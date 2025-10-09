クラウド財務管理とは

組織はクラウド・コストの削減のためにCFMを使用するかもしれませんが、この戦略はイノベーション能力の向上、セキュリティーとレジリエンスの向上、市場投入までの時間の短縮なども促進します。
Gartnerによると、2027年までに企業の90%がハイブリッドクラウド環境（パブリック、プライベート、オンプレミスのサービスとコンポーネントを組み合わせた統合ITインフラストラクチャー ）を使用するようになると予想されています。このアプローチにより、チームはリソースをオンデマンドで柔軟にプロビジョニングおよび拡張できるようになり、ワークフローが高速化され、独立性が促進されます。たとえば、事業部門は数回クリックするだけでサービスを追加したり削除したりできます。
ただし、複雑なクラウド環境は、運用と支出の追跡をより困難にし、コストの急騰、セキュリティー・ギャップ、非互換性の問題、その他の問題につながる可能性があります。一部の大企業の毎月のクラウド請求書には、現在数億の明細項目が含まれており、従来のスプレッドシート・プラットフォームを壊すのに十分な量です。
これらのメトリクスを分析するための包括的な戦略がなければ、企業は費用対効果の高い意思決定をなかなか行えないかもしれません。たとえば、コストに関する透明性を確保するメカニズムが導入されていない場合、組織は使用量の異常な急増の原因を見つけることができず、コストと時間のかかるトラブルシューティング・プロセスが必要になる可能性があります。
クラウドの非効率性はますます深刻な問題になっています。Gartnerは、世界のパブリック・クラウド支出は2025年に7,234億ドルに達し、2024年から約21%増加すると予測しています。一方、組織は、クラウド・ソフトウェア支出の約24%が最終的に無駄になり、イノベーション、インフラストラクチャー、セキュリティーの予算を削減していると報告しています。
CFM は、最新のハイブリッドおよびマルチクラウド環境の動的かつ適応性の高い性質を活用しながら、堅牢なガバナンスと監視戦略（集中監視と強制、財務説明責任のフレームワーク、自動アラートなど）によってこれらのリスクを軽減することを目指しています。このフレームワークは、IT、財務、ビジネス運営間の連携も促進し、各部門が共通のビジネス成果と財務目標に沿って連携できるようにします。
CFM戦略により、組織は事後的に対応するのではなく、新しいイニシアチブやプログラムがクラウドの使用にどのような影響を与えるかを事前に予測することができます。クラウドの運用方法を明確に理解することで、チームは情報に基づく意思決定を行うことができ、リソースの先見的な拡張やコストの管理、俊敏性と信頼性の向上、エラーへの対応を行うことができます。
クラウド・コスト管理は、主にクラウド支出の管理と削減に重点を置いた従来型の戦略です。コストの可視性とレポート、リソースのタグ付け、チャージバックやショーバックなどのコスト配分方法を優先し、組織がクラウド支出を包括的に把握できるようにします。しかし、企業全体の文化の変化には重点を置いていません。関連用語であるクラウド・コストの最適化は、企業がクラウド・コスト管理の戦略に応じて実行するアクションを指します。
クラウド・コスト管理の基盤の上に構築されたCFMは、より広範な範囲をカバーし、マルチクラウドおよびハイブリッド環境の複雑性に対する耐性を備えています。CFMは、クラウドの請求書に対応するのではなく、予測、統計モデリング、その他のテクノロジーを使用してクラウドの使用状況を事前に予測します。クラウドの支出を削減することも一つの目標ですが、CFMはビジネス価値の最大化、説明責任の向上、チーム間のコミュニケーションの促進にも重点を置いています。多くの企業は、組織がオンプレミスのデータセンターからクラウドにデータとサービスを移行するとき、または組織全体のデジタル・トランスフォーメーション戦略の一環として、クラウド移行プロセス中にCFMフレームワークを採用しています。
