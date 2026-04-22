最新の保守管理手法において、修理保守は予防保全および予知保全と並ぶ3つの主要な保守タイプの1つと考えられています。保守には、故障直後に実行される迅速な修理と、後日実行される計画的な介入の両方が含まれます。

本質的に事後保全とは、資産が故障した際に是正措置を講じられるようにチームを支援するものです。事後保全を行う技術者は通常、軽微な調整から大規模なオーバーホールまで幅広い保守作業を実施し、できるだけ早く資産を正常な状態に戻すことを目標としています。