IT資産管理（ITAM）とは

制御盤を監視する工場の技術者

IT資産管理とは

IT資産管理（ITAM）とは、IT資産をエンドツーエンドで追跡、管理して、すべての資産が適切に使用、保守、アップグレードされ、ライフサイクル終了時に廃棄されるようにすることです。

ITAMでは、財務、契約、インベントリのデータを使用して、IT資産を追跡し、戦略的意思決定を行います。主な目的は、ITリソースが効率的かつ効果的に使用されるようにすることです。ITAMは、使用中の資産の総数削減や、それらの資産の延命、コストのかかるアップグレードの回避により、コストの最適化にも役立ちます。ITAMで重要な部分は、総所有コストを理解し、資産の使用を最適化する方法を見つけることです。

IT資産とは?

IT（情報技術）資産とは、組織が事業運営の過程で使用する、あらゆる情報、ソフトウェア、またはハードウェアのことです。ハードウェア資産には、データセンターの物理サーバー、デスクトップ・コンピューター、モバイル・デバイス、ラップトップ、キーボード、プリンターなどの物理コンピューティング設備が含まれます。一方、ソフトウェア資産には、通常ユーザーまたはマシンごとにライセンスが発行されるアプリケーションや、オープンソース・リソースを使用して構築されたソフトウェア・システムやデータベースが含まれます。ソフトウェア資産には、サービスとしてのソフトウェア (SaaS) アプリケーションなどのクラウドベースの資産も含まれます。

IT資産管理プロセスの概要

IT資産管理（ITAM）プロセスには、通常、次の手順が含まれます。

  1. 資産の特定： IT資産管理の最初のステップは、IT資産すべての詳細なインベントリーを作成することです。そうすれば、確認が容易になり、冗長な資産を最適化して効率化できるようになります。

  2. 追跡：これは、ITAMツールまたはシステムを使用してIT資産を継続的に監視することなどを意味します。各資産を追跡するために収集される情報には、財務データ（資産コスト）、契約データ（保証、ライセンス、合意サービス水準（SLA））、およびインベントリー・データ（物理資産の場所と状態）が含まれます。
  3. 保守: IT 資産はライフサイクルのステージに応じて保守されます。メンテナンスには、資産の修理、アップグレード、交換が含まれます。IT資産に対して実行されるすべてのメンテナンス活動はITAMプロセスの一部として記録されるため、そのデータを資産のパフォーマンスの評価に使用できます。

IT資産ライフサイクルの段階

すべてのIT資産のライフサイクルは有限です。IT資産管理（ITAM）で重要なのは、資産のライフサイクルを管理して最大限の生産性を確保することです。各組織が独自のライフサイクル ステージを定義する場合もありますが、IT 資産ライフサイクルには通常、次のステージが含まれます。

  1. 計画：これには、組織が必要とする資産、その用途、取得方法についての決定が含まれます。組織はまた、資産取得の計画を立てる際に、競争力のある代替案を検討し、考えられる全選択肢の費用対効果と TCO（総所有コスト）分析を実行します。

  2. 調達/取得： 資産は、購入（サービスとしてのソフトウェアを含む）、構築、ライセンス取得、またはリースによって取得できます。

  3. デプロイメント： 資産のデプロイメントには、インストール、他のツールとの統合、ユーザーアクセスの提供、技術サポートの提供などが含まれる場合があります。

  4. 保守：資産を導入したら、最適に使用して価値を最大化するために、定期的なメンテナンス、アップグレード、修理の準備を行う必要があります。そうすれば、寿命を延ばし、コストを最小限に抑えて、リスクを軽減できます。

  5. 廃棄：資産は、価値が低下し始めて保守が不可能になると廃棄されます。つまり、IT資産は、メンテナンスがより頻繁になり、組織が以前よりも多くのリソースを費やすようになると、ライフサイクルの終わりに達します。市場によりよい代替手段がある場合にも、組織は資産の廃棄を決定できます。資産の廃棄には、古い資産の処分や、資産情報の更新、サポートおよびライセンス契約の終了、新しい資産への移行計画作成が含まれます。

IT資産管理のメリット

効率的なIT資産管理（ITAM）は、組織がより良いビジネス上の意思決定を行うのに役立ちます。主なメリットには次のようなものがあります。

  • 一元化された資産データベース/インベントリー：資産がさまざまな場所で追跡されると、管理が困難になります。不正確さや混乱が生じ、効率の悪さや不適切なビジネス上の意思決定につながる可能性があります。信頼できる唯一の情報源があると、資産の追跡がより簡単かつ効率的になります。組織は、生産性を最大化するために、どの資産を廃棄、アップグレード、最適化する必要があるかを一箇所で確認できます。

  • 資産使用の最適化：IT資産管理は、リソースの効率的な使用、リスクの軽減、無駄の最小化、コストの削減につながります。ITAMプロセスを確立することで、組織はすべての資産の状態に関するリアルタイムのデータを取得し、資産の使用について十分な情報に基づいた決定を下すことができます。

  • ソフトウェア・ライセンスのコンプライアンス：サードパーティーのソフトウェアの使用許諾を得ている組織は、その組織がライセンス契約条件に準拠していることを確認したいと考えるソフトウェア・プロバイダーによる、ソフトウェア監査を受けることがよくあります。契約を履行しないと、多額の罰金が科される可能性があります。そのため、組織はITAMソフトウェアを使用して、ネットワーク上の全コンピューターにインストールされている全ソフトウェアを自動的に監視し、関連するライセンス契約に準拠していることを確認します。