財務オペレーション（FinOps）と呼ばれる3つ目のアプローチは、CFMとかなり重複しています。FinOps は、クラウド運用 の技術的側面と同様に、効率的な実践を中心に企業文化を調整することに重点を置いたCFMの 現代版と考えることができます。FinOps自体はDevOpsに着想を得ています。DevOpsがサイロを解消して俊敏性を高めることでソフトウェア開発に革命をもたらしたように、FinOpsはテクノロジー、ビジネス、財務の専門家を共有プロセスの下で集めることで、クラウドのビジネス価値を最大化しようとしています。
もう1つの違いは、CFMが複数の観点や管理哲学に基づいているのに対し、FinOpsのベスト・プラクティスは2019年に設立された非営利団体であるFinOps Foundationを通じて標準化および推進されていることです。この組織は、成熟度モデルを使用して、各段階の手順に関するベンチマークとガイダンスを用いて、企業のFinOps原則導入の進捗状況を評価します。ただし、大企業の間でクラウドの導入が広まるにつれ、ITリーダーはFinOpsとCFMという用語の微妙な違いはあるものの、同じ意味で使用することが増えています。
クラウド財務管理フレームワークは、複数の重複する戦略に基づいて、クラウド費用を追跡し、使用パターンを特定し、投資収益率を最大化し、将来のシナリオを予測します。
CFM戦略は、コストを押し上げるメカニズムを企業が認識して、先見的に抑制していくことを目的としています。可視化ツールを使用すると、チームが使用量や支出の目標を達成しているかどうかを簡単に追跡できるため、説明責任が強化されます。たとえば、特定の四半期に支出超過が発生した場合は、どのサービスやリソースが原因であるかをすばやく特定できます。
企業は、コストを追跡・管理するために、複数のツールと方法を利用しています。
CFMの文脈では、適正化プロセスには、利害関係者が利用できる固定クラウド・リソース（ストレージ領域、コンピューティング制限、データベース・インスタンス、コンポーネントなど）の規模とタイプを、利害関係者のワークロードに合わせて調整することが含まれます。過去の使用傾向を分析することで、チームはリソースを意図せず過剰または過少プロビジョニングしてしまうリスクを抑えられます。
一部のクラウド・プロバイダーは、企業が一定期間（多くの場合1～3年）に一定量のリソース使用量を大幅な割引で購入できる節約プランを提供しています。節約プランを慎重に実装することで、コストのかかるオンデマンドの使用を抑え、クラウド費用を削減できます。
リザーブド・インスタンスは節約プランに似ていますが、時間ごとのコンピューティング使用量ではなく、インスタンス（サーバー構成）に適用される点が異なります。このアプローチは節約プランに比べて柔軟性が低いため、予測可能で安定した使用シナリオに最適です。
企業は、スポット・インスタンスを通じて、クラウド・プロバイダーの余った容量を大幅な割引で利用できます。このオプションにはリスクが伴います。プロバイダーが急にコンピューティングを他の顧客にリダイレクトし、予期せぬサービスの中断を引き起こす可能性があるからです。そのため、このアプローチは、バッチ処理やビッグデータの分析などの耐障害性タスクに最適です。
企業は、特定の時間、日付、または場所に従ってリソースを拡張することで、コスト効率を向上させることができます。たとえば、電子商取引サイトは、顧客トラフィックの流入に対応するために、現地の休日に米国のサーバー容量を増やす場合があります。
チームにクラウド・コストに対する責任を持たせることで、作業の効率化と持続可能性の優先順位付けを行うことができます。ショーバック戦略により、使用したクラウドのリソースを詳細に記録した請求書がチームに送られます。チャージバックはさらに一歩進んで、チームがこれらの請求書を自己資金で支払うことを義務付けています。
多くの組織は、現時点でのクラウドへの支出に関心があるだけでなく、将来のシナリオにも備えたいと考えています。予測には、前月のクラウド使用状況を調査し、ビジネス目標に貢献する要因または逸脱させる要因を分離し、将来のシナリオに対応するために予算とインフラストラクチャーを最適化することが必要です。
