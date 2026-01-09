クラウド ITインフラストラクチャー

ハイブリッドクラウド・バックアップとは

公開日 2026年01月9日
サーバーの前に立ってノートPCを持つ男性
By Stephanie Susnjara and Ian Smalley

ハイブリッドクラウド・バックアップの定義

ハイブリッドクラウドバックアップは、ビジネスクリティカルなデータを保護するために、オンプレミスとクラウドインフラストラクチャーを統合したアプローチです。

これにより、企業はバックアップ・インフラを効率的に拡張することができ、クリティカルなデータをオンプレミスに維持して迅速なリカバリを実現する一方、クラウド・ストレージをコスト効率の高いアーカイブ・ストレージや災害復旧に利用することができます。

オンプレミスおよびクラウド・ベースのワークロードで性能、コスト、セキュリティーを最適化することで、ハイブリッドクラウド・バックアップは事業継続性および災害復旧（BCDR）ストラテジーの重要な一部となっています。このアプローチでは、ランサムウェアやその他のサイバーセキュリティーの脅威からデータを保護しながら、重要な情報を損失や破損から保護します。

全体として、ハイブリッドクラウド・バックアップは中小企業と大企業の両方に大きな収益をもたらし、評判を損なう可能性のあるデータ損失を防ぐのに役立ちます。ハイブリッドクラウド・バックアップのユースケースは、医療、金融、製造、小売といった組織で利用され、データ・レジリエンスをサポートし、さまざまなビジネス要件を満たします。

ハイブリッドクラウド・バックアップとハイブリッドクラウド・ストレージ

ハイブリッドクラウド・バックアップはハイブリッドクラウド・ストレージと密接に関連していますが、この2つのテクノロジーには大きな違いがあります。

ハイブリッドクラウド・ストレージは、パブリッククラウドとオンプレミス/ローカル・ストレージを組み合わせ、これらの環境間のシームレスなデータ転送を可能にします。クラウドやその他のプロバイダーのストレージ・ソリューションは、統合されたハイブリッドクラウド・インフラストラクチャーの柔軟性とコストの最適化を組織に提供します。

ハイブリッドクラウド・バックアップは、バックアップと災害復旧のためにデータのコピーを作成することに重点を置いています。高速化と迅速なデータ復旧のためにローカルサイトや ネットワーク接続ストレージ（NAS）などのバックアップソリューションを活用し、オフサイトの冗長性と安定性のためにクラウド環境を利用しています。

Fortune Businessによる洞察レポートによると、世界のデータ・ストレージ市場は2032年までに3倍以上に成長すると予想されています。1このため、組織はパフォーマンスを犠牲にすることなく増大するデータ量を保護しなければならないというプレッシャーに直面しています。ハイブリッドクラウド・バックアップは、組織のバックアップ・インフラストラクチャーを効率的に拡張できるようにすることで、この課題に対処します。このプロセスでは、クリティカルなデータをオンプレミスに保存して迅速な復旧を実現すると同時に、クラウドのストレージを活用して費用対効果の高い長期保存と災害復旧を実現します。

