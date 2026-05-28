データ収集と可視化は、保全KPIの基盤を形成し、保全チームが設備に最も関連性の高い指標を特定し、追跡することを可能にします。

時間の経過とともに、保全チームは、設備の故障、修理回数、予備部品の使用状況、点検、保全スケジュールなど、担当する設備に関するデータを収集し、そのデータをCMMSに提供しますが、CMMSツールはこのプロセスを自動化できるようになってきています。

CMMSは設備データを一元管理し、データを性能指標に接続する保全ダッシュボードを生成します。CMMSソフトウェアが表示できる一般的な指標には、次のものがあります。

修理に費やされた総保全時間

故障を引き起こした設備の不具合の種類

障害後に運用を復旧するために要する平均時間

調査対象期間中の故障数の合計

最新の保全管理ソフトウェアは、こうした稼働状況の指標などを経時的に追跡し、保全技術者が保全のバックログ、設備のアップタイム、スケジュールの遵守、設備の可用性などのKPIを通じて、稼働状況をより明確に把握できるようにします。