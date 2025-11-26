EPMは、予算編成、予測、データ分析など、財務チームの業務機能の簡素化を支援するのに適しています。EPMソフトウェアにより、財務チームは人工知能（AI）、機械学習（ML）、その他の自動化ツールのような高度な技術を通じて、ビジネス慣行を最適化し、将来の意思決定に役立つ情報を提供できます。
組織は、新しい機会を評価し、日常業務を自動化し、財務、人事、サプライチェーン、営業などの業種・業務全体にわたって戦略的計画の決定を行うための組み込みアシスタントとしてEPMソリューションを使用しています。
特に、最高財務責任者（CFO）は、進化するテクノロジーに対応するために必要な変革だと考えており、最も成功している財務組織の一部はAIシステムを活用しています。最近のIBM Institute for Business Value（IBV）レポートによると、「CFOのほぼ4人に5人が、組織の変革のペースを維持または加速する計画を立てている」ことがわかりました。同レポートでは、69%の回答者が、自社の財務変革戦略にはAIが不可欠であると述べています。
EPMシステムは、多くの組織が将来の財務機能の需要に応えるために導入しているデジタル・トランスフォーメーションの一部です。EPMプロセスは、組織が財務計画の意思決定を行い、混乱や不確実性に対応するためのより深い知見を提供するのに役立ちます。
エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）とエンタープライズ・パフォーマンス管理（EPM）はいずれも、組織の企業データを管理します。これらは連携した役割を果たしますが、その目的は異なります。取引の効率化から戦略的な俊敏性への移行を目指すCFOやファイナンシャル・プランニングと分析（FP&A）チームにとって、この2つの違いを理解することは非常に重要です。
ERPは実行がすべてです。これは、取引の追跡から買掛金や決算に至るまで、組織の日常的な財務業務のバックボーンです。ERPシステムは、ビジネスを継続させるエンジンとして最もよく理解されています。企業全体のあらゆる取引について、データを活用した知見を提供し、業務レベルで何が起こっているかを知るための信頼できる唯一の情報源となります。
EPMは戦略的レイヤーです。EPMソフトウェアは、ERPデータを取得して将来を見据えた知見に変換します。EPMの役割は、予算編成、予測、シナリオ・モデリング、パフォーマンス分析を可能にすることです。EPMは基本的に、財務チームが「what if」シナリオを計画し、それに備えられるよう支援します。
簡単に言えば、ERPは会計のバランスをとり、EPMは次の投資先を決定します。これらを組み合わせることで、財務部門は報告機能から戦略的パートナーへと変化します。
今日、多くの財務組織は、ERP-EPMソリューションの上にAIと予測分析を重ねています。目標は、データと意思決定の距離を縮めることです。組織は、ERPの運用精度とEPMの戦略的インテリジェンスを活用して、リアルタイムで予測、計画、方向転換を行っています。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
このソリューションは何年にもわたって、バックオフィスのレポート機能から変化を遂げてきました。現在は、金融業界の戦略的インテリジェンス・エンジンとして機能しています。その進化は、金融業界が履歴管理から将来を見据えた意思決定へと独自の移行を遂げた経緯を反映しています。
EPMは、企業業績管理（CPM）、企業パフォーマンス管理（BPM）、ファイナンシャル・プランニングと分析（FP&A）と同義であることもあります。
当初、EPMは手動システムでした。財務チームはスプレッドシートで予算と予測を作成し、部門間でファイルを渡していました。しかし、このワークフローは非効率的になり、エラーが増加し、バージョン管理が失われ、知見はセルに収まるものに限定されました。そのとき、財務チームは、数字が意味する分析よりも財務データの調整に多くの時間を費やしていることに気づきました。
EPMの次の重要なステップは、オンプレミスのEPMシステムでした。これにより、財務チームはデータを集中管理し、事業単位間の財務報告を標準化するプラットフォームを得ました。最後に、財務リーダーは業績と自動化された財務統合について一貫した見解を得ることができました。しかし、オンプレミスのシステムには、柔軟性に欠け、実装に費用がかかり、更新に時間がかかり、IT部門がすべての変更を管理する必要があるという大きな課題がありました。
次にクラウド・コンピューティングの時代が到来しました。クラウド・ベースのEPMツールは、サービス型ソフトウェア（SaaS）としても知られ、業績管理をより迅速化し、組織全体でアクセスできるようにした。財務チームはリアルタイムで協働し、複数のシナリオを実行し、予測を即座に更新することができました。さらに、データ統合が改善され、財務部門は先を見越したビジネス・パートナーとしての役割へと移行しました。