  • 情報に基づいた意思決定：ITAMデータは、以前の購入と導入の評価に役立ち、その後のアクションに影響を与えます。ITAMによって、IT資産の購入と業務プロセスを改善できます。

IT資産管理ソフトウェア

組織のIT資産が増大するにつれて、手作業で、紙ベースやスプレッドシート・システムを介してIT資産を管理するのは大変になります。IT資産管理（ITAM）ソフトウェアは、資産のライフサイクル管理と追跡に使用される集中アプリケーションです。

ITAMソフトウェアの主要な機能

IT資産管理ソフトウェア・ソリューションには通常、組織がIT環境をより適切に制御し、オンプレミスとクラウドで主要な機能を追跡できるようにする次のような主要な機能が含まれています。

  • 自動検出 ：ほとんどのIT資産管理システムは、組織のコンピューター・ネットワークにインストールされているすべてのハードウェアとソフトウェアを自動的に検出します。

  • ライセンス管理: ITAMソフトウェアはIT資産のライセンスを保管します。次に、関連するインベントリー・データを相互参照して、組織がライセンス不足で、ライセンス契約違反やライセンス過剰のリスクがある場合、あるいはライセンス不足で使用しているソフトウェア、または一度も使用していないソフトウェアを取得するリスクがある場合に、組織に警告します。この機能では、ライセンス契約の有効期限を追跡し、それに応じて組織に通知することもできます。

  • バージョンとパッチの管理：資産管理ソフトウェアは、新しいソフトウェア・パッチとバージョンの展開を追跡し、組織のコンピューター・スイートを最新で安全な状態に保ち、スムーズに実行できるようにします。

  • リクエスト管理：一部のITAMソフトウェアでは、IT資産に対するすべてのリクエストを追跡し、組織が資産リクエストのワークフローを定義できるようにします。これらの資産のライセンス要件を評価し、取得と導入のプロセスを管理します。

  • インベントリー管理：ITAMツールは、組織が使用する全資産の記録を保持します。インベントリーには、名前、ライセンス契約の種類、バージョンなどの資産データが記録されます。

  • 構成管理データベース（CMDB） : CMDB は、組織のIT資産および資産間の関係に関する情報を保管する集中データベースです。

  • 固定資産管理： ほとんどのITAMツールには、固定資産データを管理するための専用リポジトリがあります。固定資産には、主にハードウェアが含まれます。

  • デジタル資産管理：ITAMソフトウェアのこの機能には、デジタル著作権とリッチ・メディア（動画、音楽、写真などのマルチメディア・コンテンツなど）の管理が含まれます。

ITAMソフトウェアまたは資産管理ソリューションを選択する際に考慮すべき要素

ITAMソフトウェアを選択する際に考慮すべき要素

  • 目的： 組織は、ITAMソフトウェアが必要な理由と、資産管理をデジタル化することで達成したい目標を明確に把握する必要があります。可能であれば、経営陣は関連するすべての IT 部門との会議を設定して意見を聞く必要があります。

  • コスト： 組織が目的と期待を満たすソフトウェア・パッケージを特定したら、次のステップは価格を予算と比較することです。各パッケージがその価格で何を提供し、何を提供しないかを理解しておくと役に立つかもしれません。購入を決定する前に、無料評価版の利用を検討してください。

  • 技術サポート: 組織は必要に応じて技術サポートを提供するソフトウェアプロバイダーを選ぶべきです。このサポートは、セルフサービス、ユーザーのオンライン・コミュニティ、チャットボットによるアプリ内チャットやウェブチャット、電話サポート、ソーシャルメディア上のカスタマー・ケア・アシスタントとのチャットなどの形で提供されます。

  • レビューと評価：サードパーティのサイト（アプリストアや評価機関など）でソフトウェアパッケージの現在および過去のユーザーのレビューを読むと、組織が適切な選択をするのに役立ちます。

IT資産管理（ITAM）とITサービス・マネジメント（ITSM）の比較

IT資産管理がライフサイクル全体を通じてIT資産を管理することであるのに対し、 ITサービス・マネジメント（ITSM）はITサービスを管理および提供することを意味します。

ITサービス・マネジメントは、組織内のITサービスを管理するプロセスです。これには、ITサービスの計画と実装から、それらがスムーズかつ効率的に実行されていることを確認するための監視と監査に至るまで、多くの構成要素が含まれています。IT サービスには、ヘルプデスクおよびサービス デスク サポート (ユーザーへのパスワード変更方法の案内など) および IT インフラストラクチャの変更を効率的に処理する変更・管理手順が含まれます。

ITサービス・マネジメントの目標は、ビジネスとそのエンド・ユーザー（顧客、従業員、ビジネス・パートナーなど）のニーズを満たす、信頼性の高い高品質なITサービスを提供することです。ITSMは、ユーザー・エクスペリエンスとサービス品質の向上を目指しています。

ITインフラストラクチャライブラリ (ITIL) は、ITSMを実現するための最善のアプローチと考えられています。これは、効率的なITSMのためのベスト・プラクティスとフレームワークを提供するライブラリーです。最新のITILバージョンであるITIL4は、サービス戦略、サービス設計、サービス移行、サービス運用、継続的なサービス改善の5巻で構成されており、34のITSMプラクティスが詳しく説明されています。

ある意味で、ITSMはITAMを包含しています。資産管理と構成管理は数多くのITSMプロセスの1つであり、このプロセス専用のツールであるCMDBは、組織のIT資産とそれらの間の関係を集中管理するリポジトリです。

