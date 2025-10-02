作業指示は、あらゆる組織のメンテナンス戦略の原動力です。管理者がメンテナンスリクエストを送信すると、リクエストを受け取ったエンティティは、メンテナンスタスクの詳細がすべて記載され、タスクを完了するためのプロセスの概要が説明されている正式な紙文書またはデジタル文書、あるいはその両方を作成します。この文書は作業指示書と呼ばれます。作業指示書には、次の情報も含まれている場合があります。

注文を処理する会社

当該ジョブの場所



あらゆるスキル、ツールまたは資材要件

承認者

タスクに割り当てられた技術者またはサービスプロバイダ

完成にかかる推定費用

資材と人件費の見積もり

完成予定日

実際の完成日

優先レベル

作業指示の主な目的は、メンテナンス作業に関わるすべての関係者が、ワークフローを常に把握できるようにすることです。作業指示を効果的に活用すると、部門や組織内のメンテナンス作業を効率的に組織し、伝達し、追跡するのに役立ちます。

