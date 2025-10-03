組織は、変更可能と変更不可能という2つのアプローチでインフラストラクチャーを管理できます。変更不可能インフラストラクチャーは、サーバーを変更するのではなく、サーバーを完全に置き換えます。変更可能なインフラストラクチャーは、更新、パッチ、構成変更を実稼働サーバーに直接適用することで、適切なサーバーを変更します。

変更可能なインフラストラクチャーは主に既存のサーバーを変更するため、より効率的であるように見えます。ただし、多くの場合、変更不可能インフラストラクチャーがより実用的で望ましいものになります。

まず、クラウド・コンピューティングとコンテナ化により、デプロイメント速度が劇的に変化しました。組織は、物理サーバーで必要だった数時間ではなく、数分で仮想マシン（VM）とコンテナを置き換えることができるようになりました。インフラストラクチャー・オートメーション・ツールは、新しいサーバーとIT参考情報をプロビジョニングおよび構成し、統一的な変更を大規模に適用できます。

第2に、変更不可能インフラストラクチャーは、変更が蓄積するにつれてシステムが意図した状態から徐々に乖離してしまう、変更可能なインフラストラクチャーに共通する主要な特徴である構成ドリフトを大幅に削減できます。構成ドリフトは、ネットワークの問題によりデプロイメント・プロセスが中断され、更新の部分的または失敗が生じる場合に特に一般的です。このドリフトは、性能の低下、セキュリティーの脆弱性、コンプライアンス違反につながる可能性があります。

例えば、100台の本番環境サーバーにセキュリティー更新プログラムをデプロイする場合、オートメーションは更新プログラムがプリインストールされた100台の新しいサーバーを作成し、それらを個別に検証できます。検証が完了すると、トラフィックをリダイレクトし、古いサーバーを廃止することができます。これらはすべて、ダウンタイムなしで数分以内に行われます。