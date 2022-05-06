IT資産管理（ITAM）とは、IT資産をエンドツーエンドで追跡、管理して、すべての資産が適切に使用、保守、アップグレードされ、ライフサイクル終了時に廃棄されるようにすることです。
ITAMでは、財務、契約、インベントリのデータを使用して、IT資産を追跡し、戦略的意思決定を行います。主な目的は、ITリソースが効率的かつ効果的に使用されるようにすることです。ITAMは、使用中の資産の総数削減や、それらの資産の延命、コストのかかるアップグレードの回避により、コストの最適化にも役立ちます。ITAMで重要な部分は、総所有コストを理解し、資産の使用を最適化する方法を見つけることです。
IT（情報技術）資産とは、組織が事業運営の過程で使用する、あらゆる情報、ソフトウェア、またはハードウェアのことです。ハードウェア資産には、データセンターの物理サーバー、デスクトップ・コンピューター、モバイル・デバイス、ラップトップ、キーボード、プリンターなどの物理コンピューティング設備が含まれます。一方、ソフトウェア資産には、通常ユーザーまたはマシンごとにライセンスが発行されるアプリケーションや、オープンソース・リソースを使用して構築されたソフトウェア・システムやデータベースが含まれます。ソフトウェア資産には、サービスとしてのソフトウェア (SaaS) アプリケーションなどのクラウドベースの資産も含まれます。
IT資産管理（ITAM）プロセスには、通常、次の手順が含まれます。
すべてのIT資産のライフサイクルは有限です。IT資産管理（ITAM）で重要なのは、資産のライフサイクルを管理して最大限の生産性を確保することです。各組織が独自のライフサイクル ステージを定義する場合もありますが、IT 資産ライフサイクルには通常、次のステージが含まれます。
効率的なIT資産管理（ITAM）は、組織がより良いビジネス上の意思決定を行うのに役立ちます。主なメリットには次のようなものがあります。
組織のIT資産が増大するにつれて、手作業で、紙ベースやスプレッドシート・システムを介してIT資産を管理するのは大変になります。IT資産管理（ITAM）ソフトウェアは、資産のライフサイクル管理と追跡に使用される集中アプリケーションです。
IT資産管理ソフトウェア・ソリューションには通常、組織がIT環境をより適切に制御し、オンプレミスとクラウドで主要な機能を追跡できるようにする次のような主要な機能が含まれています。
IT資産管理がライフサイクル全体を通じてIT資産を管理することであるのに対し、 ITサービス・マネジメント（ITSM）はITサービスを管理および提供することを意味します。
ITサービス・マネジメントは、組織内のITサービスを管理するプロセスです。これには、ITサービスの計画と実装から、それらがスムーズかつ効率的に実行されていることを確認するための監視と監査に至るまで、多くの構成要素が含まれています。IT サービスには、ヘルプデスクおよびサービス デスク サポート (ユーザーへのパスワード変更方法の案内など) および IT インフラストラクチャの変更を効率的に処理する変更・管理手順が含まれます。
ITサービス・マネジメントの目標は、ビジネスとそのエンド・ユーザー（顧客、従業員、ビジネス・パートナーなど）のニーズを満たす、信頼性の高い高品質なITサービスを提供することです。ITSMは、ユーザー・エクスペリエンスとサービス品質の向上を目指しています。
ITインフラストラクチャライブラリ (ITIL) は、ITSMを実現するための最善のアプローチと考えられています。これは、効率的なITSMのためのベスト・プラクティスとフレームワークを提供するライブラリーです。最新のITILバージョンであるITIL4は、サービス戦略、サービス設計、サービス移行、サービス運用、継続的なサービス改善の5巻で構成されており、34のITSMプラクティスが詳しく説明されています。
ある意味で、ITSMはITAMを包含しています。資産管理と構成管理は数多くのITSMプロセスの1つであり、このプロセス専用のツールであるCMDBは、組織のIT資産とそれらの間の関係を集中管理するリポジトリです。
