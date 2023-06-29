統合事業計画（IBP）とは

統合事業計画（IBP）は、戦略、運用、ファイナンシャル・プランニング、分析、レポートを組み合わせた包括的なフレームワークを提供し、より良いビジネス成果を推進します。
IBPは、営業、マーケティング、財務、サプライチェーン、人事、ITなどのさまざまな機能を結集して、事業単位で連携し、情報に基づいた意思決定を行うことで、全体的なビジネスの成功を推進します。
「IBP」という用語は、経営コンサルティング会社のOliver Wight氏によって導入され、1980年代初頭に開発された販売およびオペレーション計画（S&OPプロセス）の進化形を表すものでした。
統合事業計画は戦略計画から始まります。管理チームは、組織の長期的な目標と目的を定義します。これには、市場の傾向、競争力、顧客の要求を分析して、機会と脅威を特定することが含まれます。戦略計画は、組織全体の方向性を定め、その後の計画ロードマップの基礎を確立します。
運用計画は、戦略目標を運用レベルで実行可能な計画に変換することに重点を置いています。この戦略では、戦略目標を、さまざまな部門や機能が実行する必要のある特定のターゲットとイニシアチブに分割することが含まれます。
たとえば、販売部門は新市場への参入や新製品の発売に関する計画を策定し、サプライチェーン部門は在庫の最適化や効率的な物流の確保に重点を置くことができます。重要なことは、運用計画をより広範な戦略目標に合わせて、組織全体の一貫性と整合性を確保することです。
ファイナンシャル・プランニングは、組織の戦略と運用計画が経済的に実行可能であることを保証します。これには、収益予測、経費予算、キャッシュ・フロー予測などの詳細な財務予測の作成が含まれます。ファイナンシャル・プランニングを戦略計画や運用計画と統合することで、組織は財務収益性を評価し、潜在的なギャップやリスクを特定し、財務目標を達成するために必要な調整を行うことができます。
IBPの基本的な側面は、組織内のさまざまな機能や部門のコラボレーションと関与です。販売、マーケティング、財務、サプライチェーン、人事、ITなどの部門が単独で作業するのではなく、情報を共有し、目標を調整し、調整された意思決定を行います。
IBPは、さまざまなソースやシステムからのデータの統合に依存しています。これには、エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）システム、顧客関係管理（CRM）システム、サプライチェーン管理システム、およびその他の関連ソースからのデータの統合が含まれる場合があります。高度な分析とBusiness Intelligenceツールを活用してデータを分析および解釈し、情報に基づく意思決定を促進するための洞察と傾向を明らかにします。
統合事業計画プロセスでは、計画と目標に対するパフォーマンスを継続的に監視する必要があります。主要業績評価指標（KPI）は、進捗状況を測定し、先を見越した管理を可能にするために確立されます。定期的なパフォーマンス・レビューとレポートにより、組織は逸脱を特定し、是正措置を講じ、計画プロセスを継続的に改善することができます。
戦略、運用、財務計画を統合することで、組織はIBPの可能性を最大限に引き出し、ビジネスの成功を推進して目標を達成することができます。
IBPは、ビジネスのさまざまな側面に関するリアルタイムの洞察を提供することで、データ駆動型の意思決定を促進します。様々な部門からデータを収集することで、組織はオペレーションの全体像を把握できるようになり、より良い情報に基づいた意思決定を下せるようになります。
IBPは、戦略目標を運用計画や財務目標と一致させることで、すべての部門と従業員が共通のビジョンに向かって進んでいけるようにします。この連携により、相乗効果が生まれ、部門間のコラボレーションが促進されます。
急速に変化するランドスケープでは、機敏性が不可欠です。IBPにより、組織は市場の変化、需要変動、新たな機会に迅速に適応することができます。計画を継続的に監視し調整することで、企業は対応力を維持し、競争上の優位性を獲得することができます。
統合事業計画により、組織はさまざまな機能にわたるリソースの割り当てを最適化できます。これにより、ボトルネックを特定し、リソースを効果的に配分し、最大のリターンを生み出すイニシアチブに優先順位を付けることができるため、効率化とコスト削減につながります。
IBPは、さまざまなシナリオを考慮し、潜在的なリスクと機会を特定することで、積極的なリスク管理を進めます。データを分析し、what-if分析を実施することで、企業は緊急時対応計画を策定し、リスクが現実化する前に軽減できます。
