保全のきっかけとなるものとは

修理保守プログラムがトリガーされる要因は以下のとおりです。

  • 予期しない設備の障害または故障
  • 定期検査中の障害検知
  • 監視システムからの状態基準のアラート
  • 通常の損耗
  • 職場の安全インシデント
  • コンプライアンス違反

事後保全を使って修理すべき設備のタイプとは

修理保守が他のタイプの保守よりも費用対効果が高く、実用的である最も一般的な事例を以下に示します。

  • 資産の障害がビジネスクリティカルなプロセスに影響を与える可能性が低い非クリティカル資産
  • 予防的な保守アプローチに依存するよりも安価な、コンポーネント交換を行う低価格の設備
  • 冗長性とバックアップを備えたシステム
  • 予測できない障害パターンが発生する資産
  • 耐用年数が短く、運用上の必要性がある設備

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リアクティブ保全と事後保全の違い

事後対応型保守とは、具体的には、設備が故障した場合にのみ技術者が修理を行う保守手法を指します。たとえば、重要な資産に予期せぬ障害が発生すると、多くの場合、事後対応型保守のアプローチがトリガーされます。コストのかかるダウンタイムを回避するため、保守チームは故障を検知すると、緊急修理に対応します。これは多くの場合、時間的プレッシャーの中で行われます。

修理保守は事後対応型保守よりも幅広く、予期せぬ故障の結果として、または定期的な検査や状態監視（CM）中に特定された修理である、計画外および計画的な修理保守の両方が含まれます。

保守管理の観点からは、事後対応型保守は修理保守のサブセットと見なされます。

予防保全と事後保全の違い

予防保全と修理保守は、資産保守に対する根本的に異なるアプローチです。

予防保全は、定期的な検査と計画的な保守作業を通じて設備の故障の可能性を減らすように設計されています。一方で修理保守は、資産が故障した場合にのみ適用されます。最近のレポートによると、予防保全により、総保守コストを12～18%削減できるとのことです。1

適切に設計された予防保全戦略には、予期せぬ設備の故障に対処し、企業に数百万ドルの損失をもたらしかねない計画外ダウンタイムを短縮するために、事後保全の要素が含まれることがよくあります。

通常、予防保全プログラムは、人工知能（AI）モノのインターネット（IoT）をより深く統合しているため、より技術的に進んでいます。ただし、即時対応が必要な設備の故障の可能性を完全に排除することは、まだできません。

修理保守プログラムと予防保全プログラムの主な違い：

  • タイミング：保守チームは、通常、業務運営に最適な時間帯に予防保全をスケジュールします。彼らは、設備の予期せぬ故障が起こった場合、修理保守に依存します。
  • ユースケース：技術者は、設備の故障や作業の停止を避けるために予防保守に依存しています。修理保守は、資産の機能を回復するために使用されます。
  • コスト構造：保守管理者は通常、予防保守コストを時間の経過とともに分散し、戦略的に修理をスケジュールすることができます。修理保守では、緊急修理とスペアパーツへの計画外の支出がただちに必要となります。
  • 事業運営への影響：予防保全プログラムでは、修理を事前にスケジュールすることで、予期せぬダウンタイムを短縮できます。修理保守では、修理チームが設備の故障に対処している間に、作業が停止することがよくあります。
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事後保全の6つのステップ

事後保全アプローチは、資産が故障したときに開始され、正常な状態に復元して故障の根本原因が特定された時点で終了する6段階のプロセスに従います。

1. 検出

保守チームは、定期的な検査や自動監視を通じて設備の故障している部分を特定し、作業指示書を作成します。

高度にコンピュータ化された保守監視システム（CMMS）の台頭により、この工程の自動化が進んでいます。高度なシステムは作業指示書を自らを生成し、モバイルデバイスを通じて現場の作業員に通知やエスカレーションを送信します。

