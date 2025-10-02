3層アーキテクチャーとは

プレゼンテーション層

プレゼンテーション層とは、アプリケーションのユーザー・インターフェースかつアプリケーションの通信層であり、エンド・ユーザーはこの層でアプリケーションと対話します。 その主な目的は、ユーザーに情報を表示し、情報をユーザーから収集することです。 この第1層は、デスクトップ・アプリケーションであるWebブラウザー、またはグラフィカル・ユーザー・インターフェース（GUI）などで実行できます。 Webプレゼンテーション層は通常、HTML、CSS 、JavaScriptを使用して開発されます。 デスクトップ・アプリケーションは、プラットフォームに応じてさまざまな言語で記述することができます。

アプリケーション層

アプリケーション層（論理層または中間層とも呼ばれます）は、アプリケーションの中核です。 この層では、プレゼンテーション層で収集された情報が、特定のビジネス・ルールのセットであるビジネス・ロジックを使用して処理されます（データ層の他の情報に対して処理される場合もあります）。 アプリケーション層は、データ層内でデータの追加、削除、または変更を行うこともできます。

アプリケーション層は通常、Python、Java、Perl、PHPまたはRubyを使用して開発され、API呼び出しを使用してデータ層と通信します。

データ層

データ層（データベース層、データ・アクセス層、またはバックエンドと呼ばれることもあります）は、アプリケーションによって処理された情報が保管され、管理される場所です。 これは、PostgreSQL、MySQL、MariaDB、Oracle、Db2、Informix、Microsoft SQL Serverなどのリレーショナル・データベース管理システムである場合、またはCassandra、CouchDB、MongoDBなどのNoSQLデータベース・サーバー内にある場合があります。

3層アプリケーションでは、すべての通信がアプリケーション層を経由します。 プレゼンテーション層とデータ層は、相互に直接通信できません。

層とレイヤー

3層アーキテクチャーの議論では、レイヤー が、層 と同じ意味で使われることがよくあります。層と互換的に、「プレゼンテーション・レイヤー」や「ビジネス・ロジック・レイヤー」のように誤用されることがあるのです。

層とレイヤーは同じではありません。 「レイヤー」とは、ソフトウェアの機能部を指しますが、「層」とは、他の部分から分離してインフラストラクチャーで実行されるソフトウェアの機能部を指します。 例えば、電話の連絡先アプリは、3レイヤー・アプリケーションですが、3つのレイヤーがすべてその電話上で機能するため、1層 のアプリケーションです。

この違いは重要です。レイヤーには層と同じメリットがないためです。