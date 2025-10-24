ITインフラストラクチャー・オーケストレーションとは

オーケストレーションは、個々のコンポーネントを個別に管理するのではなく、自動化されたセルフサービス・ワークフローを作成し、事前に定義されたルールとポリシーに従ってリソースをプロビジョニングし、アプリケーションをデプロイし、ネットワークを構成し、システムを保守します。これらのワークフローは、依存関係と潜在的な障害を処理しながら、相互に依存するタスクを正しい順序で実行し、それらを正しい順序で実行します。

現代の企業は、オンプレミスのデータセンターからパブリッククラウド（AWS、Microsoft Azure、IBM Cloud、Google Cloud Platform）、エッジロケーションに至るまで、ハイブリッドクラウドおよびマルチクラウド環境全体でアプリケーションを実行しています。オーケストレーションがなければ、ITチームは、何千もの相互依存するリソースを管理する中で、ますます複雑になることに直面しています。クラウドプラットフォーム、マイクロサービス、コンテナ化されたアプリケーションが急増するにつれ、これらのシステムを管理・調整することは不可能になります。

モバイル・バンキング・アプリケーションをデプロイする金融サービス組織を考えてみましょう。このプロセスには、クラウド・インフラストラクチャーのプロビジョニングとセキュリティー・ポリシーの構成が含まれます。チームは、サービスとアプリをデプロイし、データベースをセットアップし、ネットワーク接続を確立し、監視システムを実装する必要があります。ITインフラストラクチャオーケストレーションは、相互に依存するこれらのタスクを自動化し、依存関係や潜在的な障害を処理しながら正しい順序で実行します。

より多くの組織が同様の導入の課題に直面するにつれて、オーケストレーションは不可欠なものとなっています。Coherent Market Insightsによると、世界のクラウドオーケストレーション市場は、2025年から2032年の間に年平均成長率20.6%で成長し、753億9,000万米ドルに達すると予想されています。1これは、複雑なIT環境を大規模に管理するための高度なオーケストレーション機能に対する組織のニーズの高まりを反映しています。