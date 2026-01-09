ハイブリッドクラウドバックアップは、ビジネスクリティカルなデータを保護するために、オンプレミスとクラウドインフラストラクチャーを統合したアプローチです。
これにより、企業はバックアップ・インフラを効率的に拡張することができ、クリティカルなデータをオンプレミスに維持して迅速なリカバリを実現する一方、クラウド・ストレージをコスト効率の高いアーカイブ・ストレージや災害復旧に利用することができます。
オンプレミスおよびクラウド・ベースのワークロードで性能、コスト、セキュリティーを最適化することで、ハイブリッドクラウド・バックアップは事業継続性および災害復旧（BCDR）ストラテジーの重要な一部となっています。このアプローチでは、ランサムウェアやその他のサイバーセキュリティーの脅威からデータを保護しながら、重要な情報を損失や破損から保護します。
全体として、ハイブリッドクラウド・バックアップは中小企業と大企業の両方に大きな収益をもたらし、評判を損なう可能性のあるデータ損失を防ぐのに役立ちます。ハイブリッドクラウド・バックアップのユースケースは、医療、金融、製造、小売といった組織で利用され、データ・レジリエンスをサポートし、さまざまなビジネス要件を満たします。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ハイブリッドクラウド・バックアップはハイブリッドクラウド・ストレージと密接に関連していますが、この2つのテクノロジーには大きな違いがあります。
ハイブリッドクラウド・ストレージは、パブリッククラウドとオンプレミス/ローカル・ストレージを組み合わせ、これらの環境間のシームレスなデータ転送を可能にします。クラウドやその他のプロバイダーのストレージ・ソリューションは、統合されたハイブリッドクラウド・インフラストラクチャーの柔軟性とコストの最適化を組織に提供します。
ハイブリッドクラウド・バックアップは、バックアップと災害復旧のためにデータのコピーを作成することに重点を置いています。高速化と迅速なデータ復旧のためにローカルサイトや ネットワーク接続ストレージ（NAS）などのバックアップソリューションを活用し、オフサイトの冗長性と安定性のためにクラウド環境を利用しています。
Fortune Businessによる洞察レポートによると、世界のデータ・ストレージ市場は2032年までに3倍以上に成長すると予想されています。1このため、組織はパフォーマンスを犠牲にすることなく増大するデータ量を保護しなければならないというプレッシャーに直面しています。ハイブリッドクラウド・バックアップは、組織のバックアップ・インフラストラクチャーを効率的に拡張できるようにすることで、この課題に対処します。このプロセスでは、クリティカルなデータをオンプレミスに保存して迅速な復旧を実現すると同時に、クラウドのストレージを活用して費用対効果の高い長期保存と災害復旧を実現します。
ハイブリッドクラウドバックアップには、いくつかの重要なプロセスとコンポーネントが含まれています。そのライフサイクルの一般的な内訳は次のとおりです。
ハイブリッドクラウド・バックアップを使用する主なメリットは次のとおりです。
ハイブリッドクラウド・バックアップ環境を改善するには、組織はビジネス・ニーズを満たす特定の戦略的コンポーネントを検討する必要があります。
組織は、サービスとしてのソフトウェア（SaaS）プラットフォームやオンプレミスのバックアップおよび復元ソリューションなど、バックアップ・ソリューションのさまざまなクラウド・サービス提供オプションから選択することができます。SaaSバックアップと復元オプション（Veeam、 IBM Storage Protect Plus、Commvaultなど）により、管理の簡素化、自動更新、ITオーバーヘッドの削減が実現します。
オンプレミスおよびプライベートクラウド・ソリューションは、バックアップ・インフラストラクチャーに対してより優れた制御を提供し、厳しいデータ・ガバナンスのニーズを持つ組織に必要とされることが多いです。多くの企業は、両方のモデルを統合したハイブリッド・クラウドデータ管理アプローチを採用しています。