業界全体の混乱などの不確実性を考慮するために、企業は複数の結果をシミュレーションし、それぞれに対して緊急時対応計画を調整する場合があります。予測モデルでは、新規ワークロードのコストも予測できるため、組織は新しいクラウド投資によって引き起こされる今後のサービス変更に備えることができます。
効果的なCFMフレームワークには、チームがコア・ビジネスを維持しながら独立して行動できるように、包括的なガードレールと戦略が組み込まれていることがよくあります。中央クラウド・ガバナンス・チームは多くの場合、性能ベンチマーク、コスト管理、レビューを使用して、暴走するコスト、セキュリティー上の過失、サービスの中断、その他のリスクから部門を保護します。
たとえば、ある企業がリソースを大量に消費するサービスにアクセス制限をかけ、一部の開発者しか利用できないようにすることができます。ガバナンス・チームは、クラウド・コンピューティングのベスト・プラクティスや意思決定について同僚に教えるためのトレーニングを提供する場合もあります。
CFM戦略では多くの場合、チーム間の透明性と協働が促進され、どの部門もより広範な組織から孤立することがなくなります。枠を超えたコミュニケーションにより、すべてのチームがコスト削減と効率性の目標を理解できるようになります。IT部門からの指示だけを受けるのではなく、チームは自分たちの視点とデータを持ち寄り、全体的な戦略に有意義に貢献します。
こうした協働を促進するために、企業は各部門の代表者で構成される中央チームを作り、アイデアを共有し、一貫性のある戦略を構築することができます。エンジニアリング・チームは技術的な専門知識を、財務チームは高度な予算編成とコスト削減戦略を、製品チームは製品の方向性と優先順位付けに関する知見を提供できます。
Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure、IBM Cloud Services、Google Cloud Platformなど、主要なクラウド・プロバイダーの中でほとんどは、企業がクラウド・コストを追跡・管理するのに役立つ組み込みツールを提供しています。HG Insightsによると、AWSは世界のクラウド・インフラストラクチャー市場シェアの約30%を占め、次いでMicrosoft（20%）、Google（12%）が続きます。
企業は、複数の非ネイティブのクラウド財務管理ツールから選択することもできます。これらのツールは、企業がコストの可視性を維持し、複数のクラウド環境全体でパフォーマンスを最適化できるように設計されています。一般的なオプションとしては、Flexera、Datadog、CloudZero、IBM Cloudabilityなどがあります。
CFMは、従来のクラウド・コスト管理（主にコスト削減を重視）と比較して、より包括的なアプローチを提供しますが、このフレームワークは、慎重に実装しないと企業を圧倒するリスクがある新しいレベルの複雑さももたらします。一般に、次のような課題があります。
企業はITインフラを運用、維持するために大抵、複数のサービスやストレージ・ソリューションを利用しています。このアプローチにより、組織は各サービスの長所を生かすことができる一方で、マルチクラウド環境は透明性の課題や互換性の問題を引き起こす可能性もあります。
たとえば、特定のクラウド・サービスからの使用状況データを会社の中央監視データベースに簡単に転送できないかもしれません。あるいは、チームが独自のコスト追跡ツールを利用するようになり、組織のクラウド支出全体の把握が曖昧になる場合もあります。
企業は、強力なガバナンスとコンプライアンス・ポリシーを通じてこの問題に対処し、新しい製品やサービスを既存のクラウド・インフラストラクチャーに統合する方法に関する明確なガイドラインをチームに提供できます。
