概要 サイバー攻撃はかつてないほど広範囲に広がり、革新的で高速になっています。これらに対抗するには、既存の投資を保護しながら生産性を最大化するためにチームの延長として機能できる協力的なパートナーが必要です。あらゆるアラートをいつでも管理でき、セキュリティ・プログラムを最適化するために求めていた可視化と統合を実現するグローバルでエンドツーエンド、ベンダー・アグノスティックな脅威ソリューションにより、お客様の組織がサイバー・リスクを低減するのを支援します。



多くの組織ではリソースが少なすぎ、大量の情報を提供するさまざまなツールが多すぎます。これにより、チームは最も重要な作業に時間を費やすことができなくなり、コストの上昇、非効率性、アラート疲労、潜在的な脆弱性に対する可視性の深刻な欠如につながります。



IBM脅威検知および対応(TDR)サービスは、マネージド検知対応(MDR)サービスを含み、お客様の組織が既存の投資を保護し、AIによりそれらを強化し、防御を強化するためにプロアクティブなセキュリティーを実践し、セキュリティー運用を継続的に改善し、ハイブリッド・クラウドを保護するのに役立ちます。

メリット ビジネス・トランスフォーメーションを加速する ハイブリッド・クラウド環境内のあらゆるものが、多数のソース経由で収集されたことの多いデータを生成します。AIを活用して最大85%のアラートを処理するX-Force Protection Platformを活用した統合型マネージド24時間365日対応のソリューションに、既存のツールとサービスを変換します。

プロアクティブなセキュリティーを実践してリスクを軽減する 脆弱性を未然に防ぎ、検知の有効性を理解し、セキュリティ体制を改善するためのパーソナライズされた推奨事項を入手し、ハッカー、応答者、調査者からなるエリート・チームと連携して防御を強化します。 セキュリティー運用を継続的に改善する 高度な可視性を獲得してコラボレーションを促進する機能を強化し、脅威が検出されるとすぐに封じ込めて修復できるようにすることで、損害やサービスの中断を低減しながらビジネス・リスクを最小限に抑えます。

リアクティブなシグネチャーベースの脅威管理ソリューションからプロアクティブなインテリジェンスベースのアプローチに移行し、高度なスキルを持つ専任のセキュリティー・チームを活用した高度な攻撃に対する継続的な監視、分析および迅速な対応を行うことで、拡大する攻撃対象領域を防御することが組織にとって不可欠です。

IBMのおかげで、当社はリアルタイムで世界の24時間を正確に把握できるようになりました。 Robert Oh Executive Vice President of Corporate Digital and Chief Operating Officer Doosan Group

お客様事例 製造業 新たなサイバー脅威にDoosan Digital Innovations(DDI)の新たなアプローチが要求される DDIは、将来のトランスフォーメーションを可能にするためにセキュリティー体制を強化し、サイバー脅威が発生した場合のビジネスの中断を最小限に抑えるための、よりプロアクティブでグローバル意識を持った戦略を作成します。 製造業 ANDRITZとIBMがサイバー攻撃に対する共同戦線を構築 X-Force Red脆弱性管理サービスは、ANDRITZ のシステムをスキャンし、セキュリティー脆弱性を評価します。各スキャンでは、共通脆弱性評価システム(CVSS)を使用して重大度別に脆弱性を評価するレポートが生成されます。これは、ANDRITZがインシデント対応の優先順位を付けるのに役立ちます。

洞察 研究ハブ 最新のX-Force研究をオールインワンの場所に置き、毎週新しいブログを特集する ランサムウェア対策決定版ガイド2023 ランサムウェアの最新のトレンドと研究を理解します。 脅威インテリジェンス・インデックス2023 脅威アクターの攻撃の手口および組織をプロアクティブに保護する方法についての理解。 クラウド脅威の全貌2023 クラウド・セキュリティーにおける最新の脅威インテリジェンスとトレンドを理解します。

参考情報 デモ 脅威検知および対応サービスのデモ TDRサービス・ソリューションの主要コンポーネントをさらに深く掘り下げて、アラート疲労を低減し、SOC生産性を向上させ、脅威に先んじて意思決定を加速する方法を確認します。 ソリューション概要 IBM X-Forceの概要 組織の信頼できるアドバイザーの役を果たす世界的に有名なハッカー、研究者、アナリスト、インシデント対応者のチームについて学習します。 ブログ お客様のセキュリティー・プログラムは断片的な検知と対応(PDR)の影響を受けていますか? PDRとは何か、PDRがどのように発生するか、セキュリティー・プログラムを成功させるためにPDRに対抗するために何ができるかについて学習します。