変更不可能なストレージは、バックアップデータが一定期間変更または削除されるのを防ぎ、ランサムウェアやデータ破損を防ぐ変更不可能なバックアップを作成します。
組織は、オンプレミス環境とクラウド環境全体で保持ポリシーを確立する際に、コンプライアンス要件、回復ニーズ、ストレージ・コストのバランスを取る必要があります。
Flexeraの2025 年のレポートによると、組織は平均してクラウド支出の約32%を無駄にしていると推定されています。2大規模なグローバル企業であれ、中小企業（SMB）であれ、バックアップソフトウェアベンダーやクラウドストレージプロバイダーからのサービスレベル契約（SLA）を注意深く確認することが重要です。
重要なSLA基準には、価格モデル、可用性保証（アップタイム/ダウンタイム）、セキュリティー対策、認証が含まれます。中小企業は、柔軟な拡張を備えたコスト効率の高いクラウドストレージを選択することがよくありますが、大企業では通常、より包括的なSLAと専用のサポートが必要です。
定期的なテストにより、ハイブリッドクラウド・バックアップ環境全体のデータ保護を検証します。組織は、定期的なバックアップ検証手順を実行して模擬災害復旧テストを行い、自動化されたプロセスでデータの整合性を検証する必要があります。
これにより、バックアップ・システムが必要なときにデータを正常に復元できることを確認することで、サイバー・レジリエンスと事業継続性をサポートします。
ハイブリッドクラウド・バックアップは、最新の技術の進歩に送れずについていきます。
分散したオペレーション（小売店、製造施設、遠隔地のオフィスなど）を行う組織は、エッジでバックアップコピーを維持しながらクリティカルなデータを一元化されたクラウド・ストレージに同期させることで、データの長期保存と災害復旧を行うことができます。
ハイブリッドクラウド・バックアップ・ソリューションは、バックアップ・データを複数のクラウド・プロバイダーに分散するマルチクラウド環境に向けて進化しています。このストラテジーによりベンダー・ロックインが軽減され、複数の地理的拠点を通じて災害レジリエンスが向上します。
また、組織がニーズを満たすために最も経済的なストレージ戦略を選択できるため、コストの最適化も可能になります。
ハイブリッドクラウド・インフラストラクチャーがAI戦略をどのように強化できるかをご覧ください。IBMのエキスパートから、既存のテクノロジーをアジャイルでAI対応のシステムへと変革し、ビジネス全体のイノベーションと効率化を推進する方法を学びましょう。
ハイブリッドクラウドソリューションが、AI駆動型のビジネス運営をどのように最適化できるかをご覧ください。IBMのハイブリッドクラウドを活用して、企業が効率性、拡張性、セキュリティを向上させているお客様事例やソリューションをご紹介します。
IaaS（Infrastructure as a Service）、PaaS（Platform as a Service）、SaaS（Software as a Service）の主な違いについて学びましょう。それぞれのクラウド・モデルが、異なるビジネス・ニーズに対応するために、さまざまなレベルの制御、拡張性、管理を提供する方法についてご紹介します。
IBM Cloud Infrastructure Centerは、IBM zSystemsおよびIBM LinuxONE上のプライベートクラウドのインフラストラクチャーを管理するためのOpenStack互換ソフトウェア・プラットフォームです。
企業のハイブリッドクラウドとAI戦略のために設計された、サーバー、ストレージ、ソフトウェアを紹介します。
安全性と柔軟性を備えたクラウドで、ビジネスの成長に合わせてリソースを無理なく拡張できます。
IBMのハイブリッドクラウドとAI対応ソリューションで、企業インフラを変革しましょう。ビジネスを保護、拡張、モダナイズするために設計されたサーバー、ストレージ、ソフトウェアを発見したり、専門家のインサイトにアクセスして生成AIストラテジーを強化したりできます。
1 Data Storage Market Size, Share & Industry Analysis, Fortune Business Insights, December 15, 2025.
2 State of the Cloud Report, Flexera, 2025.