2. トラブルシューティングと計画

トラブルシューティングと計画の段階では、メンテナンス技術者が機器の故障につながった問題を診断し、その根本原因を特定しようとします。

何が起こっているかを明確に把握したら、問題を解決する計画を策定、設備を修理するための適切なスペアパーツを選択します。

3. 修理

修理保守プロセスの修理段階は、たいていの場合、最も長く、最も困難です。

技術者は、作業を始める前にスペアパーツの到着を待たなければならないことがよくあります。必要な部品が現場に到着すると、影響を受けた設備を正常な状態に復元するために慎重かつ入念に作業します。

4. テスト

修理された資産をビジネス・プロセスに再統合する前に、保守技術者はその性能と信頼性をテストします。

通常この段階では、資産の稼働状態を検証して稼働状態に戻すために必要な手順がいくつか追加されます。

5. 文書化

現代の資産保守および修理技術者は、規制を遵守し、安全な労働条件を確保するために、修理プロセスのすべてのステップを詳細に文書化する必要があります。

ここでも、高度なCMMSツールは、作業指示の終了、障害のロギング、写真撮影など、このステップの側面の自動化において、役目を果たします。CMMSツールは、保守チームがパフォーマンスを評価するためのメトリクスである平均修復時間（MTTR）の短縮に役立ちます。

CMMSツールは設備の故障を自動的に検知し、作業指示書を生成し、故障場所に保守技術者を派遣することができます。

一般的なCMMSによって生成される作業指示書には、次のものがあります。

  • 故障した設備とその故障の詳細な説明
  • 故障の正確な時刻のタイムスタンプと場所
  • 入手可能な履歴データに基づく根本原因分析の結果
  • 過去に実施した修理保守作業
  • 過去の修理で使用されたスペアパーツ
  • 過去の修理の累積労働時間とコスト
  • 予想される設備のダウンタイムの期間と、その結果としての業務プロセスの中断

6. 根本原因分析

根本原因分析フェーズでは、保守チームが障害の根本的な原因を特定し、再発を防ぐ計画を策定します。

最新のCMMSツールは、資産が経験したすべての障害と修理の検索可能な記録を作成し、AI強化分析を適用して、履歴データの傾向とパターンを特定します。

事後保全の種類

組織は、計画的および計画外の2種類の事後保全を利用しています。

  • 計画的修理保守：技術者が障害を検知した場合、組織は計画的修理保守を使用して、後日の修理をスケジュールします。計画的保守は、予期せぬ設備の障害が発生した場合に、組織に発生する可能性のある業務の中断を軽減するのに役立ちます。
  • 計画外の修理保守：計画外の修理保守とは、設備の故障に対応して行われる即時保守です。企業は、主に故障の結果としてダウンタイムに直面している機器の緊急修理を実行するために、計画外の修理保守に依存しています。

事後保全のメリット

修理保守は、他の保守アプローチよりも古く、技術的にはそれほど進んでいませんが、最新のバランスの取れた保守プログラムにおいて、依然として重要な役割を果たしています。ここでは、最も一般的なメリットをいくつか紹介します。

