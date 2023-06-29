統合事業計画（IBP）とは

運用計画は、戦略目標を運用レベルで実行可能な計画に変換することに重点を置いています。この戦略では、戦略目標を、さまざまな部門や機能が実行する必要のある特定のターゲットとイニシアチブに分割することが含まれます。

たとえば、販売部門は新市場への参入や新製品の発売に関する計画を策定し、サプライチェーン部門は在庫の最適化や効率的な物流の確保に重点を置くことができます。重要なことは、運用計画をより広範な戦略目標に合わせて、組織全体の一貫性と整合性を確保することです。