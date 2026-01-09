ハイブリッドクラウド・バックアップはハイブリッドクラウド・ストレージと密接に関連していますが、この2つのテクノロジーには大きな違いがあります。

ハイブリッドクラウド・ストレージは、パブリッククラウドとオンプレミス/ローカル・ストレージを組み合わせ、これらの環境間のシームレスなデータ転送を可能にします。クラウドやその他のプロバイダーのストレージ・ソリューションは、統合されたハイブリッドクラウド・インフラストラクチャーの柔軟性とコストの最適化を組織に提供します。

ハイブリッドクラウド・バックアップは、バックアップと災害復旧のためにデータのコピーを作成することに重点を置いています。高速化と迅速なデータ復旧のためにローカルサイトや ネットワーク接続ストレージ（NAS）などのバックアップソリューションを活用し、オフサイトの冗長性と安定性のためにクラウド環境を利用しています。

Fortune Businessによる洞察レポートによると、世界のデータ・ストレージ市場は2032年までに3倍以上に成長すると予想されています。1このため、組織はパフォーマンスを犠牲にすることなく増大するデータ量を保護しなければならないというプレッシャーに直面しています。ハイブリッドクラウド・バックアップは、組織のバックアップ・インフラストラクチャーを効率的に拡張できるようにすることで、この課題に対処します。このプロセスでは、クリティカルなデータをオンプレミスに保存して迅速な復旧を実現すると同時に、クラウドのストレージを活用して費用対効果の高い長期保存と災害復旧を実現します。