ハイブリッドクラウド・バックアップの仕組み

ハイブリッドクラウドバックアップには、いくつかの重要なプロセスとコンポーネントが含まれています。そのライフサイクルの一般的な内訳は次のとおりです。

  1. バックアップのスケジューリングとオートメーション： バックアップとアーカイブのスケジューリングとオートメーションにより、指定した時間に定期的にデータをバックアップすることができます。
  2. データキャプチャと重複排除：データキャプチャと重複排除により、ストレージシステム内に各データのインスタンスが1つだけ存在するようになります。重複あるいは余分なデータが削除され、すべての参照が単一のコピーを参照します。このプロセスにより、クラウドに転送されるデータ量を最小限に抑えることで、必要な帯域幅とストレージコストを削減できます。
  3. クラウドへのデータ転送： ハイブリッドクラウド・バックアップは通常、増分バックアップを使用し、前回のバックアップ以降に変更されたデータのみをクラウドに保存します。このプロセスにより、完全バックアップのコストと頻度を削減しながら、データを最新の状態に維持できます。
  4. データの複製と同期：データはローカルコピーとクラウドコピーの間で定期的に同期され、最新のバックアップが維持されます。これは、オンプレミスのストレージとクラウド・リポジトリーの間で行われ、ローカル・コピーとクラウド・データの両方が最新の状態に保たれます。同期は、ビジネス要件に応じて継続的に実行するか、スケジュールされた時間に実行することができます。
  5. データ階層化： 定期的に使用されるデータは、さまざまな属性に基づいて割り当てることができる独自のストレージ階層にローカルで保管されます。一般的に、取得されるデータは、フラッシュ・ストレージやNASなどの高性能ストレージ・モデルを使用して、ローカルバックアップとしてオンサイトに保存されます。定期的にアクセスされる頻度が低いアーカイブ・データは、コスト効率の高いアーカイブ・ストレージを実現するためにクラウドに移動されます。
  6. 管理の一元化と監視：単一の管理プラットフォームにより、すべてのバックアップ場所で統一された可視性と制御が提供されます。これにより、オーケストレーションが可能になり、管理が合理化されます。このようなプラットフォームは、APIやネイティブ・コネクタを使って、オンプレミスのインフラとクラウド・サービス・プロバイダー（例えば、Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure、IBM Cloud®、Google Cloud）のクラウド・ストレージを統合します。一元化されたダッシュボードを使用することで、ITチームはバックアップオペレーションをリアルタイムで監視し、障害や異常に対する自動アラートを受信してハイブリッドクラウド環境全体のコンプライアンスレポートを作成することができます。
  7. リカバリーと復元：バックアップと復元操作では、データのバックアップコピーを使用して、アプリケーション、データ、ITリソースへのアクセスを迅速に再確立します。組織は、迅速な復旧のためにローカル・バックアップから復元したり、オンプレミスのインフラストラクチャーが使用できない場合にクラウドベースのサーバーやストレージ・システムに切り替えたりすることができます。この機能により、プライマリ・データ・センターが再び稼動するまでの事業継続性が維持されます。

ハイブリッドクラウド・バックアップのメリット

ハイブリッドクラウド・バックアップを使用する主なメリットは次のとおりです。

  • 事業継続性：ハイブリッドクラウド・バックアップは、中断のない事業継続性をサポートし、企業が目標復旧時間（RTO）と目標復旧時点（RPO）の目標を達成できるように支援します。
  • データ・セキュリティーとレジリエンス：このバックアップアプローチは、認証制御の実装や、送信中および静止中のデータの暗号化を実装することで、組織のセキュリティー体制を改善します。オンプレミスのインフラから隔離されたオフサイトのクラウドコピーを維持することで、企業はランサムウェア、サイバー脅威、停電、その他の障害から保護され、インシデント発生時のサイバーリカバリーが可能になります。
  • データ冗長性のための地理的位置：ハイブリッドクラウド・バックアップは、ファイルのコピーを作成し、1つまたは複数の地理的に離れたデータセンターに保管します。このアプローチは地域の災害やサイトレベルの障害からの保護に役立ち、場所全体にアクセスできなくなった場合でもデータの可用性を確保できます。
  • コスト効率と効率性：ハイブリッドクラウド・バックアップは、企業がデータ配置を改善し、ストレージフットプリントを削減し、全体の参考情報効率を高めるのに役立ちます。このプロセスにより、運用コストが削減され、投資収益率（ROI）が向上します。
  • 規制とコンプライアンス：組織は、ローカルおよびクラウド・インフラストラクチャー全体にバックアップを戦略的に配置することで、データ主権の要件、保持ポリシー、規制コンプライアンス要件（HIPAA、GDPRなど）を満たすことができます。この機能は、医療従事者、金融機関、官公庁・自治体など、機密データを扱う組織にとって非常に重要です。