クラウドの勢いに乗って、自動化とAI登場しました。最新のEPMシステムでは、データの統合、調整、レポート作成が自動的に処理されるようになりました。
AIを活用したEPMシステムには、リアルタイム・データを使用して傾向を特定し、結果を予測できる予測分析モデルが備わっています。高度なEPMシステムは、多くの評価方法論にも対応できます。自然言語処理（NLP）により、財務専門職はレポートを検索する必要がなく、会話形式でデータを照会することもできます。
EPMの進化は、静的なスプレッドシートから、情報に基づいた意思決定と財務成果を促進する動的なAI駆動型の知見へと進化しました。
最新の企業業績管理（EPM）システムには、財務チームが戦略的に計画を立て、変化に迅速に対応し、データ主導の意思決定を行うことを可能にする複数のコア機能が含まれています。
EPMシステムの重要なコンポーネントは統合ダッシュボードです。このダッシュボードは、複数のシステムのデータを1つのインターフェースに統合することで、財務責任者にビジネス全体の業績を統合ビューで確認できるようにします。CFOは、財務諸表やレポートを手動で追跡する代わりに、KPI、キャッシュフロー、収益性を1か所で追跡できます。
統合ダッシュボードを使用すると、財務データを実行可能な知見に変えることができます。ダッシュボードを使用すると、財務チームは詳細を視覚化して、意思決定を迅速化できます。
最新のEPMシステムは、計画、予算編成、予測をワンストップショップで行う必要があります。EPMソリューションは、これら3つのステップを自動化し、継続的なプロセスに結び付けます。このソリューションにより、財務チームはサイロを打破し、部門間で協働し、前提条件を更新し、財務計画とビジネス目標を一致させることができます。
AI駆動型のツールを使うことで、財務チームは予測サイクルをスピードアップし、履歴データや市場データを分析することで精度を向上させることができます。その結果、俊敏かつデータ駆動型で、変化する市場状況に適応できるビジネス計画プロセスが実現します。
予測分析により、EPMは過去を振り返るツールから将来を見据えた財務エンジンに変革されています。EPMシステムは、運用データ、履歴データ、市場指標、運用上の要因を分析することで、驚くほどの精度で予測を行うことができます。
さらに、財務リーダーは、キャッシュフローの不足や需要の急増などの結果を事前に予測することができます。このような先見性を持つことで、データを活用した意思決定が可能になり、組織は予測不可能な市場の変化に先手を打つことができます。
シナリオ・モデリングは、財務チームが「what-if」シナリオを自信を持ってテストするために使用されます。最新のEPMシステムを使用すると、ユーザーは複数の結果をモデル化し、財務上の影響を即座に確認できます。
このタイプのシナリオ計画機能は、戦略計画、リスク管理、投資の決定をサポートします。これにより、CFOはリソースを投入することなく、選択肢を検討できます。これは不確実な市場では非常に重要なことです。
クラウドベースのEPMシステムは、VPNや複数のバージョンを必要とすることなく、財務チームが24時間いつでもデータ、ダッシュボード、レポートにアクセスできるようにします。
クラウド・インフラストラクチャーは、更新を自動的に提供し、チーム間でデータを同期させる重要な財務管理ツールです。また、世界中に展開するオフィス間の利害関係者との関係を構築しながら、ITワークロードを軽減することもできます。
クラウド・ベースのEPMにより、財務チームはビジネス・プロセスに接続し、すぐに行動できるようになります。
組織は複数の重要なメリットを得ることができます。これらのメリットは、企業業績管理（EPM）ソリューションを使用することで得られます。
EPMシステムは、不確実な時代には不可欠です。財務チームは収益性を管理、推進し、組織にとって洞察に満ちたメトリクスをリーダーに提示できなければなりません。
EPMを使用すると、チームはコストと収益性に関する知見を得て、どの取り組みが価格に見合う価値があり、どの取り組みがそうでないかを判断できるようになります。
勘定照合は決算の遅延の原因となる可能性があります。そのため、このプロセスを自動化するEPMシステムを導入すると、財務チームの効率性と先見性が大幅に向上します。
EPM ソリューションは、遅延が発生する前に、勘定照合プロセスに伴いがちなセキュリティーとリスクに対処できます。
最新のEPMシステムは、単純なパフォーマンス管理ソリューションではありません。財務業務機能の管理と維持のための総合的なアプローチです
AI搭載ソリューションにより、CFOは管理プロセスとレポート・プロセスを簡素化し、長期にわたってより強固な基盤を構築できます。EPMシステムは、効果的なプランニングを推進し、会社全体の整合性を高めます。
財務組織にとって、特に変化し続ける規制環境に迅速に適応する能力は不可欠です。EPMシステムは、キャッシュ・フローと貸借対照表の統合に役立ち、決算を最適化するので、組織は自信を持って報告できるようになります。
企業業績管理（EPM）の導入を成功させるには、慎重な計画、強力なチェンジ・マネジメント、継続的な最適化によって、永続的な価値を実現する必要があります。
組織は、これらの実装のベスト・プラクティスに従うことで、EPMへの投資価値を最大化できます。
