財務における企業業績管理（EPM）の将来はどうなるでしょうか？今後はよりインテリジェントになり、会社全体に組み込まれることになりそうです。EPMソリューションは財務報告用のツールとして始まりましたが、財務チームの意思決定のための中心的な神経システムとして急速に進化しています。

IBMのトランスフォーメーションは、組織に何ができるかを垣間見せてくれます。断片化されたデータと、事業単位全体で500を超える断絶した財務アプリケーションに直面していたIBMは、抜本的な転換を必要としていました。データ統合を実現するために、IBM® Cognos® AnalyticsとIBM Planning Analytics（TM1機能）を活用した統合EPMプラットフォームを開発しました。2019年には、AI機能が追加されました。

その成果は素晴らしいものでした。統合アプローチにより、2020年以降、FP&Aツールが95%削減され、FP&Aの生産性が40%向上しました。さらに、IBMは、IBM watsonx®とPlanning Analyticsを使用することで、リアルタイム・レポートとほぼ完璧なモデル精度を備えた「タッチレス」AI駆動型予測を実現しました。

IBMのお客様事例は、EPM がどこに向かっているのか、そして組織が高度なテクノロジーによってどのように接続されたエコシステムになることができるのかを示す一例です。AIは財務責任者を現代の世界に導き、一歩先を行く戦略的アドバイザーへと進化させています。