  • 特定の資産のコスト削減：修理保守は、コア・ビジネス・プロセスにとって重要ではない資産の保守に対する、低コストで低リスクの代替手段です。場合によっては、設備を故障させて修理または交換する修理保守を採用することで、チームは人件費を削減し、不要な保守作業を回避できます。
  • 計画の軽減：修理保守プログラムでは、実行するための事前の計画がそれほど必要なく、厳密に計画されたスケジュールに従うのではなく、問題が発生したときに対処します。組織が修理保守やRun-to-failureアプローチを導入すると、定期的な検査に割り当てるリソースを減らし、故障した場合にのみ、設備の修理や交換を行うことができます。
  • メンテナンスによる故障リスクの軽減：予防および予知保全では、設備が正常に機能している場合でも、技術者が事前対応的に介入する必要があります。これらの保守作業は善意に基づいたものであっても、誤った方法で実行されると、特に複雑なシステムでは予期せぬ障害につながる可能性があります。修理保守により、人的ミスや不適切な再組み立てによって安定したシステムが損なわれるリスクが軽減されます。
  • 柔軟性の向上：修理保守は他の保守活動よりも柔軟性が高く、組織は予期せぬ設備の故障や状態の突然の変化など、実際の需要に対応するように保守計画を適応させることができます。このアプローチにより、慎重な計画とスケジュールを必要とする他の保守手法とは異なり、修理保守は環境の変化に非常に早く反応できます。
  • 効率向上：修理保守は、チームが最も必要とされる場所にリソースをより適切に配分できるため、他の種類の保守プログラムよりもリソース効率が高くなります。技術者の時間や部品在庫などの貴重なリソースを、事業運営に直接影響する資産に集中させることができます。このアプローチにより、保守タスクを優先度の高い資産に集中させることができ、優先度の低い資産を重大な結果を招くことなく障害が発生するまで稼働させることができます。
  • 継続的な改善：修理保守は、修理イベントから収集した保守データの厳密な分析を通じて、保守チームおよびシステム全体の継続的な改善を可能にします。時間の経過とともに、CMMSツールは障害パターンと繰り返し発生する故障をを検知し、過去のイベントに基づいて修理コストを見積もることができます。

事後保全の課題

修理保守に関連して注目すべき課題もいくつかあります。

  • 計画外のダウンタイム： 資産を監視せずに実行できるようにすると、故障が発生したときに計画外のダウンタイムが発生する結果となる可能性があります。資産の複雑さ、コア・ビジネス・プロセスにとっての重要性、修理に必要な部品や労力によっては、修理保守は混乱をもたらし、生産性に影響を与える可能性があります。
  • 予期せぬ保守コスト： 緊急修理の実施、スペアパーツの迅速な配送や残業費の支払いなどの予期せぬコストは、保守プログラムに混乱をもたらす可能性があります。重要度の低い資産の維持に関連するコストを削減することは、修理保守プログラムの利点の1つですが、管理者は、資産が予期せず故障した際に、この削減と計画外の費用が発生する可能性を比較検討する必要があります。
  • 労働者の安全に対するリスクの増大：予期しない設備の故障が、特に製造、公益事業、医療業界では、労働者の安全を害する原因となります。設備の動作が一貫していないと、安全で管理された区域が瞬時に危険なものになる可能性があります。

業界の専門家の間で事後保全が否定的に認識されている理由

修理保守は、故障、設備の障害、コア・ビジネス・プロセスの中断に関連するため、ほとんどの最新の保守環境では評判が低くなります。こうした問題は過去のものだったかもしれませんが、現代の修正保守アプローチの多くは、こうした負の結果を回避するために、予知保全と戦略的に組み合わせています。

メンテナンスチームが重要な資産の予知保全に依存し、重要度の低い資産に修理保守を使用する場合、修理保守はコストを削減し、必要な場所にリソースをよりしっかりと集中させるのに役立ちます。

バランスの取れた保守戦略において事後保全を導入する方法

最新のバランスの取れたメンテナンス戦略は、資産の正常性と性能を維持し、資産のライフサイクルを可能な限り延長するために、複数のアプローチに依存しています。

メンテナンス・チームは、最善の結果を得るために、予知保全、予防保全、状態基準保全と並行して、修理保守を実施することがよくあります。ここでは、資産にどのような保守が適しているかを検討する際に考慮する要素をいくつか示します。

