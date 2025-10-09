クラウド財務管理とは

組織はクラウド・コストの削減のためにCFMを使用するかもしれませんが、この戦略はイノベーション能力の向上、セキュリティーとレジリエンスの向上、市場投入までの時間の短縮なども促進します。

Gartnerによると、2027年までに企業の90%がハイブリッドクラウド環境（パブリック、プライベート、オンプレミスのサービスとコンポーネントを組み合わせた統合ITインフラストラクチャー ）を使用するようになると予想されています。このアプローチにより、チームはリソースをオンデマンドで柔軟にプロビジョニングおよび拡張できるようになり、ワークフローが高速化され、独立性が促進されます。たとえば、事業部門は数回クリックするだけでサービスを追加したり削除したりできます。

ただし、複雑なクラウド環境は、運用と支出の追跡をより困難にし、コストの急騰、セキュリティー・ギャップ、非互換性の問題、その他の問題につながる可能性があります。一部の大企業の毎月のクラウド請求書には、現在数億の明細項目が含まれており、従来のスプレッドシート・プラットフォームを壊すのに十分な量です。

これらのメトリクスを分析するための包括的な戦略がなければ、企業は費用対効果の高い意思決定をなかなか行えないかもしれません。たとえば、コストに関する透明性を確保するメカニズムが導入されていない場合、組織は使用量の異常な急増の原因を見つけることができず、コストと時間のかかるトラブルシューティング・プロセスが必要になる可能性があります。

クラウドの非効率性はますます深刻な問題になっています。Gartnerは、世界のパブリック・クラウド支出は2025年に7,234億ドルに達し、2024年から約21%増加すると予測しています。一方、組織は、クラウド・ソフトウェア支出の約24%が最終的に無駄になり、イノベーション、インフラストラクチャー、セキュリティーの予算を削減していると報告しています。

CFM は、最新のハイブリッドおよびマルチクラウド環境の動的かつ適応性の高い性質を活用しながら、堅牢なガバナンスと監視戦略（集中監視と強制、財務説明責任のフレームワーク、自動アラートなど）によってこれらのリスクを軽減することを目指しています。このフレームワークは、IT、財務、ビジネス運営間の連携も促進し、各部門が共通のビジネス成果と財務目標に沿って連携できるようにします。

CFM戦略により、組織は事後的に対応するのではなく、新しいイニシアチブやプログラムがクラウドの使用にどのような影響を与えるかを事前に予測することができます。クラウドの運用方法を明確に理解することで、チームは情報に基づく意思決定を行うことができ、リソースの先見的な拡張やコストの管理、俊敏性と信頼性の向上、エラーへの対応を行うことができます。