効果的なIBPプロセスを実装するには、慎重な計画と実行が必要であり、多大な労力と管理の変更が必要になる可能性がありますが、それに対して十分な成果が得られます。ここでは、考慮すべき重要な戦略的ステップをいくつか紹介します。
リーダーシップの賛同を確立する統合事業計画の価値を理解し、必要な組織変更を推進できる経営幹部からサポートを受けることができます。導入を成功させるには、CFOが主導するリーダーシップのコミットメントが極めて重要です。
継続的な監視と調整計画や目標に対するパフォーマンスを監視するメカニズムを実装します。主要業績評価指標（KPI）を定期的にレビューし、業績分析を行い、タイムリーなレポートとダッシュボードを作成します。逸脱を特定し、是正措置を講じ、フィードバックと洞察に基づいて計画プロセスを継続的に改善します。
部門間のコラボレーションを促進するには、組織は主要な利害関係者を特定し、サイロを解消し、部門間のオープンなコミュニケーションを促進する必要があります。情報共有と集団的な意思決定を重視する協力的な文化を構築することが不可欠です。
同時に、ERP、CRM、サプライチェーン管理システムを含む堅牢なデータ統合システムを実装することで、シームレスなデータ・フローとリアルタイム更新を保証します。ユーザーフレンドリーなインターフェース、データ・ガバナンス、トレーニングにより、必要な技術サポートが提供されます。これらの取り組みを組み合わせることで、コラボレーションとデータ駆動型の意思決定の環境が構築され、業務効率と競争力が向上します。
高度な分析とBusiness Intelligenceのソリューションの実装により、計画プロセスを合理化および自動化し、意思決定を支援します。これらのソリューションは、包括的な機能、データ統合機能、シナリオ・プランニングとモデリング、およびリアルタイム・レポートを提供します。
技術的な観点から見ると、組織にはIBPをサポートするためのシームレスなデータ統合とコラボレーションを促進する高度なソフトウェア・ソリューションとシステムが必要です。統合事業計画の成功に貢献する重要なコンポーネントをいくつか紹介します。
さまざまな部門や機能のデータを統合することにより、統合ビジネス・プランニングのバックボーンとして機能するプラットフォーム。これにより、情報の一元管理が可能になり、ビジネス全体をリアルタイムで把握できるようになります。
Business Intelligenceツールは、複数のソースからの統合データを分析し、可視化する上で重要な役割を果たします。これらのツールは、主要なメトリクスに関する包括的な洞察を提供し、傾向、パターン、機会を特定するのに役立ちます。BIツールを活用することで、意思決定者は財務実績を迅速に評価し、データ駆動型のビジネス上の意思決定を行い、予測の精度を向上させることができます。
共同計画と予測ソリューションにより、部門を超えたチームが計画の作成と改良に取り組むことができます。これらの計画ソリューションはリアルタイムのコラボレーションを促進し、利害関係者が専門知識と洞察を提供できるようにします。エンドツーエンドの可視性により、組織は計画が包括的かつ正確で、ストラテジーと整合していることを確認できます。
シームレスなデータ統合を保証するために、組織はデータ統合と自動化ツールに投資する必要があります。これらのツールを使用すると、さまざまなソースからのデータの抽出、トランスフォーメーション、読み込み（ETL）が可能になります。オートメーションはデータ・プロセスを合理化し、手作業を軽減し、エラーやデータの不一致のリスクを最小限に抑えます。
クラウド・コンピューティングは、拡張性、柔軟性、アクセシビリティーを提供するため、統合事業計画に理想的な選択肢です。クラウド・ベースのソリューションは、チームがいつでもどこからでもデータにアクセスし、共同作業し、リアルタイムで更新できる一元化されたプラットフォームを提供します。クラウドは、オンプレミスのインフラストラクチャーと比較して、データ・セキュリティー、災害復旧、コスト効率も提供します。
組織が複数のソースからのデータを統合するにつれて、データ・ガバナンスとセキュリティーの維持が重要になります。データ・ガバナンス・ポリシーを確立し、データ保護規制の遵守を徹底することは、データの整合性を維持し、機密情報を保護するための重要なステップです。暗号化やアクセス制御などの堅牢なデータ・セキュリティー対策を導入することで、データ侵害や不正アクセスから保護することができます。
AI を活用した統合ビジネス プランニングを、目標に最適な環境でご自由に展開していただけます。
インテリジェントな自動化と予測的洞察を備えたIBM AI for Financeで財務を変革し、よりスマートで迅速、かつ回復力のある財務業務を推進します。
IBM Consultingで財務を再構築。専門知識とAI駆動型ソリューションを組み合わせることで、より効率的で戦略的な財務機能を実現します。
AIの使用によりファイナンシャル・プランニングとオペレーションを統合し、予測を強化し、プロセスを合理化し、性能を向上させます。