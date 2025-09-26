BPMには、意思決定を改善し、期待される結果を達成することを目的として、企業の事業運営を計画、予算策定、予測、分析するためのプロセスとシステムが含まれます。

企業業績管理（CPM）またはエンタープライズ・パフォーマンス管理（EPM）とも呼ばれるBPMは、複数のデータ・ポイントと次元を評価して、組織のパフォーマンス・レベルと全体的な健全性を判断します。データ・ポイントを継続的にモニターし、長期的な目標と整合させることで、ビジネス・リーダーは事業運営を効率化し、すべての企業部門を成功に向けて連携させることができます。

歴史的に見ると、事業計画とビジネス・パフォーマンス管理は、サイロ化されたシステムにおける事後対応型のプロセスでした。例えば、企業はデータを手動で入力して、主要な課題を追跡し、分析していました。今日、企業はデータ主導型のテクノロジー・フレームワークを活用し、複数のビジネス目標を事前に追跡し、結果とリアルタイムで比較するようになっています。例えば、CFOは財務計画でBPMソリューションを使用する一方で、人事、営業、マーケティング部門は、業務計画、予算策定、およびレポート作成にBPMプロセスを適用しています。さまざまな部門にわたって会社のパフォーマンスをモニターすることで、一体性を促進し、ビジネス目標に対する多角的な合意を確保できます。