EPMの導入に取りかかる前に、財務責任者は組織が本当に必要としているものを判断する必要があります。このステップでは、決算の遅延やサイロ化されたデータなど、現在の課題と対応付ける必要があるかもしれません。
これらのニーズが特定されたら、リーダーはEPMがそれらの解決にどのように役立つかを定義する必要があります。組織ごとに異なるため、独自のアプローチが必要です。
このステップは、 EPMソリューションを導入する前にワークフロー、意思決定のスケジュール、部門間の依存関係を理解する上で非常に重要です。EPMシステムが実際の業務をサポートできない場合、組織は大きな課題を抱えることになります。
組織のニーズを特定したら、次のステップは、財務エコシステムのニーズに合った適切なEPMプラットフォームを選択することです。チームは、プラットフォームの拡張性や、既存のERPや顧客リソース管理（CRM）システムと統合できるかどうかを評価する必要があります。
EPMソリューションは協働を可能にし、手作業を自動化し、インテリジェントな知見を提供する必要があります。また、プラットフォームは組織とともに成長し、技術者以外のユーザーにとっても使いやすいものである必要があります。
EPMの実装が成功するかどうかは、それを受け入れる人々にかかっています。財務チームは、新しいプロセス、特に標準を破壊するプロセスに抵抗を感じる可能性があります。したがって、移行をスムーズにするためには、トレーニング、コミュニケーション、リーダーの賛同など、チェンジ・マネジメントに投資することが重要です。
チームは、このEPMソリューションのメリットと、それが長期的にどのように精度を向上させ、時間を節約し、チームの役割を高めるかを強調する必要があります。これらのユーザーは、導入と投資収益率（ROI）を実現するために、ソリューションに個人的な価値を見出す必要があります。
EPM機能は、クリーンで信頼性の高いデータにも依存します。財務チームは、強力なガバナンス手法を統合するために、実装前に作業を行う必要があります。これは、組織全体で一貫した定義、制御されたアクセス、および自動検証を意味します。
EPMでは複数のソースのデータを統合する必要があるため、それらのソースは正確で同期されていなければなりません。財務チームは、プロセスの早い段階でデータに優先順位を付けて、EPMソリューションによって生成されたすべてのレポートと予測に対する信頼性を確立する必要があります。
実装は最適化の始まりにすぎません。EPMソリューションでは、チームが予測精度やユーザーの採用などのメトリクスを定期的に追跡する必要があります。それとは別に、チームは財務とビジネスの利害関係者からフィードバックを集めて、何がうまくいっていて何がうまくいっていないかを確認しなければなりません。
適切なEPMソリューションは、組織とともに進化します。継続的な評価は、新しい目標の出現や市場の変化に合わせて、整合性を保ち続けます。EPMソリューションは、システムの価値を維持するために微調整する必要があります。
財務における企業業績管理（EPM）の将来はどうなるでしょうか？今後はよりインテリジェントになり、会社全体に組み込まれることになりそうです。EPMソリューションは財務報告用のツールとして始まりましたが、財務チームの意思決定のための中心的な神経システムとして急速に進化しています。
IBMのトランスフォーメーションは、組織に何ができるかを垣間見せてくれます。断片化されたデータと、事業単位全体で500を超える断絶した財務アプリケーションに直面していたIBMは、抜本的な転換を必要としていました。データ統合を実現するために、IBM® Cognos® AnalyticsとIBM Planning Analytics（TM1機能）を活用した統合EPMプラットフォームを開発しました。2019年には、AI機能が追加されました。
その成果は素晴らしいものでした。統合アプローチにより、2020年以降、FP&Aツールが95%削減され、FP&Aの生産性が40%向上しました。さらに、IBMは、IBM watsonx®とPlanning Analyticsを使用することで、リアルタイム・レポートとほぼ完璧なモデル精度を備えた「タッチレス」AI駆動型予測を実現しました。
IBMのお客様事例は、EPM がどこに向かっているのか、そして組織が高度なテクノロジーによってどのように接続されたエコシステムになることができるのかを示す一例です。AIは財務責任者を現代の世界に導き、一歩先を行く戦略的アドバイザーへと進化させています。
インテリジェントな資産管理とサプライチェーンのための AI を活用したソリューションを使用して、より回復力のあるビジネスを構築します。
IBMと共に、豊富なデータと強力なAIテクノロジーを活用し、最適化プロセスを統合して、ビジネス・オペレーションを変革します。
IBM Cloud Pak for Business Automation は、運用管理と自動化のための統合ソフトウェア・コンポーネントのモジュール式セットです。
業界をリードするIBMのソリューションで、事業運営を変革します。インテリジェント・ワークフローとオートメーション・テクノロジーを使って、生産性、俊敏性、イノベーションを強化します。