チームには競合する利益が存在することが多く、それが組織のより大規模な戦略を妨げる可能性があります。たとえば、IT部門は、開発チームが新製品のリリースに備えるために使用量をスケールアップしている場合でも、全社的なクラウドの使用量を減らすことを目指す場合があります。
財務説明責任ポリシーでは、事業単位が使用する IT サービスに対して支払いを要求する場合もありますが、チームが不当に請求されていると感じた場合、摩擦が生じることもあります。チームの連携を促進するために、企業は複数の利害関係者からの意見を必要とする共通のインセンティブとビジネス目標を作成できます。
企業は将来の予算シナリオの概要を示すために予測を利用していますが、隠れたコスト、一貫性のないワークロード、予期しない使用量の急増により計算が混乱するおそれがあります。企業は多くの場合、料金体系モデルを多様化することでこの不安定性に対処し、単一の支出計画に過度に依存しないようにしています。
統計モデリングと機械学習を使用して企業の履歴データを分析する高度な予測分析ツールは、従来のアプローチと比較して、より多様で正確な予算見積りを出すこともできます。
多層的な使用料金は解釈が難しい場合があるため、企業はコスト上昇に寄与する主な要因を特定できない可能性があります。そのため、支出をリアルタイムで追跡する能力も低下し、インシデントが発生した後でのみ使用量の急増を知ることになるかもしれません。
これらの問題に対処するために、企業はリソースのタグ付けを使用して、組織内で移動する項目を追跡できます。コスト・インテリジェンス・プラットフォームは、非効率を特定し、それに対処するための行動の変化を提案することで、支出を最適化するのに役立ちます。自動化された拡張性システムはリソースのニーズに即座に対応でき、堅牢な分析プラットフォームは抽象的な統計をビジュアルやダッシュボードに変換して、チームが時間の経過に伴う使用状況をよりよく把握できるようにします。
CFMは企業の運用に複雑さをもたらしますが、効率性、拡張性、適応性の向上など、数多くのメリットをもたらします。
効果的なCFMフレームワークでは、事後対応よりも事前対応を重視します。リアルタイム分析ツールは、市場原理または実績に応じて迅速にスケールアップまたはスケールダウンできるようチームを支援します。チームは、どのアクションがコスト増加につながっているかを正確に把握できるため、予算制限を超えることなく、自らの支出習慣について十分な情報に基づいた決定を下すことができます。たとえば、企業は新しい取り組みに対応したり、パフォーマンスを向上させたり、成長を促進したりするために、一時的にクラウドへの投資を増やす必要があるかもしれません。
CFMは、コスト削減は組織の成功において重要な役割を果たす一方で、長期的な正常性を維持するにはスピード、パフォーマンス、機敏性などの要素も等しく重要であると認識しています。CFMは、長期的なビジネス目標を予算と意思決定の戦略の中心に置くようチームを動機付けます。また、チームが自分たちの決定が他の利害関係者にどのような影響を与えるかを熟考することも促します。
CFMはクラウドの利用状況や支出を全体的に把握できるため、組織が大きな損害を被る前に、このフレームワークによって異常やコストの暴走を発見できます。CFM は、組織を侵害や攻撃から保護することもできます。無駄のない効率的なクラウド環境を育成することで、CFMフレームワークは、攻撃者が時代遅れのリソースや十分に活用されていないリソースを侵害する機会を減らします。
CFMは、自動化されたシステムにより承認プロセスを大幅にスピードアップし、チームが独自の裁量でリソースをプロビジョニングできるようにします。また、テスト期間の終了まで待ってメトリクスを確認するのではなく、チームは継続的にフィードバックを受け取ることができます。この機能により、ユーザーのレビュー、性能ベンチマーク、その他のデータにリアルタイムで対応できます。
チームが非効率性を減らし、無駄な行動をなくすと、新しい取り組みや実験に再投資できる資金が生まれ、イノベーションが促進されます。CFMフレームワークは、チームが停滞したワークフローを廃止し、機敏でコスト意識の高いプロセスに置き換えることを推奨し、最終的にはより広範なビジネス目標の達成に貢献します。