ハイブリッドクラウド・バックアップ戦略の構築

ハイブリッドクラウド・バックアップ環境を改善するには、組織はビジネス・ニーズを満たす特定の戦略的コンポーネントを検討する必要があります。

デプロイメント・モデル

組織は、サービスとしてのソフトウェア（SaaS）プラットフォームやオンプレミスのバックアップおよび復元ソリューションなど、バックアップ・ソリューションのさまざまなクラウド・サービス提供オプションから選択することができます。SaaSバックアップと復元オプション（Veeam、 IBM Storage Protect Plus、Commvaultなど）により、管理の簡素化、自動更新、ITオーバーヘッドの削減が実現します。

オンプレミスおよびプライベートクラウド・ソリューションは、バックアップ・インフラストラクチャーに対してより優れた制御を提供し、厳しいデータ・ガバナンスのニーズを持つ組織に必要とされることが多いです。多くの企業は、両方のモデルを統合したハイブリッド・クラウドデータ管理アプローチを採用しています。

データ保護と保持

変更不可能なストレージは、バックアップデータが一定期間変更または削除されるのを防ぎ、ランサムウェアやデータ破損を防ぐ変更不可能なバックアップを作成します。

組織は、オンプレミス環境とクラウド環境全体で保持ポリシーを確立する際に、コンプライアンス要件、回復ニーズ、ストレージ・コストのバランスを取る必要があります。

コスト最適化

Flexeraの2025 年のレポートによると、組織は平均してクラウド支出の約32%を無駄にしていると推定されています。2大規模なグローバル企業であれ、中小企業（SMB）であれ、バックアップソフトウェアベンダーやクラウドストレージプロバイダーからのサービスレベル契約（SLA）を注意深く確認することが重要です。

重要なSLA基準には、価格モデル、可用性保証（アップタイム/ダウンタイム）、セキュリティー対策、認証が含まれます。中小企業は、柔軟な拡張を備えたコスト効率の高いクラウドストレージを選択することがよくありますが、大企業では通常、より包括的なSLAと専用のサポートが必要です。

テストと検証

定期的なテストにより、ハイブリッドクラウド・バックアップ環境全体のデータ保護を検証します。組織は、定期的なバックアップ検証手順を実行して模擬災害復旧テストを行い、自動化されたプロセスでデータの整合性を検証する必要があります。

これにより、バックアップ・システムが必要なときにデータを正常に復元できることを確認することで、サイバー・レジリエンスと事業継続性をサポートします。

ハイブリッドクラウド・バックアップのトレンド

ハイブリッドクラウド・バックアップは、最新の技術の進歩に送れずについていきます。

AIと機械学習（ML）の統合

人工知能（AI）機械学習（ML）は、脅威の検知強化、対応の自動化、予測分析をサポートすることで、ハイブリッドクラウド・バックアップを変革しています。

MLアルゴリズムは、ランサムウェアや破損などのサイバー脅威を示す可能性のあるバックアップデータストリームの異常を特定します。AIを活用したオートメーションは、バックアップ・スケジュールを最適化し、データの整合性を維持し、手動による介入を軽減します。
エッジ設定

分散したオペレーション（小売店、製造施設、遠隔地のオフィスなど）を行う組織は、エッジでバックアップコピーを維持しながらクリティカルなデータを一元化されたクラウド・ストレージに同期させることで、データの長期保存と災害復旧を行うことができます。
マルチクラウド環境

ハイブリッドクラウド・バックアップ・ソリューションは、バックアップ・データを複数のクラウド・プロバイダーに分散するマルチクラウド環境に向けて進化しています。このストラテジーによりベンダー・ロックインが軽減され、複数の地理的拠点を通じて災害レジリエンスが向上します。

また、組織がニーズを満たすために最も経済的なストレージ戦略を選択できるため、コストの最適化も可能になります。
Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