  • クリティカル性：クリティカルな資産（障害が発生するとコア・ビジネスのプロセスが中断される資産）は、通常、修理保守アプローチを使用して維持されることはありません。クリティカルな資産は、事業継続性を優先する事前対応的かつ予測的なストラテジーによって維持されるべきです。
  • リスク：資産の適切な保守アプローチを選択するために、保守管理者は、作業員の安全性や財務的および運用上の影響など、機器の故障に関するリスクを評価します。事後保全アプローチは、故障によってコア・ビジネス・プロセスが中断される可能性が低い、低リスク、低コストの資産に適しています。
  • CMMSの統合：最新のCMMSツールは、修理保守の成果を劇的に改善し、コストとリスクを低減し、実行されたすべての修理を厳密に文書化および分析できます。CMMSのドキュメンテーションは、医療サービスや金融サービスなどの規制の厳しいセクターにおけるコンプライアンスを強化すると同時に、コストのかかる違反のリスクを軽減します。
  • 継続的な改善：事後保全プロセスにおける根本原因分析とKPIの追跡は、保守チームが長期にわたって結果を改善するのに役立ちます。事後保全中に収集された故障に関するデータは、今後の予防保全、予知保全、定期点検の手法を強化するのに役立ちます。

事後保全のKPIとメトリクス

組織は、修正保守プログラムのパフォーマンスを評価する際に、いくつかのKPIに依存しています。保守業界では、チームによる保守アプローチの改善および完成の支援に、一般的にこれらのメトリクスを使用します。

  • 平均修理時間（MTTR）：平均修理時間（MTTR）は、平均修復時間と呼ばれることもあり、技術者が故障した設備を修理し、その機能を回復するのにかかる時間を測定します。
  • 平均故障間隔（MTBF）：平均故障間隔（MTBF）は、システムまたはコンポーネントの信頼性を測定する指標です。事後保全においては、MTBFは非常に重要です。MTBFは、機器が再び故障するまでにどれくらいの時間稼働できるかをチームが推定するのに役立つからです。
  • ダウンタイム期間：ダウンタイム期間は、障害または故障のために設備が使用できない合計時間を測定します。
  • 保守コスト：人件費、スペアパーツ、ダウンタイムによる運用損失を含む、資産の維持にかかる総コスト。
  • 作業指示完了率：保守チームが資産の維持に必要な作業を安全に完了する割合。これにより、資産保守チームの効率性を追跡できます。
  • 故障頻度：特定の期間における設備故障の数。これは資産保守プログラムの全体的な有効性を測定します。
  • 計画保守と計画外保守の比率：計画保守と計画外保守の比率は、チームが実施する計画的な予防保全と、非計画的かつ事後対応的な保守業務の割合を示すものです。

事後保全の実例

さまざまな業界で修理保守がどのように使用されているかを紹介します。

  • 製造：製造業界は、主に生産ライン設備の故障後の修理のために修理保守を導入しています。例えば、故障したベルトコンベアは、ダウンタイムを最小限に抑えて業務運営を回復するために、設備の故障後ただちに交換する必要がある場合があります。
  • 施設：ビル管理者は、HVACシステムや商業ビルで一般的なその他の複雑な資産を修理するために、修理保守を使用します。ピーク使用時にこれらのシステムが故障した場合、保守チームは緊急修理を実施して、暖房、空調、湿度制御などの重要な機能を復旧させる必要があります。
  • IT：IT資産管理（ITAM）において、一般的な修理保守作業には、故障後のサーバーやネットワーク・コンポーネントの復旧が含まれます。このタイプの作業には、多くの場合、システムの再起動、故障したコンポーネントの交換、ソフトウェアの問題を解決するためのパッチの適用が含まれます。
  • 車両：車両保守チームは、車両の故障に対応するために修理保守に依存することがよくあります。たとえば、トラックのエンジンが故障した場合、整備士は現場で修理を行うか、保守施設までけん引して、再び走行可能な状態にする必要があります。
  • 医療：医療業界では、修理保守は、故障後に複雑な医療システムを正常な状態に復元するのに役立ちます。例えば、画像装置が故障した場合、技術者がすぐに修正しなければ、患者のケアに混乱が生じます。
  • 公益事業：公益事業組織は、送電線、変圧器、水道システムなどの幅広い資産を復旧するために修理保守に依存しています。中断を最小限に抑え、従業員と公衆の安全を守るために、公益事業の保守では迅速な対応が重要です。
Mesh Flinders

Staff Writer

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Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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    脚注

    1.Preventive maintenance statistics, Gitnux, 2026