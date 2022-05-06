IT資産管理がライフサイクル全体を通じてIT資産を管理することであるのに対し、 ITサービス・マネジメント（ITSM）はITサービスを管理および提供することを意味します。

ITサービス・マネジメントは、組織内のITサービスを管理するプロセスです。これには、ITサービスの計画と実装から、それらがスムーズかつ効率的に実行されていることを確認するための監視と監査に至るまで、多くの構成要素が含まれています。IT サービスには、ヘルプデスクおよびサービス デスク サポート (ユーザーへのパスワード変更方法の案内など) および IT インフラストラクチャの変更を効率的に処理する変更・管理手順が含まれます。

ITサービス・マネジメントの目標は、ビジネスとそのエンド・ユーザー（顧客、従業員、ビジネス・パートナーなど）のニーズを満たす、信頼性の高い高品質なITサービスを提供することです。ITSMは、ユーザー・エクスペリエンスとサービス品質の向上を目指しています。

ITインフラストラクチャライブラリ (ITIL) は、ITSMを実現するための最善のアプローチと考えられています。これは、効率的なITSMのためのベスト・プラクティスとフレームワークを提供するライブラリーです。最新のITILバージョンであるITIL4は、サービス戦略、サービス設計、サービス移行、サービス運用、継続的なサービス改善の5巻で構成されており、34のITSMプラクティスが詳しく説明されています。

ある意味で、ITSMはITAMを包含しています。資産管理と構成管理は数多くのITSMプロセスの1つであり、このプロセス専用のツールであるCMDBは、組織のIT資産とそれらの間の関係を集中管理するリポジトリです。